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Ядерная война конца 18-го начала 19-го века на Земле

08:50. 28 июня 2019 Просмотров - 212 Один комментарий Опубликовал:

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Тьма (выдержки)

Я видел сон... Не всё в нём было сном.
Погасло солнце светлое, и звёзды
Скиталися без цели, без лучей
В пространстве вечном; льдистая земля
Носилась слепо в воздухе безлунном.
Час утра наставал и проходил,
Но дня не приводил он за собою...

 

…Перед огнями жил народ; престолы,
Дворцы царей венчанных, шалаши,
Жилища всех имеющих жилища –
В костры слагались... города горели...

 

…Счастливы были жители тех стран,
Где факелы вулканов пламенели...
Весь мир одной надеждой робкой жил...
Зажгли леса; но с каждым часом гас
И падал обгорелый лес; деревья
Внезапно с грозным треском обрушались...

 

…Снова вспыхнула война,
Погасшая на время...
...Страшный голод
Терзал людей...
И быстро гибли люди...

 

 

И мир был пуст;
Тот многолюдный мир, могучий мир
Был мёртвой массой, без травы, деревьев
Без жизни, времени, людей, движенья...
То хаос смерти был.

Джордж Ноэль Гордон Байрон, 1816 г.

Перевод – Иван Сергеевич Тургенев

1816 год назван «Годом без лета». В США его также прозвали Eighteen hundred and frozen to death, что переводится как «тысяча восемьсот и насмерть замёрзший». Это же время учёные называют «малым ледниковым периодом».

Територия России в 1815-1816 годах стала полигоном грандиозных событий, сопровождавшихся выбросом большого количества пыли в стратосферу, погрузивших во мрак и холод всё северное полушарие на 3 года. Учёные называют это «малым ледниковым периодом», но можно сказать и по-другому – «малая ядерная зима». Это привело к большим жертвам среди нашего населения и, вероятно, сильно подорвало экономику. Так же важно знать, что кому-то очень понабилось это скрыть

Источник: http://ru-an.info/

Метки: Видео, война, противостояние, Русь

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 7694 2180
    krikunoleg 28 июня 2019 в 11:15

    “Так же важно знать, что кому-то очень понабилось это скрыть” – скрыть? Что скрыть? Последствия ядерной войны всего 200 лет назад?

    Мама моя, за кого нас держат…;))

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