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Донбасс и день независимости США

11:35. 11 июля 2019 Просмотров - 90 Один комментарий Опубликовал:

В новом ролике, записанном совместно с ресурсом «Политраша», обсудили целый ряд актуальных событий. Начали с последних новостей о визите Президента России В.В.Путина в Италию. Коснулись встречи Путина с Папой Римским. Поговорили о 4 июля, когда США праздную день независимости. Обсудили почему США не собираются уходить из Афганистана. Наконец, уделили внимание «гибридной войне», которую руками, в данном случае, Грузии ведут против России Соединенные Штаты.

Хронометраж:
00:27 — Каковы результаты визита президента России в Италию?
05:09 — Путин в Италии — натовский самолет у берегов Крыма: есть ли связь?
10:59 — Каково значение встречи Путина с Папой Римским?
13:40 — Что именно празднуют 4 июля граждане США?
17:32 — Какие задачи стоят перед американскими войсками в Афганистане?
25:16 — Кто ведет «гибридную войну» — Россия или Грузия?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105499

Метки: блог

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