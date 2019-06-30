Зачем России «Православный Ватикан». Наш разбор
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На днях в интернете взорвалась очередная инфобомба – РПЦ, якобы, запросила у государства 140 млрд рублей на строительство «Православного Ватикана». Наш проект не касается религии, но мы взялись за разбор этой важнейшей темы и берёмся доказать, что в ней совсем мало религии, зато очень много политики. Подробности – после сводки позитивных новостей.
Текст выпуска и все ссылки: время-вперед.рус
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Англ.: https://www.youtube.com/watch?v=dOKVy…
Нем.: https://youtu.be/YmdsGuGMF2c
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Автор проекта #ВремяВперёд #ЕвгенийСупер
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,,,З д р а в и я Вам,,,
[i морально~психоЛОГИЧЕСКОГО]
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Россию – НЕЛЬЗЯ победить!НО…Можно,ЕСЛИ в Россию -
РЕЛИГИЮ(принудительно)- взять и ВНЕДРИТЬ…
*Россия РЕЛИГИЕЙ – САМА-СЕБЯ – станет РАЗРУШАТЬ!
Ну а УЖ Потом,ОСЛАБЛЕННУЮ – её Можно БУДЕТ Завоёвывать!
А религию ОСТАВИТЬ – остатки ВЫЖИВШИХ…”окормлять”…
* Религия в России – в Оккупанта превращается!
И именно ПОСРЕДСТВОМ религии – Русь РАЗРУШАЕТСЯ!!!
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~~~ О К К У П А Ц И Я! ~~~
_Наступает ОККУПАЦИЯ – религиозная!
“ОПТИМИЗАЦИЯ” школ-И-больниц – ИДЁТ грандиозная!
Помпезные МОНСТРЫ,т.н.”храмы” – НАСАЖДАЮТся!
Люди ЛОЖЬЮ – вераю в Т.Н.”бога” – “окормляют,ся!
Люди РЕЛИГИЕЙ оБОЛВАНивают,ся И – ЗОМБИруют,ся!
_Религия – это ВИРУС психологическо~ментальный!
Этот ВИРУС – вред,итель – и ВРЕД его РЕАЛЬНЫЙ!
Этот ВИРУС – проникая в человека – его ЗОМБИрует!
Этот ВИРУС собою – Здравомыслие БЛОКИРУЕТ!
Этот ВИРУС – на человеке ПАРАЗИТирует!
_НЫНЕ соц~гарантии государства – СОКРАЩАЮТся!
Социальные гарантии государства – РАЗРУШАЮТся!
Люди – ВЫМИРАЮТ,они – “УТИЛИЗИРУЮТся”…
Средства НА социалку – РЕЛИГИЯ пожирает!
Именно РЕЛИГИЯ – нормально жить НЕ даёт!
_ЗАМЕТЬТЕ – чем ХУЖЕ живёт(ВЕЗДЕ)народ,
Тем БОЛЬШЕ(разных) – у РЕЛИГИИ льгот!
Средства БЮДЖЕТНЫЕ(на социалку) – РЕЛИГИЯ ЖРЁТ!
РЕЛИГИЯ жиреет – и реально НИЩАЕТ народ!
Имиджевые(и финансовые)ПОТЕРИ)(iз-за религii)- власть несёт!
_Нормальная жизнь – там НАЧИНАЕТ ухудшаться,
Где народ РЕЛИГИЕЙ – станет “окормляться”!
Где Т.Н.”храмы”[cоц-"КОШАРЫ"] – начнут НАСАЖДАТЬся!
Где БЮДЖЕТ религией – станет ПОЖИРАТЬся!
Россия ПРИМЕР того,где “ЭТО” – стало НАСАЖДАТЬСЯ!
_Религия – это ПАРАЗИТ,это ОПАСНОСТЬ реальная!
Это Болезнь,Болезнь Ментально-Социальная!
Вирусом~ПАРАЗИТОМ – она является!Ею – сознание поРАБощает,ся!
Где религия НАСАЖДАЕТСЯ,там “жизнь” – в “ЗОНУ” превращает,ся!
* Религия для Жизни – ГЛАВНЫМ Врагом ЯВЛЯЕТСЯ!
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_ Борода,тые НЕВЕСТЫ христовы…на всё ГОТОВЫ…
_РПЦ:”ЗА ваши $ – любОЙ каприз…вплоть ДО “спасение” души…
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ШУТКА…Li:”церковь-никогда-не-ОШИБАЕТСЯ” – сказал паХАН кирилл…
И – стопарь ВИСКАРЯ в себя ВЛИЛ…ИКНУЛ,потом ЗАКУРИЛ…
…И возведение нового ЗОМБИрующего “храма” благославил…
+ + + + + + + + + + + + + + + + + +
_СТАТЬЯ:Суть христианской культурной традиции.
_САЙТ:http://ru-an.info/news/4441/ ОТ 22-04-19;
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Религия – ВСЕ конфессии(!)- Главный ТОРМОЗ Развития Мира!
Религия – ВСЕ конфессии(!)- Главный поРАБотитель сознаний!
Религия – ВСЕ конфессии(!)- Ментальный “ОПИУМ” для масс!
* * * * *
STOP распространению-НАСАЖДЕНИЮ – религиозного МРАКОБЕСИЯ!!!
Да Здравствует Светская,Свободная – Атеистическая Жизнь!
* Атеизм – Это Молодость Мира – и ЕГО Возводить Молодым!!!
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 30-6-19.