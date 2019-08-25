О чем говорил Путин с Макроном и почему Дания не отличается от Болгарии
Новый видеоблог, снятый совместно с ресурсом «Политраша», был посвящён последним новостям, так или иначе связанным со строительством газопровода Северный Поток-2.
Хронометраж:
00:30 — Что обсуждалось на встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции?
09:36 — Ваш прогноз: успеют ли Северный поток-2 построить до 31 декабря этого года?
10:45 — Пример Болгарии, которая пожалела об отказе от Южного потока, для Дании не поучителен?
12:09 — Получается, датских политиков можно купить так же, как и болгарских, только дороже?
13:46 — Если власти Дании готовы отказаться от выгодного проекта в интересах США, могут ли они заодно продать Трампу Гренландию?
15:41 — Если страну ЕС так легко продавить в любом вопросе, почему в отношении, например, санкций, Европа выступает единым фронтом?
20:04 — Членство в наднациональном образовании вроде Европейского Союза — это скорее плюс или минус для страны?
21:01 — Нужно ли России становиться членомкакого-либо наднационального объединения?
P.S. Предыдущие выпуски:
- Либералы-«оппозиционеры»: мы придём к власти, а вы сядете
- «Козлы – провокаторы» и «уличное мясо»
- Трамп, санкции, Турция, НАТО и Россия
- Украина угрожает Европе, выборы в России, политтехнологи и Севастополь
- Грузия и санкции, Путин и Зеленский, ЕСПЧ и 25 000 евро
- Донбасс и день независимости США
- За что оправдывался Путин и «снова великая» Америка
- Грузия, смертная казнь, ПАСЕ
- Выступление на открытии дискуссионного клуба
Источник: https://nstarikov.ru/blog/107930