Грузия и санкции, Путин и Зеленский, ЕСПЧ и 25 000 евро

В новом выпуске совместного с проектом «Политраша» видеоблога обсуждались новости последних дней. Россия, Грузия, санкции, Украина, Путин и Зеленский, конфликт между ЦБ и Минэкономразвития, а также ЕСПЧ, присудивший россиянке 25000 евро – все актуальные события последних дней обсуждались в данной беседе.

Хронометраж тем:

00:27 — Почему Россия вводит санкции против Грузии?

12:01 — Кто теперь будет покупать грузинские вина?

14:49 — Как должны реагировать общество и власть на провокации в прямом эфире?

17:23 — Почему был отменен телемост Россия-Украина?

21:52 — Донбасс: можно ли договориться в окопах?

24:37 — Путин и Зеленский: состоится ли встреча?

26:38 — Конфликт между ЦБ и Минэкономразвития: насколько важно, кто первым публикует информацию?

34:29 — Почему ЕСПЧ присудил россиянке 25 тысяч евро?

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P.S. Предыдущие ролики, снятые совестно с «Политраша»:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/106706