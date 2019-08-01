Новости Украины и Новороссии 01 августа 2019
- 13:34 Что волнует Украину.
- 08:27 С 1 августа украинские города будет патрулировать Нацгвардия.
- 06:00 Допрос Порошенко: телеканал показал секретные материалы против олигарха (ВИДЕО).
- 05:00 МВФ подготовил опись Украины: Зеленский завершит дело Порошенко.
- 04:30 «Уже скоро»: Почему до сих пор не наказаны те, кто убивал людей на майдане (ВИДЕО).
- 01:09 Слёзы Яценюка: Украина потеряет огромные деньги из-за «Северного потока — 2» (ВИДЕО).
- 00:58 В Минюсте прокомментировали иск «Нафтогаза» к России из-за потери активов в Крыму.
- 31.07 23:47 Политические никто.
- 31.07 22:05 Биба и Боба: Ляшко объединяется с Кличко (ВИДЕО).
- 31.07 21:49 Говорить исключительно на украинском языке будет неправильно, — глава партии Зеленского.
- 31.07 21:32 ВАЖНО: Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17.
- 31.07 20:49 Король Днипра тупит.
Что волнует Украину
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С 1 августа украинские города будет патрулировать Нацгвардия
С 1 августа военнослужащие Национальной гвардии Украины будут привлечены к охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацгвардии.
До этого они несли службу совместно с нацполицией. В новом формате для обеспечения правопорядка будут привлечены около 2000 патрульных, 100 единиц автомобильного транспорта и 100 служебных собак.
В полиции объяснили, что самостоятельное несение службы по охране общественного порядка военными правоохранителями является довольно распространенным среди родственных формирований стран Европы.
Во время патрулирования гвардейцы будут экипированы и вооружены спецсредствами и штатным оружием.
Планирование маршрутов патрулирования будет проводиться в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте. Гвардейские патрули будут применяться в тех районах города, где обстановка более напряженная.
«Русская Весна» ознакомилась с законом Украины «О Национальной гвардии Украины» и выяснила, что у патрулей будут следующие полномочия (пункт 1 части 1 статьи 13):
— проверка документов;
— опрос;
— поверхностная проверка и осмотр;
— остановка транспортного средства;
— требование покинуть место нахождения и ограничения доступа к определенной территории;
— ограничение передвижения лиц, транспортных средств или фактического владения вещью;
— проникновение в жилище или другое владение;
— проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел;
— применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи;
— проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц.
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Допрос Порошенко: телеканал показал секретные материалы против олигарха (ВИДЕО)
Журналисты украинского канала «1+1» опубликовали секретные материалы связанные с уголовными делами Порошенко. Видео набрало более 300 тысяч просмотров в Сети. Впервые в истории Украины президент может попасть за решетку из-за коррупции и узурпации власти. На него уже заведено 11 уголовных производств и с каждым разом выясняются все новые и новые подробности.
В сюжете говорится о том, сколько сэкономил Порошенко на налогах во время продажи завода «Кузница на Рыбальском», как киевский завод стал одним из самых крупных подрядчиков гособоронзаказа. Речь даже не о сотнях миллионов, как раньше говорили эксперты. Речь о миллиардах долларов.
Вся деятельность Порошенко на посту главы государства была направлена на собственное обогащение и строительство коррупционных схем.
Как сообщала «Русская Весна», семья Порошенко на днях двумя самолетами «отправились на отдых».
Некоторые украинские эксперты всерьез опасаются того, что Запад не позволит осудить Порошенко. Ведь это может ударить по авторитету самого Запада, который всячески поддерживал бывшего украинского президента, давал ему кредиты, хвалил за проведенные реформы и противостояние России.
По словам украинского политолога Руслана Бортника, Порошенко — это знаток и носитель информации, в том числе и прозападной коррупции.
«Дело того же господина Байдена, вице-президента США, „Буризма Холдингс“, миллиард кредита за отставку Щокина (был генпрокурором Украины в 2016 году — прим. РВ). Именно поэтому я думаю, что если Порошенко окажется в критической ситуации, на Западе найдутся страны, которые предоставят ему убежище», — рассказал журналистам «1+1» Руслан Бортник.
Следующий допрос экс-президента Украины должен состояться в Госбюро расследований 12 августа. То, что Порошенко знает «все про всех», по словам эксперт, с одной стороны, гарантирует ему безопасность. С другой стороны, он становится крайне опасным для всех.
Вину Порошенко еще нужно доказать в суде. И если доказательства его коррупции и узурпации власти будут неоспоримы, то он и его окружение должны будут понести справедливое наказание. Ведь закон равен для всех.
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МВФ подготовил опись Украины: Зеленский завершит дело Порошенко
Владимир Зеленский поставил задачу своей команде окончательно решить вопрос с разрешением на продажу земли иностранцам. Также президент Украины рассчитывает на то, что к концу года зарубежным покупателям также можно будет предложить почту, железные дороги и банки.
Соответствующая программа навязана украинским властям со стороны МВФ. Якобы вышеперечисленные меры помогут украинской экономике показывать пятипроцентный рост и, соответственно, отдавать больше денег по кредитам, которые набрал Порошенко.
Фактически это означает тотальную распродажу ресурсов за те фантики, которые давным-давно украл беглый шоколадный олигарх. Как говорится, а мы же вас предупреждали.
Показательно, что МВФ и Всемирный Банк требуют от Киева установления «рыночных тарифов» на железнодорожные перевозки и почтовые услуги.
Потом, наверняка, «Монсанто» подтянется с запретами в сфере сельскохозяйственной деятельности. Привезут ГМО-семечки и запретят местным фермерам выращивать себе свёклу для борща.
В общем, неутешительное будущее ждёт украинцев. Похоже, иностранные корпорации хотят вонзить свои щупальца в Незалежную ещё глубже.
Порошенко же шлёт всем «горячие приветы». Мавр сделал своё дело, мавр может уходить.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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«Уже скоро»: Почему до сих пор не наказаны те, кто убивал людей на майдане (ВИДЕО)
Украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью «Эхо Москвы» пояснил, почему до сих пор не названы имена причастных к расстрелам людей на майдане.
Во время прямого эфира ведущий напомнил Гордону о том, что после выборов на Украине он обещал назвать всех виновных в убийствах на майдане в 2014 году.
«Во-первых, я хочу сказать, когда вы говорите о прогнозах, я же не оракул с Тибета. Вы же не думаете, что я обладаю сверхспособностями? Это первое», — сказал Гордон.
Он пояснил, что расследование уже завершено, всей информацией владеет украинский прокурор Сергей Горбатюк. Но сам Гордон отказался «переходить дорогу» Зеленскому и предложил с ответом немного подождать.
«Через 1–2 месяца после назначения нового генпрокурора они вместе выйдут на пресс-конференцию и все виновные в расстреле майдана будут названы, в этом я уверен», — подчеркнул он.
Со слов журналиста, раньше раскрыть подробности этих преступлений мешало то, что большинство причастных к этому входили в украинскую власть. А его несколько раз «настойчиво просили» этого не делать.
«Перед президентскими выборами и после них меня охраняла группа „Альфы“ в количестве 20 человек с автоматами, с собаками и со снайперами, и мне не очень хочется возвращаться к этому состоянию», — сказал он, добавив, что расскажет о том, почему так вышло, «позже в мемуарах».
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Слёзы Яценюка: Украина потеряет огромные деньги из-за «Северного потока — 2» (ВИДЕО)
В том, что Украина может потерять 20 миллиардов долларов на транзите газа из-за строительства «Северного потока — 2» — львиная доля заслуг Яценюка и Порошенко. Об этом заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
По его словам, соглашение с Европейским союзом, подписанное наспех Яценюком и Порошенко, принесло как стране, так и ее народу немало потерь. Самые минимальные оценки — 30 миллиардов долларов в год.
«Помножьте на пять и получится 150 миллиардов. 150 миллиардов — это прямые убытки от деятельности Яценюка. Только вследствие того, что человек абсолютно не думал о национальных интересах Украины, ее народа и так далее. Не думал и не хотел отстаивать», — сказал политик.
По словам Николая Яновича, теперь Яценюк «плачется» о возможности достройки «Северного потока — 2», явно, позабыв о том, кто делал все, чтобы остановить транзит газа через Украину, кто создавал препятствия на каждом углу и доказывал, что «с Россией нельзя иметь дела», «с ней нельзя договариваться», «нужно внедрять санкции» и так далее.
«Одна твоя рука водит под антироссийскими какими-то лозунгами, а другая рука требует, чтобы Россия тебя датировала. Это в здравом уме или какая-то шизофрения крайней степени — ты же называешь ее „агрессором“ и с этого „агрессора“ требуешь деньги?» — сказал Азаров.
До 1997 года Украина платила за газ копейки, покупая его по цене $19 за 1000 кубометров. После проведения сверки и заключения нового договора его стоимость увеличилась с 19 до 29 долларов и не повышалась до 2003 года.
«Самое главное, что в 2004 году мы получили долгосрочный договор и фиксированную цену газа — 49 долларов за 1000 кубов, то есть примерно в десять раз ниже, чем та, которую установили вследствие соглашения 2009 года, подписанного правительством Тимошенко», — сказал бывший премьер.
Азаров заявил, что американцы поставили Ющенко, Тимошенко, Порошенко, одним словом, всей этой «оранжевой команде», стоящей во главе украинского государства, задачу превратить Украину в ненадежного транзитера не только газа, но и нефти, и грузов.
«То есть сделать все, чтобы ухудшить отношения с Россией и на этой почве создать из Украины агрессивное государство», — сказал он.
Приход к власти банды Порошенко и Яценюка привел к тому, что Россия ускорила реализацию проекта по строительству обходных газопроводов вокруг Украины.
«К концу 2019 года „Северный поток“ будет закончен, что бы там ни верещал Яценюк, потому что европейцы лучше Яценюка понимают свою выгоду. Хоть он и называет это „антиевропейским проектом“, но основные европейские страны — за этот проект», — подчеркнул политик.
После этого газ пойдет в обход Украины, и какая доля останется для его транзита через Украину, неизвестно. Но «благодарить» за это должны украинцы всю позорную команду «яценюков», «гройсманов» и «порошенко».
«Совет „яценюкам“ — не плакаться, а вот тем людям, которые доверяют порошенкам» и «яценюкам», — подумать хорошенько, взвесить и ни в коем случае не голосовать за этих врагов Украины», — подытожил Николай Азаров.
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В Минюсте прокомментировали иск «Нафтогаза» к России из-за потери активов в Крыму
Россия планирует оспорить оценку размера убытков в 5,2 миллиарда долларов, представленную в гаагский арбитраж «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Ранее «Нафтогаз» подал иск с требованием взыскать с России 5,2 миллиарда долларов из-за потери активов в Крыму. Ожидается, что суд вынесет решение не раньше конца 2020 года.
«В рамках разбирательства Россия подала заявление о намерении участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции», — сообщили в министерстве.
В Минюсте добавили, что Москва не признает арбитражные решения, вынесенные по искам украинских компаний и физических лиц, связанные с воссоединением Крыма с Россией, в том числе в связи с очевидным отсутствием у арбитражей юрисдикции на рассмотрение таких исков.
Отмечается, что министерство привлекло ведущих российских и иностранных юридических консультантов для полномасштабной работы по защите интересов страны. В частности, все вынесенные окончательные и промежуточные арбитражные решения оспариваются Россией в уполномоченных государственных судах.
В марте стало известно, что украинская компания выиграла в арбитражном трибунале в Гааге иск против Москвы о взыскании ущерба из-за потери активов на полуострове. Сумму планировалось определить позже, хотя Киев рассчитывал на восемь миллиардов долларов.
В Минюсте заявили, что Москва не участвовала в этом разбирательстве и не признает решение Гаагского суда, так как у него нет юрисдикции на рассмотрение украинского иска.
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений по таким искам.
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Политические никто
Советник Зеленского Потураев (который уже отметился целой серией русофобских заявлений) рассказывает депутатам от "Слуги народа", что они собственно никто.
"Давайте разберемся, прежде, чем начнем работать (а я буду работать вместе с вами), кто мы такие. Это очень важно. То есть сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка. Ответ: нет. Я работаю с 1996-го года и мой первый клиент была Юлия Владимировна Тимошенко. Смотрите, есть социологическая цитата по поводу всех здесь сидящих. Полный список вообще-то нет, потому что то, что нам социологи давали, то мы и получили. Поправка на явку, туда-сюда. В общем – почти 45. С мажоритарщиками история была другая. (плохо слышно). Как это произошло? Но дарили шанс все. Рейтинг. КМИС, Социальный мониторинг. Как вы здесь оказались? Я вам объясню как. Потому что моя работа объяснять как. Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии Слуга народа. И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский. Вам про это уже говорили, и я хочу обратить на это еще раз ваше внимание: все вы, и я в том числе, человек, который занимается политтехнологиями с 1996 года, а многие из вас, в это время, еще в детский сад ходили… Все вы – политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь. Что такое партия? Это с английского означает «часть». Часть общества. Вы еще не партия, но вам предстоит ею стать. Вам нужно стать политическими субъектами. Это ваша задача на эту неделю. Мы хотим ровно этого. Я знаю, и поверьте, все знают.. Об этом все знают. Об этом знает Дмитрий, об этом знает Александр, об этом знаю я. Там кто-то уже в телефонах. Я же это вижу. Кто-то думает о том, как поехать во Львов. Кто-то думает о том, как вообще свалить – ок! Это ваше право. Вы были никем, но те, кто останутся – станут кем-то"
Вот так вот – 5 лет "революции гидности", а потом выясняется, что избранное народом депутатское большинство собственно никто.
Для понимания того, кто собирается из данных депутатов делать "кого-то".
Это для тех, кто питает иллюзии, что вся эта публика с уходом Порошенко попряталась в схроны. Она просто перекрашивается.
Так что он для украинской власти вполне стандартный. И вот примерно такие люди определяют идеологию новой "правящей партии".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Биба и Боба: Ляшко объединяется с Кличко (ВИДЕО)
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что «объединяет усилия» с мэром Киева Виталием Кличко.
«У меня есть замечательная новость для каждого украинца, для каждого человека, который переживает за судьбу и будущее нашего государства. Сегодня я предложил Виталию Кличко — законноизбранному мэру Киева объединить наши усилия, для того, чтобы остановить наступление зеленой чумы на самоуправление Киева и захват Украины», — сказал он в своем видеоообращении.
По его словам, Кличко положительно отнесся к предложению.
Новость о союзе двух «выдающихся» государственных мужей вызвала бурную реакцию в Сети.
«Биба и Боба»;
«0.2 процента вам в помощь»;
«Это от вас нужно защищать Украину и Зеленского»;
«В „95-м квартале“ освободилось место — может примут»;
«Два дебила — это сила», — пишут в комментариях к видео пользователи.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Говорить исключительно на украинском языке будет неправильно, — глава партии Зеленского
Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной раде будет «использовать украинский язык, потому что это требование закона», но переходить полностью на один язык не собирается.
«Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках», — сказал он.
«Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно», — подчеркнул Разумков.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВАЖНО: Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по делу о крушении «Боинга» MH17
Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.
Он напомнил, что расследование еще продолжается, однако западные партнеры уже «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных».
«Наши двусторонние отношения с Москвой из-за этого инцидента не пострадали. Сегодня у Малайзии и России сходные точки зрения по делу сбитого самолета. У нас могут быть разные причины, по которым мы оказались на этом пути, но важнее, что в итоге мы движемся в одном направлении», — подчеркнул политик.
Министр отметил, что страны Запада, участвующие в расследовании, отказывают властям королевства в полном доступе к расследованию, а значит, могут скрывать некоторые детали.
«Как полноправный участник процесса, мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела», — добавил Абдулла.
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Король Днипра тупит
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