Главная » Мировоззрение, Политика

За что оправдывался Путин и «снова великая» Америка

15:59. 7 июля 2019 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

В студии ресурса «Политраша» обсуждались не только последние новости, но и самые актуальные темы последней недели. Вновь затронули «похороны» либеральной идеи в интервью президента России В.В.Путина. В связи с этим поговорили о том, как живётся мигрантам в Европе. Ответили на вопрос, как должен измениться экономический курс России. Обсудили, за что пришлось ли оправдываться Путину в интервью The Financial Times. Рассуждали на тему того, сможет ли Трамп сделать Америку «снова великой». Поговорили о гражданской войне на Украине, коснувшись последних новостей о Зеленском на Донбассе. Ответили на вопрос, кто придёт на смену главы Еврокомиссии Жан Клоду Юнкеру. Под конец проанализировали визит Трампа в КНДР после «Большой двадцатки» (G20).

Хронометраж:
00:28 — Кто считает, что Путин «похоронил» либеральную идею?
12:41 — Как живётся мигрантам в Европе?
17:33 — Должен ли измениться экономический курс России?
20:23 — Интервью для Financial Times: за что Путину пришлось оправдываться?
26:55 — Удается ли Трампу делать Америке «великой снова»?
30:43 — Чьи проблемы решает война на Донбассе?
34:35 — Кто придет на смену главе Еврокомиссии Юнкеру?
36:13 — Что последует за визитом Трампа в КНДР?

Скачать аудио
Видео ВК

P.S. Другие видео, снятые совместно с «Политрашей»:

Теперь мои статьи можно прочитать и на Яндекс.Дзен-канале.

Источник: https://nstarikov.ru/blog/105414

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
...». На минувшей неделе Америку что называется - понесло. Сначала...потому, что он оказался далеко не Путиным. Что же...в нем настолько велика, что каждый лишний день... кому умирать, и оправдывает ли цель средства –... чтобы снова объяснить нам: что грешно, а что свято......
Бэкграунд, выпуск-335 за 25 января 2014
...беспомощного куска бывшего великого и могучего государства,...по имени Владимир Путин, был вынужден ...и таким образом снова включиться в ...показаться, что это абсолютно беспроигрышный для Америки вариант,... счету вряд ли оправдывают наше появление на ...
Итоги недели. «Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила»
...свой успех повторить… Снова позволим? Комментарии ...)... Забыли наши, что говорил Великий Тарасов: "Нас не...«наступление армии Путина», что слова насчёт возможности...всеми извиняться и оправдываться. Собака лает,...большой угрозой» для Америки. Словно под диктовку,...
Была ли Грузия союзником России? Политическая модель выживания грузинского государства
...«Если бы Путин нам вэрнул...становится настолько велика, что они ...Лукомским – они оправдывают оккупацию подчинявшегося ...снова и снова получает «Англичане согласны. Вы что – не понимаете? Англичане согласны.». Помните, что...наследия на американо-западное. По...
О сверхдержавных амбициях
...) БелинскийО заявлении Путина о том, что США единственная сверхдержава.«Америкавеликая держава. Сегодня...методологией. Если Британская Империя оправдывала стремление к всемирной гегемонии ... СССР/Россией.Если Россия снова хочет стать сверхдержавой, то...
Краткая аналитика возможных событий на территории России в период конца 2009 – до 2012 года включительно.
...- то, что делает Путин и что превращается в последовательное... войне с участием Америки.Терракт, таким образом... того, что вопреки всему начинает оправдывать безумные действия...исстари под защитой Великой Державы. У нас... Непрочен мир. И снова ждут приказа  Сынов ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)