За что оправдывался Путин и «снова великая» Америка

В студии ресурса «Политраша» обсуждались не только последние новости, но и самые актуальные темы последней недели. Вновь затронули «похороны» либеральной идеи в интервью президента России В.В.Путина. В связи с этим поговорили о том, как живётся мигрантам в Европе. Ответили на вопрос, как должен измениться экономический курс России. Обсудили, за что пришлось ли оправдываться Путину в интервью The Financial Times. Рассуждали на тему того, сможет ли Трамп сделать Америку «снова великой». Поговорили о гражданской войне на Украине, коснувшись последних новостей о Зеленском на Донбассе. Ответили на вопрос, кто придёт на смену главы Еврокомиссии Жан Клоду Юнкеру. Под конец проанализировали визит Трампа в КНДР после «Большой двадцатки» (G20).

Хронометраж:

00:28 — Кто считает, что Путин «похоронил» либеральную идею?

12:41 — Как живётся мигрантам в Европе?

17:33 — Должен ли измениться экономический курс России?

20:23 — Интервью для Financial Times: за что Путину пришлось оправдываться?

26:55 — Удается ли Трампу делать Америке «великой снова»?

30:43 — Чьи проблемы решает война на Донбассе?

34:35 — Кто придет на смену главе Еврокомиссии Юнкеру?

36:13 — Что последует за визитом Трампа в КНДР?

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P.S. Другие видео, снятые совместно с «Политрашей»:

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105414