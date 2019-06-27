Наше прошлое – просто непостижимо!
Нас убедили в том, что, чем дальше в глубь веков, тем люди были проще и проще. Но на самом деле, это не так! Цивилизация людей белой расы развивалась миллиарды лет, а около миллиона лет назад смогла упорядочить солнечную систему и колонизироватьздесь три планеты: Землю, Марс и Фаэтон! Жизнь смогли уберечь от паразитов только здесь у нас...
Трамваи царей. Видео-хроника 1800-1900 годов: https://www.youtube.com/watch?v=kTPz7...
Кирпич в прошлом? Ставим крест на школьных учебниках: https://www.youtube.com/watch?v=7RSfW... Засыпанная Русь: https://www.youtube.com/watch?v=id5Fd...
Деревянная Русь? Значит высокотехнологичная: https://www.youtube.com/watch?v=V3nNJ...
Стекольные заводы средневековья: https://www.youtube.com/watch?v=j9s4H...
Как нас вырастили? Смотрим на высокие технологии и их не видим: https://www.youtube.com/watch?v=wfMKb...
Планетарная цензура после 17-того года: https://www.youtube.com/watch?v=CDzgY...
Заброшенные ветряные мельницы Крым https://www.youtube.com/watch?v=BdIb4...
Ветряная мельница в Саратовской области https://www.youtube.com/watch?v=zhr0u...
Последний ветряк Запорожья https://www.youtube.com/watch?v=k6XXo...
Принцип работы ветряной мельницы https://www.youtube.com/watch?v=VEE_i...
Фильм первый:
Фильм второй:
Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=Rl1o4ooB_Hc
Слишком много злобы. Когда злоба перехлёстывает через здравый смысл, результат получается удручающий.
Как то высказывал мысль- собрать это все максимально , и разбросать на просторах инета.