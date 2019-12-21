Новости Украины и Новороссии 21 декабря 2019
- 13:40 ВАЖНО: «Газпром» раскрыл детали газового договора с Украиной.
- 11:05 Путин и дебил.
- 10:26 Азаров: Европарламент взялся нагло искажать историческую память.
- 09:02 Население Украины уже меньше 42 миллионов человек, — Госстат.
- 08:00 «Отношения Киева и Москвы переходят в иную стадию»: ЕС, Россия и Украина нашли компромисс (ВИДЕО).
- 05:30 Стало известно, кто «режиссёр» конфликта «Нафтогаза» и «Газпрома».
- 01:29 В Совфеде рассказали о «сладкой сказке» Зеленского.
- Вчера 23:43 Козак раскрыл подробности нового российско-украинского газового контракта.
- Вчера 23:26 РФ и Украина согласовали контракт на транзит газа.
- Вчера 22:40 Зеленский требует от нового посла в США увеличить инвестиции в Украину.
- Вчера 22:30 Зачем Шеремет отнял льготы у ветеранов.
- Вчера 21:07 “Таких президентов быть не должно” – дончане о Зеленском и “Нормандской встрече”.
ВАЖНО: «Газпром» раскрыл детали газового договора с Украиной
Транзит газа через Украину в 2020 году составит 65 миллиардов кубометров и по 40 миллиардов в 2021–2024 годах, цитируют главу «Газпрома» РИА Новости.
Кроме того, Алексей Миллер рассказал журналистам, что договоренности с Киевом, достигнутые 20 декабря в Минске, предусматривают отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату около 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда.
Также стало известно, что «Газпром» и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании взаимных претензий по действующим контрактам. С Киевом российская компания подпишет мировое соглашение о снятии претензии антимонопольного комитета Украины.
Эта информация подтверждает инсайд украинского издания «Українські новини» и по суммам, и по датам. Напомним, некий источник, знакомый с результатами двусторонних переговоров в Минске, подробно рассказал, к чему пришли стороны.
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Путин и дебил
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Азаров: Европарламент взялся нагло искажать историческую память
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Население Украины уже меньше 42 миллионов человек, — Госстат
Госслужба статистики Украины обнародовала данные о численности населения страны по состоянию на 1 ноября 2019 года. Итак, украинцев официально меньше 42 миллионов.
Данные приведены на сайте ведомства в материале «Демографическая и социальная статистика».
Точное количество населения в «незалежной» Госстат оценивает в 41 940 700 человек. В ноябре прошлого года оно составляло 42 198 483 человек. В течение января-октября 2019 года численность уменьшилась на 212,5 тысячи человек.
Количество умерших в текущем году составило 486 778 человек, в прошлом оно было 484 481 человек. При этом смертность существенно превышает рождаемость: на 100 умерших приходится 57 новорожденных.
По данным ведомства, в стране преобладают женщины. Они составляют 53,7% населения Украины, а 46,3% — мужчины.
По данным всё того же Госстата, четверть населения страны живёт за чертой бедности.
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«Отношения Киева и Москвы переходят в иную стадию»: ЕС, Россия и Украина нашли компромисс (ВИДЕО)
Газовые переговоры между Россией и Украиной, которые длились более 8 часов, прошли успешно. Москва и Киев договорились об основных функциях будущего контракта о транзите газа.
Как сообщил заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, по итогам трёхсторонней встречи в Берлине удалось согласовать основные пункты окончательного протокола. Теперь его должны утвердить на политическом уровне в Киеве и Москве. Далее объёмы газа, а также условия и сроки его транспортировки через территорию Украины пропишут в контракте.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель написал на своей странице в соцсети, что Украина продолжит переговоры в Минске в трёхстороннем формате и «надеется выйти на финальное решение». Он также добавил, что «Еврокомиссия будет принимать решение в онлайн формате».
«Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа через Украину и обеспечить энергетическую безопасность в регионе», — говорится в публикации.
Оценка эксперта
По мнению украинского аналитика из так называемого альтернативного экспертного правительства Валентина Землянского, данную ситуацию можно оценивать только с позитивной стороны.
«Данное решение соответствовало всем требованиям и нормам, как я понимаю, в том числе и европейского законодательства. Поэтому я думаю, что в Минске мы всё-таки наконец-то увидим торжественную церемонию, которую мы все ожидали. Я ожидал, что она состоится в Париже, но, видимо, не хватило тогда либо времени, либо не были готовы ещё стороны к подписанию такого контракта», — отметил он в интервью украинскому телевидению.
Экономический эффект этого решения для Украины, по мнению киевского эксперта, будет весьма положительный, потому что цена на газ может быть дешевле на 20 процентов. И это уже с января, при условии, что договорённости состоятся.
«Даже если мы возьмём текущий уровень в 6 000 гривен в среднем за 1000 кубических метров с налогами и транспортом, то есть это конечная цена, то, соответственно, она может снизиться где-то до 5 000–5 500 гривен за 1000 кубических метров», — пояснил Землянский.
Коболев против!
Эксперт канала «112 Украина» прокомментировал заявление главы компании НАК «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева о том, что вероятность подписания транзита до 1 января якобы «непрерывно движется к нулю».
По его мнению, «г-н Коболев не был приглашён на эти переговоры в Берлин именно по причине своей позиции относительно возможного подписания контракта на транзит и возможных поставок газа».
«Г-н Коболев не успел вовремя политически среагировать на то, что отношения между Киевом и Москвой переходят в иную стадию, в иную фазу, — сказал Землянский. — Боюсь, его заявления оказались не соответствующими реалиям и политическим, и экономическим».
Он добавил:
«Политика, которая проводилась пять лет назад при Порошенко и Яценюке, когда господин Коболев, по сути дела, стал инициатором конфликта между „Нафтогазом“ и „Газпромом“… Мы помним эти громкие заявления, и сколько лет мы живём без российского газа… Это был постоянный язык конфронтации… Я думаю, что эта эпоха уходит в прошлое».
«Северный поток — 2»
Несколько дней назад Сенат США утвердил санкции против «Северного потока — 2». По мнению Валентина Землянского, это заявление сыграло в пользу Украины. Но не так, как предполагали Соединенные Штаты, создав кризис, а наоборот. Они поспособствовали тому, чтобы этот кризис разрешился.
«Это простимулировало Европейский союз довести до какого-то логического финала двусторонние переговоры с участием Украины. И я думаю, что Украина получит свои дополнительные экономические дивиденды в этой ситуации», — сказал аналитик.
Землянский добавил, что «проект “Северный поток — 2” будет закончен, а интересы Украины будут сохранены и учтены на достаточном экономическом уровне». Сейчас для Украины важно стратегически определить своё место в европейской энергобезопасности, в которой участвуют три стороны: ЕС, Россия и Украина. При этом, как подчеркнул эксперт, Украина имеет достаточно хороший потенциал в виде подземных хранилищ для создания газового резерва.
«Таким образом мы обеспечиваем и собственную энергобезопасность, и безопасность Европы. Потому что 30 миллиардов кубических метров газа, которые могут храниться в подземных хранилищах Украины, — это фактически 5–7 процентов от объёма потребления Европейского союза.
Естественно, Европа заинтересована в таком резерве, в таком запасе, который позволит более стабильно работать евроазиатской, не побоюсь этого слова, газотранспортной системе. То есть и российской, и украинской, и европейской.
Поэтому, мне кажется, важно не срок контракта, а важно, чтобы Украина сохранила свои ключевые позиции — политические и экономические — на европейском газовом рынке», — добавил он.
«А у нас в квартире газ, а у вас?»
На встрече «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря Владимир Путин сделал предложение Владимиру Зеленскому по скидке на газ в 25%, которое Валентин Зеленский назвал «более чем заманчивым».
«Причём оно не носило никаких политических отягощений, как это было, например, с харьковскими договорённостями в 2010 году. То есть оно привязывалось исключительно к экономической целесообразности», — считает Землянский.
И добавил:
«Поэтому я думаю, что это как раз вот то предложение, которое было в своё время Медведчуком и Бойко проговорено в Москве с Миллером и Медведевым. Сейчас оно будет приобретать свои уже реальные очертания, и очень хорошо, что наконец-то власть увидела, что в стране существует оппозиция, — и оппозиция может не только критиковать, а создавать некие конструктивные модели, которые впоследствии можно имплементировать в украинскую экономику», — подытожил он.
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Стало известно, кто «режиссёр» конфликта «Нафтогаза» и «Газпрома»
Несмотря на то, что в этом году газовому вопросу уделено сверхогромное внимание, сам конфликт длится ещё с 2014 года. Именно с этого времени украинский «Нафтогаз» блокирует все попытки «Газпрома» достичь компромисса по транзиту газа.
Нет сомнений, что ключевая причина была политической, поскольку объективных причин у «Нафтогаза» рвать нормальные отношения с российским партнером попросту не было. Но кто же тогда выступает в роли главного «режиссера» конфликта, затянувшегося на вот уже пять лет?
Это занимавший в 2014 году пост премьер-министра Арсений Яценюк. Именно по его инициативе начался скандал, о чём в интервью изданию «Украина.ру» заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Он обратил внимание на тот факт, что арбитраж принимал не глава «Нафтогаза» Коболев, а именно Яценюк.
А ведь последствия конфликта с «Газпромом» могли быть весьма плачевными для всей Украины, пока премьер-министр вплоть до 2016 года неприкрыто выполнял американский заказ на провокации в адрес России.
Причём сам Коболев заявлял, что если бы Украина проиграла в Стокгольме, то всей «незалежной» пришлось бы коллективно закапываться в землю. А всё из-за желания на фоне этого конфликта спихнуть вину за госпереворот на Россию.
Однако плохо режиссированная провокация всё равно обнажила реальных виновников и заказчиков всего того, что по сей день происходит на Украине. Но поскольку «незалежную» до сих пор держат под контролем, меняя для видимости лишь верхушку, «Нафтогаз» продолжает изображать вечное недовольство «Газпромом», отказываясь от очевидно выгодных компромиссов.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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В Совфеде рассказали о «сладкой сказке» Зеленского
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление украинского лидера Владимира Зеленского, который заявил о важности увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
«Понятно, что Украина заинтересована в инвестициях. Но есть одно но. Соединённые Штаты никогда не будут вкладывать средства в страну с нестабильным режимом. А Украина — именно такое государство. Так что, думаю, что это некая сладкая сказка, на которую рассчитывает украинский лидер», — считает сенатор.
Тем не менее, по словам Джабарова, помощь для Украины «может прийти только с востока, от России, а всё остальное — просто слова».
Ранее Зеленский провёл встречу с новым послом страны в Вашингтоне Владимиром Ельченко, в ходе которой заявил о важности увеличения американских инвестиций в экономику Украины.
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Козак раскрыл подробности нового российско-украинского газового контракта
Подписание нового пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до конца года.
Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в «Газпроме» сообщили, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита и урегулировании взаимных требований.
Как отметил Козак, это будет новый контракт. При этом вице-премьер предполагаемые объемы транзита не уточнил.
«Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — сказал он, добавив, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии в газовой сфере.
«Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет», — подчеркнул он.
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РФ и Украина согласовали контракт на транзит газа
Вице-премьер Козак заявил, что:
1. Контракт между Украиной и Россией на транзит газа предварительно согласован и финальный вариант будет подписан в ближайшее время до конца 2019 года.
2. Транзит газа через территорию Украины будет сохранен и очередной газовой войны соответственно не будет. Таким образом РФ выполняет свое обязательство перед Германией, которая требовала сохранения транзита в обмен на достройку СП-2.
3. Вместе с договором о транзите газа, будут сняты все судебные претензии обеих сторон друг к другу. Украинские источники заявляют, что Газпром якобы выплатит Украине 3 млрд. долларов, а Украина отзовет претензии на 12 млрд. По претензиям Газпрома пока непонятно – пишут, что возможно Украина признает 3 млрд., которые занимала при Януковиче.
4. Контракт будет согласован на 5 лет. Украина изначально хотела на 10 лет, Газпром предлагал продлить на год. Видимо решили сойтись на середине.
Европейская комиссия и Киев также подтверждают достижение предварительных договоренностей.
Осталось узнать, кто и где пошел на уступки, так как даже по этим пунктам видно, что из 10 летнего контракта требуемого Украиной осталась 5, а судебные претензии снимаются. Неясен вопрос с размером скидки для Украины и объемов газа.
Подождем текста итогового меморандума и официально подписанных деталей, чтобы оценить накал зрады и перемоги с обеих сторон.
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Зеленский требует от нового посла в США увеличить инвестиции в Украину
Президент Владимир Зеленский встретился с новым послом Украины в США Владимиром Ельченко.
Во время встречи были обсуждены перспективы дальнейшего развития украинского-американских отношений, сообщает Офис (администрация, – прим. РВ) президента Украины.
«Глава государства особо отметил необходимость увеличения американских инвестиций в экономику Украины», — говорится в сообщении.
Владимир Ельченко был назначен послом в США вчера, 19 декабря. До этого Ельченко был постоянным представителем Украины в ООН, совмещая эту должность с работой послом Украины на Ямайке.
Кроме того, Ельченко ранее несколько лет был послом в России и был отозван в 2014 году, когда обострились отношения между Россией и Украиной. Также Ельченко был дипломатом в Австрии.
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Зачем Шеремет отнял льготы у ветеранов
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“Таких президентов быть не должно” – дончане о Зеленском и “Нормандской встрече”
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