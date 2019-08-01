Новости Украины и Новороссии 01 августа 2019

С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии Украины будут привлечены к охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.

До этого они несли службу совместно с нацполицией. В новом формате для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2000 патрульных, 100 единиц автомобильного транспорта и 100 служебных собак.

В полиции объяснили, что самостоятельное несение службы по охране общественного порядка военными правоохранителями является довольно распространенным среди родственных формирований стран Европы.

Во время патрулирования гвардейцы будут экипированы и вооружены спецсредствами и штатным оружием.

Планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Гвардейские патрули будут применяться в тех районах города, где обстановка более напряженная.

«Русская Весна» ознакомилась с законом Украины «О Национальной гвардии Украины» и выяснила, что у патрулей будут следующие полномочия (пункт 1 части 1 статьи 13):

— проверка документов;

— опрос;

— поверхностная проверка и осмотр;

— остановка транспортного средства;

— требование покинуть место нахождения и ограничения доступа к определенной территории;

— ограничение передвижения лиц, транспортных средств или фактического владения вещью;

— проникновение в жилище или другое владение;

— проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;

— применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи;

— проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц.

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