Новости Украины и Новороссии 04 июня 2019
- 03:48 Одесский медуниверситет просит у Зеленского защиты от «Доктора Смерть».
- Вчера 23:03 Организатор нападения на «активистку» Гандзюк признал себя виновным.
- Вчера 21:27 Летом в ДНР пройдет крупный рок-фестиваль.
Одесский медуниверситет просит у Зеленского защиты от «Доктора Смерть»
Коллектив Одесского Национального медуниверситета в понедельник, 3 июня, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить вуз от исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая, по мнению авторов документа, стоит за «рейдерскими атаками» на университет.
В документе говорится, что ранее с подачи Супрун были заблокированы зарплаты, стипендии и расчеты за коммунальные услуги. Однако финансовую деятельность удалось разблокировать и университет работает в штатном режиме.
А 3 июня, как говорится в обращении, Супрун с помощью своих союзников якобы предприняла вторую попытку заблокировать университет.
«Супрун, руками известных в Одессе рейдеров и проходимцев Болдина, Макарьяна, Дубининой, Аймедова, Данильченко, в сопровождении вооруженных бандитов 3 июня 2019 года совершила захват ректората ОНМедУ», — говорится в тексте.
В связи с этим президента Зеленского просят вмешаться в ситуацию и «прекратить издевательство» и обеспечить нормальное функционирование университета.
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Организатор нападения на «активистку» Гандзюк признал себя виновным
Организатор нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным и пошел на сделку со следствием.
Торбин признал себя виновным по ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 и ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины и согласился на наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы согласно ст.69 Уголовного процессуального кодекса Украины.
В заседании суда приняли участие двое прокуроров, потерпевший — отец погибшей Виктор Гандзюк, его представитель, обвиняемые в организованном нападении Никита Грабчук, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов и Сергей Торбин и четверо их адвокатов, а также адвокаты председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера.
Рассмотрение по остальным фигурантам дела продолжается.
Как ранее сообщала «Русская Весна», 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне.
Женщина перенесла несколько операций, 4 ноября 2018 года она умерла.
По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек: Грабчук, Васянович, Вишневский, Горбунов и Торбин, а 12 ноября стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука. 26 апреля 2019 года суд изменил ему меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.
11 февраля Мангеру объявили подозрение в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. По версии следствия, Мангер готовил убийство Гандзюк.
Суд избрал Мангеру меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 2,5 млн гривен. Позже его адвокат внес за него залог, и председатель облсовета вышел на свободу. На чиновника надели электронный браслет.
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Летом в ДНР пройдет крупный рок-фестиваль
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