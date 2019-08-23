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80 лет договору о ненападении, зачем США ракеты в Азии, а России — G7

08:59. 23 августа 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога обсуждали как последние новости, актуальные события (последствия выхода США из ДРСМД, приглашение России на G7), так и исторические события (80-летие подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией).

Хронометраж:
00:03 — почему «оппозиция» не выводила людей на улицу из-за Пенсионной реформы?
06:19 — зачем США собираются размещать ракеты средней и малой дальности в странах Азии?
13:05 — Трамп и Макарон великодушно согласились принять Россию на следующий саммит G7. Нужно ли это нам?
16:17 — о 80-летии подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией.
24:25 — про ожидания от Единого дня голосования, 8 сентября 2019 года

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/107845

Метки: блог, Видео

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