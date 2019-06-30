Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Зачем России «Православный Ватикан». Наш разбор

20:40. 30 июня 2019 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал:

Генеральный партнёр проекта доменная зона .рус
Переходи на .рус!
Сайт регистратора: http://я.рус

На днях в интернете взорвалась очередная инфобомба – РПЦ, якобы, запросила у государства 140 млрд рублей на строительство «Православного Ватикана». Наш проект не касается религии, но мы взялись за разбор этой важнейшей темы и берёмся доказать, что в ней совсем мало религии, зато очень много политики. Подробности – после сводки позитивных новостей.

Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус

Россия-360: https://www.youtube.com/channel/UCaTF…

Англ.: https://www.youtube.com/watch?v=dOKVy…

Нем.: https://youtu.be/YmdsGuGMF2c

Время-вперёд! №350 Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/e6Z9y2IEKYw

Мы в соцсетях:
https://vk.com/rossiya_segodnya
https://zen.yandex.ru/vremya
https://www.facebook.com/groups/12576…
https://www.ok.ru/vremyavp

Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер

В выпусках используется музыка В. Зеленцова https://www.youtube.com/user/TheDrkmnd

Поддержи проект и попади в финальные титры!

Спонсорство на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCzQ0…
Яндекс-кошелёк: 410011121112063
Сбербанк: 5469 4600 1796 2365
Альфа-Банк: 5486 7420 5790 0580
Patreon: https://www.patreon.com/vpered/overview
paypal.me/Vremya

(При переводе обязательно указывайте ваше имя в комментарии к платежу, чтобы мы могли внести его в титры!)

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e6Z9y2IEKYw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Путин и посланник Ватикана: чего боится Запад?
... католических епископов России, наша страна к этой встрече морально не готова. Православное духовенство... какая-то! Ватикан стремится наладить отношения с Россией, но зачем? Это тенденция наметилась...
А. Леонидов. Анатомия масонства
... совершенно открытым главный вопрос: зачем все это? Для чего... в Святую Инквизицию. Ватикан ловко застращал монархов заговорами...человека» (МИРВЧ) в России, православные авторы в 1993 году ...выливают многие конспирологи на нашу бедную головушку, объяснить можно...
Вот что решили за нас с Вами и о нашей судьбе в частности
... - Кому бороться? Зачем? Как на этом можно...народов, вручаемым президентом России. Естественно, орден ... - китайский полк. Ватикан использует швейцарскую гвардию. Париж... идеалистов. В наше время идеология правящего... чудо. Пойду в православный храм Божий, отстою ...
Доклад В.А. Лепехина на заседании Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня»
...Цивилизацией, а Россию - Мордором. Ну и зачем же ему, ...пересмотра изобретенной и утвержденной Ватиканом западоцентричной хронологии, но...аксиологии) становятся в наше время и так ...Савицкого) тяготела к парадигмам православной этики, цивилизационного подхода,...
Андрей Фурсов: «Иван Грозный, как и Сталин, – один из самых оболганных правителей России»
...отместку за провал обратить православную Русь в католическую. Очевидно...габсбургский, разработанный вместе с Ватиканом, а второй английский. Его...Новой (Modern) истории России — сильной России, которая в таком ... понимать, кто и зачем очерняет нашу историю и в, ...
Все тайное, становится явным
...основании обзора социальных страниц нашего времени, сумеют точно ...олицетворение православной церкви) и коленопреклоненной женщины (олицетворение России). Установлена... подмена. А вот зачем, я расскажу уже...Романовых. Сегодня в России правит Ватикан, при мелких ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 45 41
    Valeriy Bondarik 30 июня 2019 в 21:28

    ,,,З д р а в и я Вам,,,

    [i морально~психоЛОГИЧЕСКОГО]
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` “`
    Россию – НЕЛЬЗЯ победить!НО…Можно,ЕСЛИ в Россию -
    РЕЛИГИЮ(принудительно)- взять и ВНЕДРИТЬ…
    *Россия РЕЛИГИЕЙ – САМА-СЕБЯ – станет РАЗРУШАТЬ!
    Ну а УЖ Потом,ОСЛАБЛЕННУЮ – её Можно БУДЕТ Завоёвывать!
    А религию ОСТАВИТЬ – остатки ВЫЖИВШИХ…”окормлять”…
    * Религия в России – в Оккупанта превращается!
    И именно ПОСРЕДСТВОМ религии – Русь РАЗРУШАЕТСЯ!!!
    ““““““““““““““
    ~~~ О К К У П А Ц И Я! ~~~

    _Наступает ОККУПАЦИЯ – религиозная!
    “ОПТИМИЗАЦИЯ” школ-И-больниц – ИДЁТ грандиозная!
    Помпезные МОНСТРЫ,т.н.”храмы” – НАСАЖДАЮТся!
    Люди ЛОЖЬЮ – вераю в Т.Н.”бога” – “окормляют,ся!
    Люди РЕЛИГИЕЙ оБОЛВАНивают,ся И – ЗОМБИруют,ся!

    _Религия – это ВИРУС психологическо~ментальный!
    Этот ВИРУС – вред,итель – и ВРЕД его РЕАЛЬНЫЙ!
    Этот ВИРУС – проникая в человека – его ЗОМБИрует!
    Этот ВИРУС собою – Здравомыслие БЛОКИРУЕТ!
    Этот ВИРУС – на человеке ПАРАЗИТирует!

    _НЫНЕ соц~гарантии государства – СОКРАЩАЮТся!
    Социальные гарантии государства – РАЗРУШАЮТся!
    Люди – ВЫМИРАЮТ,они – “УТИЛИЗИРУЮТся”…
    Средства НА социалку – РЕЛИГИЯ пожирает!
    Именно РЕЛИГИЯ – нормально жить НЕ даёт!

    _ЗАМЕТЬТЕ – чем ХУЖЕ живёт(ВЕЗДЕ)народ,
    Тем БОЛЬШЕ(разных) – у РЕЛИГИИ льгот!
    Средства БЮДЖЕТНЫЕ(на социалку) – РЕЛИГИЯ ЖРЁТ!
    РЕЛИГИЯ жиреет – и реально НИЩАЕТ народ!
    Имиджевые(и финансовые)ПОТЕРИ)(iз-за религii)- власть несёт!

    _Нормальная жизнь – там НАЧИНАЕТ ухудшаться,
    Где народ РЕЛИГИЕЙ – станет “окормляться”!
    Где Т.Н.”храмы”[cоц-"КОШАРЫ"] – начнут НАСАЖДАТЬся!
    Где БЮДЖЕТ религией – станет ПОЖИРАТЬся!
    Россия ПРИМЕР того,где “ЭТО” – стало НАСАЖДАТЬСЯ!

    _Религия – это ПАРАЗИТ,это ОПАСНОСТЬ реальная!
    Это Болезнь,Болезнь Ментально-Социальная!
    Вирусом~ПАРАЗИТОМ – она является!Ею – сознание поРАБощает,ся!
    Где религия НАСАЖДАЕТСЯ,там “жизнь” – в “ЗОНУ” превращает,ся!
    * Религия для Жизни – ГЛАВНЫМ Врагом ЯВЛЯЕТСЯ!
    “““““““““““““““““““““““
    _ Борода,тые НЕВЕСТЫ христовы…на всё ГОТОВЫ…
    _РПЦ:”ЗА ваши $ – любОЙ каприз…вплоть ДО “спасение” души…
    + + + + + + + +

    ШУТКА…Li:”церковь-никогда-не-ОШИБАЕТСЯ” – сказал паХАН кирилл…
    И – стопарь ВИСКАРЯ в себя ВЛИЛ…ИКНУЛ,потом ЗАКУРИЛ…
    …И возведение нового ЗОМБИрующего “храма” благославил…
    + + + + + + + + + + + + + + + + + +

    _СТАТЬЯ:Суть христианской культурной традиции.

    _САЙТ:http://ru-an.info/news/4441/ ОТ 22-04-19;
    ““““““““““““““““““
    Религия – ВСЕ конфессии(!)- Главный ТОРМОЗ Развития Мира!
    Религия – ВСЕ конфессии(!)- Главный поРАБотитель сознаний!
    Религия – ВСЕ конфессии(!)- Ментальный “ОПИУМ” для масс!
    * * * * *
    STOP распространению-НАСАЖДЕНИЮ – религиозного МРАКОБЕСИЯ!!!
    Да Здравствует Светская,Свободная – Атеистическая Жизнь!
    * Атеизм – Это Молодость Мира – и ЕГО Возводить Молодым!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 30-6-19.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)