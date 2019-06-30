На очереди – “православный Ватикан”. Космос подождёт

Россия отказывается от серийного производства спутников ГЛОНАСС. Причина — нехватка импортных электронных комплектующих.

Власти признали невозможность серийного производства спутников ГЛОНАСС-К в рамках бюджета на 2019 год из-за нехватки импортных комплектующих.

Но поскольку до 80 процентов электронных комплектующих спутников ГЛОНАСС были импортными, то в связи с санкциями и запретом на поставку большинства из них в Россию выяснилось, что производить новые спутники для надежного функционирования этой навигационной системы не из чего. Попытки обеспечить импортозамещение иностранных чипов похоже закончились провалом. Хотя еще в 2016 году российское предприятие "Микрон" отрапортовало, что начало серийное производство радиационно стойких интегральных микросхем для спутников ГЛОНАСС-К.

Напомню - ГЛОНАСС нужен не только для обеспечения работы "Яндекс-Навигатора" в наших автомобилях. Самое главное назначение этой системы - обеспечение потребностей в точном определении своих координат системами вооружений нашей армии. Без этого невозможно обеспечить применение этих новейших вооружений. Например, знаменитых крылатых ракет "Калибр", да и большинства других новых видов оружия.

Интересно так же, на какой элементной было базе создано (если создано) и продолжает производиться для постановки на боевое дежурство широко разрекламированное чудо-оружие, такое как "Авангард" и "Кинжал " ?

В целом же ситуация с перевооружением нашей армии вызывает серьезную тревогу. С одной стороны постоянно звучат победные реляции на уровне президента РФ и руководства Вооруженных Сил РФ о грандиозных успехах в этом направлении. С другой стороны постоянно просачивается информация о провале государственной программы перевооружения.И факты подтверждают это. Например, где "лучший в мире самолет" пятого поколения Су-57? Напомню, в 2019 году ВКС РФ получат ОДИН Су-57, а в 2020 еще ОДИН. Нам обещают, что к 2028 году в авиационные части будет поставлено аж 76 этих самолетов. Но поскольку это должно произойти через девять лет, то вспоминается известное выражение Ходжи Насреддина: "Или эмир умрет, или ишак сдохнет!".

А тем временем в США уже произведено более 400 самолетов пятого поколения F-35, к 2023 году их будет выпущено более тысячи. И это при наличии у США еще около 200 истребителей пятого поколения F-22.

А где "лучший в мире" танк "Армата"? На парадах по Красной площади его регулярно показывают. Но почему этих танков нет в войсках?

И так по большинству позиций российской программы перевооружения армии.

К сожалению, ничего удивительного в этом нет.

У президента Путина другие приоритеты и цели. Важнее провести сочинскую олимпиаду и чемпионат мира по футболу, вложив в эти и иные пиар-мероприятия десятки миллиардов долларов,чем заняться возрождением отечественной науки и промышленности. Например, американская корпорация "Intel", мировой лидер в разработке и производстве электронных чипов, ежегодно вкладывает в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы более пяти миллиардов долларов. А в России на ближайшие годы на разработку и производство радиационно стойких интегральных микросхем для спутников ГЛОНАСС-К.планируется выделить всего около семи миллиардов рублей, т.е.около ста одиннадцати миллионов долларов. Почувствуйте разницу - пять миллиардов долларов и сто одиннадцать миллионов.

Кто-то возразит: "Финансовые возможности США и РФ несоизмеримы!". Но тогда почему на проведение чемпионата мира по футболу в России было израсходовано более 13 млрд. долларов, а на сочинскую Олимпиаду около 50 млрд.долларов? Значит деньги все-таки есть? Как наверняка найдутся 140 млрд. рублей, или более двух миллиардов долларов, на строительство "православного Ватикана" в Сергиевом Посаде. Я с уважением отношусь к православию, но считаю, что в нынешних условиях тратить в ДВАДЦАТЬ РАЗ больше на создание религиозного центра, чем на разработку радиационно стойких интегральных микросхем для спутников ГЛОНАСС-К пахнет плохо. Но на этот "вонизм" власти вряд ли обратят внимание. Ведь создание таких микросхем заметят и оценят исключительно специалисты, а вот окончание строительства и открытие "православного Ватикана" покажут все федеральные телеканалы. И это может положительно сказаться на рейтинге В.Путина. Вот так мы и живем...