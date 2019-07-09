Хроника событий за неделю 1 — 7 июля 2019 года

Что знаменует гибель 13 офицеров подводников и врача на Лошарике и 22 жертвы наводнения в Иркутске, почему Путин подарил «Грех» папе Римскому и кто будет его преемником (Путина, а не Папы), мемы с Неуместной Иванкой, медаль Кадырова, раздача кресел в ЕС и другие главные события недели в России и мире для тех, кто не успевает читать прессу, а также наши комментарии к ряду этих событий .



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«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что огонь начал распространяться из аккумуляторного отсека. Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом.



В военной части сослуживцам сообщили, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа. ЧП произошло 1 июля около 20:30.



В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. Двое из них — Герои России. Штаб отряда гидронавтов находится в Петербурге. Здесь же живут по меньшей мере десять семей погибших. Офицеры будут представлены к государственным наградам, сообщил министр Шойгу. В школах, где моряки учились, намерены увековечить их память.

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» входит в состав Главного управления глубоководных исследований Минобороны России. Станция собрана из шарообразных отсеков и способна работать на глубине до 6 км.



Одна из сфер глубоководной станции занята атомным реактором, другие «шары» оснащены манипуляторами, драгой (система очистки породы) и телегрейфером (ковш с телекамерой). «Лошарик» не оснащён вооружением. В феврале 2012 года корабль прошёл ремонт.

Как считают некоторые эксперты, экипаж атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», на которой произошёл пожар, проводил исследования морского дна и сдавал зачёты на самостоятельное плавание. Моряки обязаны ежегодно сдавать специальные экзамены, чтобы подтвердить свою квалификацию.



Если испытания проходят успешно, экипаж допускают к реальным задачам. Эксперты предполагают, что помимо этого подводники на «Лошарике» отрабатывали сложные маневры возле дна: постановку аппарата на грунт и лавирование в нескольких метрах от дна.

Этот выход в море должен был стать последним для Героя России капитана I ранга Николая Филина. Моряку было 57 лет, после этого возраста гидронавты уже не участвуют в подводных погружениях. Во время экспедиции он контролировал правильность действий экипажа при исследовании морского дна.

Тревожные выдались две недели. Происходят две катастрофы связанные с водой: наводнение в Иркутской области и гибель экипажа подводного аппарата. Считаем это тревожным знаком для нынешней государственной системы Российской Федерации.

За неделю до трагедии в Баренцевом море 27 июня, как раз когда в Иркутской области вводят режим ЧС из-за экстремального паводка (о нём чуть ниже), в прокат выходит фильм «Курск», представляющий западный взгляд на трагедию, произошедшую 12 августа 2000 года в том же Баренцевом море. При этом обратим внимание на то, как Мединский комментировал выдачу прокатного удостоверения фильму.

Как рассказал Мединский, в фильме немало мифов и шаблонов: натовцы хорошие, они хотят помочь, командование флотом ни на что не способно, а семьи моряков — жертвы идеологии и режима. Но, по его словам, он:

«предостерег бы от навешивания на «Курск» ярлыков: типа «идеологическая диверсия» и т.п.».

Владимир Мединский сказал:

«Просто это кино снято не для нас. Оно у них там такое для самих себя. Часть условного Запада исторически так хочет нас видеть. Ну и ладно. Мы видим свои проблемы. Мы их решаем. Мы меняемся.



А вот идейные штампы на Западе не меняются. Из века в век там старательно внушают сами себе, что все эти накрученные в их головах мифы о России — это так и есть на самом деле…



Посему повторять ошибки советского агитпропа и запрещать к прокату очередное предвзятое и не очень хорошее кино о России мы не будем. Оно того не стоит. А в нравственности и хорошем вкусе нашего зрителя мы не сомневаемся».

При этом почему-то в случаях с другими фильмами, вроде «Смерти Сталина» или «Номера 44» эти «ошибки советского агитпропа» повторяются и фильмы запрещаются к прокату именно по идеологическим, а тут — нет.



Что за двуличная позиция у нашего министерства? Или идеологические клише фильма «Курск» стыкуются с идеологической позицией министерства?

В общем оба события (гибель подводников и наводнение) носят ещё и матричный характер и влияют на состояние коллективного бессознательного нашей цивилизации.



Психодинамика общества изменится, несмотря на «рихтовку» его фильмом «Курск». Думаем, что психодинамика станет более жёсткой по отношению к власти.

1 июля Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма https://russian.rt.com/world/news/645970-dzhonson-liberalizm-putin-breksit

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Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Как указывает агентство, Джонсон отметил, что большинство британцев проголосовали за выход из ЕС как раз из-за того, что объединение «начало всерьёз подрывать основополагающую черту либеральной демократии», которой, по его словам, является право людей в ходе выборов отстранять от власти тех, кто принимает законы.



Под этим он подразумевал централизацию власти в Брюсселе. Экс-глава МИД Великобритании также отдельно подчеркнул, что именно либерализм обеспечивает западным странам «процветание на таком уровне, который даже не могли представить себе предыдущие поколения».



Ранее в интервью Financial Times Путин заявил, что, по его мнению, так называемая либеральная идея себя изжила.

Идеологию либерализма которая взращивает рвачей карьеристов, думающих только о наживе, культивирует потреблядство и паразитирование меньшинства над большинством (США и ЕС процветали, как раз за счёт большинства других стран мира) действительно себя изжила и не имеет будущего.



А выход Британии из ЕС — один из этапов по демонтированию либеральной системы, которой заражён весь «цивилизованный» запад и не только.

2 июля

2 июля Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население — заявила Голикова https://news.mail.ru/politics/37841803/

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«Для нас с вами ключевыми, по сути, являются две национальные цели — это естественный прирост населения и продолжительность жизни <…> Мы катастрофически теряем население страны.



За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тыс. человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность», — сказала она.

Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.

«В погоне за качественными показателями очень многие регионы страны показывали лучшую статистику», — отметила Голикова, подчеркнув, что в какой-то момент занижение стало невозможным, потому что критически стали расти группы прочих заболеваний и «группы заболеваний, от которых не умирают».

По её словам, после того, как Минздрав и социальный блок правительства стали критиковать проанализированную ситуацию со смертностью, показатели начали расти.

«Например, Воронежская область демонстрировала показатель повышения смертности от онкологии за 2018 год по сравнению с 2017 годом на 1,2%, а за четыре месяца [2019 года] — на 20%. Ивановская область демонстрировала нам увеличение за четыре месяца [2019 года количества] смертей от сердечно-сосудистых заболеваний на 35,9%», — сказала вице-премьер.

Она подчеркнула, что в этой связи федеральные медицинские организации должны принимать активное участие в анализе ситуации.

«Без вашего профессионального участия в регионах — в значительном количестве, не во всех — позитивные процессы могут не происходить»,

— сказала она, отметив, что в регионах фиксируется и недостаток кадров, и недостаток образования.

На наш взгляд, посредством медицинских организаций можно бороться только со следствиями проблем, но не с причинами. А причины лежат в области мировоззрения, поскольку только сам человек может заниматься своим здравоохранением, а система здравоохранения должна давать ему возможности следить за своим здоровьем, проводить профилактику.



Если в мировоззрении нет понимая того, что такое быть здоровым и как этого достигать никакая сверхразвитая система медицины не сможет остановить деградацию здоровья населения, только — продлить агонию смерти.

Поэтому стоит говорить о том, как можно охранять здоровье подрастающих поколений, в первую очередь, от пропаганды, от идей нездорового образа жизни. И запретительными мерами тут тоже мало чего можно добиться.



Нужно, чтобы так называемые «звёзды» и прочие «кумиры молодёжи» поняли сами, что трансируемое ими в общество оказывает сильнейшее влияние на подрастающее поколение, осознали какая на них лежит ответственность. Тут нужна планомерная, системная работа на долгосрочную перспективу. А её практически нет.

2 июля Россия начала выплачивать взносы в бюджет Совета Европы https://www.interfax.ru/russia/667616

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За 2017—2018 годы долг составляет 55 млн евро. Стране также придётся выплатить пени. Российская делегация несколько лет не участвовала в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.



Россия обещала возобновить выплаты и вернуться к работе в ПАСЕ только при восстановлении в полном объёме её полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.

26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в ассамблее, при этом в резолюции отсутствует упоминание каких-либо санкций.



Таким образом, делегация РФ вернулась к работе в ПАСЕ с полным набором полномочий, что очень жирно намекает на будущие серьёзные изменения ситуации с Украиной и Крымом, не говоря уже о новом формате взаимодейстия с ЕС в целом (если помнить о создании рабочей группы, прорабатывающей возможность торговать между Россией и ЕС за рубли и евро, минуя доллар).

2 июля Европейский совет согласовал кандидатуры на ключевые посты в институтах ЕС https://www.interfax.ru/world/667631

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В частности, на пост главы Еврокомиссии предлагается назначить министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен, на пост руководителя ЕЦБ — главу МВФ Кристин Лагард. Кандидатуры должны быть одобрены Европарламентом.

Прокомментируем словами басни И.А. Крылова «Квартет» (1811):

«А вы друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».

3 июля

3 июля Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, руководителя Рослесхоза Ивана Валентика https://ura.news/news/1052389931

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, руководителя Рослесхоза Ивана Валентика по его просьбе. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабинета министров.

О подаче Валентиком заявления на увольнение с должности руководителя Рослесхоза стало известно 28 июня. Тогда чиновник сам подтвердил журналистам свое решение.



В разные годы он работал Минсельхозе и Росприроднадзоре. В 2001—2014 годах возглавлял управление лесного контроля и пожарного надзора Рослесхоза, после чего возглавил это ведомство. Под руководством экс-главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина Валентик работал с мая прошлого года.

Заметим, что такого рода увольнения не влияют на решения о смене политики в той или иной отрасли, а лишь увеличивают безответственность перед Державой эмиссаров на должностях.

Сплошные вырубки лесов приводят к нарушению природного баланса и, как следствие, к катастрофам. Возможно, наводнение в Иркутской области — событие этого ряда.

На фото: «Тулун и его окрестности». Два спутниковых снимка с google earth 2006 и 2019 годов.

2006 год2019 год

3 июля Россия приостановила участие в ДРСМД. Закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Это решение стало ответом на приостановку участия США в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности https://www.interfax.ru/world/667732

3 июля Мобильный телефон взорвался в руках у семилетнего ребенка в общежитии в Кургане https://www.interfax.ru/russia/667683

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«Травма, в том числе ожог, несовместимый с жизнью. По предварительным данным, в руках у ребенка взорвался мобильный телефон», — сказал источник Интерфаксу.

Ura.ru сообщает, что в момент происшествия телефон стоял на зарядке. Очевидцы рассказали, что «ребёнок полез в розетку, и что-то взорвалось». По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Курганской области.

Мы стараемся такие плохие новости не ставить в хронику, поскольку не стоит транслировать «чернуху», но данная новость показывает общее состояние нашей техногенной цивилизации — мы создали техносферу, которая может и убивать при неправильной эксплуатации (можете сами соотнести с этим утверждением окружающие новости про ГЭС, подводный аппарат, убыль населения и т.п.).

4 июля

4 июля Путин назвал условие диалога с Киевом https://news.mail.ru/politics/37858789/

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«Россия готова к установлению конструктивного диалога с Украиной, если её новый президент Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания», — заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera президент РФ Владимир Путин.

По его словам, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал:

«установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами».

Российский президент подчеркнул, что в наследство новому украинскому лидеру достались:

«принудительная украинизация, запрет на использование русского языка (который является родным для миллионов граждан Украины), включая его преподавание в украинских школах и университетах, разгул неофашизма, гражданский конфликт на юго-востоке страны, попытки прежних властей разрушить хрупкий межконфессиональный мир».

Таким заявлением Владимир Путин открывает возможность Зеленскому «свалить» всю вину за ситуацию на Украине на предыдущую администрацию и начать проводить иную политику.

«Поэтому повторяю, граждане Украины ожидают от Зеленского и его команды не заявлений, а конкретных действий и изменений к лучшему в кратчайшие сроки.



И естественно, киевские власти должны наконец понять, что конфликт между Россией и Украиной не в общих интересах, в отличие от развития прагматичного сотрудничества на основе доверия и взаимопонимания. Мы к этому готовы», — заявил Путин.

Ожидают ли в Москве того, что Зеленский начнёт уголовное преследование предыдущих руководителей или хотя бы участников «Правого сектора» (организация запрещена в РФ)?



И как будет решаться судьба тех, кто участвовал в боевых действиях против донбассовцев, убивал мирное население артиллерийским огнём? Очень сложен путь примирения, труден, тернист, но благотворен для будущего Русской цивилизации, как мы считаем.

4 июля Число людей, пропавших без вести в Иркутской области при подтоплении, снизилось до 11 человек, а жертв увеличилось до 22 Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d2099bb9a794746be1e2c63

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«Люди находятся, забирают заявления», — пояснили в ведомстве.

По состоянию на 4 июля в Иркутской области пропавшими без вести числились 14 человек. Число жертв достигло 22 человек.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня, как сообщается, в результате обильных дождей, после чего в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей поднялась вода, а в зоне подтопления оказалось около ста населённых пунктов.



В результате стихией было уничтожено 3,5 тыс. домов. По оценке местных властей, ущерб от паводка составил 29 млрд руб. По словам губернатора Иркутской области Сергея Левченко, из 9,1 тыс. жилых домов 3,48 тыс. домов (36%) не подлежат восстановлению.

Есть версия, что такие катастрофические масштаба ливневые паводки достигли из-за неправильного режима эксплуатации Братской ГЭС. Причиной могло стать увеличение объёма выработки электроэнергии.



Первым версию о том, что катастрофа – это результат «варварской эксплуатации» станции высказал популярный блогер Сергей Симонов.



Его поддержал инженер-мостовик Игорь Батов, который возглавляет движение в защиту экологии в Пскове. Предполагается, что руководство ГЭС таким образом обеспечивало дешёвым электричеством своего главного потребителя — «РУСАЛ Братск» Олега Дерипаски.

Для этого на Братской ГЭС держали воду на отметке 402 метра. Как заявляет блогер для безопасной работы вода в хранилище должна находиться на уровне 392 метра. Однако, по техническим характеристикам водохранилища НПУ (нормальный подпорный уровень) и составляет как раз 402 метра.



Если проследить динамику уровней на ГЭС (есть сайт с ежедневным мониторингом — http://www.rushydro.ru/hydrology/informer/), то можно увидеть, что уровень воды в водохранилище не поднимался выше отметки 398 метров. 24 июня от отметки 396.57 м он поднялся к 5 июля до отметки 397.52 метров.



При этом форсированный подпорный уровень (ФПУ) — максимальная технически возможная отметка наполнения водохранилища составляет 403 метра (вроде бы один метр, но для всей площади водохранилища — это очень большие объёмы воды). Вроде бы нарушений в эксплуатации водохранилища нет. Сбросов в эти дни, судя по сайту Росгидро, на ГЭС не было.

Соответственно, наиболее вероятными причинами катастрофы стало наложение нескольких факторов:

— уникальные атмосферные процессы, когда в западной части региона столкнулись сразу три воздушных потока — арктический, субтропический и влажный воздух с Тихого океана, который до этих мест обычно доходит крайне редко;

— одним из следствий стали серьёзные ливневые паводки в регионе в 40 и 28 мм (это достаточно много) только в Тулуне 26 и 25 июня соответственно;

— прорыв дамбы в Тулуне, которая не была рассчитана на такие уникальные климатические условия.

Человеческий фактор тут всё же есть. Строительство дамбы в Тулуне проходило по программе «Защита населения от паводков и укрепление береговой линии», на которую выделялось несколько десятков миллионов рублей. После завершения строительства гидротехнического сооружения местные власти отчитались, что объект сможет защитить от наводнений на 100 лет.



Но ошиблись на 90 лет. А причина в том, что СНИПы (строительные нормы) не учитывают произошедшие климатические изменения:

«У нас все плотины и дамбы построены с учётом старых климатических циклов, которые поменялись из-за глобального потепления», — отмечает в интервью МК эксперт Александр Колотов из общественной организации «Плотина — Нет!».

Если говорить о предикции, то более-менее в общих чертах подобные природные катаклизмы можно предсказывать за неделю, говорят специалисты. Однако в случае с Иркутской областью, где сложилась необычная ситуация с атмосферными явлениями, просчитать возможные последствия можно было от силы за сутки-двое.



Как отмечают СМИ, к самим метеорологам у правоохранительных органов вопросов нет. Местная гидрометеослужба заранее и ежедневно сообщала о вероятности штормовой ситуации и опасных метеорологических явлениях в дежурные службы местного правительства и МЧС России.

4 июля Путин подарил Папе Римскому икону и фильм «Грех» https://ria.ru/20190704/1556212502

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Владимир Путин подарил папе Римскому Франциску икону в ризе «Святые Пётр и Павел», альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма «Грех» Андрея Кончаловского, который посвящён жизни этого художника.

В ответ понтифик вручил российскому лидеру медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана. Как отметил Франциск, картину с видом Ватикана вручает, «чтобы президент не забыл».

«И чтобы вы не забыли Рим – это вам графика XVIII века», — сказал Франциск.

Подробнее об этом событии читайте нашу статью «Кадыровская медаль Ангела-хранителя Путину в День независимости США»



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