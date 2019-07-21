Украина угрожает Европе, выборы в России, политтехнологи и Севастополь

В новом выпуске видеоблога, снятого совместно с проектом «Политраша», обсуждали последние новости и актуальные факты. Поговорили про имитацию политической борьбы на Украине. После чего перешли к обсуждению недостатков политической системы в России. Обсудили отношения между русским народом и Государственной Думой. Под конец обсудили выборность губернаторов в свете отставки губернатора Севастополя.

Хронометраж:

00:27 — Новые украинские партии: политическая борьба или её имитация?

10:41 — Какие сложности возникают у новых политических сил в России?

18:01 — Отставка губернатора Севастополя: где заканчивается работа политтехнологов?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/106911