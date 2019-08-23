В новом выпуске видеоблога обсуждали как последние новости, актуальные события (последствия выхода США из ДРСМД, приглашение России на G7), так и исторические события (80-летие подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией).

Хронометраж:

00:03 — почему «оппозиция» не выводила людей на улицу из-за Пенсионной реформы?

06:19 — зачем США собираются размещать ракеты средней и малой дальности в странах Азии?

13:05 — Трамп и Макарон великодушно согласились принять Россию на следующий саммит G7. Нужно ли это нам?

16:17 — о 80-летии подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией.

24:25 — про ожидания от Единого дня голосования, 8 сентября 2019 года

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/107845