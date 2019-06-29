Каким мог стать СССР в 2019 году, если бы не распался

Развивать психические силы путём каких-либо упражнений, не имея основным фоном слитых радости и благоговения, так же опасно, как развивать психическую силу зрения, глядя на яркий огонь. Испортится роговая оболочка глаза — вот и весь результат.

— Антарова Конкордия