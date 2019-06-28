Ядерная война конца 18-го начала 19-го века на Земле
Тьма (выдержки)
Я видел сон... Не всё в нём было сном.
Погасло солнце светлое, и звёзды
Скиталися без цели, без лучей
В пространстве вечном; льдистая земля
Носилась слепо в воздухе безлунном.
Час утра наставал и проходил,
Но дня не приводил он за собою...
…Перед огнями жил народ; престолы,
Дворцы царей венчанных, шалаши,
Жилища всех имеющих жилища –
В костры слагались... города горели...
…Счастливы были жители тех стран,
Где факелы вулканов пламенели...
Весь мир одной надеждой робкой жил...
Зажгли леса; но с каждым часом гас
И падал обгорелый лес; деревья
Внезапно с грозным треском обрушались...
…Снова вспыхнула война,
Погасшая на время...
...Страшный голод
Терзал людей...
И быстро гибли люди...
И мир был пуст;
Тот многолюдный мир, могучий мир
Был мёртвой массой, без травы, деревьев
Без жизни, времени, людей, движенья...
То хаос смерти был.
Джордж Ноэль Гордон Байрон, 1816 г.
Перевод – Иван Сергеевич Тургенев
1816 год назван «Годом без лета». В США его также прозвали Eighteen hundred and frozen to death, что переводится как «тысяча восемьсот и насмерть замёрзший». Это же время учёные называют «малым ледниковым периодом».
Територия России в 1815-1816 годах стала полигоном грандиозных событий, сопровождавшихся выбросом большого количества пыли в стратосферу, погрузивших во мрак и холод всё северное полушарие на 3 года. Учёные называют это «малым ледниковым периодом», но можно сказать и по-другому – «малая ядерная зима». Это привело к большим жертвам среди нашего населения и, вероятно, сильно подорвало экономику. Так же важно знать, что кому-то очень понабилось это скрыть…
Источник: http://ru-an.info/
“Так же важно знать, что кому-то очень понабилось это скрыть” – скрыть? Что скрыть? Последствия ядерной войны всего 200 лет назад?
Мама моя, за кого нас держат…;))