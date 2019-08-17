Новости Украины и Новороссии 17 августа 2019

Неизменные принципы пропаганды Украины

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Запад остановит вымирание на Украине: технология опробована в Германии

Украина не из тех стран, куда стремятся толпы мигрантов, - пишет обозреватель РИА-Новости Владимир Корнилов.

“Скорее наоборот: главная проблема для официально самого нищего государства Европы — массовое бегство трудовых ресурсов за рубеж. Но разговоры о том, что западные спонсоры могут навязать Киеву политику открытых дверей для приема нелегалов, ведутся давно. И в последнее время участились. А если уж об этом заговорили на страницах сайта Atlantic Council, можно предположить, что давление на Украину вскоре усилится.Эту статью написали сотрудники грантоедской структуры Right to Protection, чья официальная цель — защита прав беженцев и мигрантов на территории Украины. Что характерно, идея необходимости приема большого количества беженцев из стран Азии и Африки (авторы приводят “историю успеха” некоего Ибрагима из Гвинеи, осевшего на Украине) преподносится аудитории как некое благо для страны победившего Майдана. Мол, так и только так можно решить проблему нехватки рабочих рук, возникшую из-за массового оттока украинцев за рубеж.Другими словами, гражданам Украины пытаются навязать идею, что вовсе необязательно предпринимать попытки удержать и тем более вернуть собственных гастарбайтеров, создавать для них условия, при которых не нужно покидать родной дом, повышать им зарплату, выкарабкиваясь из кризиса. Наоборот, пусть едут и оседают за рубежом, а заменять их нужно беженцами из Сирии и Сомали….Одним из первых идею превращения Украины в отстойник для беженцев и мигрантов из стран Азии и Африки предложил беглый миллионер Александр Темерко, который в России числится в розыске по делу “ЮКОСа” и давно уже осел в Великобритании, став спонсором Консервативной партии. В разгар миграционного кризиса, захлестнувшего Европу осенью 2015 года, Темерко предложил перенаправлять сирийских беженцев из стран ЕС на Украину. Украинцы, по его словам, будут только рады “протянуть руку помощи своим европейским партнерам”.Бизнесмен тогда даже подсчитал, что на Украине можно содержать пять сирийцев по цене одного в Европе. И взял на себя обязательство убедить Киев в необходимости реализации данного плана. По понятным причинам на Украине этот прожект не нашел отклика. Наоборот, его постарались замолчать, осознавая, какую реакцию вызовет озвучивание таких идей в обществе.Мало того. Скандально известная структура Stopfake объявила все подобные слухи операциями “российских спецслужб”. Именно так, в частности, объяснили публикацию статьи американского сайта BuzzFeed о переговорах между Анкарой и Киевом о создании на Украине нескольких лагерей для приема сирийских беженцев. То есть BuzzFeed, Темерко и American Council, оказывается, — инструменты в умелых руках “российских спецслужб”.”Радикального” депутата Верховной рады Игоря Мосийчука тоже, видимо, завербовали в Москве. В прошлом году он заявил следующее: “Я имею достоверную информацию, что чиновники ЕС предлагают украинским властям разместить лагеря для мигрантов в нашей стране и взамен предоставить Украине какую-то микрофинансовую финансовую помощь”. Причем депутат выступил не только против этой идеи, но даже против самого факта подобных переговоров. “Нечего превращать Украину в резервацию”, — возмущался он.Надо полагать, после неоднократного прощупывания общественной реакции на подобные прожекты и родилась статья Atlantic Council. Там поняли, что идею массового завоза мигрантов из нищих регионов мира на Украине не воспринимают, поэтому решили преподнести ее как чудесный рецепт спасения страны.Авторы этих фееричных утопий, правда, избегают ответа на простой вопрос: как убедить самих афро-азиатских беженцев осесть на Украине? Сирия не настолько разрушена, чтобы жизнь в другой нищей стране, пришедшей в полный упадок, показалась сирийцам сносной.



Опять-таки, возвращаясь к недавнему миграционному кризису в Европе, следует помнить, что львиная доля беженцев прорывалась через Венгрию, Грецию, бывшие югославские страны на север и запад, в более сытые Германию, Францию, Британию. Там ведь и зарплаты, и пособия для мигрантов побольше. Можно представить, как они “обрадовались” бы перспективе попасть в страну, где средняя зарплата вполне сопоставима с некоторыми африканскими государствами, откуда потоки беженцев текут в Европу. Если их не устраивают Греция и Венгрия, то тем более не подойдет и Украина. Соответственно, в любом случае подобные инициативы приведут к насильственной доставке и удержанию беженцев в нежелательной для них стране.При этом планы, озвучивавшиеся Темерко и Мосийчуком, сулили хоть какую-то финансовую выгоду стороне, принимающей нелегалов из Европы. Там хотя бы шла речь о том, что расходы по транспортировке и содержанию мигрантов брал бы на себя ЕС (как это происходит с лагерями для сирийских беженцев в Турции или планируется европейцами в Северной Африке). То же, что преподносится как благо на страницах издания влиятельного американского центра, — попытка навязать Киеву необходимую Западу политику даже без предоставления какой бы то ни было финансовой помощи. Причем авторы особо не скрывают, что лоббируют изменение внутреннего законодательства Украины при поддержке ряда западных бизнес-ассоциаций.Можно лишь догадываться, почему подобный подход возник именно сейчас, придя на смену предыдущим. Вполне вероятно, свою роль сыграло усиление пожирателей западных грантов в политической иерархии Украины — люди Сороса и различных институций, содержащихся из-за рубежа, получили рекордное представительство в грядущей Раде, пройдя по спискам “Слуги народа” и “Голоса”



Судя по всему, Владимира Зеленского уже убедили в том, что он должен следовать по этому пути. Именно поэтому несколько недель назад он поручил МИД “разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах”. Прямо скажем, “страдальцы” всех стран и народов не выстроились в очередь за украинскими паспортами после этого. Но для западных друзей Зеленского сейчас главное — внедрить схему, которая позволит хотя бы частично перенаправить потоки беженцев через Украину. А уж если это произойдет, дальше можно включать механизм принуждения, постепенно превращая Украину в отстойник для нелегалов из горячих точек планеты. То есть тот же план Темерко, но теперь уже без финансовых стимулов для Киева.

Владимир Корнилов

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Дилемма для Киева – федерализация или отказ от Донбасса

Будущее Донбасса туманно. Со сменой власти в Киеве прояснений не наступило. Останутся ли ДНР и ЛНР непризнанными государствами, станут ли частично признанными, как Южная Осетия, Абхазия, войдут ли в состав России или вернутся в состав Украины – эти варианты имеют разную степень вероятности. В краткосрочной перспективе наиболее вероятно сохранение статус-кво. Проблема «особого статуса» неподконтрольных Киеву территорий не праздная – уже через два месяца новая власть будет поставлена перед необходимостью принимать решение о продлении или непродлении действия закона об особом статусе Донбасса. Зеленский успел неоднократно сделать заявления относительно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Ещё будучи кандидатом в президенты Украины, в апреле сего года, он говорил, что является противником закона об особом статусе Донбасса, а также выступает против амнистии для военнослужащих и гражданского руководства ДНР и ЛНР. На днях в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Владимир Зеленский заявил, что особый статус для Донбасса не нужно закреплять в Конституции. Можно ли при таком подходе рассчитывать на выполнение Минских соглашений? Есть ли перспективы у Украины вернуть в свой состав ЛДНР? И можно ли заставить жителей Донбасса стать лояльными к Украине, рассматривая хотя бы теоретическую возможность «реинтеграции»? Что предлагается «по умолчанию» гражданам двух республик Донбасса, если перспектив для «особого статуса» не будет и почему без этого статуса перспектив вернуть Донбасс в состав Украины даже на условиях конфедерации нет? Украина после майдана, государственного переворота и этапа гражданской войны прошла немалый путь. ДНР и ЛНР тоже не стояли на месте. И направления движения, с одной стороны, Украины, с другой стороны, отколовшихся от неё мятежных республик были отнюдь не параллельными. В лучшем случае – перпендикулярными. Чего добилась Украина за это время и что предлагается принять Донбассу в случае его «реинтеграции» без предоставления особого статуса «отдельным территориям»: – за пять с половиной лет Украина создала неподъёмный хомут долгов, фактически вошла в состояние дефолта, отказавшись выплачивать суверенный долг. Только с начала 2019 года накоплено новых долгов более чем на 9 млрд. долл. Захочет ли Донбасс впрягаться в эту телегу и отвечать по обязательствам, созданным профессиональными жуликами – Порошенко, Яценюком, Яресько, Гонтаревой и прочими? Согласятся ли республики на принятие правил МВФ со всеми вытекающими последствиями – приватизацией, ликвидацией остатков социальной поддержки медицины и образования, повышением коммунальных тарифов?; – Украина после государственного переворота подписала самоубийственное соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли (СА и ЗСТ) с Евросоюзом. Донбасс в случае «реинтеграции» должен принять правила игры, в составлении которых он не участвовал? Отсрочка подписания СА и ЗСТ с ЕС, на которую пошёл Янукович, стала поводом для майдана с последовавшими за ним киевской смутой и гражданской войной. Должны ли ДНР и ЛНР принимать и для себя условия СА и ЗСТ с ЕС? Зачем жителям Донбасса такое наследие?; – новая украинская власть планирует отменить мораторий на продажу земли. Без «особого статуса» распродажа земли должна будет проходить и в ЛДНР. Там этого хотят?; – в конституцию Украины организаторы госпереворота вписали стратегический курс на вступление в НАТО и ЕС. ДНР и ЛНР предлагается жить по конституции, покалеченной узурпаторами власти?; – отношение к русскому языку у Киева и Донецка / Луганска противоположное. Надежды на отмену закона, дискриминирующего русский язык, тают. Свежие высказывания членов «команды Зе» это подтверждают. Советник президента Никита Потураев заявил, что «фундаментальные положения этого закона не нуждаются в корректировке». Для Донбасса такой подход абсолютно неприемлем; – «декоммунизация», как и бандеровщина, отвергается населением Донбасса не меньше, чем фактическое запрещение русского языка; – проведение выборов по украинским законам с участием политических сил, выступающих за подавление восстания в Донбассе силой, для Донецка и Луганска немыслимо. Киев организовал блокаду Донбасса, и при Зеленском она не отменена. Киев вывел гривну из обращения в ЛДНР, и она была заменена российским рублём. Киевская власть создала колоссальные проблемы с выплатами пенсий и пособий, сделав их практически недоступными для жителей ОРДЛО. В числе задач, поставленных Западом перед новой украинской властью, – распродажа оставшихся 3,5 тысячи государственных предприятий, госбанков и привлечение в страну крупного иностранного банковского капитала с возможностью его действий без ограничений. Из обсуждаемых и самых бредовых идей – введение доллара США в качестве украинской валюты. Всё это будет означать завершение процесса ликвидации суверенитета Украины. Есть куда в таких условиях Донбассу «реинтегрироваться»? В свою очередь, немало успел и Донбасс. Прежде всего, научился выживать в условиях блокады, сформировал свои органы власти и систему силовой защиты интересов своих жителей. Произошла замена денежной единицы с гривны на российский рубль. Жители ЛДНР сначала получили возможность находиться неограниченное время на территории РФ, трудоустраиваться, получать образование, а затем и получать гражданство РФ по упрощённой схеме. В сфере истории, культуры, языковой политики Донбасс сохранил свои прежние традиции. Если Киев всё же не на словах, а на деле рассчитывает хоть как-то остановить дальнейшее размежевание и взаимное отдаление Украины и Донбасса, то всё сказанное выше придётся учитывать. Невозможно будет избежать прямых переговоров с представителями неподконтрольных Киеву территорий. Необходимо будет вернуть в политический лексикон такие слова, как «федерация», «федерализация», «конфедерация», «амнистия», «особый статус». Конституцию Украины необходимо будет пересматривать и очищать от мусора, нанесённого предыдущей властью. Однако политика Киева – и при Порошенко, и при Зеленском (по сей день, по крайней мере) – такова, что чем дальше, тем меньше жители ЛДНР хотят слышать про общее будущее с Украиной. Фото: kremlinrus.ru Александр Дудчак

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Мост к катастрофе: Украина обещает Европе атомную альтернативу «Северному потоку»

Атомная энергетика Украины находится в предсмертном состоянии. Сообщения о нештатных ситуациях на АЭС появляются ежемесячно. Например, на Хмельницкой атомной станции за последнее время трижды отключали второй блок из-за перегрузок, а также фиксировали отказ в работе систем безопасности. «Мирный атом» работает на пределе возможностей, что не мешает Киеву инициировать крайне сомнительные проекты. Сама фраза «совместный проект с ЕС» приводит руководство Украины в восторг, наглухо отключая возможность адекватно мыслить. Например, накануне стало известно, что компания Ukraine Power Bridge Company Limited выиграла в тендере на реализацию проекта «Энергомост Украина-ЕС». Суть проекта: от умирающей Хмельницкой АЭС проведут «мост» в Польшу и, возможно, дальше — в Германию. Таким образом, польские и немецкие потребители получат электроэнергию на порядок дешевле, чем на внутренних рынках, а Киев — сомнительный доход и, наверняка, новые нештатные ситуации на станции и веерные отключения потребителей. Возможны и более тяжелые последствия. Даже в «Укрэнерго» назвали проект нецелесообразным, поскольку с реализацией проекта украинский рынок так и останется изолированным от европейского. Но Киев считает иначе, ведь речь идет о «совместном проекте с ЕС», потому его нужно запускать немедленно. Особенно одаренные представители СМИ уже успели назвать «атомный энергомост» альтернативой «Северному потоку», которая предоставит Европе возможность «слезть с российской газовой иглы». По факту же дешевую энергию будет получать «дружественная» Европа, к слову, активно лоббирующая отказ от атомной энергетики, при этом все риски возьмет на себя Украина. Классика. Очередной пример «плодотворного» и «взаимовыгодного» сотрудничества Киева и Брюсселя, не упускающего ни одной возможности выжать из наивных «партнеров» максимум. Читайте также: На Украине возбудили уголовное дело против главы СБУ Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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На Украине «чудо» и позор на весь мир: схваченный наркобарон испарился в воздухе

Украинские полицейские опозорились на весь мир. Правоохранителей из Незалежной обвёл вокруг пальца, как детей, наркобарон Амос Дов Сильвера. Глава преступной группировки, торгующей наркотиками через Интернет, сбежал от украинской полиции прямо в аэропорту. Его собирались депортировать в Израиль. Сообщается, что Дов Сильвера прошёл паспортный контроль, после чего с него сняли электронный браслет. Далее преступник зашёл в магазин «дьюти-фри» и… исчез. Ни единого следа. Испарился в воздухе. Возможно, ушёл по оптоволоконным кабелям. Недаром же он король интернет-торговли наркотиками. Стоит напомнить, что украинские правоохранители чрезвычайно гордились поимкой Дов Сильверы. Была проведена крупнейшая совместная спецоперация полиции Украины с коллегами из других стран. После этого киевские генералы рапортовали о невиданном успехе, международной поддержке Незалежной и сверхуспешной реформе полиции. И тут такой провал и позор. Пожалуй, украинским силовикам стоит обходить стороной аэропорты. Это заколдованные для них места. Сначала «невидимка» Petro Incognito смог в тайне от пограничников улететь за границу, а потом вернуться. Теперь вот наркобарона упустили. А вообще, если отбросить в сторону шутки, то коррупция на Украине достигла невиданных масштабов. Дов Сильвера знал, в какой именно стране ему стоит скрываться и вести свои преступные дела. Как только понадобилось, электронный браслет отвалился после прохода через паспортный контроль, конвоиры задремали, а в «дьюти-фри» открылся портал. Фантастическая всё-таки страна — современная Украина. Жаль только, что для наркоторговцев и других преступников. Читайте также: Вся команда Зеленского написала заявления об отставке Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

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Из-за чего на самом деле стыдно Юрию Луценко

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