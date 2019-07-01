Сводки от ополчения Новороссии 01 июля 2019

11 мая 2014 г. на восставшем Юго-Востоке Украины активно проходит референдум за суверенитет ДНР. Могу говорить только о ДНР, так как являюсь его активным участником в г. Краматорске.

На тот момент я был избран главой инициативной группы от митингующих жителей Краматорска.

Самоорганизоваться — было осознанным решением, потому что мы понимали необходимость действовать максимально законно, чтобы все чаяния народа не были скомпрометированы нарастающим хаосом, который создавался массой «деструктивных элементов».

Хотя население требовало присоединения к РФ, по аналогии крымских событий, наша команда понимала, что мы не можем насильно включить себя в состав России. Мы учитывали автономный статус Крыма и с другой стороны — унитарное устройство Украины.

Поэтому требования к городскому совету, с последующей их переадресацией к областному совету и далее, ограничивались децентрализацией региона с правом сохранения политических и экономических связей с РФ.

Конечно, мы требовали признать новую киевскую власть нелегитимной, и все это было тяжело увязать в одной концептуальной модели, ну и признаюсь честно, от «Куева» никто уже не ожидал диалога.

«Много воды утекло» с периода «первых решений ВР» касательно русского языка, УПА*… Славянск и в меньшей степени Краматорск уже хорошо прочувствовали «любовь освободителей от российских оккупантов». С апреля по нашему региону проходила передислокация ВСУ, авиация кружила над пиками крыш жилых домов, обстановка накалялась, и для нас была совершенно непонятной логика Киева в решении этого конфликта.

Через два дня после референдума Краматорск уже поливали «Грады» по поселку Веселый. Позже я понял, что война и была целью проплаченного майдана. И как бы мы ни ждали «Россию» — Кремль принял решение не втягиваться в провокацию Киева.

С тех пор практически не было каких-либо вдохновляющих событий в жизни жителей Республик. И тут случилось…

24.04.19 г., в день моего рождения, оглашается Указ В. В. Путина об упрощенном получении гражданства. Все вокруг говорили только об этом. Я вспомнил Крым перед референдумом. За два дня до него я приезжал в Севастополь, и там царила эйфория от предвкушения воссоединения.

И вот мы за пять лет продвинулись еще на один шаг. Далеко не все «дошли». Цена не мала. Но мы всегда были русскими, и мы тоже «возвращаемся»…

Мы хорошо помним, что наш референдум прошел с огромной явкой. Признаюсь, никто не мог предполагать, что будет столько людей. Казалось, что все свершилось. Мы будто оторвались от зараженного чумой государства. В этот же день референдум прошел в большинстве городов области, за исключением тех, где нацисты безжалостно уничтожали людей на избирательных участках.

Сегодня каждый житель городов ЛДНР имеет возможность стать гражданином РФ, не покидая свой дом. Граждане, имеющие паспорта Республик, проживающие на территории РФ, также могут получить паспорт России по «упрощенке». Но ведь многие беженцы из Луганской, Донецкой и других областей, ставшие на защиту Русского мира, сегодня «живут» в России и вынуждены арендовать жилье, «обживаться с нуля», платить за регистрацию, за медосмотры, экзамены по русскому языку и все это неоднократно.

И для многих свет в конце туннеля еще не виден. Граждан Таджикистана получило гражданство в 2018 г. вдвое больше, чем из Украины. Языковой экзамен сдается наравне. А много украинцев в России разговаривает не на русском? В ФМС РФ есть список городов, входящих в ЛДНР, «выходцы» из которых имеют право на «упрощенку».

А как же Славянск, Краматорск, Артемовск, Авдеевка, Красный Лиман, Красноармейск, Дзержинск, Селидово, Константиновка, Дружковка..?

Многие бывшие жители этих городов не имеют возможности даже съездить домой, проведать могилы родных, продать имущество, они оторваны и пока без перспектив. Эти люди очень нуждаются в поддержке Правительства РФ, в вопросе включения и этих городов в «тот самый список». Своих не бросают.

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Цвелой Павел Владимирович (Глава Антикризисного Совета Краматорска)

*Запрещенная в России экстремистская группировка