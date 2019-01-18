Новости Украины и Новороссии 18 января 2019

«У нас нет дипломатических отношений с Россией», — Климкин (ВИДЕО)

Глава МИД Украины Павел Климкин похвастался, что за последнее время Киев разорвал 49 различных соглашений с Москвой, а в настоящее время пересматриваются ещё почти полсотни договоров. «По последней информации, 49 соглашений с РФ прекратили свое существование… Это 2 межгосударственных соглашения, 25 межправительственных, 19 межведомственных, 3 межрегиональных», — отчитался Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности украинского внешнеполитического ведомства, проходящей в Киеве. «Мы также пересматриваем всю договорно-правовую базу с Россией. Наш принцип очень прост — мы не можем жить на основе той базы, которая существовала до войны. Мы будем четко руководствоваться интересами наших граждан… Мы будем делать это последовательно, и это будет делаться на основе четкого стратегического подхода», — добавил он. По словам Климкина, Украина сегодня фактически не поддерживает дипломатические отношения с Россией, существующие контакты сведены к «абсолютному минимуму». «У нас по факту нет никаких дипломатических отношений с Российской Федерацией, они минимизированы до абсолютного минимума, который направлен только на защиту наших граждан», — заявил министр, добавив, что в настоящее время Киев проводит консультации с представителями стран, которые бы могли представлять интересы Украины по защите её граждан, находящихся на территории РФ. «Мы проводим консультации с некоторыми из наших друзей относительно возможности, чтобы они представляли (Украину — прим. РВ). Не буду называть страны, поскольку это, в том числе, вопрос вежливости, но это сумасшедший объем работы… И пока что ни одна из них не готова даже приблизительно выполнять тот объем работы, который выполняют наши консулы», — признался Климкин. Он уточнил, что сейчас на территории «страны-агрессора» находятся более 2,5 млн украинских граждан. Читайте также: «Российский сепар!» Пьяный Порошенко выбил телефон из рук украинца (ВИДЕО)

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«Нафтогаз» не исключает прекращения транзита газа с 2020 года

«Нафтогаз» не исключает, что транзит газа через Украину будет прекращен с 1 января 2020 года. Об этом заявил глава украинской госкомпании Андрей Коболев. В нынешнем году истекает срок действующего контракта, а новый может быть не заключен. Для обсуждения вопроса по транзиту, Россия, Украина и Еврокомиссия в понедельник, 21 января, проведут в Брюсселе трехстороннюю министерскую встречу. Россия неоднократно предупреждала Украину о том, что транзит после 2019 г. будет сохранен при его экономической целесообразности. В частности, речь идет о высоком спросе со стороны потребителей в Европе. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что объемы спроса в Европе позволяют не только загрузить оба «Северных потока» и «Турецкий поток», но и сохранить транзит через Украину. Несмотря на то, что сохранение транзита необходимо в первую очередь Киеву, «Нафтогаз» продолжает придумать все новые и новые условия для заключения нового контракта. Так, например, Коболев заявил, что новый контракт на транзит должен быть подписан с новым оператором ГТС, который только создается на Украине. Судя по всему, речь идет об операторе ГТС, в котором до 49% будут принадлежать инвесторам из США и ЕС. Компания-оператор получит право на управление или концессию и аренду магистральных газопроводов и подземных хранилищ. Соответствующий закон был принят еще в 2014 г., но с тех пор никаких подвижек в создании подобного оператора не было, потому что инвесторы не хотят вкладывать деньги в разрушающуюся ГТС страны. И не факт, что подобный оператор вообще будет создан. «Стороной нового транзитного контракта должен стать новый независимый оператор газа, который сейчас создается группой «Нафтогаз» в рамках процесса амбалдинга», — сказал Коболев. Украина ежегодно получала до $2 млрд за счет транзита российского газа в Европу. Читайте также: Зрада: Швейцарский суд отменил арест акций «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

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Голос настоящей Украины: простите нас, родные россияне…

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Ведущую юрфирму США оштрафовали на $4,6 млн за доклад по Украине

Международная юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, обвиненная Минюстом США в представлении интересов Украины без регистрации в качестве иностранного агента, заплатит американским властям более $4,6 млн в рамках мирового соглашения. Сообщение об этой договоренности размещено на сайте Минюста. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP обвинили в нарушении закона о регистрации иностранных агентов (FARA). В рамках сделки с Минюстом юридическая фирма также обязуется продолжить сотрудничество с ведомством по вопросам своей работы на Киев. В 2011 году Минюст Украины при помощи политконсультанта Пола Манафорта нанял юридическую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, чтобы подготовить отчет о доказательствах и процедурах, использованных в ходе судебного разбирательства в отношении бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Вскоре после начала работы над отчетом юристы компании поняли, что Украина намерена использовать этот документ для проведения пиар-кампании в США, с тем чтобы повлиять на общественное мнение в отношении процесса по делу Тимошенко, указывает министерство. В рамках этой кампании фирмой и одним из ее партнеров была организована утечка текста доклада как минимум в одну из крупных газет США. Имя партнера фирмы в документах Минюста не указано, однако, по данным CNN, это Грег Крейг, который ранее работал советником президента Барака Обамы. Уголовное разбирательство в отношении него вела специальная комиссия прокурора по «российскому вмешательству» под руководством Роберта Мюллера. Адвокат Крейга отказался от комментариев по этому вопросу. В соответствии с законом FARA организации, которые занимаются политической деятельностью от имени иностранных государств, должны сообщать о ней Минюсту США. Юристы Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP этого не сделали, несмотря на прямые запросы американских властей об участии в пиар-кампании. В случае регистрации в качестве иностранного агента организации обязаны раскрывать суммы, полученные за работу, источник платежей, а также объем работ, выполненных по заказу другого государства. В прошлом году другой бывший сотрудник компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, работавший над докладом по заказу Минюста Украины, в рамках сделки с властями США признал себя виновным во лжи ФБР и комиссии Мюллера. Это голландский юрист Алекс ван дер Цван — зять российского миллиардера Германа Хана, который владеет долями в LetterOne Holdings и активами консорциума «Альфа-Групп». Фигурантом расследования Мюллера ван дер Цван стал из-за своих связей с Манафортом и его деловым партнером Ричардом Гейтсом. Во время беседы в ФБР он солгал следователям о дате последнего разговора с Гейтсом, а также удалил свою электронную переписку, с которой хотели ознакомиться сотрудники ФБР. Ван дер Цвана приговорили к 30 дням тюрьмы. Читайте также: «Российский сепар!» Пьяный Порошенко выбил телефон из рук украинца (ВИДЕО)

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В Донецкой библиотеке им. Крупской состоялась творческа/я встреча с Николаем Стариковым

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Кинобизнес Зеленского в Москве продолжает работать и бороться за деньги бюджета РФ (ВИДЕО)

Шоумен и комик Владимир Зеленский, который намерен побороться за кресло президента Украины в этом году, владеет по меньшей мере четырьмя действующими кинокомпаниями в России, причём одна из них борется на конкурсе за средства государственного бюджета России. Об этом говорится в расследовании украинской телепрограммы «Схемы». Ранее в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону Зеленский заявлял, что принципиально отказался от концертов и выступлений в России — несмотря на частые предложения и «астрономические» гонорары — а последний фильм выпустил там еще в 2014, после чего якобы и закрыл свой российский бизнес. Ну а украинские журналисты утверждают обратно: говорят, что обнаружили в России три действующих кинокомпании, которые через кипрскую фирму до сих пор принадлежат Зеленскому, его бизнес-партнерам и соратнику Игорю Коломойскому, который, собственно, и вытолкнул комика в президентскую гонку, предоставив свой канал как площадку для агитации, и надо полагать, спонсирует кампанию в целом. Одна из кинокомпаний Зеленского — «Грин Филмс» — не только плодотворно работает в Москве и продюсирует фильмы, но и борется на конкурсе за средства госбюджета России для своих фильмов. Доходы этой компании за последние 4 года превысили $130 млн. Сейчас она снимает триллер «Вниз».

Кадр из кинофильма «8 лучших свиданий» Давать объяснения журналистам Зеленский отказывается, пишет украинское издание «Страна». «Подождите, пожалуйста, я не уверен, что вам нужен мой ответ. Вы же не слышите меня. Вы слышите меня?» — сказал Зеленский на вопросы журналистов и предложил договориться об интервью. Когда журналист еще раз спросил о трех фирмах в России, комик довольно неумело ушёл от ответа. «Ну и работайте с ними. Я с ними не работаю», — заявил он, после чего сел в машину и уехал. Читайте также: Зрада: Швейцарский суд отменил арест акций «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

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«Вот оно — счастье европейское…»: газ дороже в 12 раз, электричество и горячая вода — в 5 раз

Цена газа для граждан Укра­и­ны с 1 ян­ва­ря 2020 г. вновь значительно увеличится. Если срав­ни­вать с уров­нем 2013 г., новые цены будут выше в целых 12 раз. Такое заявление во время за­се­да­ния Вер­хов­ной рады сделал де­пу­тат Алек­сандр Дол­жен­ков. «По данным Всемирного банка, Украина стала самой бедной страной Европы, так, на минуточку. Про это никто тут (в раде, — прим. ред.) не говорит. Говорят про армию, про язык, про религию. А про экономику ни одна фракция не говорит», — заявил депутат. «В 2013 году тариф на газ со­став­лял 930 гри­вен за 1000 ку­би­че­ских мет­ров, сей­час это 8500 гри­вен за 1000 мет­ров ку­би­че­ских. Уве­ли­че­ние в де­сять раз. С 1 ян­ва­ря 2020 года эта власть уже под­пи­са­ла ме­мо­ран­дум — она будет уве­ли­чи­вать цену на при­род­ный газ до 12 тысяч гри­вен. Боль­ше чем в 12 раз», — поведал нардеп. Долженков подчеркнул, что за этот же пе­ри­од уже вы­рос­ла стоимость на элек­тро­энер­гию — при­близительно в 5 раз. В том же 2013 году 1 ки­ло­ватт-час об­хо­дил­ся украинцам в 33 ко­пей­ки, теперь этот же объём энер­гии стоит 1,70 грив­ны. Также парламентарий заострил внимание коллег на росте та­ри­фов на го­ря­чую воду, ко­то­рая в 2013 году сто­и­ла всего 16 гри­вен за 1 ку­би­че­ский метр. В настоящее время сто­и­мость ана­ло­гич­но­го объ­ё­ма составляет уже целых 75 грив­ен. Александр Дол­жен­ко­в добавил, что после вступ­ле­ния в силу ме­мо­ран­ду­ма эти цифры вы­рас­тут ещё силь­нее — вслед за це­на­ми на газ. Читайте также: НАТО ждёт конец: тайное оружие Кремля уже наготове

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Киев нервничает. СБУ взялась за адвоката Кирилла Вышинского

Профессия адвоката давно попала на Украине в группу особого риска, непосредственно связанного с угрозой жизни. Поэтому сегодняшнюю новость об обысках в доме и офисе Андрея Доманского, защитника главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, можно отнести к разряду не слишком тревожных Однако человек, который берется отстаивать во время следствия и в суде права тех, кого нынешний киевский режим считает своими врагами, должен быть готов ко всему, в том числе и к самой трагической развязке. К обыскам у Андрея Доманского мы еще вернемся, но сначала давайте посмотрим, как их следует маркировать, исходя из ситуации широкомасштабного преследования правозащитников. За три последних года на Украине совершено 34 нападения на адвокатов. Пятеро жертв нападений убиты. Это Юрий Грабовский, Виктор Лойко, Татьяна Попова, Валерий Рыбальченко и Ирина Ноздровская. Отчет с этой информацией был еще в сентябре обнародован Международным обществом прав человека. Как следует из документа, в силовых акциях задействованы в первую очередь представители силовых структур: полиции, СБУ, НАБУ, налоговых органов. Второе место принадлежит депутатам, праворадикальным группировкам и «неустановленным личностям». При этом даже самые громкие дела или не рассматриваются судами, или разваливаются в ходе судебного следствия. Это происходит главным образом из-за бездействия стороны обвинения, которая открыто саботирует процесс сбора доказательств по делу. В результате обвиняемые получают полный набор возможностей доказать свою непричастность к преступлению и выйти сухими из воды. Причина очевидна: насилие является результатом заказа нынешних властей или влиятельных людей. Представляющий интересы Кирилла Вышинского Андрей Доманский не зря стал объектом давления со стороны Службы безопасности. Дело журналиста настолько грубо и непрофессионально состряпано, что доказать невиновность подсудимого для любого защитника не составило бы никакого труда. Другое дело, если адвоката удается запугать и он начинает подыгрывать обвинению. В этом случае шансы довести судебное разбирательство до обвинительного вердикта резко повышаются. Это и является целью сотрудников СБУ. Чтобы найти причину для обысков, они возобновили производство по одному из старых дел, в котором принимал участие Доманский. Однако уже само решение адвоката взяться за дело Вышинского говорит о том, что правозащитник — человек отнюдь не робкого десятка. Войти в такой процесс — это гарантированно нажить себе самые разнообразные неприятности. Так что едва ли столь демонстративный и примитивный «наезд» возымеет действие. Однако, вступив на эту дорогу, любой адвокат должен понимать, что чем ближе сторона обвинения к проигрышу в суде, тем более угрожающей становится для него ситуация. И только пристальное внимание международного сообщества может гарантировать защитнику весьма относительную в условиях погрязшей в насилии Украины безопасность. Более того, Доманский представляет интересы Кирилла Вышинского не только во время следствия и на предстоящем судебном процессе. Он делает все, чтобы о ситуации стало известно как можно шире за границами Украины. Он выступает на значимых международных площадках, открыто рассказывая о произволе украинских силовых структур, организовавших преследование журналиста за профессиональную деятельность. Вот, собственно, что сам адвокат говорит о причинах и цели проводившихся обысков: «Я думаю, что это связано, в первую очередь, с давлением на меня как на правозащитника, который защищает законные права и интересы журналистов. И — за мои публичные выступления в Брюсселе и в Вашингтоне. Тем самым на меня оказывается давление, в том числе и в рамках того дела, которое будет слушаться сегодня, — о продлении срока содержания под стражей Кирилла Вышинского. Поскольку, как известно, я буду заявлять ходатайство о взятии Кирилла на личное поручительство, меня пытаются дискредитировать как личность». Получавшая международный резонанс история Вышинского становится для украинской власти настоящей костью в горле. Передавать дело в суд в том виде, в каком оно находится после завершения следствия, явно нельзя — оно развалится там сразу же. Журналиста обвиняют в госизмене, используя в качестве доказательств тексты, которые он не писал и которые являются изложением точки зрения экспертов, а никак не самого Кирилла. Нет сомнений, что за ходом процесса будут очень внимательно наблюдать влиятельные правозащитные и журналистские организации, представители Евросоюза, ПАСЕ и ООН. Именно поэтому так нервничает киевская власть, оказывая ничем не прикрытое и всем очевидное давление на Андрея Доманского. Читайте также: НАТО ждёт конец: тайное оружие Кремля уже наготове Андрей Бабицкий, Украина.ру

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Безумная религиозная вакханалия Порошенко, или крест на президентской кампании (ФОТО, ВИДЕО)

С самого начала стало ясно, что получение томоса новой церковью Украины — это, прежде всего, часть предвыборной кампании Петра Порошенко. Прошла ровно неделя с момента старта своеобразного томос-тура. И все это действо вполне справедливо называть безумной религиозной вакханалией. За последнюю неделю Порошенко смог посетить аж 5 городов Незалежной. Ими стали Борисполь, Винница, Здолбунов, Ровно и Луцк. В каждом из районов можно было наблюдать за одним и тем же спектаклем: украинский президент устраивал фотосессию на фоне прихожан и придерживался привычных штампов о сброшенном ярме российской империи. На каждую встречу с прихожанами Петр Порошенко приезжал в сопровождении раскольников Филарета и Епифания. В Винницу в помощь к украинскому лидеру приехал даже премьер Владимир Гройсман. Наблюдая за выступлениями Порошенко, можно было увидеть много казусных и из ряда вон выходящих моментов. И сложившаяся ситуация, возможно, поставит крест на предвыборной кампании нынешнего президента Незалежной. Так, например, стало известно, что на выступление Петра Порошенко в Луцке людей свозили на автобусах, а потом пропускали в церковь по спискам. Подобные обстоятельства лишний раз подтвердили, что томос-тур Порошенко не обходится без массовки. Случившееся лишний раз продемонстрировало, что украинский президент готов идти на самые низкие поступки ради достижения своих целей. В винной Виннице украинец чувствовал себя слишком вальяжно. В момент выступления перед публикой Порошенко вновь начал апеллировать привычными для всех тезисами, но многие собравшиеся заметили, что их президент пьян. Пиарясь перед украинцами в Ровно, Петр Порошенко оговорился по Фрейду. Он призвал всех тех, кто хочет говорить по-русски, уезжать в Россию. Исключением, по словам президента Украины, может быть использование иностранных языков в быту. При этом Порошенко позабыл, что на рабочих совещаниях ведет беседу исключительно на русском. В целом недельный тур Петра Порошенко по украинским городам больше напомнил безумную религиозную вакханалию. Оценивая действия украинского президента, вполне справедливо можно прийти к выводу, что он безбожник, который плевал на все святые каноны. Порошенко использует церковь как пиар-инструмент. Читайте также: «Ад какой-то», — Собчак рассказала, зачем приехала в Киев Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

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Советский тепловоз летит вперёд

7 января в Запорожской области тепловоз General Electric ТЭ33АС с грузовым поездом весом 3728 тонн не смог тронуться с места и ему на подмогу отправили ещё советский 2ТЭ116. Даже не в самом исправном состоянии (из-за возраста и отсутствия ремонта) советский тепловоз тянет по 4500 тонн, а в исправном и все 6000. Тепловозы General Electric ТЭ33АС это те самые, что с такой большой помпой и за кредиты не много ни мало в $1 млрд купили менее года назад. Советский и американский тепловозы Об этом сообщил экс-заместитель министра транспорта Александр Кава. Несколькими днями раньше случился аналогичный случай. Из опыта эксплуатации аналогичных американских тепловозов в Казахстане — американцы поставили задорого кучу своего «металлолома», а далее, ссылаясь на неправильные условия эксплуатации (которые забыли разработать), они просто «умыли руки». Создается впечатление, что США спихивают на Украину все старье — от патрульных катеров и сухпайков до угля и тепловозов, которые больше никто не хочет покупать. А украинцам и это за счастье… Кстати, луганские тепловозы обходились казне менее чем в $2 млн., причём в гривне, а американские стоят по 4 миллиона и в валюте. Хороший кому-то гешефт. Если говорить о России, то только за один 2017 год РЖД закупили 459 локомотивов, это не считая 134 маневровых тепловозов. Вся эта радость обошлась РЖД в 58,5 млрд рублей, т. е. примерно 1,5 миллиона долларов за штуку. Читайте также: Томос не подписала почти половина членов стамбульского синода Андрей Червонец

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«Киевский режим явно боится своих граждан»: МИД РФ прокомментировал действия властей Украины (ФОТО)

В МИД РФ заявили, что президентская кампания на Украине может стать самой грязной за всю историю страны, а действующая власть принимает такие антидемократические решения, как закрытие избирательных участков в России. Эксперты отмечают, что подобные шаги позволят президенту Украины Петру Порошенко манипулировать голосами тех, кто физически не сможет прийти на участки. Кроме того, смена власти в стране может означать и перераспределение расходов олигархов, поэтому в борьбе за крупные суммы денег в ход идут любые средства. Предвыборная агитация на Украине РИА Новости Российский МИД прокомментировал ход избирательной кампании перед выборами президента Украины. По оценке ведомства, Киев использует текущую ситуацию для нагнетания антироссийской истерии. «Дошло до того, что в Киеве было принято решение закрыть избирательные участки в украинских дипломатических и консульских учреждениях в России под предлогом того, что находящиеся на нашей территории граждане Украины могут стать объектами „провокаций и репрессий“ со стороны российских спецслужб и Москва, мол, не сможет обеспечить надлежащие условия для проведения выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ», — говорится в заявлении ведомства. При этом дипломаты подчеркнули, что подобные заявления «нелепы по своей сути», поскольку Россия успешно провела ряд таких крупных мероприятий, как зимние Олимпийские игры 2014 года и чемпионат мира по футболу 2018 года. При этом Москва смогла обеспечить тысячам иностранных гостей, в том числе с Украины, безопасное пребывание, соответствующее всем международным стандартам. «В реальности правящий киевский режим явно боится своих граждан, особенно тех, кто был вынужден покинуть страну из-за деградирующего экономического положения и нарушения их политических, религиозных, языковых, образовательных и культурных прав и свобод. А таких людей — миллионы, в том числе на территории России», — пояснил МИД РФ. Поэтому лишая граждан Украины, проживающих за рубежом, права голосовать Порошенко фактически «расписывается в собственной слабости, невыполнении громких предвыборных обещаний пятилетней давности и неспособности вывести Украину из углубляющегося кризиса», резюмируют дипломаты. «Нынешняя избирательная кампания имеет все шансы стать наиболее грязной и скандальной за всю историю современной Украины. В своем стремлении любыми способами „удержаться на плаву“ действующее руководство „незалежной“ переходит все границы, принимая откровенно антидемократические, антинародные решения», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства. «Использовать эти голоса» Эксперты отмечают, что Киев мог намерено исключить значительную часть граждан Украины из выборного процесса, чтобы провести некие манипуляции с их голосами. «Это шикарная возможность использовать эти голоса во время выборов. То есть, люди уехали, информация и личные данные о них известны. Их голоса могут автоматически включить в „за Порошенко“, используя этот ресурс именно таким образом», — рассказал в политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT. Здание Центрально Избирательной Комиссии Украины. globallookpress.com © Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com По его оценке, власть, которая «сформирована кровью и грязью», способна на любые приёмы, поэтому заявления МИД РФ о беспрецедентной скандальности президентских выборов очень точны. Интересы олигархов Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, со своей стороны, отмечает, что вне зависимости от того, что будет происходить дальше на Украине, текущая избирательная кампания уже стала самой грязной в истории страны. «Просто, ставки слишком высоки и побеждённый здесь теряет всё. Если рассматривать компанию не сточки зрения интересов Зеленского или Гриценко (кандидаты в президенты Украины. — RT), а с точки зрения Тимошенко или Порошенко, то тот из них, кто проиграет компанию действительно теряет всё. Как минимум, такому политику придётся отправится в эмиграцию, это в лучшем случае», — подчеркнул политолог. Он напомнил, что украинский олигарх Игорь Коломойский, который, по некоторым данным, поддерживает кампанию шоумена Владимира Зеленского, открытым текстом говорил, что выступает на этих выборах против Порошенко, так как при нём он не может вернуться в страну. «Никто этого не опровергал, а Игорь Валерьевич (Коломойский. — RT) считать умеет очень хорошо. Это очень большие деньги. За такие вещи не то что убивают, целые народы геноциду предают, не задумываясь. Понятно, что за этот кусок будет идти очень жестокая борьба», — отметил политолог. Ищенко также привёл в пример украинского миллиардера Рината Ахметова, которому выгодно президентство Порошенко, так как олигарх, по заявлению Коломойского, контролирует 30% ВВП Украины. Украинский миллиардер Ринат Ахметов. © Alexander KHUDOTEPLY / AFP Лишение права голоса Напомним, в конце декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия Украины ликвидировала все пять избирательных участков, которые были созданы на постоянной основе в России. Были закрыты участки в посольстве Украины в Москве, в генконсульствах в Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, а также в консульствах в Екатеринбурге и Новосибирске. При этом не все украинские законодатели были согласны с этим решением. Депутат депутаты Верховной рады Василий Нимченко заявил, что намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев, со своей стороны, заявил, что суд отклонил иск его фракции, в котором содержался призыв отменить решение ЦИК Украины, связанное с закрытием избирательных участков на территории России. Также Киев принял решение не регистрировать на выборах депутатов из России. О соответствующем решении сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. «Среди других вполне стандартных вещей заметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей», — рассказал Климкин о своём письме директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьёргу Сольруну Гисладоттиру с приглашением направить наблюдательную миссию на украинские выборы. По словам министра, такой шаг является «необходимым». Читайте также: Порошенко раскрыл потери Сил спецопераций ВСУ на Донбассе (ВИДЕО) Валерия Маслова, Анна Лушникова, Полина Полетаева

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Зрада: Швейцарский суд отменил арест акций «Газпрома» по иску «Нафтогаза»

Суд Швейцарии отменил арест акций «Газпрома» в компаниях-операторах «Северного потока» и «Северного потока — 2», говорится в сообщении корпорации. «Газпром» пообещал продолжить защищать свои права в соответствии с законодательством. Арест на акции был наложен 29 мая прошлого года в рамках действий «Нафтогаза» по взысканию 2,56 миллиарда долларов с «Газпрома» по решению арбитража Стокгольма. При этом фактически постановление суда наложило обеспечительные меры только на права требования «Газпрома» к компаниям-операторам, но не на акции «Газпрома» в них. Спор «Газпрома» и «Нафтогаза» Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены «транзитного» решения. Украина 30 мая заявила о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, а 5 июня — об аналогичном решении суда по активам «Газпрома» в Нидерландах. В сентябре Апелляционный суд Швеции отменил свое предыдущее постановление, которое блокировало попытки украинского «Нафтогаза» арестовать активы «Газпрома» в рамках спора по газовым контрактам. «Газпром» заявил, что намерен добиваться пересмотра этого решения. Кроме того, «Газпром» оспаривает обеспечительные меры по требованиям «Нафтогаза» в судах Швейцарии, Великобритании и Нидерландов. Читайте также: «Нафтогаз» заявил об аресте активов «Газпрома» на Западе

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Высылка Елены Бойко будет использована Украиной против России

Украинская журналистка Елена Бойко, депортированная из России, оказалась в руках СБУ. В последние годы она жила в Москве и выступала с критикой киевских властей, однако была выслана за нарушение миграционного законодательства. Личность Бойко овеяна множеством негативных слухов. Но правильно ли высылать человека в страну, где он неизбежно подвергнется политическим преследованиям?

Депортированная из России украинская журналистка Елена Бойко была задержана Службой безопасности Украины. В качестве причины задержания СБУ указывает, что она якобы является «антиукраинской пропагандисткой», которая «распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала противостояние между украинцами из-за политических убеждений, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины», а также постоянно призывала к изменению украинских границ или государственного устройства.

«Следствие в уголовном производстве по части 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины ведется следственным отделом СБУ во Львовской области. Следственные действия продолжаются», – рассказали в ведомстве, добавив, что журналистке грозит до пяти лет лишения свободы. В службе также сообщили, что Бойко была объявлена в розыск 14 декабря 2018 года, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание с целью ареста.

Оппозиционная Киеву украинская журналистка Елена Бойко (настоящая фамилия – Вищур) никогда не скрывала, что является сторонницей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Она резко высказывалась относительно политики президента Украины Петра Порошенко. В частности, именно об этом она говорила на многих эфирах политических ток-шоу на российских федеральных телеканалах.

Кроме того, известно было и то, что на Украине ей грозит уголовное преследование. Так, сама Бойко в интервью «Комсомольской правде» рассказывала, что на Украине на нее заведено уголовное дело по трем статьям УК – 109 («Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и 111 («Государственная измена»).

Тем не менее Елену Бойко решили депортировать в связи с нарушением правил пребывания в стране. Суд заключил, что Бойко нарушила статью 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. В ней оговариваются нарушения правил въезда в Россию и пребывания в стране. Вищур незаконно проживала в России с середины 2016 года. Также известно, что она так и не оформила патент на трудовую деятельность, поскольку ее работа носила разовый характер. Позже сама Бойко рассказала о своей депортации в СМИ.

Не помогло и то, что в России за нее заступился гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и депутат Госдумы Сергей Шаргунов, а омбудсмен Татьяна Москалькова взяла дело Бойко под свой контроль.

Адвокат журналистки Галина Перфильева утверждает, что уроженку Львова Бойко не имели права высылать из России по нескольким основаниям. В середине декабря женщина подала заявление в миграционную службу МВД о предоставлении ей политического убежища, а 17 декабря написала заявление с просьбой предоставить ей временное убежище на российской территории. «По обеим этим просьбам Бойко решение в МВД не было принято, а пока оно не принято, человека не имеют права выдворять из РФ», – сказала защитник в беседе с ТАСС.

По ее словам, Бойко также подала жалобу на решение о ее выдворении с российской территории в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который принял обеспечительные меры и начал рассматривать жалобу, решение по которой пока не принято. «И до его принятия человека также не имеют права выдворять», – заключила Перфильева.

При этом сама личность Бойко и ее жизнь в России овеяны большим количеством неподтвержденных слухов, строящихся на публикациях в блогах и заявлениях украинской журналистки Ксении Шкоды, которая тоже находится на территории России. Так, через соцсети Шкода распространила информацию о том, что у Бойко якобы есть польский паспорт, но эмигрировать в Польшу она не стала из-за отсутствия возможности быть «героиней телевизионных ток-шоу». По этим же причинам Бойко якобы отказалась переезжать в Донецк или Луганск. А решение Бойко обосноваться в России Шкода объясняла только одним – в Москву ее направили по линии СБУ.

Шкода со слов некоего знакомого офицера МВД России говорит, что на съемной квартире в Москве Елена Бойко якобы устраивала пьяные дебоши, соседи жаловались на нее в полицию. «За последний год – шесть жалоб в полицию за ночные пьянки и дебоши. Плюс квартира значится как «антисоциальная», на учете», – писала Шкода в Facebook.

О нарушении Бойко миграционного законодательства обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов выразил мнение, что у людей, которые обвинены на Украине в сепаратизме, нет возможности следовать требованию раз в 90 дней уезжать из России. «Куда им ехать? Куда было ехать Бойко? Что ей нужно было делать?» – заявил он.

Депутат Госдумы, писатель Сергей Шаргунов и вовсе убежден, что журналистку выдворили из страны «по мутному доносу». «После того, как она была задержана, тем, кто это осуществил, не хотелось признавать свою ошибку и отпускать ее. Считаю, что происходящее ужасно, особенно в контексте того, что, насколько я знаю, Елена оказалась арестована», – рассказал он газете ВЗГЛЯД.

В то же время представитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Алексей Нечаев говорит, что Бойко «вела себя противоречиво и юридически некорректно, требуя вместе с адвокатами для себя статуса беженца, хотя для граждан стран СНГ такая возможность исключена». «Есть также небезосновательные слухи о том, что Бойко является агентом СБУ, а реальной причиной ее выдворения и запрета на въезд в РФ является деятельность, угрожающая России», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

Он добавил, что в последние годы союзу на практике несколько раз приходилось сталкиваться с деструктивной деятельностью лиц, которые маскировались под активистов антимайдана и политэмиграции, «но в итоге они или сами уехали, или были выдворены на Украину и сейчас прекрасно работают на режим Порошенко». «Если случай Бойко из этого ряда – тогда российские чиновники могли бы об этом заявить официально, и тем самым мы бы избежали всех этих негативных домыслов в СМИ и блогосфере», – считает Нечаев.

Тем не менее он высказался категорически против ее выдворения из России. «Безусловно, каждый человек, прибывший в Россию, должен неукоснительно соблюдать миграционное законодательство, не оправдывая себя избыточностью бюрократических процедур. Но все-таки нарушение миграционного законодательства не должно быть причиной выдворения человека на Украину, если ему там грозит расправа по политическим мотивам. Тем более подобные истории несут в себе репутационные риски для России в условиях тотальной информационной войны», – подчеркнул Нечаев.

Владимир Корнилов также убежден, что нельзя выдавать Украине людей, которые находятся в базе сайта «Миротворец» (список «врагов» Киева), «что бы они ни натворили».

«Это будет использовано и уже используется против России. Посмотрите, как ликуют украинские СМИ, когда вылетело сообщение о том, что «сторонница русского мира выдана нам Россией». Что бы там она там больше ни делала, ясно, это будет использовано в пропаганде против России», – отметил собеседник.

Эксперт напомнил, что Россия и ранее выдворяла на Украину людей, которых потом ожидала жестокая расправа. Так произошло с активисткой «русской весны» Марией Меньшиковой, которую выдворили из Крыма тоже за нарушение миграционного законодательства. «Она была повешена – будем называть вещи своими именами – в тюрьме Днепропетровска. Кто-то за это ответил? Кто-то разобрался, почему фамилия крымского судьи, принявшего решение о ее депортации, подозрительным образом совпадает с фамилией днепропетровского прокурора, который вел дело по этой женщине? Кто-то вообще вспомнил о том, что ее выдали из России?» – задается вопросом Корнилов, добавляя, что «если украинские пропагандисты захотят выжать из дела все, то они так поступят и с Бойко».

Он напомнил о недавнем убийстве в тюрьме во Львовской области российского гражданина Валерия Иванова, который служил добровольцем на стороне ЛНР. «Что мешает им поступить так же и с Бойко, чтобы показать «Россия своих бросает»? Этот тезис сейчас будет крутиться долго и нудно. Дело будет использовано именно для этого. Поэтому, когда принимаются такие решения, нужно принимать во внимание, что для того эти шумихи на Украине и затеваются», – считает Корнилов.

Сергей Шаргунов назвал ситуацию с депортацией Бойко «постыдной и безобразной». «Разумеется, Елена, просившая политического убежища, должна была его получить. Кроме всего прочего, это пощечина всем сторонникам русского мира. Сейчас, конечно, можно охать и ахать, поскольку она уже депортирована, но, честно говоря, у меня было чувство почти одиночества, когда я бился за Елену и писал запросы в момент ее задержания и нахождения в центре для мигрантов», – сказал депутат.

По его словам, эта «постыдная история» свидетельствует об «абсолютном цинизме и тотальном равнодушии, которое вокруг нас». Он назвал конкретные меры, которые должны быть приняты, и призвал не допускать подобных ситуаций в будущем. «Разумеется, решение о политическом убежище должно приниматься масштабно. Слава богу, некоторое время назад президент согласился на подобные меры. Дальше закон должен становиться практикой, а законодательство должно меняться, нужно выдавать паспорта соотечественникам, нужно менять период пребывания здесь и не издеваться. Наибольшее отвращение вызывают даже не те, кто равнодушен, а те, кто пытается так или иначе оправдать подобные действия. Я знаю, что Елена предпринимала разного рода действия для того, чтобы остаться в России, но многим проще позлорадствовать. К сожалению, это наблюдается даже в социальных сетях», – отметил собеседник.

Сейчас нужно добиваться того, чтобы Бойко не стала жертвой расправы, считает Шаргунов. Он выразил готовность оказать любую квалифицированную помощь и поддержку для юридической защиты журналистки. «Для людей, верящих в Россию, произошедшее стало горьким уроком. Это печально. Речь идет о женщине, которая была известна миллионам телезрителей, бежала с Украины из-за преследования. В итоге именно Россия оказалась для нее злой мачехой, которая ее отвергла», – отметил политик, добавив, что сейчас больше 400 российских граждан находится в заключении на Украине, но процесс обмена и освобождения этих людей не двигается, поэтому «пока мы не научимся ценить людей, грош нам цена».

Андрей Резчиков, Анна Кукушкина

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