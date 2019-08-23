80 лет договору о ненападении, зачем США ракеты в Азии, а России — G7
В новом выпуске видеоблога обсуждали как последние новости, актуальные события (последствия выхода США из ДРСМД, приглашение России на G7), так и исторические события (80-летие подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией).
Хронометраж:
00:03 — почему «оппозиция» не выводила людей на улицу из-за Пенсионной реформы?
06:19 — зачем США собираются размещать ракеты средней и малой дальности в странах Азии?
13:05 — Трамп и Макарон великодушно согласились принять Россию на следующий саммит G7. Нужно ли это нам?
16:17 — о 80-летии подписания договора о ненападении между Советским Союзом и Германией.
24:25 — про ожидания от Единого дня голосования, 8 сентября 2019 года
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P.S. Предыдущие выпуски:
- Китай против России, Гонконг-Париж-Москва и посадка А321 в Жуковском
- Лицо «оппозиции», $ против Китая, 08.08.08 и Киргизия
- Митинг «за честные выборы», выбор Украины, Борис Джонсон и Геополитика
- Украина угрожает Европе, выборы в России, политтехнологи и Севастополь
- Изменение Конституции, украинские радикалы в Европе и новая книга о Сталине
- RAND Corporation: как США будут уничтожать Россию
- Путин, смерть либерализма и кот Бари Алибасова
- 22 июня, Прямая линия Путина, беспилотники и ЖКХ, евромайдан по-грузински
- МВД и мы, Молдавия, танкеры, конкурс
- Секретные протоколы, памятник Жукову и «честная конкуренция»
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107845