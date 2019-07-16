Знакомьтесь – Владимир Путин!

Автор: Сергей Лебедев.

Что такого сделал Путин в самом начале карьеры государственного деятеля, что "наши партнеры" аж взвыли.

Уже давно не стоит вопрос: «Who is Mr. Putin». Но если политики и журналисты начали задавать этот вопрос с 2007-го года, после Мюнхенской конференции, то специалисты связанные с экономической и военно-политической аналитикой, обратили внимание на него гораздо раньше.

Вернёмся на 22 года назад. Миром, почти безраздельно правят США. Причем не как государство, а как центральный офис наднациональных корпораций. Войны начинаются и заканчиваются не там, и не за то, что было бы выгодно самому государству и его населению, а за то, что выгодно той или иной корпорации, дабы увеличить свое влияние и доходы.

И вот, в самом начале 1997-го года случайно» сгорает завод в Таиланде, производящий микрочипы. Тут же цена на них увеличивается в четыре раза. Тайванских нет, а американские стоят заоблачных о тем временам денег.

В начале июня правительство Тайваня вынуждено пойти на девальвацию своей валюты – бата. Ранее курс бата был привязан к доллару США. После девальвации бат упал в два раза, а фондовый рынок Тайваня просел на 75%. С этого начался азиатский экономический кризис, ставший началом мощнейшего мирового кризиса 1998-го года.

За год цены на сырье упали. Цена за баррель нефти упала с 23 до 11 долларов. Россия на тот момент практически лежала в эконмических руинах. Производства остановлены и распроданы, основа бюджета государства составляла торговля сырьем. В условиях России себестоимость добычи нефти в три раза выше, чем на Ближнем Востоке.

РФ того времени – государство разворованное бывшей партийной номенклатурой. Бандитские войны унесли десятки тысяч жизней молодых и работоспособных людей. Многие не выдержав эмоциональной перегрузки, спивались, потребляли наркотики и просто совершали суицид.

Зарплаты выдавались продукцией, которую потом надо было еще и реализовать. Зря многие считают, что сейчас в России плохо. Вспоминайте то время, когда офицеры армии шли на подработку, потому как не было зарплаты, не было жилья. Вспоминайте, как люди выносили и продавали книги, сервизы, ковры и все, что было нажито за советский период.

Голодные дети у метро, массовые аборты, умирающие в нищете старики, беженцы из республик Средней Азии – это все итоги правления коммунистической элиты Советского Союза, которая для того, чтобы узаконить награбленное, просто уничтожила величайшую страну мира.

И в этих условиях сокращается доход РФ от торговли нефтью в три раза!

23 марта 1998-го года Ельцин отправил в отставку Черномырдина, а Председателем Правительства назначает Сергея Кириенко. Через два месяца 25-го мая, первым заместителем руководителя Администрации Президента назначен никому не известный (пока) Владимир Путин.

Еще по прошествии двух месяцев 25-го июля Владимира Путина назначают директором ФСБ РФ. Заместителями Путина стают генерал Патрушев, генерал Сергей Иванов и генерал Виктор Черкесов. Они и на данный момент занимают большие посты в правительстве, что означает – Путин им доверяет.

Борис Ельцин еще дважды пробовал вернуть Черномырдина на пост Председателя Правительства, с 24-го августа он был исполняющим обязанности. Но Государственная Дума дважды отклонила его кандидатуру и, с 11-го сентября Председателем Правительства стал Евгений Примаков.

Тем временем 17-го августа Правительство России и ЦБ объявили технический дефолт на основные виды государственных ценных бумаг, и было объявлено о переходе к «плавающему» курсу рубля. Немного позже ЦБ практически отказался от поддержки рубля.

Все случилось в середине августа, пока все созерцали бодания Черномырдина Ельцина и ГД.

За некоторое время до того, США выделили через МВФ 10 миллиардов долларов для поддержки рубля, что на тот момент было выгодно США. В тот момент когда были выделены деньги, Черномырин как раз ушел с поста и деньги получал ставший на тот момент и.о. Сергей Кириенко.

Почему «получал»? По слухам, которые никто не подтвердит и не опровергнет, 5 из 10-ти миллиардов прибыли в РФ спец-бортом в наличном виде. И вот через пару дней, после прилета Боинга с деньгами курс рубля начал падать…

А Правительство, во главе с Кириенко на тот момент, выполняя инструкции МВФ начало скупку рубля на привезенные доллары.

Но дело в том, что на валютную биржу приехали на КАМАЗах, в которых были рубли прямо в банковских упаковках и с документами из которых было понятно, что эти деньги вырученные с продажи Государственных Краткосрочных Облигаций (ГКО). Денег хватило на то, чтобы скупить все доллары за пятнадцать минут, а через полчаса биржа закрылась…

Что самое поразительное в этой истории – доллары были потрачены совершенно законно, полностью следуя инструкциям МВФ. А после наступил дефолт, ГКО оказались пустышкой, а рубль на много дешевле, но вот доллары остались долларами.

Куда делись те самые доллары, официальная история умалчивает. Но государство сбыло олигархам тонны ничего не значащих ГКО и сосредоточить в руках государства такую сумму, с которой государство могло бороться с олигархами. Невозможно победить олигарха, если ты не готов вложить в победу так же как он, а то и больше.

После дефолта государство смогло скупить лучшие и имеющие стратегическую ценность предприятия или купить контрольные пакеты акций в них.

И когда дело было сделано, на Западе, да и в России умные люди поняли – это была подготовленная и прекрасно проведенная спецоперация. В результате этой спецоперации мировые рынки поняли, что в Россию вернулась сильная власть, цены на нефть начали расти. Через полтора года, цена была уже на много выше, чем до начала Азиатского кризиса.

Дефолт многократно усилил эффект! Если в начале 1998-го года в РФ работало не более 30% предприятий, которые, как писал выше, зарплату выдавали своей продукцией и иногда бросали подачки работникам. То из-за снижения курса рубля полуживая российская промышленность оказалась конкурентоспособной и, к 2001-му году не работало 30% предприятий, в отличие от 1998-го. А государственный дог России сократился до нуля. Военные начали получать зарплату, жилье, и русский офицер – опять зазвучало гордо.

Потом была война с «семибанкирщиной», завершение Второй Чеченской, Мюнхенская речь, 08.08.08 и многое другое. Но эта спецоперация и была знакомством с Путиным.

А на счет тех самых долларов… по неподтвержденным слухам, американцы были в бешенстве, когда узнали, что за «чеченские командировки» с российскими бойцами расплачивались американскими купюрами с номерами, которые были на тех пяти миллиардах, доставленных спец-бортом. Но повторю – это все не подтверждено и сомневаюсь, что будет подтверждено на официальном уровне. Хотя и отрицать никто не собирается.

В заключение могу сказать две вещи:

Во-первых: если МВФ действительно хотели стабилизировать российскую экономику этим кредитом, то это, наверное, первый и единственный случай в истории МВФ, когда именно это и удалось.

Во-вторых: испытываю огромное сожаление от того, что никогда не увижу выражения лиц американских шишек, когда они поняли, что их кто-то на законных основаниях показал им что такое Византийская Интрига.

Ну а если в трех словах «дорогие партнеры»: знакомьтесь – Владимир Путин!

Источник: https://pikinform.ru/politika/rossiya-politika/znakomtes-vladimir-putin.html