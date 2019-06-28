Когда Галлия стала Францией

«Галлия (лат. Gallia) была историческим регионом Западной Европы во время железного века, в котором жили кельтские племена, включая современную Францию, Люксембург, Бельгию, большую часть Швейцарии, части Северной Италии, а также части Нидерландов и Германии на западном берегу Рейна.» Источник

Считается, что Галлия была переименована во Францию в 486 году, когда она была завоёвана франками под предводительством Хлодвига. Вернее Галлия занимала чуть большую территорию, чем занимает современная Франция :



Галлия в 10-м веке

Однако, жил в 10-м веке Рихер Реймский (Richer de Reims – 940-988гг.), написавший книгу «История в четырёх книгах» (лат. Historiarum Libri IIII ), в которой он якобы описывает политическую жизнь Франции 2-ой половины X-го века. Эта книга была обнаружена в 1833 году немецким историком Георгом Генрихом Перцем в библиотеке Бамберга и в том же году им издана, но почему-то на языке оригинала – латинском.



И хоть читать ее очень тяжело, все же путем цифрового поиска можно определить, что слово «Франция» в книге совсем не упоминается. В то время, как слово «Галлия» встречается в книге очень часто. Там упоминается Франкония. Ныне это:

«историческая область на юго-востоке Германии, на территории которой сейчас находятся три административных округа федеральной земли Бавария, а именно: Нижняя Франкония (Unterfranken), Средняя Франкония (Mittelfranken) и Верхняя Франкония (Oberfranken)» Источник

В этой книге Рихер Реймский дает свою трактовку названия «Галлия»:

«Ее название происходит от белизны, потому что те, кто являлись ее коренными жителями, имеют кожу очень белого цвета.»

Считается, что «Галлия» происходит от греческого слова «γάλα» [gala] – молоко. Отсюда и ГАЛАктика –МЛЕЧный Путь? Я уже сомневаюсь, что какие-то старинные названия происходят от греческого языка, потому что сам греческий язык не является таким уж древним. Об этом подробнее я писала в статье «Этруски, кельты и галлы — один народ». Вот цитата оттуда:

«Происхождение большинства систем алфавитного письма можно проследить до финикийского алфавита, включая греческий, этрусский, латинский, арабский и иврит, а также рукописи Индии и Восточной Азии. Латинский, или римский, алфавит был первоначально адаптирован из этрусского алфавита в 7 веке до нашей эры для написания латыни. С тех пор он имел много разных форм и был адаптирован для написания многих других языков.»

Насчет 7-го века до н.э. я очень сомневаюсь. Скорее всего, это произошло ближе к нашему времени примерно на 2000 лет. Но существует также версия, что слово «Галлия» имеет кельтское происхождение:

«Мы не знаем с уверенностью этимологию латинского термина Gallia, но он мог бы быть заимствован из кельтского языка. Возможно, это тип galiā, корень «gal», который должен был обозначить силу, термин, восстановленный из старого ирландского «gal» (воин ярости), также валлийский корень «gallu» – сила, бретонский «galloud» – того же смысла. Итак, «galli» означает «сильный», «могущественный» или «разъяренный».



Корень gal- или gali- также будет в происхождении французских слов jaillir (бить ключом; брызгать; сыпаться (об искрах); фонтанировать; литься потоком) и gaillard (богатырь, мужик, весёлый; живой; крепкий; здоровый; вольный; смелый; молодцеватый; бравый) Источник

Кимры и Киммерия

Немного отвлечёмся на валлийский язык.

«Валлийский язык, также уэльский язык или кимрский язык; самоназвание: Cymraeg, относится к бриттской группе кельтских языков; распространён в западной части Британии — Уэльсе (валл. Cymru). Самый распространённый ныне кельтский язык.» Источник

Т.е. по-валлийски Уэльс называется Кимры. И вот такой у него флаг:

«Флаг Уэльса представляет собой изображение красного дракона (валл. Y Ddraig Goch) на белом и зелёном фоне. Законодательно принят в 1959 году, хотя красный дракон являлся символом Уэльса с незапамятных (по распространённому представлению, римских) времён.Он ассоциируется с героем средневековых легенд королём Артуром.



В Средние века (при династии Тюдоров) белый и зелёный цвета также ассоциируются с Уэльсом. Источник

Похоже на флаг Тартарии?

Добавились задние лапы. И основная разница в том, что Уэльский- Кимрский дракон смотрит на запад, а Тартарский –на восток.

На финском языке название валлийского языка пишется «Kymri», а на коми – Кӧмри. Финский и коми языки вообще очень похожи между собой. Во всяком случае, эти народы понимают друг друга без переводчика.



И очевидно, им близок кельтский язык Кимры (Уэльса) . Потому что у него есть страничка в Википедии на коми языке, с описанием алфавита, числительных и даже перевод на валлийский язык стихотворения «Заповіт» украинского поэта Тараса Григорьевича Шевченко:

«Как умру, похороните на Украйне милой,

Посреди широкой степи выройте могилу,

Чтоб лежать мне на кургане, над рекой могучей,

Чтобы слышать, как бушует старый Днепр под кручей.

И когда с полей Украйны кровь врагов постылых

Понесет он… вот тогда я встану из могилы —

Подымусь я и достигну Божьего порога,

Помолюся… А покуда я не знаю Бога. Схороните и вставайте, цепи разорвите, Злою вражескою кровью волю окропите. И меня в семье великой, в семье вольной, новой, Не забудьте — помяните добрым тихим словом.»

Почему именно эти стихи были переведены на валлийский-кельтский-кимрский язык? В России в Тверской области есть город Кимры. И вот такой у этого города флаг:

Тоже один флаг мне очень напоминает: с голубым небом и желтым пшеничным полем. И это еще не последнее совпадение. С кимрами перекликается еще одно название – Киммерия:

«Киммерия — в античной историографии название северных областей известной тогда Ойкумены, в частности, территории Северного Причерноморья и Приазовья (современные Крымский полуостров, южные области России, Ростовская область и Краснодарский край России. Древние греки довольно смутно представляли себе северные (относительно Греции) страны, в частности в «Одиссее» Гомер описывает эти края следующим образом: Там находится город народа мужей киммерийских, Вечно покрытый туманом и тучами: яркое солнце Там никогда не блеснет ни лучами своими, ни светом» Источник

Не древние греки, а современные ученые смутно себе представляют, где находилась Киммерия. Но вот как изображает Киммерию французский историк и научный писатель Делиль де Саль, 1770год:

На его карте Киммерия выходит частично за Полярный круг, как и написано на карте "Peuple privé du jour" (люди с недостатком света, без света, живущие в сумерках). Подробнее об том в статье «Мир после средневекового потопа». Кстати, город Кимры находится сейчас примерно посередине этого большого острова с называнием Киммерия-Скифия. Это можно увидеть по этой карте, взятой из статьи «Первый Вавилон»

Кимры находятся на 125км севернее Москвы по прямой. Очень красивый город, кстати, судя по фотографиям, представленным в Интернете.

А затем, вероятно, киммерийцы переселились в Приазовье и в Причерноморье. Или наоборот? Учитывая, что как раз эти территории и являлись затопленными определённый период времени. О чем и говорится в приведенной выше статье. И долгое время вся южная территория Украины вплоть до Центральной Украины представляла из себя пустошь – «Дикое поле».



В связи с этим уже по-другому воспринимается стихотворение Шевченко «Завещание», который просит похоронить его после смерти на милой Украине…

По-испански, португальски, валлийский язык называется «gales», по-румынски – «galeză», по-французски – «gallois».Опять связь: галлы-кельты-киммерийцы? Описание Гомера: «Там находится город народа мужей киммерийских, вечно покрытый туманом и тучами: яркое солнце там никогда не блеснет ни лучами своими, ни светом», кстати, подходит и к белому туманному Альбиону.

«Слово «Альбион» тесно связано с названием Шотландии на кельтских языках: Alba в шотландском гэльском, Albain (генитив — Alban) на ирландском, Nalbin на мэнском и Alban на валлийском, корнуэльском и бретонском языках. Эти названия были позже латинизированы как Albania и англизированы в виде Albany, которые были когда-то альтернативными названиями Шотландии» Источник

О белых Альвах-Албаниях я уже писала в статье «Этруски, кельты и галлы — один народ». Кстати, «молоко» на албанском языке – «qumësht», кумыс, другими словами. Круг опять замкнулся?

Валахи или влахи и геты-гунны -казаки

Возвращаясь к самой Галлии. Вернее к происхождению ее названия. Кроме греческой и кельтской версий происхождения этого слова, существует еще и германская:

«В настоящее время сложилось устойчивое мнение, что французское слово «Галлия» (фр. Gaule) пришло в язык не из латинского, а из германского наречия. По одной из версий, слово восходит к древнему германскому слову «walha» (мн. ч. от walh), которое можно перевести как «чужестранец» и которым германцы обозначали народы, говорящие на негерманских языках (то есть в равной степени кельтов и римлян).



Основой для таких выводов служит то, что при заимствовании французским языком слов германского происхождения буква «w» начинала произноситься как «г» (например, «война»: герм. werra => фр. guerre), а буквосочетание «al» перед согласными, как правило, трансформируется в дифтонг «au» (например, «лошадь»: фр. cheval во мн. ч. фр. chevaux).» Источник

Эта замена В на Г объясняет, почему по-французски «валлийский» звучит как «галльский». По-английски валлийский – Welsh. Велш –валх -галл. Это же слово Универсальная Российская энциклопедия 1900 года издания объясняет как «чужеземец», «иностранец»:

Чехи и поляки называли влахами итальянцев. Русские, южные славяне, греки и турки – румын. В Хорватии, Далматии, Боснии и Герцоговине влахами зовут людей, использующих православную религию в противоположность католикам. В Сербии, Хорватии и Далматии влахами называли пастухов в отличие от земледельцев.



Что-то прояснилось, или еще больше запуталось? Валх –галл – чужеземец или другой, не такой, отличный от нашего. Но в этой же энциклопедии далее про волохов говорится, что они же валахи, влахи, волхвы, молдаване ( и не забываем, что они же валлийцы – кельты и галлы):

И далее в том же тексте:

«В XII в. часть нынешней Бессарабии и Молдавии, где между волохами жили также печенеги и половцы, была подвластна князьям галицким. С падением Галицкаго княжества (1340). Молдавия досталась татарам, разорившим города и селения и превратившим страну в печальную степь; но вскоре татары были прогнаны Людовиком Венгерским, а на их место пришли из Венгрии волохи, предводимые марамуретским воеводою Драгошем, поселились на реке Молдаве и основали независимое княжество — Молдавию. Славянский язык до самого XVII столетия был здесь не только церковным, но и судебным.»

В подтверждение молитва «Отче наш» на молдавском языке, записанная латинскими буквами из книги «Pantographia; содержащие точные копии всех известных в мире алфавитов», 1799 года издания:

Ранее мы уже выяснили, что даки, фраки, троянцы были славянами. Геты тоже. Например:

«Ф.М.Апендини доказывает, что древние фракийцы, македонцы, иллирийцы, скифы, геты, даки, сарматы, кельтоскифы говорили единым славянским языком.» Виноградов «Древняя ведическая Русь – основа Сущего».

Они же массагеты, они же казаки. И они же унны-гунны:

«Далее мы встречаем у греков под именем массагетов заволжских скифов, принятых греками за тирасгетов на Тирасе или Днепре, гетов на Танаисе или Дону и т.д. Вот когда мы находим гетов донских или донских казаков. В греческих источниках узнаём, что этруски прежде назывались Tetai Russi.



Здесь указаны, несомненно, русские геты – казаки, о которых говорит Стефан Византийский и Тит Ливий (римский историк 59г. до н.э.–17г. н.э.) как о чистых славянах, сохранивших при своём переселении из Италии в Грецию свой родовой славянский язык. Гетов Северной Европы называли унны. Доказательством этого служат сохранившиеся названия двух рек Унны, озеро Унно, Уннский залив, Уннская губа в нынешней Архангельской губернии. О пребывании уннов свидетельствуют и скандинавские предания о войнах скандинавов с уннами и русами, их постоянными союзниками.» Оттуда же.

Получается, что сейчас в Молдавии и в Румынии живут совсем другие люди, не те, которые жили в описываемые здесь времена? Хотя об этом уже писалось и говорилось, в том числе и А. А. Клесовым, биохимиком и автором «ДНК-генеалогии». Но он считает, что это замещение народов произошло в результате междоусобных войн.



А я думаю, что вполне возможно – в результате катастрофы, с последующими эпидемиями и морами, которые я описывала в статье « Катастрофа», в результате которых по неточным данным погибло до 90% тогдашнего населения планеты. Вот тогда вполне могло происходить заселение опустевших территорий другими народами, которые естественно ничего не помнили (а вернее, не знали) о тех, кто жил в этих местах раньше. Правда, откуда взялись эти другие народы -тоже большой вопрос?

Две Галиции: испанская и украинская

Об упомянутом здесь Галицком княжестве или Галиции. Галиций было две: одна в Испании, другая – в Восточной Европе (сейчас примерно соответствует территории современных Ивано-Франковской, Львовской и большей части Тернопольской областей Украины и югу Подкарпатского воеводства Польши). Чтобы их как-то различить, русскоязычные источники назвали испанскую Галицию Галисией, хотя на других языках они пишутся одинаково: Galicia и Galicia.

Версия происхождения названия Испанской Галиции:

«Название Галиция происходит от латинского топонима Callaecia, позже Gallaecia, связанного с именем древнего кельтского племени, которое проживало к северу от реки Дуэро. Этимология названия изучалась с 7-го века такими авторами, как Исидор Севильский, который писал, что «галичане называются так из-за своей светлой кожи, как галлы», связывая название с греческим словом «молоко». Самое последнее предложение поступило от лингвиста Франческо Беноззо после определения корня gall- / kall- в ряде кельтских слов со значением «камень» или «скала», а именно: галл (старый ирландский), гал (средний валлийский), gailleichan (шотландский гэльский), kailhoù (бретонский), galagh (мэнский) и gall (галльский). Следовательно, Беноццо объясняет этноним Callaeci как «каменных людей» или «людей камня» («тех, кто работает с камнем») в отношении строителей древних мегалитов и каменных образований, столь распространенных в Галиции.» Источник

Версия происхождения названия Украинской Галиции:

«По одной версии, название связано с этнонимом галаты, относившимся к кельтским племенам Придунавья III—II вв. до н. э. Согласно другой версии, происходит от греческого слова «галис» (др.-греч. ἅλς — соль). Название это встречалось ещё в византийских источниках. Действительно, с древних времён в данном регионе производится добыча соли, древнейшим способом — выпариванием рапы. Соляной промысел упоминается в древнерусских летописях, на гербах некоторых городов региона (в частности в гербе города Дрогобыч) изображены топки соли. Также возможное первоначальное значение — «территория вокруг города Галич». Источник

Получается, что Галлия произошла от греческого молока, а Галиция – от греческой соли. И то и то – белого цвета, поэтому разница, и правда, не очень большая. И о происхождении названия «Галиция» из англоязычных источников:

«Украинское название Галич (Halicz по-польски, Галич по-русски, Galic по-латыни) происходит от Khwalis или Kaliz, которые занимали область со времен мадьяр. Их также называли Халисой на греческом языке и Хвалис (на украинском). Некоторые историки размышляли, что это имя было связано с группой людей фракийского происхождения (то есть с гетами), которые во время железного века переехали в этот район после римского завоевания Дакии в 106 году н.э. и, возможно, образовали Липицу.. Связь с кельтскими народами, предположительно, объясняет связь названия «Галиция» со многими подобными названиями мест, встречающихся в Европе и Малой Азии, такими как древняя Галлия (современная Франция, Бельгия и северная Италия), Галатия (на современном турецком языке. Малая Азия), Галисия на Пиренейском полуострове и румынский Галац.



Некоторые другие ученые утверждают, что имя Галич имеет славянское происхождение – от халыца, что означает «голый (без леса) холм», или от халки, что означает «галка». (Галка изображена на городском гербе, а позже также на гербе Галиции-Лодомерии. Название, однако, предшествует гербу, который может представлять собой простую народную этимологию.) Источник

Т.е. основой версий происхождения названия остается причастность к кельтам. Галка в гербе появилась позже названия, поэтому повлиять на него явно не могла. Но она присутствует не только на гербе Галиции, но и на гербах некоторых французских и испанских провинций.

А также галка очень похожа на ворону или ворона, которые присутствуют на гербах очень многих стран Европы. Собственно вот карта стран, в гербах которых присутствует галка-ворона:

Аллегория раскола «Франции» или Галлия в 17-м веке

В книге «Blyde inkomst der allerdoorluchtighste koninginne, Maria de Medicis, t' Amsterdam» (Радостное прибытие наисветлейшей королевы, Марии Медичи в Амстердам), изданной в 1639 году, рассказывается о 3-х дневном посещении Амстердама Марией Медичи в 1638 году, и устроенных в ее честь празднествах.



В том числе там рассказывается о преставлении, показывающем трансформацию Франции: от жалкой ситуации при правлении Генриха III до процветания во время правления ее мужа Генриха IV, и затем продолжившего дело отца, его и Марии Медичи сына, Людовика XIII. Это представление было запечатлено голландским гравером и иллюстратором Питером Нолпе в 5-и сценах. На всех 5 гравюрах четко читается надпись «Галлия», причем, сделанная не только на Франции, но на всем земном шаре:

Описание этой сцены в книге:

«Пятая сцена представляла, как Франция снова была должным образом оправдана и исцелена, и как уверенно французский Геркулес (Генрих IV, затем Людовик XIII – прим. мое) держал государственный шар на своих крепких плечах.



Ибо, когда он пришел к власти, прекратил войну, раздор, всю неправоту убрал со своего пути, с изумительной дипломатичностью и милосердием к своим заклятым врагам восстановил дружбу с соседями, добился мира, помог установлению справедливости на престоле и удовлетворил весь христианский мир.



Людовик XIII, наследник отцовской доблести и славы, следуя по его стопам, ведет себя как потомок такого великого предка, и поддержанный Божьей благодатью с его крепкими плечами, как второй Геракл, поддерживает государственный шар своей силой, мудростью и благоразумием и в мире, и в войне.»

«Галлия» также созвучна с именем Земли «Гайя»:

«Греческое слово Γαῖα (Gaĩa) представляет собой общепринятую форму аттической Γῆ (Gê) и дорической Γᾶ (Gã) обозначавшей «Земля». Происхождение слова неизвестно, возможно оно имеет преиндоевропейские корни» Источник

Возможно, «Галлия» и «Гайя» имеют одну природу происхождения? И в представлении имелся в виду земной шар? Или размещение надписи было гротеском – «земной шар Французской империи», как об этом написано в книге. В самом тексте книги о Галлии не сказано ни слова, речь идет о Франции.



По-голландски это слово писалось «Vranckrijck», т.е. со словом «Gallia» никак не спутать. Или в 17-м веке Франция все еще назвалась Галлией? На это косвенно указывают и другие факты.

Галломания и галлофобия

В 18-м веке в России было популярно все французское. Но называлось это почему-то не францоманией, а галломанией. Вот, что об этом пишет Универсальная Российская энциклопедия (отрывки):

«Галломания и галлофобия. Царствование Елизаветы было особенно благоприятно для галломании. Подобно тому, как английский двор Карла II, дворы немецких государей XVIII в. были воспроизведениями двора „короля солнца», и у нас явилось стремление усвоить французский строй жизни, с его блестящим двором, роскошью жилищ и мод и т. п.



Царствование Екатерины II дало лишний толчок галломании, осложнив ее еще идейным подражанием западу. Был сделан ряд попыток насадить у нас западное просвещение.



В 1767 г. Екатерина учредила особый „переводческий департамент“ для перевода лучших иностранных книг. За то же дело взялась и частная инициатива. На книжном рынке, кроме романов с приключениями и восточных новостей, появились «философские» романы и некоторые научные работы французских философов.



Участились поездки русских за границу. Правительство возобновило старую практику Петра Великого, начало посылать за границу молодых людей, что давало им возможность еще ближе познакомиться с западной наукой и просветительной философией. Вместе с тем сохранилась и чисто внешняя галломания. Пышный двор, легкие нравы, уродливое „светское» воспитание и т. д. все было по-прежнему. Подражание западным формам общественной жизни на первых же порах возбудило против себя энергичные протесты со стороны тех общественных групп, что всем строем жизни были еще тесно связаны с предыдущим периодом нашей истории.



Патриотический протест против чужеземных новшеств сделался постоянным настроением у значительней части общества: только формы его менялись. Недовольно петровскими реформами осложнилось или целиком перешло в галлофобию времен Елизаветы. Идейная галломания второй половины века расширила горизонты у галлофобов, обратив их внимание на вольтерьянство и „превратный идеи".



С середины 80-хъ годов начинается поход против самого западного просвещения. Движение открылось нападением на вольнодумство духовных лиц и массонов. Было переведено также несколько иностранных политических сочинений. Французская революция подлила масла в огонь. Идейной галломании был нанесен жестокий удар. В 1812 году патриотическое одушевление и ненависть к чужестранному достигли апогея. Но эта борьба, при всей ее ожесточенности, принесла весьма незначительные плоды. Что „мода на французов“ была сильна еще в 20-хъ годах, видно из известного монолога Чацкого: «Французик из Бордо, надсаживая грудь». Очевидно, еще не время было для самостоятельной выработки высших форм быта: для этого требовалось более совершенные гражданские формы общественного строя. Русскому обществу, в его поисках за большею свободою и утонченностью общественных отношений оставалось пока «учиться». Новая пора настала только после гражданских реформ ь 60-хъ годов. См. Афанасьев, «Черты русских нравов в XVIII столетии». (Рус. Вести., 1857); Бородин, Галлофобия в русской литературе прошлого века (Наблюдатель, 1887, кн. 10—11); Белозерская, Влияние переводного романа и западной цивилизации на русское общество XVIII в. (Рус. Стар., 1895,1); Русские вольнодумцы в царствование Екатерины II (Р. Стар., т. IX); Галахов, История рус. словесности, т. I, ч. 2 и т. II: Тихонравов, Гр. 0. В. Ростопчин и литература 12 года (Соч., т. III—1,М. 1898); его же, О заимствованиях русских писателей (Соч., т. III—2, М., 1898); 10. Веселовский, Литературные очерки (статьи о Княжении и о борьбе с дурным воспитанием, М. 1900): Петухов, О главнейших направлениях в русской литер. XVIII и 1-й четверти XIX в. (Юрьев, 1895); Пятковский, Из истории нашего литературного и обществ, развития, т. II (Спб. 1876); Пынин, Общественное движение при Александре (1885); его же, История р. этнографии, т. I (1890); Характеристики литературных мнений (1900); и История рус. литер. III—IV’ (1899); Скабичевский, Очерки по ист. р. цензуры (1892).»

Существуют и другие понятия, связанные с «Галлией». Например:

«Галлицизм, выражение или оборот речи, свойственный исключительно французскому языку. Например: «я рад сделать ваше знакомство» (je suis content de faire votre connaissanse) м т.п.»

Опять же тот же вопрос: почему галлицизм, а не францисизм? Если Галлия уже как 1300 лет прекратила свое существование? А на ее месте уже 1300 лет как существует государство с названием Франция? Тем более, что речь идет вовсе не о каких-то древних вещах и понятиях, а о вполне современных тому времени.

Галльский петух

Из той же энциклопедии:

Итак, петух, он же – галл. Галлом петух остался в итальянском и испанском языках (gallo), в португальском (galo). Похоже «петух» пишется на латышском – gailis, на албанском – gjel, на папьяменто (язык населения Антильских островов) –gai, почти как Гайя. Интересное описание галльского петуха дается в испанской Википедии:

«Светоний в своей «Жизни двенадцати цезарей» ясно дал понять, что на латинском и французском языке «петух» будет частью термина «галл». В начале Средневековья (XII век) враги Франции использовали эту игру слов для насмешек, создавая впечатление, что французы (особенно их король Филипп Август) были такими же гордыми, как и домашнее животное. Хотя он существует как символическая фигура во Франции со средневековых времен, но только с эпохи Возрождения петух начнет относиться к идее французской нации, которая появляется постепенно. Изображение Валуа и Бурбонов часто сопровождается этим животным, в дополнение к гравировке на монетах. Как второстепенная эмблема, петух присутствует в Лувре. Петух приобретает особую популярность во время Французской революции и июльской монархии, где он был введен путем замены династической Флер де Лис. Таким образом, в революционный период мы можем найти его на гербах, украшенных фригийской шапкой, на печати первого консула, а аллегория братства часто носит трость, увенчанную петухом. Наполеон Бонапарт заменяет Республику Империей, и с тех пор орел заменяет петуха, поскольку при императоре у петуха не было никакой силы, поэтому он не мог быть изображением империи. После периода затмения Революция 1830 года реабилитирует образ французского петуха, а герцог Орлеанский, будущий Луи-Филипп I, подпишет приказ о том, что петух должен появиться на всех флагах и пуговицах мундиров национальной гвардии. Имперский орел вновь появился с Наполеоном III, как знак постоянства Империи.» Источник

Петух и орел – как олицетворение двух противостоящих сторон: народа и знати? Орел боролся с петухом, пока, в конце концов, окончательно его не победил. Но еще в 20-м веке изображение петуха присутствовало на некоторых французских монетах и на почтовых марках.

Фригийская шапочка и галльский петух на монетах:

Также изображение петуха (возможно, и не галльского?) часто использовалось в качестве завершения шпиля или флюгера, да и используется до сих пор. И не только во Франции:

С игрой слов мы сталкиваемся не только в сочетании «галл-петух», но и в других сочетаниях. Например: славянин – раб (Slave –slave), скиф-коса/литовка/косилка (Scyth – scythe). Отсюда «Scythed chariot» можно прочитать как «колесница с косами», так и «скифская колесница».

Персы, кстати, изображены на этой картине в скифских шапочках. Она же – фригийская. О чем я писала в статье «Тартария – это Скифия. Часть 6»

Ну и еще одно известное всем «смешное» сочетание тартарин – тартар. Тартар переводится как «величайшая бездна», а так же: кулинарный соус, мясной фарш, зубной камень, вспыльчивый человек или человек дикого нрава и противник не по зубам.

Все эти сочетания вольно или не вольно также создают родство между понятиями «галлы», «славяне», «тартары» и «скифы», как еще одно дополнение к уже многим имеющимся доказательствам.

Для оформления статьи использовано изображение 1-й сцены из аллегории восстановления Франции Генрихом IV после развала Франции (или Галлии?) Генрихом III, Caspar Barlaeus. 1638 год. Источник

i_mar_a



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