На каком языке говорила Средневековая Европа

В этой книге говорится, что основополагающими языками Европы являются латинский, кельтский, готский и славянский языки . Разберем все эти языки по порядку.

В этой статье мы рассмотрим европейские языки более подробно. Я знаю, что много уже написано на эту тему другими авторами. Но я постараюсь не повторяться, а по возможности дать новую информацию. Рассмотрим одну интересную книгу, которая называется « Pantographia; containing accurate copies of all the known alphabets in the world » (Пантография; содержащая точные копии всех известных алфавитов в мире) , написанную основателем английского шрифта Эдмондом Фри (Edmund Fry, 1754-1835 гг.), и изданную в Лондоне в 1799 г. Я когда-то уже писала по ней статью « Точные копии алфавитов славянских языков ». Но в данной статье будет дана другая информация.

Не так давно мной была написана статья « На каком языке говорили в Римской империи » . И в ней была приведена официальная информация, что основными языками Римской империи были латынь и древнегреческий язык. Название языков по названию народов ими говоривших. Но по факту оказалось, что народа с названием «латины» даже в конце 17-го века еще не существовало, государство с названием «Греция» тоже появилось совсем недавно, а основная часть народов, входившими в состав Римской империи, были славяно-говорящими.



Латинский язык

Греческий язык почему-то не упоминается, но вот, что пишется о латинском языке:

«Язык древних жителей Италии, похоже, имеет то же происхождение, что и язык Греции. Смотри ЭТРУССКИЙ И ГРЕЧЕСКИЙ. Он получил название латыни из той части Италии, которая раньше называлась Лаций, откуда римляне стремились вывести свое происхождение. Поскольку эти люди почти целиком посвятили себя войнам с целью расширения своей империи и возвышения славы римского имени, они мало обращали внимания на изобразительное искусство, пока они почти не поработили весь мир и самих себя. Несомненно, это была причина, по которой они были довольны греческим алфавитом в его первоначальном не улучшенном состоянии. Плиний, Книга VII. глава 58, говорит: «Первоначальный греческий алфавит был почти таким же, как нынешний латинский, как это видно из Дельфийской надписи». Тацит, Книга XI. в его летописи говорится, что «форма латинских букв такая же, как и у древнейшего греческого».

Эти строки были написаны в 18-м веке, поэтому народ «латины» еще не упоминается, но область Лаций, с которой вроде все и началось. Это очень небольшая область, находившаяся раньше под контролем этрусков. Затем, по рассказам историков, там появились латины, мигрировавшие туда из Индии, которые затем, покорив все остальные народы, основали свою Римскую империю. Считается, что самый древний латинский алфавит выглядел вот так:

Буквы, отмеченные плюсиком, были добавлены в него позже. А это внешний вид древнего латинского классического алфавита:

Его описание:

«Этот алфавит назывался Ионическим и Аттическим из-за их происхождения от греков этих имен и использовался между 600 и 700 годами до Рождества Христова. Говорят, что это основа латинского алфавита, принятого сегодня повсеместно.»

Греческий язык

Чтобы больше узнать о латинском языке, автор отсылает нас к греческому и этрусскому языкам. Начнем с греческого. Вот как он описывается в «Пантографии»:

«Алфавиты, приведенные под этим названием, изначально использовались по всей Европе. Даже те страны, которые не говорили на греческом языке, использовали его буквы. Цезарь нашел их в использовании среди древних галлов, и не может быть никаких сомнений, что римский язык и буквы были получены из тех же источников, что и греческий. До побед Александра, этот язык был главным образом ограничен Турцией в Европе, Сицилии, Далмации, Анатолии и островах Архипелага; его генералы и преемники распространили его на многие части Азии и Египта; так что со времен Александра до времени Помпея его можно считать самым общим языком в мире; и что поистине удивительно, об этом продолжают говорить таким образом, который был бы понятен древним жителям Греции.»

Тут не учитывается тот факт, что во времена Александра Македонского Греции еще не было, а сам Александр был македонцем, а не греком. Кем были македонцы и на каком языке они говорили, рассмотрим позже. А пока разбираемся дальше с греческим языком. Далее там пишется:

«Греция и Этрурия, похоже, были первыми частями Европы, в которых использовались алфавиты. Доказано, что первым европейским алфавитом был пеласгический, или этрусский, оригинальные или классические буквы которого приведены в № 1 и 2. Эстл об основных буквах пеласгов сообщает нам, что «алфавит, который впервые принесли Пеласги» в Италию и который был назван их первоначальным алфавитом, вероятно, был вынесен из Финикии до того, как сами финикийцы увеличили количество основных букв, из которых он был изначально сочиненный, по словам доктора Суинтона, этот алфавит состоял из 13 букв; но, по словам отца Гори, который, как представляется, был лучше информирован, первоначальный алфавит состоял только из 12 букв. Поскольку эти авторы существенно отличаются друг от друга, может быть уместно дать оба алфавита.»

Вот этот «греческий» пеласгический или этрусский алфавит:

И описание:

«Greek 1. Самые древние надписи пеласгическими буквами и языком найдены в Губбио, городе в Умбрии, на Апеннинах в 1456 году. Эстл о письменах, стр. 64 Это основной пеласгический алфавит доктора Суинтона, и в нем 13 знаков или звуков. Эстл о пеласгических буквах, стр. 5. Greek 2 Основной пеласгический алфавит Отца Гори, содержащий 12 символов или звуков, который, как полагает Эстл, является наиболее правильным.»

Я смогла найти только одного Эстла, не знаю тот это или не тот: Томас Эстл (англ. Thomas Astle, 1735-1803) — британский антиквар, палеограф, попечитель Британской библиотеки, член Лондонского королевского общества.



Но его книгу, описывающую пеласгический алфавит и пеласгическое письмо, к сожалению, не смогла найти. О пеласгах я уже писала в статье «Послепотопные римские дороги». Вот отрывок оттуда:

«Многие древние авторы утверждали, что пеласги и этруски – один народ: По Гелланику (V в. до н.э. греческий писатель) этруски – это ответвление эгейских пеласгов, а пеласги – догреческое население Греции и Эгеиды, в том числе и острова Крит, то есть те самые минойцы, которыми правил царь Минос. Геродот сообщает, что Эллада раньше именовалась Пеласгией, страной пеласгов. Н.Я. Марр также писал: “Расы на севере Кавказа расслоились на две народности – пеласгов и расенов. Пеласги осели на Балканском полуострове. Расены влились в Апеннинский полуостров, где смешались с этрусками, под названием коих они были известны соседям”. Г.С. Гриневич обосновал схему: пеласги = этруски = славянское племя (расены), то есть праславяне.» О. Виноградов «Древняя ведическая Русь основа сущего»

Про Greek 3 написано, что этот пеласгический алфавит также взят из Игувинских таблиц и содержит 20 букв. Эти таблицы я уже упоминала в статье «О туранском происхождении этрусков». Считается, что надписи на них сделаны на умбрском, этруском и латинском языках. Но как выяснилось на самом деле, они написаны только на пеласгическом или этруском языке.

«Greek 4 Алфавит Кадма или Ионика, 1500 до н.э., сформированный из финикийского реверса; взято с монет Сицилии, Беотии, Аттики и т. д. Greek 5 Этот алфавит (недостающие буквы поставлены от имени Чишулла) взят с Сигейской надписи, так названной из-за мыса и города Сигей, недалеко от Трои, где она была найдена. Она выгравирована на колонне из красивого белого мрамора, высотой 9 футов, шириной 2 фута и толщиной 8 дюймов; которая, как видно из раскопок в верхней части и копии надписи, поддерживала бюст или статую Фанодика; и, несомненно, была возведена до времени Симонида, который процветал за 500 лет до нашей эры.»

Эдмунд Чишулл (1671–1733) – английский священнослужитель и антиквар. Сигей – был город Трои или Фригии на берегу Эгейского моря, ныне разрушен. Фанодик считается греческим писателем. Но теперь мы понимаем, что он был финикийцем или пеласгом, как все остальные «древнегреческие» писатели, ученые, философы и художники.

Как я узнала из цитируемой мной здесь книги, в основном образцы разных письменностей были взяты с монет, где-то найденных или каких-то плит, надгробий, стел. Не понятно, по какому принципу оправлялась принадлежность к тому или иному языку? Или по принципу: мы думаем, что на этой территории жили греки, эта территория была греческой колонией. Значит и надпись здесь сделана греческими буквами?

Этрусский язык

Далее переходим к рассмотрению этрусского языка. Образец его написания, данный в «Пантографии»:

И описание:

«Этруски, или этрурианцы, как сообщает нам латинская история, были самыми древними людьми Италии. Некоторые авторы утверждают, что вскоре после всемирного потопа Ной основал там двенадцать городов или племен, которые использовали одни и те же буквы или символы, которые были доверены только священникам, изменяющим их как по своему желанию, так и по чьему-то заказу, и значению или смыслу.



Писали их иногда слева направо или наоборот. Нет сомнений, что этрусский и пеласгический алфавиты имеют один и тот же источник.



Смотрите у Эстла об этих алфавитах. Данный образец скопирован из Французской энциклопедии.»

Etruscan 2 Тесей Амброзий говорит, что эти буквы написаны слева направо, их можно найти во многих библиотеках Италии. Etruscan 3 На вышеуказанном основании у нас также есть этот символ, который написан справа налево.

По-моему, два сильно различных примера алфавита, и сильно отличающихся также от 1-го образца. Но как лингвисты того времени смогли понять, какая буква какой соответствует? Или этрусский в конце 18-го века еще читался?

Чтобы не опираться только на один источник, рассмотрим для разнообразия другую книгу по лингвистике. Она более старинная, изданная в 1591 году на латинском (к сожалению) языке. Называется «Bibliotheca Apostolica Vaticana» (Апостольская библиотека Ватикана). Ее автор итальянский филолог Анджело Рокка (Angelo Rocca, 1545—1620 гг.)

Изображение этрусского алфавита оттуда:

Если сравнивать с предыдущими образцами этрусского письма, то он более всего похож на Etruscan 2. В этой книге сказано, что примеры этрусского письма взяты из книг, камней и Итальянской библиотеки. По-этрусски пишется как слева направо, так и справа налево. И также упоминаются Игувинские таблицы как пример этрусского письма.



Кроме того, высказывается предположение, что этрусский язык схож с армянским и скифским языками. Об армянском в «Пантографии» написано, что:

«Армянский язык приближается к халдейскому и сирийскому языкам; многие его части похожи на другие восточные языки, греческий и галльский, что затрудняет произношение. Он используется не только в Великой и Маленькой Армении, но и в Малой Азии, Сирии, Тартарии, Персии и других странах.»

Латинский алфавит происходит из греческого, греческой – из этрусского. Этрусский язык схож с армянским, на армянском говорят в Малой Азии и Тартарии. Вот и закручивается опять клубок из разных народов в один общий для всех язык. А Скифия там упоминается в связи с гуннами и соответственно гуннским языком, и приводится образец гуннского алфавита (который, кстати, тоже читался?):

О том, что гунны являлись славянами, я писала в статье «О туранском происхождении этрусков» . Подробнее о скифском языке написано в другой упомянутой здесь книге, «Апостольской библиотеке Ватикана»:

«Скифский язык Скифия, обширная территория Азии по направлению к северу, а также обширная часть Европы, со многими разнообразными языками. Частично германцы, армяне, венгры, тартары и другие народны, также называются скифами. Поэтому нет ничего больше, чтобы сказать об этом языке.»

Вот так, коротко и ясно. Так же сказано о сарматах, родственников скифов:

Этот текст мне не удалось перевести. Может, кто-то из читателей поможет? Я смогла только понять, что Сарматия – обширный регион, объединивший многие народы с различными культурами, и очевидно, что также говорящий на многих языках. Еще упоминается польский судопроизводный и иллирийский разговорный языки.

Вроде мы немного разобрались с первым из 4х основных языков Европы времен Римской империи, и вплоть до 17-го века (или на самом деле, это не такой уж и большой промежуток времени, учитывая искусственно растянутую хронологию?) , и переходим ко второму языку –кельтскому.

Кельтский язык

В «Пантографии» не дается образец кельтского языка. Лишь говорится, что, не смотря на саксонские нововведения, на кельтском языке по-прежнему с большой чистотой говорят на большой части континента и на островах Шотландии; и что этот язык является одним из величайших живых памятников древности. Конечно, видится немного странным, что самый распространённый и один из величайший языков никак не представлен в книге.



Вот такую карту расселения кельтов в Европе я уже приводила в нескольких своих статьях:

Как написано в этой книге , от кельтского языка произошли валлийский, гэльский (шотландский), ирландский, бретанский или аремориканский (северо-запад Франции), а также вальденский языки. А также говорится, что кельтский язык очень похож на галльский. «Апостольская библиотека Ватикана» вот что пишет о кельтском языке:

«Кельтский язык. Смотри в галльском словаре»

И также не приводит образцов ни кельтского, ни галльского алфавитов. О том, что кельты и галлы – это один народ, я писала в статье, которая так и называется: «Этруски, кельты и галлы — один народ».

Мне удалось найти в интернете вот такой образец древнего кельтского письма:

Боторритской пластины (Botorrita plaques) – это 4 бронзовые пластины, найденные в Боторрите, недалеко от Сарагосы в Испании и датируемые 2-м веком до н.э. Живет ли столько даже бронза? Одна из пластин имеет надпись на латинском языке, а три остальных – на кельтиберском. Но были приведены эти пластины как пример кельтского языка. Сравним его с уэльским:

По-моему, если не идентично, то очень похоже. Валлийский или уэльский язык является разновидностью кельтского языка. Сейчас на нем говорят валлийцы или уэльсцы, живущие на западе Британии. Возможно, известные нам руны и являлись кельтским, а значит и галльским алфавитом?



О схожести рун всего евразийского континента я писала в статье «Древние руны разных народов». Но это образцы кельтской письменности, найденной в Испании и в Британии, а где же образцы древнего письма из Франции, где как раз в основном и проживали галлы?



Нашла вот такую книгу конца 16-го века, посвященную символике. На ее титульном листе написано, что она переведена с галльского на латинский:

Видимо, после того, как в 16-м веке все книги были переведены с галльского, кельтского, этрусского и других славянских языков на латинский, оригиналы книг были утеряны.

Готский язык

Третьим основополагающим языком Европы считается готский язык. Вот как он описывается в «Пантографии»:

«Из истории Севера мы знаем, что Ульфила или Гульфила, епископ готов, живший в Мезии около 370 года, был первым, кто изобрел буквы или символы своего народа; и что он перевел священные писания с греческого на родной язык. Жан Ле Гранд полностью доверяет ему, но настаивает, что письмо использовалось до времени епископа.



Другие историки утверждают, что готы всегда использовали буквы, и это подтверждает то, что Ле Гранд в своей истории готических букв говорит, что до или вскоре после потопа были найдены большие камни, памятники деяний великих людей, с вырезанными на них надписями. Олаф Магнус, брат Ле Гранда, уверяет нас, что готы писали на дереве и на выделанной коре деревьев, а иногда и на шкурах; и что они использовали чернила, сделанные из тонко измельченного угля, с молоком или водой. Некоторые авторы утверждают, что они писали на кельтском и тевтонском языках.»

Олаф Магнус (Olaus Magnus, 1490-1557 гг.) был шведским церковным деятелем, историком и картографом.

Образцы готского алфавита:

Описание:

Gothic 1 Это самая ранняя готика, и, кажется, имеет большое сходство с рунами. Gothic 2 Этот алфавит сформирован из греческого и латинского языков, приписывается Ульфилу, епископу готов, упомянутых выше, который, как говорят, изобрел их около 388г. Gothic 3 Этот алфавит, который очень похож на немецкий, долгое время использовался во Франции: он приписывается Альберту Дюреру, который процветал в начале 16-го века.

На примере этих образцов можно увидеть, как постепенно готские буквы трансформируются в привычную нам латиницу. И можно понять, что просвещение «варварских» народов заключалось в замене их родного языка, на котором они до этого говорили тысячелетиями (или, во всяком случае, с допотопных времен), на вновь созданный латинский. Еще один пример готского письма из этой книги:

Описание: «Это письмо также приписывается Ульфиле и использовалось при переводе священных писаний.»

Образец готского алфавита из «Апостольской библиотеки Ватикана»:

Там тоже сказано, что это готские буквы, изобретенные епископом Ульфилой. И описание готского языка, и скорее даже, готского народа:

Что из этого мне удалось перевести:

«Готы – скифский народ, занимающий обширную территорию северной Европы, присоединяющую Данию и Норвегию. Они когда-то покорили Италию, пришли в Рим и другие места, как было сказано. Ульфила изобрел готическое письмо. Готы, проживающие на востоке, называются остготами, а на западе – вестготами. Также были готаланы, из них аланы – это народ европейской Скифии, проживающий вокруг Меотийского болота (Азовского моря), как описывал Плиний. А также готины, квады, осы, маркоманы и многие другие германо-говорящие народы, что известно от многих писателей. Но теперь все готские народы больше не живут в Германии. Описание готов было найдено в книге Иосафата Барбара, который работал в венецианском посольстве в Тане (Азов, Ростов –на –Дону). Это готский язык.»

Возможно, я неправильно перевела, что готы не живут больше в Германии, и там имелось в виду, что готы не говорят больше на готском языке, или что они забыли уже о своем скифском происхождении, или родстве со скифами. Напомню, что книга «Апостольской библиотеки Ватикана» была издана в 1591 году. Вот так примерно выглядело расселение готов по территории Европы:

i_mar_a



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Окончание следует.

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