Когда я поднимаю вопрос о ядерной войне в XIX веке, то одно из распространённых возражений на эту тему, основывается на якобы отсутствующей в то время технической возможности. Поэтому предлагаю детально в этом разобраться, взяв за основу только лишь факты, приводимые официальной историей. Подчеркиваю — всё изложенное далее: фотографии, рисунки и таблицы, являются постулатами официальной версии истории, и все материалы взяты из открытых источников, в том числе из Интернета и школьных учебников. Каждый из вас, при желании, сам может все это найти и перепроверить.

Ещё со школьной скамьи мы знаем, что промышленность и наука начали бурно развиваться лишь в конце XIX, начале XX века, во время, так называемого «второго этапа научно-технической революции». Именно в этот период были сделаны многие открытия, легшие в основу современных электротехники и медицины, машино- и приборостроения и т.д. Начался так называемый «научно-технический прогресс». Так нам говорит официальная история. Однако задумывались ли вы, хоть раз, почему столько тысячелетий, люди не делали этих открытий, ездили в телегах, жили в грязи, сражались на палках, а потом вдруг сразу «поумнели» и все изобрели? Нет, не задумывались? Тогда сейчас самое время! Что бы понять уровень развития промышленности и науки в XIX веке, давайте рассмотрим простой пример. Возьмем обычного солдата русской императорской армии начала XIX века.

Это изображение солдата Орловского пехотного полка, времён войны с Наполеоном, взятое из учебника истории. Еще со школы мы знаем, что солдат русской армии, любого полка и рода войск, в начале XIX века, выглядел примерно так. Хорошо, допустим, но, даже логически анализируя только лишь эту картинку — нам откроется очень многое. Давайте начнём с оружия.

На вооружении армии имеется гладкоствольное ружьё с ударно-кремневым замком, заряжающееся с дула, образца 1808 года, а так же сабля, длинной около 60 см, образца 1807 года. Теперь включаем логику: официальная история нам говорит, что перед началом Отечественной войны 1812 года в русской армии, по родам войск, было:

Пехота: 360—380 тыс. человек;

Кавалерия: 60—70 тыс. человек;

Артиллерия: 1600 пушек, 35—40 тыс. солдат.

И это мы еще не считаем флот, который к тому времени уже был. И что же мы видим? Каждому солдату полагалось ружье, не говоря уже о саблях. То есть, технологические мощности позволяли вооружить армию.

Краткая официальная историческая справка, только вдумайтесь в те цифры, что вы сейчас увидите:

«Тульский оружейный завод с 1808 года увеличил производство ружей с 40 до 100 тысяч «стволов» в год, а кроме того, с этого времени на русских заводах стали производить более новую модель, скопированную с французского ружья 1777 года. Производством стрелкового оружия занимались Тульский; Сестрорецкий и Ижевский заводы, которые с 1810 по 1814 год изготовили и восстановили более 624 тысяч ружей, штуцеров и пистолетов. На Петербургском, Московском и Киевском арсеналах в 1812 году отремонтировали около 152 тысяч единиц стрелкового оружия. Артиллерийские орудия изготовляли мастерские Петербургского и Брянского арсеналов, а восстанавливали на Киевском арсенале».

Конец краткой официальной исторической справки.

Для производства и ремонта такого количества оружия, нужно много металла. Отсюда делаем первый вывод — металлургическая промышленность была хорошо развита.

Однако, прежде, чем, из железа, что-то делать, нужно добыть железную руду. Добытую руду нужно обогатить и переплавить. Следовательно, нужно много шахт, рудников и карьеров. Отсюда делаем второй вывод — горнодобывающая промышленность была хорошо развита.

Гладкоствольное кремневое ружьё, по сути это металлическая труба, с определёнными характеристиками. Для производства стволов ружей требуются высокоточные токарные, фрезерные, координатно-расточные, сверлильные и протяжные станки, а так же высокоточные измерительные и металлорежущие инструменты. Для производства таких станков и инструментов должно быть налажено высокоточное приборостроение. Делаем третий вывод — металлообрабатывающая промышленность и метрология были хорошо развиты.

Для стрельбы использовался порох. Для снабжения армии такого размера, производство пороха было организованно в промышленных масштабах. Значит, делаем четвертый вывод — химическая промышленность была хорошо развита.

Помимо оружия, для армии нужно обмундирование. Для кройки и шитья столь сложных элементов формы требовалось нечто большее, чем вышивающие по вечерам бабушки. Ткани использовались разных цветов, но строго определенных для своих родов войск и полков. Для окраски тканей в таких количествах, опять-таки нужна хорошо развитая химическая промышленность. А прежде чем окрашивать, сами ткани ещё нужно изготовить. Затем окрашенную ткань нужно раскроить и сшить форму для армии. Пятый вывод — легкая промышленность была хорошо развита.

Помимо тканей, в обмундировании используется кожа (ремни, обувь), металл (пуговицы, бляхи, кокарды) и другие мелочи. Производство всего этого, так же было хорошо налажено. И здесь хочу особо подчеркнуть: мало все это изготовить, все элементы нужно собрать воедино, в готовый костюм, при этом, чтобы всего хватило, и не осталось ничего лишнего. Значит шестой вывод — были развиты статистика и учет, которые велись как минимум на бумаге.

Ввиду разности технологических процессов и используемого сырья, все производства физически не могли находиться в одном месте. Таким образом, имеем седьмой вывод — была развита логистика между этапами производства; налажены транспортные связи и имелись дороги, причем хорошие, не раскисающие осенью и весной, и не засыпаемые снегом зимой (железная дорога подходит лучше всего), ибо армия должна оставаться армией всегда, а не только летом! Самое глобальное стратегическое планирование, в основе своей опирается именно на вопрос вооружения армии и максимально эффективного использования этого вооружения.

Разбираемся дальше. Для зарядки кремневых ружей использовался бумажный патрон. Да, именно бумажный! По крайней мере, так утверждает официальная история. При зарядке ружей, даже была такая команда: «скуси патрон». Об этапах зарядки кремниевых ружей и принципе их действия, можете почитать сами, в Интернете полно информации на эту тему. Мы же делаем восьмой вывод — бумажная промышленность была хорошо развита.

При этом нужно понимать, что не могло развиваться только какое-то одно или два направления промышленности и науки. Развитие одной отрасли, неизменно влечёт развитие другой, так как всё взаимосвязано. Например, для переработки древесины, при производстве бумаги, нужно металлическое оборудование (от пил и топоров, до труб и бочек). А для любого производства нужны помещения, то есть строительство. И это мы еще не затронули вопрос о том, что всю армию нужно было кормить.

Таким образом, основываясь только на анализе обмундирования русского солдата, образ которого даёт нам официальная история, делаем общий вывод о степени развития промышленности в начале XIX века, и приходим к выводу, что утверждение, якобы Россия была аграрной страной, мягко говоря, не совсем правильное. По крайней мере, индустриальный сектор был хорошо развит.

По этой ссылочке, для скачивания доступна книга «Описание Тульского оружейного завода» 1826 года издания. Прочитать книгу не скачивая, можно на сайте президентской библиотеки. В этой книге содержатся описания всех циклов производства оружия, от добычи руды, до готового изделия, а так же описания станков и приспособлений, расположения завода и всего с ним связанного. Посмотрите на некоторые картинки из этой книги.

Станок для обтачивания стволов

Это далеко не все станки, предназначенные для производства оружия. Сразу обращаю ваше внимание на зубчатые колёса и резьбовые соединения. Скажите, друзья, разве похоже это на кустарное производство на коленке? А ведь эти станки не свалились с неба. Их так же нужно изготовить, и доставить до места эксплуатации.

Станок для сверления стволов

Друзья, понимаете, что если описание образа обычного солдата, даваемое официальной историей, принять за истину в последней инстанции, то уровень развития промышленности того времени должен был равняться не много ни мало середине ХХ века, если даже не превосходить его.

А теперь продолжим мыслить логически. Для всей этой промышленности, для её работы, требуется энергия, причем колоссальная. Верить в то, что токарные и сверлильные станки для изготовления стволов ружей, приводились в действие осликами, может лишь наивный Буратино.

Водяное колесо

Водяное колесо, как основной источник движения, я бы рассматривать так же не стал и вот почему. Как мы помним из официальной справки, оружейные заводы России, в то время, располагались на равнинной местности, а это значит, что у рек, протекающих в той местности, нет большого уклона и, следовательно, течения. Что бы заставить крутится водяное колесо, в условиях равнинных рек, требуется строить высокую плотину, затопляя при этом огромное количество плодородных земель. Причём тут нужно понимать, что для подъёма плотины всего на 1 метр, придётся затопить несколько десятков квадратных километров земельных угодий, и с каждым дополнительным метром высоты плотины, количество затопляемых земель будет только возрастать. И это-то в агарной стране? При этом энергия падающей воды, для вращения водяных колёс, всё же иногда использовались и здесь ссылка на статью, описывающую как раз такой случай.

В металлообрабатывающих станках, например токарных, помимо частоты вращения, есть ещё один важный параметр — это крутящий момент. Проще говоря, сила вращения, что бы резец, коснувшись заготовки, не остановил её. Так вот, для получения большого крутящего момента, нужно водяное колесо большого диаметра и большая высота плотины. Тут прямая зависимость — чем больше диаметр колеса и чем больше высота, с которой на него падает вода, тем больше крутящий момент. Естественно, даже небольшая плотина, может дать большие обороты маленькому водяному колесу, при этом, если в такое колесо сунуть, например палку, то её просто перерубит, однако, если взяться за вал такого колеса рукой, то его легко остановить. Это и есть малый крутящий момент.

Стационарная паровая машина

Паровая машина, конечно, может использоваться для приведения в действие сразу нескольких станков, но только в качестве временного решения, и вот почему. КПД паровой машины не превышает 20%. То есть, сжигая 100 кг угля, на полезную работу идет только 20 кг, остальное просто улетает с дымом в небо. Попробуйте сами, даже упрощённо посчитать, сколько потребуется угля в день, для приведения в действие паровой машины и нескольких простых токарных станков. Естественно, на заводе существует запас угля на несколько дней, но если нет железных дорог, то возить десятки тонн угля на телегах, запряжённых лошадьми, это просто фантастика. Тут нужно понимать, что уголь требовался ещё и для доменных печей, а помимо угля, ещё везли руду и флюсы.

Кстати согласно официальной истории, первая железная дорога в России появилась лишь в 1837 г., то есть до того сырьё для заводов возили на телегах, запряженными лошадьми? Если это допустить, то получится, что заводы и фабрики простаивали по полгода, ведь весной и осенью распутица, и никакая телега, тем более гружёная, по грунтовой дороге не пройдет. Или дороги между городами и селами были мощеные? Или все-таки железные? Друзья, кому интересны расчёты грузоподъёмности телег, их количества, в зависимости от расстояния и объёмов потребления угля заводом, рекомендую прочитать статью «Металлургия прошлого, полное объяснение. Часть I. Доменная печь в Истье», сслыка на неё здесь. Там приведены все расчёты с примерами и объяснениями. Сейчас я не буду заострять на цифрах внимания, чтобы не повторяться.

Как вы уже поняли, логистика была хорошо налажена, иначе невозможно изготовить оружие и укомплектовать армию. И какой бы дорога ни была, помимо угля, по ней возили металл, ткани, химические компоненты пороха и красок, а так же провизию (я сейчас перечисляю ресурсы только касательно простого солдата). Объемы производства оружия для армии измерялись не единицами, даже не сотнями, а тысячами и сотнями тысяч штук. Что бы реализовать такие объемы производства, станков, так же были тысячи. Понятно, что на одной паровой машине, столько станков не запустить.

Говоря простыми словами, в отсутствие железных дорог, несколько паровых машин, могут использоваться в качестве движущей силы для станков, но только не очень долго, например, в качестве временного решения. Но именно этот способ, официальные историки и приводят в качестве основного, соглашаясь, однако с тем, что у паровых машин низкий КПД. Именно поэтому я и утверждаю, верить в то, что все станки приводились в действие только паровыми машинами на угле, все равно, что верить, в запуск спутников с помощью рогатки. Вполне очевидно, что станки приводились в действие всё-таки каким-то другим способом или другой энергией. Например, электрической.

Лейденская банка

"Электричество". Этот термин ввел Уильям Гилберт в далёком 1600 году в своем сочинении о магнитах, их свойствах, и магнитном поясе Земли. Первый электрический конденсатор, согласно Википедии, был изобретен в 1745 году и назывался Ле́йденская банка (назван по месту изобретения — город Лейден, Нидерланды). То есть, даже по данным официальной истории, люди в начале XIX века знали, что такое электричество, как его получать и использовать.

Теперь, друзья мои, вам предстоит самим решить, что есть правда, а что вымысел: с одной стороны — армия в начале XIX века имела огнестрельное оружие и была хорошо экипирована, с другой стороны, русский солдат, это обычный дикарь, одетый в рубище и вооруженный дубиной. Потому, что если мы принимаем как факт первый вариант, то мы автоматически соглашаемся с тем, что уровень научно-технического прогресса в начале XIX века был таким же, как в середине века XX. Но, если высокий уровень научно-технического прогресса в начале XIX века мы считаем бредом, что такого не может быть, в принципе, как собственно нам и утверждает официальная история, то мы автоматически лишаем русского солдата огнестрельного оружия и всей экипировки. Это вытекает из самой точки зрения официальной истории, вот цитата из Википедии:

«именно в период с 1830 по 1860 гг. в России произошел промышленный переворот, аналогичный тому, что происходил в Англии во второй половине XVIII века. Так, в начале этого периода (1830) в России были лишь единичные экземпляры механических ткацких станков и паровых машин, а к концу периода только в хлопчатобумажной промышленности было почти 16 тысяч механических ткацких станков, на которых производилось около 3/5 всей продукции данной отрасли, и имелось паровых машин (паровозы, пароходы, стационарные установки) общей мощностью порядка 200 тыс. л.с. Одновременно с созданием в 1830—1840-е гг., практически с нуля, новых отраслей — хлопчатобумажной, сахарной, машиностроительной и других — шёл быстрый процесс вытеснения из промышленности крепостного труда.

Основной формой крупного промышленного производства была мануфактура, но в 20-40-е гг. начинается переход производства от мануфактур к фабрикам».

Конец цитаты. В учебнике по истории отличия не большие. Вот и думайте, что есть что — решать вам.

Друзья, сегодня мы рассмотрели данные официальной истории лишь на примере простого солдата, образ которого нам преподносит всё та же официальная история. О том, как, по моему мнению, была экипирована и вооружена армия того периода, поговорим в другой статье. Однако помимо армии, в России того времени строились замечательные здания, по технологиям соизмеримым с современными, которые стоят до сих пор, создавались непревзойденные произведения искусства и т. д. Это неоспоримый факт.

Исаакиевский собор

А теперь попробуем применить эти выводы ко всей теме нашего расследования событий XIX века. Попробуем предположить, хотя бы чисто теоретически, что вначале XIX века была ядерная война и зададимся вопросом, а что из технологий должно было быть в наличии, для самой возможности нанесения ядерного удара. Давайте выстроим логическую цепочку.

Сам ядерный заряд. Средство доставки. Сюда включаются пусковые механизмы, средства наведения, обслуживающие системы. Шахты для добычи руды и её переработки, а так же заводы для производства зарядов и их хранения. Радиологическая защита обслуживающего персонала. Системы контроля уровня радиоактивного и иного излучения, системы защиты человека.

Все это подразумевает наличие высокоточного приборостроения. В нашей стране такой точности в приборах добились к середине 20-го века, а уже в 60-х годах имели ядерное оружие и могли показать миру «Кузькину Мать». А теперь внимание, вопрос!

Если промышленность была на таком же уровне развития уже в XIX веке, то, что мешало иметь ядерное оружие уже тогда? Возвращаясь к так называемому «научно-техническому прогрессу» начала XX века. Не кажется ли вам, что это не были как таковые открытия и изобретения чего-то нового? Ведь пословица «Всё новое — это хорошо забытое старое» не случайно появилась (кстати, пословица эта, согласно той же Википедии, происходит из 1824 года).

В конце XIX, начале XX века происходит восстановление утраченного и разрушенного в ядерной войне начала XIX века. А нам это преподнесли как новые изобретения. И обратите внимание, что же изобретали — в начале XX века:

скрепки для бумаг, звуковое кино, дирижабль и самолет, полупроводниковый диод, шариковая ручка, стиральная машина, счетчик Гейгера, противогаз, жаростойкая стеклянная посуда, электрическая гирлянда для ёлки, теория фотоэффекта и общая теория относительности.

Список можно продолжать очень долго. Это лишь некоторые примеры. Так вот, друзья мои, не кажется ли вам, что все эти «изобретения», просто воссоздавались заново? Просто происходило последовательное восстановление народного хозяйства из разрухи, вызванной глобальной войной.

Теперь, вы можете задать логичный вопрос: «Если у России было ядерное оружие, то почему она его не применила?» На что я отвечу, а откуда Вы знаете, что не применила? Возможно, и применила, а возможно и не успела, но это тема уже другой статьи.

Вы так же можете задать другой вопрос: «Где следы этого оружия и механизмов, где обломки, хоть какие то материальные доказательства?» Для поиска следов, нам нужно вооружиться как минимум садовым буром и дозиметром. Собирая пробы грунта с различных глубин и проверяя их в изотопной лаборатории на наличие Цезия-137, мы можем получить однозначный ответ, был ли в этом месте ядерный взрыв, или нет. А вот с обломками всё гораздо сложнее.

Во-первых, археологами найдено много артефактов, не вписывающихся в основную линию повествования истории, которую нам преподносит официальная наука. Все эти артефакты хранятся в запасниках музеев или в различных НИИ, вдали от посторонних глаз, и собственно на основании этих артефактов и делаются «новые» открытия в науке и изобретения в технике.

Во-вторых, очень много было уничтожено во время ковровой ядерной бомбардировки. Удары были точными и их было очень много. Естественно, искать древние смартфоны, в ядерных воронках, не имеет смысла.

В-третьих, если у нашей страны, как бы она тогда не называлась, и было в тот момент ядерное оружие, то оно вполне могло быть применено против врагов (то есть ракеты запущены и улетели), а ядерные удары противника уничтожили пусковые и дополнительные системы уже на нашей территории. Не исключено, что у России на тот момент еще не было ядерного оружия, поэтому и найти его просто невозможно.

Как вывод: только анализируя одни лишь официальные данные, мы видим, что в начале XIX века, Россия могла иметь ядерное оружие, или, по крайней мере, была очень близка к этому.

Друзья, за сим я с Вами не прощаюсь, благодарю за то, что дочитали до конца. В одной из следующих статей, мы продолжим эту тему и разовьём новые. Всего Вам доброго, до скорых встреч!

Автор Вадим Тула

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