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Наше прошлое – просто непостижимо!

10:16. 27 июня 2019 Просмотров - 213 2 коммент. Опубликовал:

unnamed

 Нас убедили в том, что, чем дальше в глубь веков, тем люди были проще и проще. Но на самом деле, это не так! Цивилизация людей белой расы развивалась миллиарды лет, а около миллиона лет назад смогла упорядочить солнечную систему и колонизироватьздесь три планеты: Землю, Марс и Фаэтон! Жизнь смогли уберечь от паразитов только здесь у нас...

 

Трамваи царей. Видео-хроника 1800-1900 годов: https://www.youtube.com/watch?v=kTPz7...

Кирпич в прошлом? Ставим крест на школьных учебниках: https://www.youtube.com/watch?v=7RSfW... Засыпанная Русь: https://www.youtube.com/watch?v=id5Fd...

Деревянная Русь? Значит высокотехнологичная: https://www.youtube.com/watch?v=V3nNJ...

Стекольные заводы средневековья: https://www.youtube.com/watch?v=j9s4H...

Как нас вырастили? Смотрим на высокие технологии и их не видим: https://www.youtube.com/watch?v=wfMKb...

Планетарная цензура после 17-того года: https://www.youtube.com/watch?v=CDzgY...

Заброшенные ветряные мельницы Крым https://www.youtube.com/watch?v=BdIb4...

Ветряная мельница в Саратовской области https://www.youtube.com/watch?v=zhr0u...

Последний ветряк Запорожья https://www.youtube.com/watch?v=k6XXo...

Принцип работы ветряной мельницы https://www.youtube.com/watch?v=VEE_i...

Фильм первый:

 

Фильм второй:

 

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=Rl1o4ooB_Hc

Метки: Видео, знания, противостояние, развитие

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