Новости Украины и Новороссии 04 июня 2019

Коллектив Одесского Национального медуниверситета в понедельник, 3 июня, обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить вуз от исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая, по мнению авторов документа, стоит за «рейдерскими атаками» на университет.

В документе говорится, что ранее с подачи Супрун были заблокированы зарплаты, стипендии и расчеты за коммунальные услуги. Однако финансовую деятельность удалось разблокировать и университет работает в штатном режиме.

А 3 июня, как говорится в обращении, Супрун с помощью своих союзников якобы предприняла вторую попытку заблокировать университет.

«Супрун, руками известных в Одессе рейдеров и проходимцев Болдина, Макарьяна, Дубининой, Аймедова, Данильченко, в сопровождении вооруженных бандитов 3 июня 2019 года совершила захват ректората ОНМедУ», — говорится в тексте.

В связи с этим президента Зеленского просят вмешаться в ситуацию и «прекратить издевательство» и обеспечить нормальное функционирование университета.

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