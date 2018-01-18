Михаил Делягин. Станет ли «бюджетный маневр» местью либералов Голиковой и Счётной Палате?

По сообщению либеральных СМИ, президент Путин неформально попросил правительство Медведева рассмотреть возможность проведения после президентских выборов “бюджетного маневра”. В его рамках (если это не выдумка либералов, правдивость которых вошла в поговорку, и не изощренная предвыборная пропаганда) предполагается повысить расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру на 2,3% ВВП.

Из этих средств 1% ВВП предполагается получить за счет сокращения избыточных полномочий органов правопорядка и контрольно-ревизионных структур и еще 1% ВВП – за счет то ли смягчения бюджетной политики (ибо бюджет сверстван на основе настоялько заниженного прогноза, что в 2018 году может, по признанию Силуанова, оказаться профицитным), то ли усиления налогового и административного давления на экономику (в том числе за счет ее принудительного “обеления” без устранения заведомо непосильных для бедных налогов, загнавших в тень, по оценкам Минфина, почти 30 млн.чел.): дискуссии на этот счет еще ведутся.

Михаил Делягин отметил: “Характерно, что ни слова не говорится о том, почему на развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры предполагается выделить именно 2,3% ВВП. Не сообщается ни слова о том, какие задачи предполагается решить этими средствами, – и это, скорее всего, свидетельствует, что целью выделения средств является сам акт их выделения, а не решение каких-то конкретных задач, – и, следовательно, их традиционный для либералов “распил”.

Существенно, что условием выделения этих средств, с которым согласны все конфликтующие по остальным вопросам либеральные группы, является сокращение финансирования контрольно-ревизионных структур. они действительно работают из рук вон плохо (иначе на свободе, вероятно, осталось бы не так уж и много членов либерального правительства Медведева), – но, вероятно, планируемое увеличение масштабов “неэффективного использования бюджетных средств” объективно требует сворачивания контроля. Одной из главных мишеней станет, по всей видимости, Счетная палата, председатель которой Голикова, несмотря на свою принадлежность к либеральному клану, в силу простой финансовой грамотности создала для него большие проблемы, приоткрыв перед общественностью чудовищную картину разграбления бюджета. Ей вряд ли это простят и будут мстить с особым цинизмом.”

Источник: http://worldcrisis.ru/crisis/2926298?utm_source=subscr&utm_medium=mail&u…