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О чем говорил Путин с Макроном и почему Дания не отличается от Болгарии

09:19. 25 августа 2019 Просмотров - 146 Нет комментариев Опубликовал:

Новый видеоблог, снятый совместно с ресурсом «Политраша», был посвящён последним новостям, так или иначе связанным со строительством газопровода Северный Поток-2.

Хронометраж:
00:30 — Что обсуждалось на встрече Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции?
09:36 — Ваш прогноз: успеют ли Северный поток-2 построить до 31 декабря этого года?
10:45 — Пример Болгарии, которая пожалела об отказе от Южного потока, для Дании не поучителен?
12:09 — Получается, датских политиков можно купить так же, как и болгарских, только дороже?
13:46 — Если власти Дании готовы отказаться от выгодного проекта в интересах США, могут ли они заодно продать Трампу Гренландию?
15:41 — Если страну ЕС так легко продавить в любом вопросе, почему в отношении, например, санкций, Европа выступает единым фронтом?
20:04 — Членство в наднациональном образовании вроде Европейского Союза — это скорее плюс или минус для страны?
21:01 — Нужно ли России становиться членомкакого-либо наднационального объединения?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/107930

Метки: блог, Видео

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