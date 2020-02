На каком языке говорила Средневековая Европа

Не так давно мной была написана статья «На каком языке говорили в Римской империи». И в ней была приведена официальная информация, что основными языками Римской империи были латынь и древнегреческий язык.



Название языков по названию народов ими говоривших.



Но по факту оказалось, что народа с названием «латины» даже в конце 17-го века еще не существовало, государство с названием «Греция» тоже появилось совсем недавно, а основная часть народов, входившими в состав Римской империи, были славяно-говорящими.

В этой статье мы рассмотрим европейские языки более подробно. Я знаю, что много уже написано на эту тему другими авторами. Но я постараюсь не повторяться, а по возможности дать новую информацию.



Рассмотрим одну интересную книгу, которая называется «Pantographia; containing accurate copies of all the known alphabets in the world» (Пантография; содержащая точные копии всех известных алфавитов в мире) , написанную основателем английского шрифта Эдмондом Фри (Edmund Fry, 1754-1835 гг.), и изданную в Лондоне в 1799 г. Я когда-то уже писала по ней статью «Точные копии алфавитов славянских языков». Но в данной статье будет дана другая информация.

В этой книге говорится, что основополагающими языками Европы являются латинский, кельтский, готский и славянский языки. Разберем все эти языки по порядку.