Выступление активистки Экологика Дмитриевой Анны по теме “Мусорной реформы”

Мусорная реформа в РФ. Имитация ?

Выступление активистки движения "Экологика" Дмитриевой Анны, на встрече" Круглый стол" по теме: «О состоянии экологической безопасности населения РФ в современных условиях, в том числе в Москве и Московской области»! в Государственной думе РФ 20.06.2019 г.

Источник: http://duma.gov.ru/multimedia/video/events/44685/