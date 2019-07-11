Яценюк и Северный поток-2, Зеленский и Донбасс, Филарет и томос

В новом эфире «Радио Sputnik» обсудили последние новости и актуальные события касательно Украины. Поговорили про резко выплывшего из небытия Яценюка, который, кто бы мог подумать, осудил Северный Поток-2. Обсудили тему гражданской войны Киева против Донбасса. Коснулись полной безнадёжности Зеленского на посту президента Украины. Поговорил про нацистские батальоны, а также, зачем они нужны властям Украины. Проанализировали раскол между УПЦ КП и ПЦУ, отказ Филарета от томоса Порошенко и Епифания. Наконец, пришли к выводу, когда на Украине спадёт на нет волна русофобии и украинцы снова почувствуют себя братьями с русскими.

Хронометраж:

00:46 — о внезапно появившемся Яценюке и его нападках на Северный Поток-2

06:06 – о деятельности БФ «Великое Отечество» на Донбассе

06:46 – о безнадёжности Зеленского на посту президента Украины

11:50 – зачем Украине неонацисты

13:46 – о расколе внутри раскола или как Филарет ополчился на Епифаня и Порошенко

15:15 – когда русские и украинцы снова станут братьями (и сестрами)

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105465