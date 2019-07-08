Остановите Савельева!

К сожалению, мне в жизни не довелось профессионально изучать медицину как науку



Более года назад в Сети стал резко набирать популярность д. биол. наук эволюционист, палеоневролог, член Творческого союза художников России Сергей Вячеславович Савельев. Который вскоре стал выносить суждения вообще обо всём на свете.



Поначалу его выступления меня заинтересовали, но довольно скоро интуиция подсказала: не то это. Человек либо врёт напропалую, либо сознательно манипулирует слушателями, либо (что скорее всего) изучил, причём в ложной научной парадигме, крохотный кусок науки и на этом получил степень. В остальном же он попросту туп, хотя апломба ему не занимать.



Туп, ибо в его повествованиях отсутствует связность различных жизненных фактов и явлений, а рассматриваемое Савельевым чаще всего весьма и весьма поверхностно. Клёсов ниже во вполне политкорректной форме это назвал „эклектикой”.



Как там у Пушкина: „Имел он счастливый талант Без принужденья в разговоре Коснуться до всего слегка, С учёным видом знатока…”

Впрочем, от профессионального эволюциониста сложно ожидать иного.



С суждением о тупости Савельева (в широком смысле слова) я оставался до того, как наткнулся на предлагаемую ниже публикацию А.А. Клёсова (которая помещается с некоторыми сокращениями). Теперь же мой чисто интуитивный вывод получил подтверждение, причём достаточно обоснованное именно… наукой. К сожалению, мне в жизни не довелось профессионально изучать медицину как науку . Поэтому, как и большинство читателей, полагаюсь на суждения специалистов в данной области, поверяя их теории и высказывания собственным опытом и сведениями из смежных наук.Более года назад в Сети стал резко набирать популярность д. биол. наук эволюционист, палеоневролог, член Творческого союзаРоссии Сергей Вячеславович Савельев. Который вскоре стал выносить суждения вообще обо всём на свете.Поначалу его выступления меня заинтересовали, но довольно скоро интуиция подсказала:Человек либо врёт напропалую, либо сознательно манипулирует слушателями, либо (что скорее всего) изучил, причём в ложной научной парадигме, крохотный кусок науки и на этом получил степень.Туп, ибо в его повествованиях отсутствует связность различных жизненных фактов и явлений, а рассматриваемое Савельевым чаще всего весьма и весьма поверхностно. Клёсов ниже во вполне политкорректной форме это назвал „эклектикой”.Как там у Пушкина:Впрочем, от профессионального эволюциониста сложно ожидать иного.С суждением о тупости Савельева (в широком смысле слова) я оставался до того, как наткнулся на предлагаемую ниже публикацию А.А. Клёсова (которая помещается с некоторыми сокращениями). Теперь же мой чисто интуитивный вывод получил подтверждение, причём достаточно обоснованное именно… наукой.

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