На каком языке говорила Средневековая Европа (окончание)

Мавро Орбини (1550-1614 гг) в свей книге « Il regno de gli Slavi » (Царство славян), изданной в 1601 году, пишет, что готы были одним народом со славянами. Я приведу здесь фрагмент из русского перевода этой книги :

. ..Напомню, что книга «Апостольской библиотеки Ватикана» была издана в 1591 году. Вот так примерно выглядело расселение готов по территории Европы:

Обычно переводы бывают неточными, особенно более поздние. Но в данном случае, кажется, повезло. Не знаю, как вся книга, но я сверила содержание этого фрагмента с оригиналом, и он полностью совпал.

С готами и с готическим языком разобрались, переходим к 4-му (а правильнее было бы сказать 1-му, как все больше выясняется в ходе нашего расследования) основополагающему языку Европы – славянскому.

Славянский язык

Славянские алфавиты, представленные в «Пантографии», приведены в статье «Точные копии алфавитов славянских языков», поэтому здесь их рассматривать не будем, и перейдем сразу к «Библиотеке Ватикана». Там из всех славянский языков более всего описан иллирийский язык. Собственно, это был основной язык, на котором писали все славяне до того, как перешли на кириллицу или латиницу.



И вот так он выглядел:

Это глаголица, первый известный славянский алфавит. Имена народов, говорящих на иллирийском языке, я нашла в книге итальянского филолога Анжелло Рокка (1542-1620 гг.), изданной, правда, уже после его смерти в 1719 году.

Библиотека Ватикана Приложение.

Имена народов, которые говорят на иллирийском языка, в алфавитном порядке: Абгазары, или газары возле Каспийского моря; эстонцы; арбенсы; боснийцы; боруссы (пруссы); булгары или раски; карны; карниоланы; каринфы; кассубы или кассубиты; чиркасы пятигорские возле Черного моря, а также возле Каспия, коралы; хорваты; кулмии: куры; далтаты; дирбии; епидаврии или рагузы в области Эпидаврии рядом с Далматией на Иллирийском мире; эпироты; фороюлиенсы или распространённое фурланы итальянского региона Фороюлио, в котором находится город Аквилея, Чивидале и Тергеста (ныне Триест); газары (абгазары); гепиды: венгры на реке Вага; япиды (фороюлиенсы); языги; истры; литовцы; ливы; луги (лужицы); македонцы средиземные; максобии или мазолиты; мезии (мизийцы); молдавы; моравы; ободры или ободриты; охулики; часть паннонцев; пермы; плескавы или плесковиты (псковцы); подолы; полабы; полоны великие и малые (поляки); помераны (поморы); раски (булгары); руги; руссаны или руссы Руссии или Рутении; самогиты; сарбы (сорабы); сарматы, называемые полонами; склавы (правильнее славы); сербы; слезы или силезцы; смоленцы; трансильванцы; вандалы; вельты; вилаки; вуагры; винилы; зогораны; задраваны.

Если наложить эти имена на современную карту Европы, они займут примерно половину территории Германии, всю Польшу, Чехию, Словакию, Австрию, Словению, Хорватию, Боснию Герцеговину, Венгрию, Румынию, Сербию, Молдавию, Болгарию, Албанию, Грецию, Эстонию, Латвию, Литву, Беларусь, Украину и Кавказ.



Некоторые имена из этого списка, наверное, многие даже не слышали (включая и меня). Как мы видим, русских тогда еще не было, были руссы. Россия называлась Руссией или Рутенией.



Македонцы говорили на иллирийском (славянском) языке, как и сейчас еще, кстати, говорят, и никто их греками не называл. Александр Македонский, думаю, не был исключением. А заодно и его империя, вероятно, к Греции не имела никого отношения.

В этой книге говорится, что кроме иллирицы существует и другой, очень похожий не нее язык, который называется славянской буквицей. Наверное, имелась в виду кириллица. Ее образец представлен в книге «Библиотека Ватикана»:

Он назван сербским алфавитом. В глаголице это образца я насчитала 33 буквы, а в этом – на 10 букв больше.

Звучания славянских языков на примере «Отче наш»

Образец звучания иллирийского или славянского языка на примере «Отче наш»:

Другие образцы звучания молитвы «Отче наш» приведены в книге «Пантография»:

Далматия – это территория нынешних стран Словения, Хорватия и Босния Герцеговина. Насчет карнов мнения разделились.



В этой же книге, откуда взят этот образец, написано, что карны – жители Карниолы, провинции Германии:

Википедия же утверждает, что Карниола –это область Словении:

«Крайна (словен. Krajina, vojvodstvo Krajnsko, нем. Krain, лат. Carnia, Carniolia) — историческая область, ныне занимающая бо́льшую часть территории государства Словения. Название — славянского происхождения. В географическом отношении Крайна подразделяется на три области — Внутренняя Крайна, Верхняя Крайна и Нижняя Крайна (с Белой Крайной).» Источник

Хотя вполне возможно, что Карний было две? А еще Украина, почти что Крайна. Раньше ведь любили давать станам одинаковые названия: Албания и Иберия тому яркие примеры.



О склавонском или же славянском языке в «Панторгафии» написано, что на нем говорили поляки, литовцы, богемцы (чехи), вандалы, хорваты, русы, далматинцы, лужицы, молдаване, булгары, и многие другие народы, как в Европе, так и в Азии.



Также так говорится, что на славянском языке раньше говорили в Финляндии до того, как она не перешла под власть Швеции, а после там стали говорить на двух языках: славянском и шведском. Интересно было бы еще узнать, чем тогда шведский язык отличался от славянского?

Википедия сообщает, что речь была написана на кириллице, и лишь впоследствии была переведена на латиницу.

О вандалах в «Пантографии» ничего не сказано, а Википедия выдает такую информацию:

«Вандалы – это племя или группа восточногерманских племен, впервые появившихся в истории как живущие на юге современной Польши. Большая часть народа вандалов затем мигрировала, последовательно вторгаясь на Пиренейский полуостров, а затем в Северо-Западную Африку, где они основали королевство вандалов в 5 веке.» Источник

Королевство Вандалов, столицей которого был Карфаген.

Страбон писал, что эта территория называлась Маврусией (Черной Русью):

«По форме Ливия, если ее представить на плоскости, прямоугольный треугольник, основание которого — противолежащее нам побережье, от Египта и Нила до Маврусии и Геракловых Столпов; перпендикулярную к нему сторону образует Нил вплоть до Эфиопии, причем я продолжил эту сторону до океана; наконец, стягивающая прямой угол сторона — это все океанское побережье между эфиопами и маврусийцами. 2.Здесь обитают народности, которых греки называют маврусиями, а римляне и туземцы — маврами; это большое и богатое ливийское племя, живущее на противоположной Иберии стороне пролива. Здесь находится пролив у Геракловых Столпов, о котором мне приходилось часто говорить. 3.Далее идет Мефона. Говорят, что это один из 7 городов (называемый Гомером Педас), которые Агамемнон обещал Ахиллесу. Здесь Агриппа во время Актийской войны, захватив эту местность нападением с моря, убил Богха, царя маврусиев, который держал сторону Антония.»

Позже Маврусия была переименована в Мавретанию (не путать с Мавританией). Сейчас считается, что Богх был царем Мавретании. Считается, что вот так он выглядел, изображен почему-то в скифской шапочке:

О Карфагене я писала в статье «Античные порты и затонувшая Атлантида»

Примеры древнеславянского письма

Другие образцы древней славянской письменности из книги «Glagoling the Glagolitic», «Говорение глаголицей», или в совсем дословном переводе это бы звучало «Глаголение глаголицей». 2015 г.

Описание:

«Зографское Евангелие – одна из немногих средневековых рукописей на древне-македонском языке, дошедшая до нас сегодня. Происходит с конца X века и является самым древним из известных сохранившихся глаголицких Евангелий до сих пор.»

Описание:

«Ассеманиево Евангелие (лат. Codex Assemanianus) является средневековым македонским литературным памятником, который берет свое начало в 10 веке. Он имеет типичные македонские черты, такие как вокализация «иер» (b> o, b> e), смешивание носовых звуков и т. д. Это Евангелие состоит из 158 листов и считается старейшей сохранившейся македонской рукописью на родном языке из Македонии.



Оно было найдено в Иерусалиме Дж. Ассеманом в 1736 году и названо в его честь. Евангелие написано круглой глаголицей и украшено уникальными началами и окончаниями в цвете. Согласно содержанию, текст был классифицирован как Евангелие. Текст родом из западной Македонии. Сегодня Евангелие хранится в библиотеке Ватикана в Риме.»

В книге приведены примеры южнославянского глаголического письма, но как выяснилось из вышеприведённых источники, иллирикой или глаголицей пользовались не только южные, а вообще все славяне. И в русском языке сохранились слова: глагол, глаголить, глаголенье и другие, приведенные в словаре Даля.



«Глаголом жги сердца людей» – писал А. Пушкин в стихотворении Пророк. Почему-то же не говорим мы: кириллить, кирилленье? "Глаголить" как-то привычнее для уха звучит? Хотя и пишем уже давно киррилицей. Благо, на латиницу не перевели, как говорится, и за то спасибо. Чем дальше от своего родного языка, тем дальше от родовой памяти? И осознания себя человеком?



Вопрос, наверное, не праздный, потому что все чаще приходится слышать об искусственном заселении планеты биороботами после катастрофы. Было бы такое возможно, если бы людям не заменяли их язык? Мог бы человек поверить в то, что он биоробот, помня своих дедов и прадедов, и своих пра-пра-прадедов?

Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста

В этой же книге среди примеров славянской письменности я наткнулась на Изумрудную скрижаль Гермеса Трисмегиста.

Сходства с глаголицей я не заметила, а вот с кельтским (галльским) письмом, по-моему, много общего:

Вот, что написано в самой книге «Говорение глаголицей» об этой скрижали:

«После этого последователи богомилов в Европе также столкнулись с беспрецедентными преследованиями и массовыми убийствами во главе с самой смертоносной средневековой организацией – «Инквизицией».



Таким образом, внезапное беспрецедентное распространение глаголического писания по всей Европе в 10-м и 11-м веках и его подавление в XIV-XV веках совпадают точно с теми же временными рамками расширения и кровавого подавления Богомилов и их преданных приверженцев, распространившихся по средневековому миру, и известных в разных странах под разными именами: Павликиане в Армении, Патарены (в Боснии и Далмация), Катары и Гировагги (в Италии, Франции и Германии), Альбигойцы (на юге Франции) и т. д.



Знаменитая «Изумрудная скрижаль» из Александрии (9-й век) является одним из сохранившихся секретных писаний Богомила, которые пережили инквизицию и вторжения крестовых походов.



Другим примером является знаменитая «Тайная книга» богомилов, известная как Codex Carcashsonien, известная сегодня только благодаря двум переводам на латинский язык, парижской и венской версиях.»

Богомил – Проповедник X века, который стал главным распространителем в Болгарии дуалистического учения гностического происхождения. И далее никаких объяснений почему болгарин Богомил писал кельтикой, а не иллирикой (глаголицей).

«Изумрудные скрижали» Гермеса Трисмегиста широко известны среди эзотериков (может быть, не только), но я не знала, что они реально написаны на изумрудных пластинах. Вернее, эта пластина всего одна. Или сохранилась только одна? Ведь учение герметизма довольно объемно. Нашла интересное описание этой пластины:

«Древний Автор, живший за несколько веков до Христа, упоминал эту Табличку, говоря, что она была при дворе фараонов в Египте и что она представляла собой драгоценный Камень, Изумруд, на котором Слова были в виде барельефа.



Считали, что вещество этого Изумруда было когда-то жидким, как расплавленный металл, и что он был отлит в форму, и что этому потоку Художником была придана твердость естественного и подлинного Изумруда.» Источник

Может, все так и было: с легкостью плавили камень, и затем лепили из него все, что им было нужно: от храмов и пирамид до надписей на изумрудных или золотых пластинах. Говорят, раньше все надписи были выпуклыми, а не вогнутыми. Именно поэтому их оказалось легко сбить, и записать новые тексты. Переписать историю с помощью зубила и молотка, так сказать.



А говорят: «Что написано пером, то не вырубишь топором». Оказалось, еще как вырубишь…

i_mar_a



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