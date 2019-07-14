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Грузия и санкции, Путин и Зеленский, ЕСПЧ и 25 000 евро

08:40. 14 июля 2019 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске совместного с проектом «Политраша» видеоблога обсуждались новости последних дней. Россия, Грузия, санкции, Украина, Путин и Зеленский, конфликт между ЦБ и Минэкономразвития, а также ЕСПЧ, присудивший россиянке 25000 евро – все актуальные события последних дней обсуждались в данной беседе.

Хронометраж тем:
00:27 — Почему Россия вводит санкции против Грузии?
12:01 — Кто теперь будет покупать грузинские вина?
14:49 — Как должны реагировать общество и власть на провокации в прямом эфире?
17:23 — Почему был отменен телемост Россия-Украина?
21:52 — Донбасс: можно ли договориться в окопах?
24:37 — Путин и Зеленский: состоится ли встреча?
26:38 — Конфликт между ЦБ и Минэкономразвития: насколько важно, кто первым публикует информацию?
34:29 — Почему ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро?

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Видео ВК

P.S. Предыдущие  ролики, снятые совестно с «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/106706

Метки: блог, Видео

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