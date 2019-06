Сенсационное исследование: привитые от гриппа на 630% больше распространяют грипп, чем непривитые

Сенсационное исследование вакцины от гриппа: на 630% больше «частиц вируса гриппа воздушно-капельным путем» передается людьми, сделавшими прививку от гриппа… То есть вакцины от гриппа на самом деле распространяют грипп!

Новое сенсационное научное исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) обнаружило, что люди, получившие вакцину от гриппа, передают воздушно-капельным путем на 630% больше частиц вируса гриппа в сравнении с не вакцинированными людьми. То есть по сути обнаружены фактические доказательства, что вакцина от гриппа распространяет грипп, и что так называемый «коллективный иммунитет» – это медицинский миф, поскольку «коллектив» фактически превращен в носителей и распространителей гриппа.

Сенсационная находка описана в исследовании, озаглавленном «Инфекционные вирусы в дыхании людей, имеющих симптомы сезонного гриппа в среде учащихся» (Infectious virus in exhaled breath of symptomatic seasonal influenza cases from a college community). Авторами исследования являются Jing Yan, Michael Grantham, Jovan Pantelic, P. Jacob Bueno de Mesquita, Barbara Albert, Fengjie Liu, Sheryl Ehrman, Donald K. Milton and EMIT Consortium.

Детали этого сенсационного исследования были опубликованы Сайером Джи на сайте GreenMed.Info, который быстро становится одним из наиболее авторитетных источников качественной аналитики на базе реальных научных данных. GreenMed.Info опубликовал порядка 500 исследований, свидетельствующих о негативных эффектах и вреде вакцин. Список данных исследований представлен по этой ссылке.

На 630% больше частиц вируса гриппа в воздух попадает от вакцинированных людей

В результате исследования, проведенного на 355 волонтерах, которые имели симптомы, схожие с гриппом, выяснилось, что люди, ранее вакцинированные от гриппа выдыхали многократно больше частиц вируса гриппа, способных заразить окружающих.

Из исследования:

Наличие и количество мелкодисперсных вирусных РНК положительно ассоциировано с проведенной ранее вакцинацией как в текущем, так и предыдущем сезонах… Мы получили ошеломляющие доказательства того, что люди выдыхают в воздух заразные частицы, а также собрали количественные данные для уточнения математических моделей, исследующих нарушения общественного здоровья в результате распространения и вирусов… Наблюдение зависимости между повторной вакцинацией и повышением популяции выдыхаемых вирусов продемонстрировало ценность нашего метода исследования, но данные нуждаются в подтверждении.

Шокирующее открытие, что люди, которые получили до этого вакцину от гриппа, выдыхают на 630% больше частичек вируса в сравнении с не вакцинированной группой.

Это означает, что ваш наиболее ответственный шаг, чтобы избежать заражения других людей – это ИЗБЕГАТЬ вакцинации от гриппа.

Другими словами, люди, которые получают прививку от гриппа, являются его безответственными распространителями. Т.е. теми, по вине которых другие люди заболевают. Это – картина, которую мы наблюдаем годами.

А «антипрививочники» – ответственные граждане, поскольку они не распыляют в воздух вирусы и не распространяют болезнь.

Также из исследования:

В текущем сезоне официальные оценочные показатели кампании по вакцинации имеют общий тренд (P < 0.10) на увеличение содержания вируса в воздушных частицах из анализируемых образцов; Однако анализ вакцинированных как в текущем, так и предыдущем сезоне, показал значительно большее распространение вирусов воздушно-капельным путем и в базовых, и в скорректированных моделях (P < 0.01). В скорректированных моделях как в случаях с вакцинированными в текущем сезоне, так и в случаях с вакцинацией в предыдущем сезоне, наблюдается распространение вируса в 6.3 больше (95% Cl 1.9-21.5) по сравнению с проанализированными случаями, когда вакцинация в двух сезонах не проводилась.

Другими словами – люди, избежавшие прививки от гриппа, распространяют менее 1/6 от общего числа частиц вируса в сравнении с теми, кто был вакцинирован. То есть – не вакцинированные люди – это те, кто не распространяет грипп. В конце концов «антипрививочники» оказывается теми, кто защищает детей.

В то время как от пропагандистов прививок, таких как Джимми Киммель (Jimmy Kimmel) мы слышим, что люди, не делающие прививки, практически являются «детоубийцами». Это лживая история коррумпированной, псевдонаучной вакцинной индустрии.

Научное подтверждение факта, что вакцины РАСПРОСТРАНЯЮТ грипп

Эти результаты открыли шокирующую правду о прививках против гриппа, которую ранее мало кто осмеливался говорить вслух из-за страха быть зачисленным в «антипрививочники»: вакцина от гриппа распространяет грипп. (А может это так и было задумано? Мы разберемся с этим в следующих статьях…)

«Очевидно, если данные исследования корректны и могут быть повторно подтверждены, то получается, что получение вами прививки от гриппа на самом деле означает, что вы с большей вероятностью заразите окружающих», объясняет Сайер Джи (Sayer Ji) в своей статье на GreenMed.Info. «Мы на протяжении 10 лет сообщали о явной недостаточности достоверных данных, подтверждающих эффективность и безопасность прививок от гриппа, о неудачных попытках Кокрейновских систематических обзоров показать их эффективными и безопасными, несмотря на сотни спонсируемых фарминдустрией исследований, целью которых как раз и являлось подтверждение их эффективности.

Больше информации по ссылке (на английском).

Вопреки постоянным обвинениям вакцинной индустрии в адрес непривитых людей в том, что они распространяют грипп, это исследование обнаружило, что на самом деле как раз привитые дети и взрослые являются основной причиной распространения инфекции. Они выдыхают частицы вируса гриппа, которые заражают других. (Это так же объясняет, почему вспышки гриппа часто происходят среди детей, которые были вакцинированы от гриппа).

Миф о «Коллективном иммунитете» терпит крах перед лицом настоящей науки

Более того, так называемый эффект «коллективного иммунитета», который так часто использовали в маркетинговых целях, чтобы повысить охват вакцинации – оказывается лишь мистификацией, как выяснилось в данном исследовании. Если вакцинированные люде – как раз те самые, что распространяют вирус воздушно-капельным путем, то получается что «коллектив» распространяет грипп вместо того, чтобы предотвращать его.

«Коллективный иммунитет» на самом деле оказывается «коллективным мультипликатором вируса» вирусного штамма, поскольку «коллектив заряжен» вирусными частицами. Это наконец объясняет почему так много детей, заразившихся гриппом (или корью, свинкой и другими инфекционными заболеваниями) зачастую как раз те дети, которые были вакцинированы против соответствующих болезней. Прививки превращают детей в носителей заболевания, способствующих распространению эпидемии, что в свою очередь, приводит к паническим сообщениям в СМИ, которые призывают всех бежать вакцинироваться от гриппа как можно быстрее. В итоге, в течение нескольких дней, вторая волна инфекции начинает распространяться, и вызвана она уже непосредственно вакциной.

Иными словами, вакцины – это самовоспроизводящийся распространитель инфекционных болезней. Их роль в обществе, как выясняется, вызывать вспышки инфекционных заболеваний, тем самым создавая всплеск продаж вакцин. Роль СМИ является ключевой во всем этом, поскольку именно благодаря репортажам СМИ возникает страх и паника среди родителей, толкающие их срочно прививать своих детей. Это поддерживает распространение болезни, создавая масштабную махинацию для очередной вспышки гриппа, паники и роста продаж вакцин.

Рынок вакцин основан на распространении болезни, вызванной самой вакцинацией

Другими словами, продукт сам себя продает. В то время как рынок крэк, кокаин и героин основан на привыкании для обеспечения самовоспроизводящихся продаж, вакцины в действительности вызывают те самые условия и обстоятельства, которые они должны предотвращать. Каждая вспышка (Each outbreak) затем становится еще одним маркетинговым толчком, и цикл заболеваемости повторяется волнами (в то время как дети получают ущерб здоровью и умирают от вакцин по всей Америке).

Чтобы медицинская афера могла продолжаться, на любого человека, который осмеливается поделиться законными научными выводами, подвергающими сомнениям догмы современного медицинского картеля о вакцинах, немедленно вешается ярлык «анти-прививочника», и его мнение дискредитируется средствами массовой информации. При таком положении дел, вакцины не подвергаются тщательным научным наблюдениям, так как все научные работы, в ходе которых наблюдаются эффекты, отличные от признаваемых догмой о вакцинах, отодвигаются в сторону, подвергаются нападкам или попросту игнорируются. Лишь выводы исследований, которые подкрепляют псевдонаучную вакцинную историю, «принимаются» медицинским сообществом в расчет, в связи с чем можно быть уверенным, что исследования, бросающие вызов теории о безопасности или эффективности вакцин, едва ли выйдут на обсуждение широкой аудитории.

Вот таким вот образом вакцинная индустрия продолжает проводить политику так называемого «медицинского холокоста» (medical holocaust), подавляя на корню скептицизм, научное и критическое мышление – осмеливающиеся указывать на риски, связанные с распространенной политикой иммунизации.

Сохраните свои жизни, оставаясь в курсе событий и исследований о реальных рисках, связанных с прививками. Читайте в Vaccines.news и Medicine.news ежедневные обновления о доказательной науке и медицине.

Источник: NaturalNews

Перевод: Татьяна Перчик специально для проекта МедАльтернатива.инфо

Источник: https://medalternativa.info/entry/privitye-ot-grippa/