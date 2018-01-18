Главная » Мировоззрение, Экономика

Михаил Делягин. Станет ли «бюджетный маневр» местью либералов Голиковой и Счётной Палате?

15:32. 18 января 2018 Просмотров - 196 Один комментарий Опубликовал:

По сообщению либеральных СМИ, президент Путин неформально попросил правительство Медведева рассмотреть возможность проведения после президентских выборов “бюджетного маневра”. В его рамках (если это не выдумка либералов, правдивость которых вошла в поговорку, и не изощренная предвыборная пропаганда) предполагается повысить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 2,3% ВВП.

Из этих средств 1% ВВП предполагается получить за счет сокращения избыточных полномочий органов правопорядка и контрольно-ревизионных структур и еще 1% ВВП – за счет то ли смягчения бюджетной политики (ибо бюджет сверстван на основе настоялько заниженного прогноза, что в 2018 году может, по признанию Силуанова, оказаться профицитным), то ли усиления налогового и административного давления на экономику (в том числе за счет ее принудительного “обеления” без устранения заведомо непосильных для бедных налогов, загнавших в тень, по оценкам Минфина, почти 30 млн.чел.): дискуссии на этот счет еще ведутся.

Михаил Делягин отметил: “Характерно, что ни слова не говорится о том, почему на развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры предполагается выделить именно 2,3% ВВП. Не сообщается ни слова о том, какие задачи предполагается решить этими средствами, – и это, скорее всего, свидетельствует, что целью выделения средств является сам акт их выделения, а не решение каких-то конкретных задач, – и, следовательно, их традиционный для либералов “распил”.

Существенно, что условием выделения этих средств, с которым согласны все конфликтующие по остальным вопросам либеральные группы, является сокращение финансирования контрольно-ревизионных структур. они действительно работают из рук вон плохо (иначе на свободе, вероятно, осталось бы не так уж и много членов либерального правительства Медведева), – но, вероятно, планируемое увеличение масштабов “неэффективного использования бюджетных средств” объективно требует сворачивания контроля. Одной из главных мишеней станет, по всей видимости, Счетная палата, председатель которой Голикова, несмотря на свою принадлежность к либеральному клану, в силу простой финансовой грамотности создала для него большие проблемы, приоткрыв перед общественностью чудовищную картину разграбления бюджета. Ей вряд ли это простят и будут мстить с особым цинизмом.”  

Источник: http://worldcrisis.ru/crisis/2926298?utm_source=subscr&utm_medium=mail&u…

Источник: pravosudija.net

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Станет ли Кудрин новым Керенским, а Навальный – новым Гонгадзе?
Михаил ДЕЛЯГИН давний друг редакции... Углановым. Продолжение сказочки – Михаил, последний раз мы встречались...повторяет страшную ошибку премьера Михаила Касьянова. Он демонстрирует ...никогда не говорит, что бюджетные средства можно «инвестировать»: он...
Почему Путин терпит либеральный клан в правительстве?
... российский экономист, политолог и политик Михаил Делягин охарактеризовал нынешнее положение в стране... правительства Медведева, если судить по бюджетной политике, — это вывод денег Российской... массовых людей, что 2017 год станет 17-м годом в историческом...
Отказ от импортной зависимости следует начать с либералозамещения
...бюджету и налогам Михаила Делягина, директора Института проблем глобализации Михаила Ремизова, председателя президиума...не только к неэффективному расходу бюджетных средств, но и к росту...неприемлемо много времени или вообще станет невозможным. При этом часто ...
План Макрона-Порошенко...
... похожих случая, - немного пошалили с бюджетными деньгами с использованием служебного положения... и когда продолжение военных действий станет невыгодным президентам Украины и России... "корейским боингом" в 1983 году. Михаил Делягин, Публицист.ру Не могу с...
Что происходит в России и Мире? Выпуск 9
... не поддержание спроса населения через бюджетные вливания, как предыдущие две. Народу... нового не произойдёт, им опять станет товарищ Обама. Вместе с тем... как Александр Проханов, Андрей Фурсов, Михаил Делягин, Александр Дугин, Николай Стариков, Максим...
Гипотеза заговора: «Увидим обновленное правительство с преемником Путина во главе?» Кто доводил Россию до Майдана?
.... В регионах искусственно организован жесточайший бюджетный кризис. Его эхо — налоговый террор... обновленное правительство, во главе которого станет будущий — в расчете на весну.... Дело Алексея Улюкаева. Хроника событий Михаил Делягин svop.ru›main/22001/

Один комментарий»

  • 630 448
    росич 18 января 2018 в 15:50 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “По сообщению либеральных СМИ, президент Путин неформально попросил правительство Медведева рассмотреть возможность проведения после президентских выборов “бюджетного маневра”.” – Странно такое читать.Получается, что итоги выборов уже известны? И они уже знают кто кем будет после выборов? Очень, очень странно и интересно.
    А с другой стороны – элита плевала на выборы.Она уже планирует дальнейшие распилы.
    Как это вообще понимать?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>