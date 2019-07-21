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Украина угрожает Европе, выборы в России, политтехнологи и Севастополь

08:55. 21 июля 2019 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с проектом «Политраша», обсуждали последние новости и актуальные факты. Поговорили про имитацию политической борьбы на Украине. После чего перешли к обсуждению недостатков политической системы в России. Обсудили отношения между русским народом и Государственной Думой. Под конец обсудили выборность губернаторов в свете отставки губернатора Севастополя.

Хронометраж:
00:27 — Новые украинские партии: политическая борьба или её имитация?
10:41 — Какие сложности возникают у новых политических сил в России?
18:01 — Отставка губернатора Севастополя: где заканчивается работа политтехнологов?

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Видео ВК

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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P.S. Предыдущие выпуски:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/106911

Метки: блог, Видео

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