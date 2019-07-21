Украина угрожает Европе, выборы в России, политтехнологи и Севастополь
В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с проектом «Политраша», обсуждали последние новости и актуальные факты. Поговорили про имитацию политической борьбы на Украине. После чего перешли к обсуждению недостатков политической системы в России. Обсудили отношения между русским народом и Государственной Думой. Под конец обсудили выборность губернаторов в свете отставки губернатора Севастополя.
Хронометраж:
00:27 — Новые украинские партии: политическая борьба или её имитация?
10:41 — Какие сложности возникают у новых политических сил в России?
18:01 — Отставка губернатора Севастополя: где заканчивается работа политтехнологов?
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P.S. Предыдущие выпуски:
- Грузия и санкции, Путин и Зеленский, ЕСПЧ и 25 000 евро
- Донбасс и день независимости США
- За что оправдывался Путин и «снова великая» Америка
- Надо ли мериться с Польшей историей
Источник: https://nstarikov.ru/blog/106911