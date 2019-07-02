Выступление активистки Экологика Дмитриевой Анны по теме “Мусорной реформы”
09:30. 2 июля 2019 Просмотров - 92,349 3 коммент. Опубликовал: Серый
Мусорная реформа в РФ. Имитация ?
Выступление активистки движения "Экологика" Дмитриевой Анны, на встрече" Круглый стол" по теме: «О состоянии экологической безопасности населения РФ в современных условиях, в том числе в Москве и Московской области»! в Государственной думе РФ 20.06.2019 г.
Не знаю что вскрывают Но в деревню в пятницу в 11-00 и 19 00 приезжает мусоровоз и забирает мусор 113р с человека
Раньше бесплатно приезжал.
Раньше валили где кому угодно Потом появилась свалка И тысячи пакетов разлетелись по округе. Стал мусор собирать трактор от совета Платили по 50 рублей. А бесплатно? Сыр только в мышеловке И не стоит истерить