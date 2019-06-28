Ядерная война конца 18-го начала 19-го века на Земле

Тьма (выдержки)

Я видел сон... Не всё в нём было сном.

Погасло солнце светлое, и звёзды

Скиталися без цели, без лучей

В пространстве вечном; льдистая земля

Носилась слепо в воздухе безлунном.

Час утра наставал и проходил,

Но дня не приводил он за собою...

…Перед огнями жил народ; престолы,

Дворцы царей венчанных, шалаши,

Жилища всех имеющих жилища –

В костры слагались... города горели...

…Счастливы были жители тех стран,

Где факелы вулканов пламенели...

Весь мир одной надеждой робкой жил...

Зажгли леса; но с каждым часом гас

И падал обгорелый лес; деревья

Внезапно с грозным треском обрушались...

…Снова вспыхнула война,

Погасшая на время...

...Страшный голод

Терзал людей...

И быстро гибли люди...

И мир был пуст;

Тот многолюдный мир, могучий мир

Был мёртвой массой, без травы, деревьев

Без жизни, времени, людей, движенья...

То хаос смерти был.

Джордж Ноэль Гордон Байрон, 1816 г.

Перевод – Иван Сергеевич Тургенев

1816 год назван «Годом без лета». В США его также прозвали Eighteen hundred and frozen to death, что переводится как «тысяча восемьсот и насмерть замёрзший». Это же время учёные называют «малым ледниковым периодом».

Територия России в 1815-1816 годах стала полигоном грандиозных событий, сопровождавшихся выбросом большого количества пыли в стратосферу, погрузивших во мрак и холод всё северное полушарие на 3 года. Учёные называют это «малым ледниковым периодом», но можно сказать и по-другому – «малая ядерная зима». Это привело к большим жертвам среди нашего населения и, вероятно, сильно подорвало экономику. Так же важно знать, что кому-то очень понабилось это скрыть…

Источник: http://ru-an.info/