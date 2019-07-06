Михаил Делягин: Правительство Медведева загоняет Путина в налоговый капкан

Смысл многих действий, совершаемых открыто и даже демонстративно, парадоксальным образом оказывается скрыт от современников и становится очевидным лишь по прошествии времени, когда их последствия кажутся потомкам самоочевидными.

К таким действиям, как представляется, принадлежит и пресловутый «налоговый маневр» либералов правительства Медведева: удорожание нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке (повышением ставок налога на добычу полезных ископаемых и акцизов) при всемерном упрощении их экспорта (снижением вывозной пошлины).

Это действие повышает внутреннюю цену углеводородов за счет стимулирования их экспорта. С экономической точки зрения «налоговый маневр» обеспечивает минимизацию потребления ценных сырьевых ресурсов в, вероятно, «не достойной своих богатств» России для максимального направления их в распоряжение «всего прогрессивного человечества». Логика глобальных спекулянтов (интересы которых отстаивают против своих народов либералы всего мира, в том числе и России) проста: США могут почти без ограничения эмитировать доллары, но не нефть, — поэтому нефть является более ценным ресурсом и не должна доставаться «диким русским».

В рамках этой логики правительство Медведева добилось выдающихся результатов. Доведя долю прямых и косвенных налогов в цене бензина до 70%, оно обеспечило его потрясающее удорожание. Достаточно указать, что российский бензин в Казахстане (где он обеспечивает более 30% потребления) стоит на 40% дешевле, чем в России!

И при этом все без исключения нефтеперерабатывающие заводы России оказались убыточны, так как административная заморозка цен на бензин (отмененная с 1 июля) не была согласована с налоговым маневром правительства Медведева. В результате независимые производители (обеспечивающие 15% рынка России) начали банкротиться (первым стал Антипинский НПЗ), а входящие в вертикально интегрированные компании стали дотироваться за счет других видов их деятельности. Но, поскольку дотация (да еще производства бензина) для рынка — дело противоестественное, нефтяные компании стали, насколько это возможно, останавливать НПЗ на ремонт, что привело к падению железнодорожных перевозок и оказало макроэкономически значимое влияние на динамику даже официально рассчитываемого ВВП.

Отмена заморозки цен на бензин с 1 июля обеспечивает рост цен на него, — разумеется, не мгновенный, чтобы не вызывать негодования чиновников, но ощутимый, чтобы НПЗ приносили хотя бы небольшую прибыль.

Это очевидно всем, — и государство вроде бы должно предпринимать меры для хотя бы сдерживания новой волны удорожания бензина.

Госдума даже пошла навстречу правительству, продлив свою работу на месяц, до 29 июля, на самое сладкое время летнего отдыха, — в том числе и для того, чтобы как можно быстрее поддержать действия правительства по стабилизации рынка.

Однако правительство Медведева ответило на этот широкий жест совершенно потрясающим образом: его представители заявили, что внесут законопроекты в Госдуму… в середине августа.

То есть, зная заранее о последствиях своих собственных действий, они не будут купировать их превентивно. Более того: они дождутся ухода Госдумы на каникулы и внесут в нее свои представления только после этого, — с тем, чтобы она гарантированно не смогла одобрить их максимально долгое время.

Суть этих предложений вызывает оторопь: пока они сводятся к дотированию производства бензина, то есть к принципиально антирыночному, разрушительному для экономики и коррупциогенному действию. Совершенно непонятно, почему эти деятели при каждом удобном и неудобном случае стремятся лягнуть Советский Союз, хотя сами построили значительно менее эффективную и также дотационную экономику.

Однако, даже не обращая внимания на суть готовящихся предложений, нельзя не помнить о сроках: правительство Медведева намерено внести предложения в сроки, максимально затягивающие их реализацию и, соответственно, делающие организованный им «налоговый маневр» наиболее разрушительным для России. Учитывая чудовищное разложение госаппарата (в первую очередь ведомств правительства Медведева), нет сомнений, что, какие бы меры ни предлагались, реализовывать их удастся начать не ранее 1 октября.

Соответственно, весь третий квартал будет временем удорожания бензина, — которое нанесет максимальный ущерб экономике и, в частности, сбору урожая. А ведь железнодорожные перевозки зерна и без того упали: в июне — на 36,4% (в том числе из-за его удорожания, в том числе из-за роста цены на бензин).

Какую же конечную цель преследуют либералы правительства Медведева, уже загнавшие российскую промышленность в рецессию даже по официальной статистике и на наших глазах своими руками, без каких бы то ни было объективных предпосылок создающие на ровном месте уже второй (после повышения НДС в начале года) виток роста цен?

Похоже, реальная цель российских либералов заключается в том, чтобы от контроля за социально-экономической сферой жизни вернуть себе всю полноту тотальной власти над Россией, — как в святые для них и смертельные для страны 90-е годы.

А для этого либералам необходимо разрушение российской экономики, доведение народа до отчаяния, вывод его на улицы и свержение законной власти, в лучшем случае по украинскому сценарию. Это нелегко, так как люди тоже видят украинский кошмар и категорически не хотят повторять его на своей Родине, — но либералы настойчивы, изобретательны и по-настоящему эффективны. Как следует из осуществляемой ими политики, они прилагают титанические усилия для того, чтобы сделать невыносимой жизнь почти всех социальных групп, чтобы максимально дискредитировать государство в глазах общества и вызвать к нему максимальную ненависть, — и уже немало преуспели в этом.

В частности, «налоговый маневр» — это удавка на шее как России, так и президента Путина, экономическая, социальная и политическая разрушительность которого уступают разве что наглой краже у нас пяти лет жизни под видом так называемой «пенсионной реформы».

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Источник: https://nstarikov.ru/club/105403