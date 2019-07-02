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Выступление активистки Экологика Дмитриевой Анны по теме “Мусорной реформы”

09:30. 2 июля 2019 Просмотров - 92,349 3 коммент. Опубликовал:

Мусорная реформа в РФ. Имитация ?

Выступление активистки движения "Экологика" Дмитриевой Анны, на встрече" Круглый стол" по теме: «О состоянии экологической безопасности населения РФ в современных условиях, в том числе в Москве и Московской области»! в Государственной думе РФ 20.06.2019 г.

Источник: http://duma.gov.ru/multimedia/video/events/44685/

Метки: Жизнь

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