Донбасс и день независимости США

В новом ролике, записанном совместно с ресурсом «Политраша», обсудили целый ряд актуальных событий. Начали с последних новостей о визите Президента России В.В.Путина в Италию. Коснулись встречи Путина с Папой Римским. Поговорили о 4 июля, когда США праздную день независимости. Обсудили почему США не собираются уходить из Афганистана. Наконец, уделили внимание «гибридной войне», которую руками, в данном случае, Грузии ведут против России Соединенные Штаты.

Хронометраж:

00:27 — Каковы результаты визита президента России в Италию?

05:09 — Путин в Италии — натовский самолет у берегов Крыма: есть ли связь?

10:59 — Каково значение встречи Путина с Папой Римским?

13:40 — Что именно празднуют 4 июля граждане США?

17:32 — Какие задачи стоят перед американскими войсками в Афганистане?

25:16 — Кто ведет «гибридную войну» — Россия или Грузия?

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105499