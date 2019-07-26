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Митинг «за честные выборы», выбор Украины, Борис Джонсон и Геополитика

08:49. 26 июля 2019 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

В новом выпуске видеоблога обсудили злободневные темы уходящей недели, последние новости и актуальные события. Поговорили про митинг под лозунгом «За честные выборы», который состоялся 24.07.2019, и в котором приняло участие общероссийское движение «Патриоты Великого Отечества». Уделили внимание реакционности либеральных депутатов питерского ЗакСобрания. Выработали предложения по улучшению к лучшему выборной системы. Обсудили выборы в Верховную Раду, которые завершились на Украине взятием большинства мест партией президента Украины Зеленского «Слуга народа». Чем это может обернуться для Украины и изменится ли хоть на йоту её внешняя и внутренняя политика. Сказал, что я думаю о господине Медведчуке. Наконец, затронули тему нового-старого премьер-министра Великобритании политического клоуна Бориса Джонсона. Под конец обозначили новый конкурс, приуроченный к переизданию книги «Геополитика. Как это делается».

Хронометраж:
00:03 — об участии в митинге «За честные выборы»
07:34 — как митинг «оппозиции» превратился в митинг «за Единую Россию»
09:02 — как политики превращаются в клоунов
12:18 — как изменить выборную систему в лучшую сторону
18:16 — о результатах выборов в Верховную Раду на Украине
23:18 — о Медведчуке и его партии
27:48 — о том как премьер-министр англичан Борис Джонсон назначил своего брата замминистром
32:18 — о новом издании книги «Геополитика. Как это делается»

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Видео ВК

Условия конкурса

1. Подпишитесь на мой канал на YouTube. 2. Сделайте собственные подписки видимыми в настройках профиля. (Для этого надо снять галочку «Не показывать информацию о моих подписках» и сохранить настройки по этой ссылке: https://www.youtube.com/account_privacy) 3. Оставьте под видео (не здесь, на странице ролика!) любой комментарий и ссылку на свой профиль в социальной сети «ВКонтакте» или адрес электронной почты — для связи.В одном из следующих выпусков видеоблога мы подведём итоги, произвольным образом выбрав одного из выполнивших данные условия.Победитель получит комплект книг с доставкой по почте.

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/107055

Метки: блог, Видео

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