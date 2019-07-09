Хроника событий за неделю 1 — 7 июля 2019 года (2)

Адвокат просил отпустить Айсултана Назарбаева под залог в 90 тысяч фунтов. При этом он признал наличие наркотической зависимости у своего подзащитного.

Ему предъявлены обвинения в причинении вреда человеку и в повреждении имущества. Паспорт у внука экс-президента Казахстана изъяли.



Казахстанские СМИ, не указывая имён, приводят слова друзей Айсултана Назарбаева, которые утверждают, что дебоша 5 июля не было. По их версии, знакомая внука экс-главы Казахстана случайно заперла квартиру и попросила его проникнуть в жилище через окно и открыть дверь. Они добавили, что прибывшая по вызову полиция грубо вела себя с «обладателями азиатской внешности».

Судья Филипп Барбел на заседании 4 июля согласился отпустить Назарбаева под залог при условии, что тот сразу отправится в реабилитационную клинику для наркозависимых.

Ранее, в сентябре 2017 года Айсултан признавался, что искал утешение в наркотиках. Он говорил, что чувствовал себя раздавленным после смертей деда — академика Мухтара Алиева и отца — Рахата Алиева. Также он признался, что бороться с наркозависимостью ему помогал Нурсултан Назарбаев.

А теперь наша версия событий…

Гамлет ХХI века

«Быть или не быть, вот в чём вопрос. Достойно льСмиряться под ударами судьбы,Иль надо оказать сопротивленьеИ в смертной схватке с целым морем бедПокончить с ними? Умереть. Забыться.И знать, что этим обрываешь цепьСердечных мук и тысячи лишений,Присущих телу. Это ли не цельЖеланная? Скончаться. Сном забыться…»

Внук президента, сын претендентки в президенты и мятежного политика отправился учиться в Англию десять лет назад. Окончил британскую Королевскую военную академию «Сандхерст», затем служил в системе военной разведки Казахстана. В юности играл в футбол, одно время даже был вице-президентом Федерации футбола РК.

В 2007 году его отец Рахат Алиев, будучи крупным акционером «Нурбанка» похитил нескольких сотрудников этого банка с целью вымогательства. На некоторое время личности сотрудников банка и самого Алиева исчезают из поля зрения.

Возбуждается уголовное дело, в результате которого Алиев смещается со всех постов и объявляется в розыск. Объявляется он в Австрии, черезвычайным и полномочным послом которой он до этого был, и заявляет о переходе в оппозицию к президенту Казахстана.

В 2008 году Алиев заочно осуждён казахстанским судом на 20 лет лишения свободы по совокупности предъявленных ему обвинений. В ответ он обвиняет Назарбаева в коррупции и международных финансовых махинациях с приложением материалов.

В мае 2008 года Австрию посещает его отец, академик медицины Мухтар Алиев, скорее всего, с целью вразумления и достижения политической развязки либо нравственного выбора.



Но 4 мая добровольно является в посольство Казахстана в Вене, где заявляет, что его собственный сын Рахат Алиев насильственно удерживает его в Австрии. 5 мая по собственному желанию покидает территорию посольства и вскоре перебирается в Англию.

В мае 2009 года Рахат Алиев опубликовал книгу «Крёстный тесть», которая тут же была запрещена в Казахстане. В том же году Айсултан Назарбаев поступает на учёбу в королевскую военную академию в Сандхерсте.

4 октября 2009 года Мухтар Алиев вернулся из Англии в Казахстан.

В июне 2011 года, после обнаружения останков топ-менеджеров «Нурбанка» Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова, пропавших в 2007 году Алиеву было предъявлено заочное обвинение в их убийстве. Суд Вены, в очередной раз отказался экстрадировать подозреваемого.

5 июня 2014 года на основании материалов о похищении и убийстве топ-менеджеров «Нурбанка» Тимралиева и Хасенова был арестован в Вене. Бывший зять Назарбаева сам сдался австрийской полиции, он ожидал начала судебного процесса, обсуждался также вопрос о его экстрадиции в Казахстан.

12 января 2015 на 82 году жизни умер от болезни сердца Мухтар Алиев. Утром 24 февраля 2015 года Рахат Алиев был обнаружен повешенным в ванной комнате камеры тюрьмы в районе Йозефштадт города Вены. Персонал тюрьмы и адвокаты не считали Алиева склонным к суицидальным намерениям.

Тем временем, Айсултан, закончивший обучение и пытавшийся вписаться в службу на родине приходит к решению вернуться к проживанию в Англии.

Его мать, Дарига Назарбаева не оставляет стремления стать преемницей своего отца.

19 марта 2019 года президент Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку за год до истечения срока. Его место, до перевыборов занял Председатель Сената Токаев. Место Токаева заняла Дарига.



Однако, она не выдвинула свою кандидатуру на пост Президента, а политическими усилиями решили оставить на посту послушного Токаева. Выборы Президента состоялись 9 июня. И вот за несколько дней до выборов Айсултан Назарбаев вдруг укусил полицейского…

Мы старались привести вам лишь хронологию и фактологию событий, пьеса же, которую по мотивам и нравам шекспировских времён разыгрывают наши условные политические союзники, которые обучают военной и другой науке своих отпрысков на стороне другого военно-политического блока, продолжается.

4 июля Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев отправлены в колонию для отбывания наказания https://www.interfax.ru/russia/667911, https://www.interfax.ru/russia/667926, https://rsport.ria.ru/20190704/1556194812.html

Наш комментарий

Суд приговорил их к срокам от 1 года и 5 месяцев до 1,5 лет. Спортсмены этапированы в Белгородскую область. Адвокаты обоих намерены просить об УДО для своих клиентов. Считаем, что пока история с возможными лидерами «уличного протеста» закрыта, хотя им и поставили памятник (при жизни-то!) под водой (!) Чёрного моря в Анапе.



Скульптура появилась в подводном музее одного из дайвинг-центров Анапы.

Вспоминается сказка Пушкина «Балда», в которой черти жили как раз на дне морском.

4 июля Валентина Матвиенко предложила запретить приносить в школу смартфоны https://www.interfax.ru/russia/667945

Наш комментарий

Спикер Совфеда убеждена, что с мобильным в руках дети учиться не будут. Роспотребнадзор в течение месяца создаст рабочую группу по этому вопросу.

Матвиенко, вероятно, никак сама не связывает данную новость со смертью ребёнка от мобильного в Кургане, но мы считаем из непосредственно связанными на матричном уровне.

А вообще дети некоторых работников кремниевой долины учатся без планшетов и ноутбуков в спецшколах.

Например, технический директор eBay отправил своих детей в школу без компьютеров. Также поступили сотрудники и других гигантов долины: Google, Apple, Yahoo, Hewlett-Packard. Называется эта школа — Waldorf of the Peninsula.



Она имеет очень простой старомодный вид — доски с цветными мелками, книжные полки с энциклопедиями, деревянные парты с тетрадями и карандашами. Для обучения в ней используют привычные, не связанные с новейшими технологиями инструменты: ручки, карандаши, швейные иглы, иногда даже глину и др.



И ни одного компьютера. Ни одного экрана. Их использование запрещено в классах и не поощряется дома.

Ученики 2 класса, стоя в кругу, повторяли за учителем стихотворение, одновременно играя с мешочком, наполненным фасолью. Цель этого упражнения — синхронизировать тело и мозг.

В 5 классе дети вязали на деревянных спицах небольшие образцы из шерсти, восстанавливая навыки вязания, полученные в младших классах. Этот вид деятельности, как утверждает школа, помогает развитию способности решать сложные задачи, структурировать информацию, считать, а также развивает координацию.

И это в то время, когда по всему миру школы торопятся оснастить свои классы компьютерами, а многие политики заявляют, что не делать этого — просто глупо. Интересно, что противоположная точка зрения получила широкое распространение в самом эпицентре высокотехнологичной экономики, где некоторые родители и педагоги дают понять: школа и компьютеры не совместимы.

Приверженцы обучения без IT уверены, что компьютеры подавляют творческое мышление, подвижность, человеческие взаимоотношения и внимательность.



Такие родители считают, что когда будет действительно нужно познакомить своих детей с последними технологиями, у них всегда будут для этого требующиеся навыки и необходимые возможности у себя дома.

Пол Томас, бывший учитель и профессор Университета Фурмана, написавший 12 книг об образовательных методиках в государственных учреждениях, утверждает, что для образовательного процесса лучше, если компьютеры используют как можно меньше.

«Образование — это прежде всего человеческое переживание, получение опыта, — говорит Пол Томас. — Технология только отвлекает, когда нужны грамотность, умение считать и способность критически мыслить».

Мы согласимся с Полом и предложим дочитать статью, фрагмент которой привели в комментарии: http://newconcepts.club/website/articles/170.html

5 июля

5 июля В Москве арестованы пятеро сотрудников ФСБ по делу о разбое, хотя в деле фигурирует семеро силовиков https://www.interfax.ru/russia/668065

5 июля Помощник полпреда президента в УрФО арестован по делу о госизмене https://www.interfax.ru/russia/668072

Наш комментарий

Александр Воробьев помещён под стражу на два месяца, подробности его дела не приводятся, а судебное заседание проходило в закрытом режиме. Его должность предусматривает доступ к государственной тайне.

Интересно, что статья о госизмене начинает использоваться всё чаще и чаще, что косвенно говорит об ужесточении противостояния с Западом и изменениях во внутренней политике. Неужели скоро дойдём до оформления идеологии? Какой она может быть у современной России? Пишите свои мнения в комментариях.

5 июля Глава ВЦИОМ описал преемника Владимира Путина https://www.interfax.ru/russia/668052

Наш комментарий

По мнению Валерия Фёдорова, президент уже обдумывает кандидатуру:

«Образ, типаж можно с той или иной долей точности набросать уже сейчас. Это может быть человек поколения 40 — 50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления. Но главное — с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, её суверенитетом и статусом великой державы ради заморских «печенек».

«Замеры» общественного мнения в преддверии выборов 2024 года начались. С чем мы всех и поздравляем. От себя застолбим предсказание преемника на выборах 2024 года. Это спикер Госдумы Вячеслав Викторович Володин.



Был ВВП, будет ВВВ, да и фамилия у Володина подходящая. Он подходит под описание Фёдорова, да и в сетке вещания на ТВ его стали показывать всё чаще и чаще. А вы как думаете?

5 июля Иванка Трамп стала героиней интернет-мемов после поездки на G20 https://www.interfax.ru/world/668106

Наш комментарий

Дочь президента США высмеяли в соцсетях за появления с мировыми лидерами и начали публиковать фотографии значимых исторических и культурных событий, вставляя в них изображения Иванки. Дональд Трамп встал на защиту дочери, объявив, что она отлично справилась с работой.

Мы же отметим, что эти мемы затмили людям события G20. Что важного произошло на этой встрече, а?

29 июня Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность, об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен https://vz.ru/politics/2019/6/29/979554.html

Наш комментарий

На специальной пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что доволен результатами мероприятия, несмотря на скептические ожидания.

«То, что был скепсис – это правда, не только у меня. Но в целом форум «двадцатки» подтвердил свою востребованность», — заявил Путин.





Он заверил, что Москва не станет просить о снятии санкций Запада, но если у США есть желание улучшить отношения с Россией, то Москва с готовностью ответит на него. По его словам, действия России в отношении партнеров всегда будут носить зеркальный характер.

«Как к нам относятся, так и мы всегда будем ко всем относиться. Хочу, чтобы все это запомнили».

Одним из самых важных итогов саммита Путин назвал подтверждение всеми его участниками готовности работать над «совершенствованием мировой торговой системы, в том числе – над реформированием ВТО».

Однако большая часть пресс-конференции касалась личных встреч президента в кулуарах форума.



На саммите Путин активно беседовал с глазу на глаз с мировыми лидерами, среди которых были президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и другие лидеры.

Сами встречи скорее всего прошли в формате «сверки часов» перед серьёзными изменениями в глобальной политике. Только вот большую часть президентов стран на встрече вряд ли можно назвать «глобальными игроками».

6 июля

6 июля Не менее 20 человек пострадали при взрыве газа в ТЦ во Флориде https://www.interfax.ru/world/668166

Наш комментарий

По меньшей мере 20 человек ранены в результате взрыва в пустующей пиццерии в торговом центре города Плантейшн в американском штате Флорида, сообщает Associated Press.



Данных о погибших нет, отмечается, что ранение двоих пострадавших очень серьезные. В результате взрыва ресторан был полностью разрушен, устоял лишь его металлический каркас. Кроме того, пострадали близлежащие здания.



Куски бетона отлетали на 50 метров, металлические обломки — на 90 метров. AP приводит слова очевидца, который сообщил, что сначала подумал, что началась гроза и гремит гром.



Но затем здание затрясло, предметы начали падать. «Когда я выглянул в окно, там словно начался конец света», — сказал собеседник агентства. Местные пожарные уточняют, что в пиццерии взорвался газ.

Многочисленные аварии на различных предприятиях, заводах и других объектах говорят о том, что инфраструктура США постепенно приходит в критическое состояние. Одна из причин — отсутствие должного финансирования и технической поддержки таких объектов.



Делается это умышленно, или суть в качестве управленческих кадров или отсутствии финансовых средств? Мы этот процесс рассматриваем как один из этапов демонтажа Соединённых Штатов, как мирового гегемона. Характерна реакция одного из очевидцев:

«Когда я выглянул в окно, там словно начался конец света»

Это один из показателей подготовленности населения к концу их «света» — США.

6 июля США представили Концепцию противодействия «злонамеренному влиянию Кремля» https://ria.ru/20190706/1556265496.html

Наш комментарий

В Париже 4 и 5 июля глава, агентства по международному развитию США (USAID) Марк Грин обсудил с представителями «Большой семёрки» документ под названием «Концепция противодействия злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI), в которой говорится о необходимости разработки механизмов противодействия усиливающемуся влиянию России, стремящейся подорвать «уверенность в демократии и свободной рыночной экономике».

Реализовать «противодействие» и достижения энергетической и экономической независимости предполагается посредством «создания условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов».



«Работу» эту должны проводить независимые СМИ, демократические институты и законодательство, а в качестве примеров успешного «противодействия», приводятся Украина и Молдавия.

Что интересно, документ, датирован 27 июня (дата премьеры фильма «Курск»).

В концепции перечисляются сферы, на которых она будет сфокусирована: демократические институты и законодательство, независимые СМИ, энергетическая и экономическая независимость.

Документ назван — КОНЦЕПЦИЯ.

«Концепция — это совокупность целей и способов их достижения, а Концептуальная власть — высший уровень власти в обществе».

Концепция может быть частной, касающейся определённой сферы жизни общества, и общей — включающей в себя множество частных концепций и определяющей тем самым жизнеустройство всего общества.

Огласив документ «Концепция противодействия злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI), который является частной концепцией противодействия, Запад как цивилизация, представленная семью ведущими странами, называемыми «Большой семёркой», заявил по сути, что помимо частной концепции имеет и общую, название которой пока им не оглашено.



Но сам факт появления такого документа показывает, что концептуальное противостояние (на уровне идей и концепций) усиливается, что будет находить своё проявление и на уровне глобальной, и на уровне внешней, и на уровне внутренней политик.

Когда цивилизация Запада, вслед за оглашением частной концепции «Противодействия злонамеренному влиянию Кремля» (CMKI) огласит свою объемлющую концепцию жизнеустройства, которая реально существует, доминирует в мире, и уже поставила

Жизнь планеты на грань биосферно-экологической и военно-политической катастрофы — это детали (может они и не сумеют сами до этого дойти, но есть и другие страны и цивилизации).



Но то, что Русская и Западная цивилизации противостоят друг другу на концептуальном уровне, зафиксировано оглашением документа, который был представлен в Париже, главой агентства по международному развитию США (USAID) Марком Грином, за что ему тоже спасибо.

7 июля

7 июля ПА ОБСЕ отклонила российскую резолюцию о борьбе с неонацизмом https://www.interfax.ru/world/668220

Наш комментарий

Проект предполагал противодействие героизации нацистского движения и осквернению памятников борцам с нацизмом.



Основной автор проекта Артем Туров заявил, что на заседании комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам проект резолюции был раскритикован литовскими и украинскими делегатами. Это совсем не удивляет, поскольку нацизм в этих странах «цветёт буйным цветом».

Кроме того, в воскресенье комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял резолюцию с призывом к России отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

О том, что фашизм не побеждён как явление смотрите ролик «С Днём будущей Победы над фашизмом!»:



Школа аналитики

***

.

.