Новости Украины и Новороссии 21 декабря 2019

Газовые переговоры между Россией и Украиной, которые длились более 8 часов, прошли успешно. Москва и Киев договорились об основных функциях будущего контракта о транзите газа.

Как сообщил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, по итогам трёхсторонней встречи в Берлине удалось согласовать основные пункты окончательного протокола. Теперь его должны утвердить на политическом уровне в Киеве и Москве. Далее объёмы газа, а также условия и сроки его транспортировки через территорию Украины пропишут в контракте.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель написал на своей странице в соцсети, что Украина продолжит переговоры в Минске в трёхстороннем формате и «надеется выйти на финальное решение». Он также добавил, что «Еврокомиссия будет принимать решение в онлайн формате».

«Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа через Украину и обеспечить энергетическую безопасность в регионе», — говорится в публикации.

Оценка эксперта

По мнению украинского аналитика из так называемого альтернативного экспертного правительства Валентина Землянского, данную ситуацию можно оценивать только с позитивной стороны.

«Данное решение соответствовало всем требованиям и нормам, как я понимаю, в том числе и европейского законодательства. Поэтому я думаю, что в Минске мы всё-таки наконец-то увидим торжественную церемонию, которую мы все ожидали. Я ожидал, что она состоится в Париже, но, видимо, не хватило тогда либо времени, либо не были готовы ещё стороны к подписанию такого контракта», — отметил он в интервью украинскому телевидению.

Экономический эффект этого решения для Украины, по мнению киевского эксперта, будет весьма положительный, потому что цена на газ может быть дешевле на 20 процентов. И это уже с января, при условии, что договорённости состоятся.

«Даже если мы возьмём текущий уровень в 6 000 гривен в среднем за 1000 кубических метров с налогами и транспортом, то есть это конечная цена, то, соответственно, она может снизиться где-то до 5 000–5 500 гривен за 1000 кубических метров», — пояснил Землянский.

Коболев против!

Эксперт канала «112 Украина» прокомментировал заявление главы компании НАК «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева о том, что вероятность подписания транзита до 1 января якобы «непрерывно движется к нулю».

По его мнению, «г-н Коболев не был приглашён на эти переговоры в Берлин именно по причине своей позиции относительно возможного подписания контракта на транзит и возможных поставок газа».

«Г-н Коболев не успел вовремя политически среагировать на то, что отношения между Киевом и Москвой переходят в иную стадию, в иную фазу, — сказал Землянский. — Боюсь, его заявления оказались не соответствующими реалиям и политическим, и экономическим».

Он добавил:

«Политика, которая проводилась пять лет назад при Порошенко и Яценюке, когда господин Коболев, по сути дела, стал инициатором конфликта между „Нафтогазом“ и „Газпромом“… Мы помним эти громкие заявления, и сколько лет мы живём без российского газа… Это был постоянный язык конфронтации… Я думаю, что эта эпоха уходит в прошлое».

«Северный поток — 2»

Несколько дней назад Сенат США утвердил санкции против «Северного потока — 2». По мнению Валентина Землянского, это заявление сыграло в пользу Украины. Но не так, как предполагали Соединенные Штаты, создав кризис, а наоборот. Они поспособствовали тому, чтобы этот кризис разрешился.

«Это простимулировало Европейский союз довести до какого-то логического финала двусторонние переговоры с участием Украины. И я думаю, что Украина получит свои дополнительные экономические дивиденды в этой ситуации», — сказал аналитик.

Землянский добавил, что «проект “Северный поток — 2” будет закончен, а интересы Украины будут сохранены и учтены на достаточном экономическом уровне». Сейчас для Украины важно стратегически определить своё место в европейской энергобезопасности, в которой участвуют три стороны: ЕС, Россия и Украина. При этом, как подчеркнул эксперт, Украина имеет достаточно хороший потенциал в виде подземных хранилищ для создания газового резерва.

«Таким образом мы обеспечиваем и собственную энергобезопасность, и безопасность Европы. Потому что 30 миллиардов кубических метров газа, которые могут храниться в подземных хранилищах Украины, — это фактически 5–7 процентов от объёма потребления Европейского союза.

Естественно, Европа заинтересована в таком резерве, в таком запасе, который позволит более стабильно работать евроазиатской, не побоюсь этого слова, газотранспортной системе. То есть и российской, и украинской, и европейской.

Поэтому, мне кажется, важно не срок контракта, а важно, чтобы Украина сохранила свои ключевые позиции — политические и экономические — на европейском газовом рынке», — добавил он.

«А у нас в квартире газ, а у вас?»

На встрече «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря Владимир Путин сделал предложение Владимиру Зеленскому по скидке на газ в 25%, которое Валентин Зеленский назвал «более чем заманчивым».

«Причём оно не носило никаких политических отягощений, как это было, например, с харьковскими договорённостями в 2010 году. То есть оно привязывалось исключительно к экономической целесообразности», — считает Землянский.

И добавил:

«Поэтому я думаю, что это как раз вот то предложение, которое было в своё время Медведчуком и Бойко проговорено в Москве с Миллером и Медведевым. Сейчас оно будет приобретать свои уже реальные очертания, и очень хорошо, что наконец-то власть увидела, что в стране существует оппозиция, — и оппозиция может не только критиковать, а создавать некие конструктивные модели, которые впоследствии можно имплементировать в украинскую экономику», — подытожил он.

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