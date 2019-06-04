Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 04 июня 2019

08:50. 4 июня 2019 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

Одесский медуниверситет просит у Зеленского защиты от «Доктора Смерть»

Одесский медуниверситет просит у Зеленского защиты от «Доктора Смерть» | Русская весна

Коллектив Одесского Национального медуниверситета в понедельник, 3 июня, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить вуз от исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая, по мнению авторов документа, стоит за «рейдерскими атаками» на университет.

В документе говорится, что ранее с подачи Супрун были заблокированы зарплаты, стипендии и расчеты за коммунальные услуги. Однако финансовую деятельность удалось разблокировать и университет работает в штатном режиме.

А 3 июня, как говорится в обращении, Супрун с помощью своих союзников якобы предприняла вторую попытку заблокировать университет.

«Супрун, руками известных в Одессе рейдеров и проходимцев Болдина, Макарьяна, Дубининой, Аймедова, Данильченко, в сопровождении вооруженных бандитов 3 июня 2019 года совершила захват ректората ОНМедУ», — говорится в тексте.

В связи с этим президента Зеленского просят вмешаться в ситуацию и «прекратить издевательство» и обеспечить нормальное функционирование университета.

Читайте также: В Румынии опубликован видеоролик о вторжении на Украину — в Киеве собирают срочное совещание силовиков (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Организатор нападения на «активистку» Гандзюк признал себя виновным

Организатор нападения на «активистку» Гандзюк признал себя виновным | Русская весна

Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.

Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В заседании суда приняли участие двое прокуроров, потерпевший — отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.

Рассмотрение по остальным фигурантам дела продолжается.

Как ранее сообщала «Русская Весна», 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне.

Женщина перенесла несколько операций, 4 ноября 2018 года она умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука. 26 апреля 2019 года суд изменил ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. По версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.

Суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн гривен. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу. На чиновника надели электронный браслет.

Читайте также: Ракета «марсиан» уничтожила «Урал» ВСУ на Донбассе (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Летом в ДНР пройдет крупный рок-фестиваль

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: важное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 12 июня 2015
...области — горит склад пенопласта Новости Украины: 12 июня в Киевской области, в...нет. ТСН Окажи помощь Новороссии и команде News Front ... Владимир Рогов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К... Семен Уралов Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...
Новости Украины и Новороссии 09 июня 2015
... Информационный выпуск новостей Новороссии за 08-09 июня 2015. 19:37 Украина может сбивать... выпуск новостей Новороссии за 03-04 июня 2015 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Украина...
Новости Украины и Новороссии 28 мая 2015
... пройдет 4 июня, — Кучма. 20:00 Информационный выпуск новостей Новороссии за 27... образом, де-факто признав Новороссию. «Украина продемонстрировала единство. Это достижение украинцев... в пресс-центре «РИА Новости Украина» в Киеве состоялась пресс-конференция...
Новости Украины и Новороссии 25 июня 2015
...Минфин Украины посчитал все долги государства. 18:42 Новости. Крым наш! 25 июня...открывать не буду». «Что такое Новороссия? Новороссия — это объединение республик Донецкой, Луганской.... Это мое мнение. Создавать Новороссию на территории двух республик можно...
Новости Украины и Новороссии 26 июня 2015
...регионы, пока входящие в состав УкраиныНовороссия – это объединение республик. Донецкой,...продолжительным и конструктивным», сообщает РИА Новости. К оглавлению | Источник: rusvesna...российской стороной на территорию Украины 25 июня 2015 колонн грузовых ...
Новости Украины и Новороссии 13 июня 2015
... ещё пользуются мобильными операторами Украины, сообщает РИА Новости. Глава республики подчеркнул, ...» сообщили, что вчера, 11 июня, прокуратура Кировоградской области провела выемку...прежние владельцы. Антифашист Окажи помощь Новороссии и команде News Front К...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)