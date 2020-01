Вот как Дональд Трамп и Владимир Путин будут выживать при апокалипсисе

Dagens Nyheter, Швеция

Адам Свенссон (Adam Svensson)

В случае ядерной войны Дональд Трампа эвакуируют на самолете «Борт ВВС номер один» (Air Force One) на один из четырех находящихся в постоянной готовности «Ночных дозорных» (Nightwatch) — самолетов, специально созданных для того, чтобы президент США мог в безопасности управлять своими войсками. У президента России Путина тоже растет флот специально оборудованных «самолетов судного дня».

Многие видели фотографии президента Джорджа Буша, когда он 11 сентября 2001 года получил сообщение, что на США совершили атаку. Он находился в классе одной школы в Сарасоте во Флориде, когда сотрудник осторожно прошептал ему новости о том, что случилось. После этого он с озабоченным видом еще несколько минут сидел перед детьми, а затем ушел вместе со всем штабом.

После этого управление штаба президента действовало еще быстрее. Издание "Политико" (Politico) описывает, как президента отвезли в аэропорт, где его ждал один из двух специализированных «Боингов-747» (Boeing 747), которые называют «Борт ВВС номер один». Посредством активации секретной функции, которая используется в исключительных случаях, самолет поднялся под углом, который кажется «невозможно крутым». Цель этого приема — минимизировать уязвимость перед различными типами атак, например, перед выпущенными ракетами.

«Только два „Боинга-747" могут так летать. И оба называются „Борт ВВС номер один"», — рассказал один из членов экипажа члену Конгресса, который находился в самолете в тот момент.

Окутанный мифами президентский самолет бесчисленное количество раз фигурировал в поп-культуре, где бело-голубое воздушное судно представлено как место, куда доставляют президента США, чтобы он мог править своей страной с воздуха в кризисных ситуациях. Но фильмы и книги рисуют несколько искаженную картину действительности. На самом деле президент не всегда летает на этих двух самолетах, известных как «Борт ВВС номер один».

На случай более значительного кризиса, например, ядерной войны, президента вместо этого отправят на один из специально оборудованных «Боингов-747-200», которые впервые поднялись в воздух в 1970-х годах. Эти самолеты проходят под именем «Найтвотч» (Nightwatch, Ночной дозорный), но официально модель обозначается как E-4B. Целью ее создания было стремление обезопасить президента, чтобы он мог принять ответные меры в случае потенциальной атаки на США.

Иногда эти самолеты также именуют по их функции: популярно название «самолеты Судного дня» (doomsday plane). Только у США и России есть самолеты такого типа.

После президентства Рональда Рейгана в конце холодной войны огромные отчисления Пентагона на разнообразную работу по предотвращению ядерной атаки были уменьшены, по словам эксперта по безопасности Лорена Томпсона (Loren Thompson) в издании «Форбс» (Forbes). Вместо этого в качестве способа предотвращения нападения на государство стали применяться угрозы о мести. Логика нам знакома по текущему конфликту между Северной Кореей и США.

«Погрузим континент США в пепел и тьму. Дадим выход нашей ненависти, мобилизовав все инструменты мести, которые мы подготовили к настоящему моменту», — гласила северокорейская угроза в адрес США в сентябре 2017 года.

Реакция Дональда Трампа последовала мгновенно:

«Их встретят огнем и яростью, каких мир никогда еще не видел».

Именно в таком контексте четыре самолета модели E-4B и выходят на сцену. Так называемые «самолеты Судного дня» сконструированы так, чтобы стать летающим штабом, в котором высшее руководство страны могло бы выжить и продолжить править страной. «Заслуживающим доверия вооруженным силам для сдерживания требуются не только бомбардировщики и ракеты, которые справятся с атакой. Им требуются командные центры и линии связи, чтобы инициировать, поддерживать и завершить операцию возмездия при таких обстоятельствах», по словам Лорена Томпсона.

Ночных дозорных» их экипаж называет «Борт номер один, когда это важно» («Air Force One When It Counts»). Обычно они находятся на базе ВВС Оффут в штате Небраска в центре США. Там у самолета будет максимальное время на взлет в случае атаки на страну. Во время холодной войны один такой E-4B постоянно стоял наготове на авиабазе «Эндрюс» неподалеку от Вашингтона, чтобы всего за 15 минут доставить президента в безопасное месть, по информации газеты "Нью-Йорк Пост" (New York Post). Но и до сих пор минимум один самолет E-4B на базе Оффут круглые сутки находится в постоянной готовности и с запущенными двигателями, чтобы при необходимости быстро принять президента США.

Дебаты о новом «Борте ВВС номер один» велись очень горячо. Поводом для этого стали огромные траты, необходимые для того, чтобы оборудовать предполагаемые самолеты «Боинг-747-8» согласно потребностям президента: «Самолеты будут перестроены, чтобы снабдить президента, экипаж и гостей надежным и безопасным воздушным транспортом с такими же возможностями связи и безопасностью, как в Белом доме», по информации ВВС США.

И ценник соответствующий: прошлой зимой Дональд Трамп отметил в «Твиттере», что ожидаемая стоимость в четыре миллиарда долларов за два самолета — это слишком много по сравнению с обычной стоимостью самолета в 357 миллионов долларов. «Отмените покупку!» — написал он.

Однако Марк Кансиан (Mark Cancian), который ранее был ответственным за контроль закупок Белого дома, сказал изданию "Вайред" (Wired), что цифра в четыре миллиарда долларов выглядит «разумной».

«Учитывая дополнительные особенные функции, которыми они ходят оборудовать самолет, две штуки — это вполне разумно», — говорит он.

«Самолеты судного дня», которые стоят и ждут на базе Оффут, газета "Нью-Йорк Таймс" (New York Times) описывает как «летающие высокотехнологичные бункеры», которые обычно используются министром обороны США, но в случае ядерной войны получат более значительную роль. В то же время многие подробности относительно «Ночного дозорного» секретны. Дэниел Тердиман (Daniel Terdiman) с веб-сайта CNET, посвященного компьютерным технологиям, получил разрешение посетить один из самолетов в 2013 году и констатировал, что удобств и роскоши там нет. Напротив, интерьер минималистичен и функционален.

Оборудование учитывает всевозможные ситуации и создано для того, чтобы правительство США могло скрыться на самолете в первые дни ядерной войны. Чтобы обеспечить возможность постоянно находиться в воздухе в первый критический период экстраординарного кризиса, самолет оборудовали для дозаправки в воздухе, а это значит, что он может находиться в воздухе десятки дней подряд.

Вместо ультрасовременных экранов и прочей аппаратуры, которая есть в нынешних пассажирских самолетах, у самолетов E-4B большая часть приборов аналоговая, нечувствительная к электромагнитным импульсам, которые возникают при ядерном взрыве, повреждая многие виды электроники.

Вдобавок самолеты E-4B оборудованы сложной коммуникационной аппаратурой, которая позволит президенту управлять страной с воздуха даже в том случае, когда инфраструктура полностью разрушена. Белые самолеты с тонкой синей полосой вдоль корпуса также легко узнать по характерной выпуклости наверху: там находится оборудование, позволяющее поддерживать связь со всеми, от кораблей, подводных лодок и других самолетов до коммуникационных станций на земле. На самолете есть специальные подстанции связи примерно для ста человек.

В числе самых интересных функций самолета — возможность выдвинуть антенну длиной почти в восемь километров, которая летит за самолетом, позволяя устанавливать контакт с подводными лодками, когда все остальные средства коммуникации выведены из строя.

Интереснее всего — не цель «самолетов Судного дня», которая редко упоминается в официальных контекстах, и не секретность вокруг их точного назначения, пишет «Политико». На самом деле интересно, как они постоянно используются вместе с другими самолетами поменьше.

Практически каждый раз, когда президент едет куда-то с государственным визитом, параллельно с событиями, на которых сосредоточено внимание СМИ, разворачивается и другая деятельность. За кулисами один из «Ночных дозорных» следует по маршруту президента, не приземляясь при этом в тех же аэропортах, что и «Борт ВВС номер один». Часто согласно этой же стратегии используются и самолеты поменьше: их размещают неподалеку от места, где приземлился «Борт ВВС номер один». Но подробности обо всех этих самолетах, среди которых есть и воздушные суда типа «Гольфстрим» (Gulfstream), известные под обозначением C-20C, по большей части неизвестны.

«Наша позиция такова: у нас нет самолетов, которые назвались бы C-20C», — прокомментировал сотрудник ВВС эту информацию.

Наряду с США аналогичный набор собственных самолетов, готовых поднять руководство страны в воздух в случае ядерной войны, есть и у России.

По крайней мере с середины 80-х годов страна располагала (тогда еще под советским флагом и руководимая обстоятельствами холодной войны) самолетами, созданными с целью позволить лидеру страны с воздуха провести операцию возмездия, в случае если страну атакуют.

Эти самолеты тоже часто называют «самолетами Судного дня».

В последние годы, похоже, боеготовность в России повысилась. Появились несколько разных типов самолетов, которые дадут президенту России Владимиру Путину и остальному руководству возможность пережить первые дни ядерной войны, о чем рассказывалось в СМИ. С 2009 по 2012 год Россия обзавелась тремя специально оборудованными самолетами Туполев Ту-214СР: их заявленная цель заключается в том, чтобы дать президенту возможность управлять страной с воздуха, как сообщали Euronews.

Двухмоторный самолет имеет длину 46 метров, а значит, он намного меньше своих американских аналогов, которые от носа до хвоста составляют примерно 70 метров. По информации лояльного правительству Sputnik, эти самолеты оборудованы самыми лучшими коммуникационными системами и другой аппаратурой.

При Путине Россия обзавелась и другими самолетами аналогичного назначения. В декабре 2015 года многие СМИ передавали, что Россия приобрела новый тип «самолета Судного дня», созданный на основе пассажирского Ил-80. Александр Комяков, глава предприятия, ответственного за производство, назвал тогда самолет «непобедимым».

«В то время как сооружения с известной наземной позицией могут быть уничтожены, трудно взять на прицел воздушный командный пункт, так как он постоянно передвигается. Американцы называют этот тип самолетов „самолетами Судного дня"», — сказал он лояльному к правительству RT.

До этого в распоряжении России имелись четыре Ил-80 первого поколения, а через некоторое время, в 2016 году, были представлены еще два «самолета судного дня» третьего поколения. По информации Sputnik, их создали на основе 60-метровых самолетов Ильюшин Ил-96. Военный аналитик Игорь Коротченко рассказал, что возможности самолета позволят нанести ответный удар, если воплотится в жизнь худший сценарий.

«Он обеспечивает неотвратимость ядерного возмездия в случае, если какая-то страна применит свое ядерное оружие против России. Этот воздушный командный центр действительно гарантирует, что никакая атака против нашей страны не останется безнаказанной».

Точно не известно, сколько «самолетов Судного дня» у России, но ясно, что их назначение аналогично американским. Когда разразится то, что у многих ассоциируется с апокалипсисом, всеми возможными способами будут защищать в первую очередь двух человек на земле: президента США и президента России.

