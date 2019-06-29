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Каким мог стать СССР в 2019 году, если бы не распался

21:56. 29 июня 2019 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:
Вместо предисловия

Мои постоянные читатели знают, что на моем канале мы не только часто гипотетически «прокачиваем варианты» альтернативного развития истории, но и пытаемся понять, каким бы мог стать мир, если бы в ключевые моменты был сделан иной от существующего выбор.

Я знаю, что история не имеет сослагательного наклонения. Но считаю, что «прокачивать варианты» исторических событий необходимо, чтобы не делать серьезных ошибок в будущем. Кроме того, это просто интересно.

Сегодня я приведу вероятную статистику достижений СССР на 2019 год, которая выведена на основе данных развития Советского Союза в 1970-х и 1980-х годах.

Каким мог стать СССР в 2019 году



1. Население СССР в 2019 году

По состоянию на январь 1992 года население СССР составляло 294 миллиона человек, а в январе 1979 года советских жителей было 262 миллиона человек.

На основе этих данных выводим среднее арифметическое прироста населения Союза в год (делим 32 на 13). Получается ежегодное увеличение примерно на 2,46 миллиона человек в год.

А теперь проведем несложные вычисления, причем сделаем это без поправки на ежегодное увеличение жителей с учетом увеличения общего населения страны, улучшения здравоохранения и длительности жизни.

Получаем: (2019 – 1992) х 2,46 = 66,42

Прибавляем результат к 294 миллионам и получаем 360 миллионов человек.

То есть, если бы СССР сохранился, его население сегодня без учета прогрессии составило бы свыше трети миллиарда человек!

2. Экономика (ВВП) СССР в 2019 году

Если исходить из официального курса рубля, то ВВП СССР в 1990 году составлял 1050 триллиона рублей, или 1,7 триллиона долларов. По другим меркам (по «атлас-методу») ВВП составлял 1 трлн. долл.

И это было второе место в мире после США, ВВП которых в 1990 г. составлял 6 трлн. долл.

Кстати, ВВП по ППС (покупательская способность) в СССР на 1990 год был всего в 2 раза меньше чем в США – (по данным ЦРУ), в Союзе он был 2,7 трлн. долл., а в США – 5 трлн. долл.

А теперь представим, что вместо развала СССР Горбачев и Ельцин идут по пути сохранения страны, реорганизации армии, прекращения кредитования зарубежных соцстран и диверсификации экономики. В этом случае ВВП страны в 2019 году мог бы стать, как минимум, вторым или третьим в мире, и конкурировать с США и Китаем.

А если учесть сегодняшний громадный долг США в 22 триллиона долларов, то реальными лидерами планеты могли стать СССР и КНР. Причем без долгов, с ГОСТами, бесплатной медициной и образованием.

В цифрах, если посмотреть на данные ВПП СССР 1970 и 1980 годов, окажется, что наша экономика за брежневские «застойные» 10 лет увеличилась вдвое, с 450 млрд. долл. до 900 млрд. долл.

Если оставить те же цифры без арифметической прогрессии по годам, то ВВП СССР увеличивался бы так (по официальному курсу):

1990 год = 1,7 трлн. долл.
1990-2000 года: 1,7 х 2 = 3,4 трлн. долл.
2000-2010 гг: 3,4 х 2 = 6,8 трлн. долл.
2010-2019 гг: 6,8 х 1,8 = 12,24 трлн. долл.

Или 34 тысячи долларов в год на каждого жителя, что даже по нынешним меркам можно соотнести с доходом на душу населения с некоторыми развитыми странами.

Вот такой стала бы страна СССР в 2019 году, если бы не желание прийти к «западной демократии», которая в итоге оказалась диктатом США и унесла жизни миллионов жителей на всем постсоветском пространстве.

Расчеты, конечно, представлены грубо, но моя задача – дать не исключительно точную цифру, а общее представление о возможных достижениях.

3. Общие достижения и жизнь в СССР в 2019 году

Давайте смоделируем ситуацию, при которой республикам СССР не пришлось падать в пропасть 1990-х годов и потом выбираться из нее в 2000-х годах.

Что было бы, если бы СССР реформировал армию и промышленность, сохранил технологии, повернулся лицом к выпуску товаров народного потребления, но при этом сохранил бы ГОСТы и прочие привилегии СССР?

3.1 Космос

Освоение Луны. Есть деньги, есть технологии, есть Байконур. Думаю, например, что в 2019 году СССР уже добывал бы на Луне Гелий -3, который в 1000 раз эффективней обычного ядерного топлива в АЭС.

3.2 Технологии

Наше образование, бесплатное обучение, привели бы к развитию робототехники, прорыву в медицине и т.п.

3.3 Люди в СССР

Грузин, тувинец, украинец, якут и русский сидели бы за одним столом и праздновали День Победы, Дни Рождения и прочие юбилеи. И никакой вражды, никаких междоусобиц, гражданских войн, слез и прочего.

Вот каким мог стать СССР в 2019 году.

Знаю, что не все со мной согласятся. Свои мнения вы легко можете оставить в комментариях ниже.



Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8943056.html

Метки: ссср

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