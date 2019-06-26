Этруски, кельты и галлы — один народ

История славян, пожалуй, самая запутанная на сегодняшний день . По причине того, что единый когда-то народ разделили на много разных народов (на бумаге), назвали их разными именами, раскидали по разным частям света и разным временам. И вот попробуй, собери сейчас это все в обратном порядке? Так чтобы картинка опять сложилась. Ломать, ведь, не строить. А строить из обломков нелегко.

Расселение кельтов в Европе

В цикле статей «Тартария – это Скифия» я разбиралась со славянами, проживавшими на территории Азии. Где именно они проживали и как назывались. Сейчас хочу попробовать разобраться с Европой. Начну, пожалуй, с кельтов. Современные историки отнесли их в глубокую древность.

Современная карта распространения кельтов ранее и сейчас.

Желтым цветом показан Халльштатт, община в Австрии. На русском языке пишется Халльштатт. Но точнее будет, как это и переводит цифровой переводчик: Hallstatt = Гальштат, т.е. штат (область) галлов, если по-русски – область, откуда кельты распространились по Европе примерно в 6-м веке до н.э..



Светло-зелёным цветом показаны территории, на которых кельты проживали ранее, но сейчас уже не проживают.

Зеленым цветом показаны территории, на которых кельты проживают и сегодня.

Темно-зелёным – области, где до сих пор говорят на кельтском языке (или на том языке, который сейчас считается кельтским языком?).

В эту территорию не вошли славянские племена, которые назывались по-другому: венеды, лужичане, этруски, македонцы, иллирийцы, даки, фраки, трояны и другие.

Кельты в свою очередь тоже назывались разными именами. Еще одна современная карта с указаниями названий кельтов:

Распространение кельтов в Европе в период их цивилизации (3 век до н.э.)

Кельтиберы жили в современной Испании. Галлы – в современной Франции. Британы – в Великобритании. Панноны – в Паннонии (или Иллирии, современных Венгрии, восточной Австрии, юго-западной Словакии, северной Словении, северной Хорватии, северо-восточной Сербии, северной Боснии и Герцеговины). Цизальпины означает "по эту сторону Альп". Были еще и трансальпины, т.е. "по ту сторону Альп", на схеме они не обозначены.

Посмотрим, что пишет о кельтах-галлах российская универсальная энциклопедия 19-го века («Большая энциклопедия. Словарь общедоступных сведений по всем отраслям знания под редакцией С.Н.Южакова»), издававшаяся по образцу немецкого словаря Мейера в 20-и томах в 1900-1907гг.:

«Галлия (Gallia), страна галлов, главного кельтского народа древности, обнимала приблизительно современную Францию, Бельгию, части Голландии и Германии (к западу от Рейна), большую часть Швейцарии, а с IV в. до Р. Хр. также современную Верхнюю Италию до Рубикона, куда переселились галльские народности.



Последняя называлась Gallia cisalpina, т. е. Галлией по эту сторону Альп, в отличие от Gallia transalpina, расположенной по другую сторону Альп.



Основательно Галлия обследована впервые Юлием Цезарем. Но главным образом изучение страны относится к тому времени, когда Галлия, тесно связанная с римской империей, служила для пропуска многочисленных войск, направлявшихся в Британию или Германию. Gallia transalpina (также Gallia ulterior, Gallia propria или Gallia broccata, по причине широких панталон и Gallia comata по причине длинных волос на голове ее жителей)»

Сomata -похоже на "косматый". Карта, на которой показана также Трансальпийская Галлия:

Историческая карта Галлии под римским владычеством из исторического Атласа , руки Дройзена, 1886 Источник

Информация оттуда:

«Галлией римляне называли территорию, на которой в основном жили кельты (лат. Галлы). Цезарь называет помимо них Белгов и Аквитанийцев (Бельги и Аквитаны), но не называет Лигуров и Иберов, потому что они жили в уже римской части Галлии.»

Далее из российской энциклопедии 19-го века, упомянутой выше:

«Торговые сношения были облегчены, благодаря сооруженным римлянами дорогам. Их было главным образом три; все они вели через Альпы в Верхнюю Италию и служили для сообщения с Римом. Первая вела вдоль побережья Лигурии, через Nicaea (Ниццу) в Aquaу Sextiae: вторая, более удобная, сооруженная при Августе, вела от Augusta Taurinorum (Турин) через Коттские Альпы к Brigantio (Бриансон); третья, более трудная, от Augusta Praetoria (Аоста) через Грайские Альпы (Малый С. Бернард) в Lugdunum (Лион).»

В 19-м веке считалось, что все дороге в Европе были построены римлянами. Но существует древняя карта, показывающая континентальную транспортную сеть.



Называется она «Пейтингерова скрижаль». Я подробно рассматривала ее в статье «Тартария — это Скифия. Часть 2» . На карте показаны не только дороги, но и станции, и указаны расстояния между ними.



И причем не только в Европе, но в масштабах всего континента, от одного океана до другого. От чего сам собой напрашивается вывод, что весь континент был одним государством. Или такие государства напрочь отсутствовали. За ненадобностью.

Более подробно о населении Галлии из энциклопедии:

«Народонаселение Галлии распадалось на 2 больших класса: более древних коренных жителей и переселившихся впоследствии кельтов. К первым относятся: аквитанцы иберийского племени, населявшие юго-западную часть страны, (как их остатки рассматриваются современные баски), сордоны, также иберийского племени в современному денартам.



Восточнее Пиренеев. Наконец лигурийцы, населявшие Севенны и побережье к востоку от устья Роны, вплоть до границы с Этрурией.»

Альбы -Иберы

Тут говорится, что кельты были пришлыми на этих территориях, а коренными жителями являлись иберы. Но многие источники говорят и о том, иберы тоже сюда пришли, а некоторые источники утверждают, что кельты и иберы – это один народ.



Иберы жили не только в Испании, но также на Кавказе (Грузия раньше называлась Иберией) и в Ирландии (которая называлась Ибернией или Ивернией). Случайно или нет рядом с этими Ибериями находись Албании. Одна Албания была на Кавказе, рядом с Иберией, вторая – на Балканах (она находится там и сейчас) . Альпы расположены рядом с испанской Иберией.



Ну а рядом с ирландской Ибернией расположен туманный Альбион. Также, вероятно, не случайным является факт, что все эти три пары иберов-альбов находятся в горах. Что это означает, я не знаю, но думаю, что-то определённо должно означать. По поводу «альб» существует официальные предположения, так как со временем «альб» трансформировалось в «альв», а затем в «эльф»:

«Английское слово elf взято из древнеанглийского слова, чаще всего засвидетельствованного как ælf. Основными германскими родственниками средневековья являются древнескандинавский альфр, множественное число альфар и древнегерманский алп, множественное число альп, элпи (рядом с женской эльбой).



Эти слова должны быть из общего германского языка, языка предков английского, немецкого и скандинавского языков: общие германские формы должны были быть ɑlβi-z и ɑlβɑ-z. Германское ɑlβi-z ~ ɑlβɑ-z обычно считается родственным латинскому albus ('(матовый) белый'), древнеирландскому ailbhín ('стадо'); Албанскому эльб («ячмень»); и германскому слову для «лебедя», так же как и современное исландское слово álpt. Все они происходят из индоевропейской базы albh- и, кажется, связаны идеей белизны.



Немецкое слово, по-видимому, первоначально означало «белый человек», возможно, как эвфемизм.» Источник

Т.е. «эльф» раньше означало «белый человек». Альпы, очевидно – белые горы, а Эльб-рус – белая вершина? Эльфы упоминаются в германо-скандинавском и кельтском фольклоре. Наряду с асами и ванами. Например, упоминание о них я нашла в книге «Norse mythology»

У меня не создалось впечатление, что в этой книге описывались мифические существа, но, скорее всего, реально существующие в то время, возможно, имеющие другой смысл. Значения слова «иберы» мне не удалось найти, кроме того, что оно возможно связано с медведями (по-английски медведь –bear).

Имена кельтских народов

Кельтиберами называли кельтов, проживающих на территории испанской Иберии:

«Кельтиберы были группой кельтов или кельтских народов, населявших центрально-восточный Пиренейский полуостров в последние века до нашей эры. Они были явно упомянуты как кельты несколькими классическими авторами (например, Страбоном). Эти племена говорили на кельтиберийском языке и писали им, адаптируя иберийский алфавит.



Многочисленные обнаруженные надписи, некоторые из которых были обширными, позволили ученым классифицировать кельтиберийский язык как кельтский, один из испано-кельтских (также известных как иберийский кельтский), на которых говорили в до-римской и ранней римской Иберии. Археологически многие элементы связывают кельтиберов с кельтами в Центральной Европе, но также демонстрируют большие различия как с культурой Гальштата, так и с культурой Ля Тена.»

Пиренейский полуостров около 200 г. до н.э. Источник

Об алфавитах кельтов, иберов и кельтиберов я писала в предыдущей статье. Все они похожи между собой. Кроме всех этих галлов, кельтиберов, белхов и других разновидностей кельтов, внутри самих кельтов было много разных названий. Из энциклопедии:

«Народы кельтских племени: арморийцы, населяли побережье Бретани и Нормандию от Бреста до Диенна; за ними, далее вглубь страны, между Сеной и Луарой, жили авлерки, распадавшиеся на диаблинтов, сеноманов и эбуровиков.



По северному берегу Лигера пампеты, андекавы и далее на восток к Секване карпуты; по Секване вниз по течению сенооны, наризийцы, веллокассы и калеты; между Секваной и Матроной трикассы и вдоль последней реки мельды.



Между Лигером и Гарумной имели место жительства прибрежные народы: пиктавы и сантоны. Далее вглубь страны туроны, битуриги с прозвищем Cubi, лемовики, петрокорийцы, кадурки, и по реке Гарумне нитиобриги. К югу от Гарумны, в области аквитанцев, жили также битуриги (с прозвищем Vibisci).



Из горных народов, населявших Севенны, наиболее могущественными были арверны; по склонам этих же гор жили также рутены, габалы и веллавийцы, у истоков Луары — сегузиавы. По реке Рон жили на западном берегу вольки, которые распадались на арекомиков и тектосагов.



К северу от них гельвийцы: на восточном берегу к северу от Друенции – кавары. Весьма многочисленны были также альпийские народы, относительно которых не всегда с точностью можно установить, к кому они принадлежали, к лигурийцам или кельтам. Между Изарой и Роданом жили воконции, сеговеллавны и трикастины.



Между Изарой и Араром – могущественные аллоброги, к северу от Арара вплоть до Вогезов – секваны. К востоку от них – гельветы, и к западу от них на правом берегу Сены – эдуи, и лингоны.



Кроме того аулерки(Brannovices) и амбарры. Существенную часть кельтского населения Галлии составляли наконец белги, населявшие всю страну между Секваной, Матроной, Рейном и Fretum Gallicum.»

Всего насчитывалось 64 народности, или разновидности кельтов, проживающих на территории Галлии. Так выглядела Галлия во времена Юлия Цезаря:

Карта Галлии согласно Густаву Дройсену, из описаний Юлия Цезаря. Источник

i_mar_a



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