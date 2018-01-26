Гомо сапиенс. Привитый и безнадежный



Остается философия. Философствуем: "Может быть, то, что мы называем безысходностью и склонны сильно драматизиpoвать, называется нормальным ходом цивилизации? Мы oтказались от ecтecтвенного отбора Дарвина, но перехитрить природу не смогли. Мы победили вирусы сегодня, но цена этой победы — их мутация и наша иммунозависимость. Мы все, поголовно, на игле прививок. Подумаем немного об этом…"

ГИБЕЛЬ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

Я интересовалась у своей 85–летней бабушки, сколько прививок ей делали? Оказывается, только две. Моя мама получила прививки уже по полной советской программе (их начали делать в 1919 году по указу Ленина), я — соответственно, а мои дети и подавно.



Мои внуки будут четвертым иммунным поколением, а правнуки — пятым. Вопрос: все те вакцины, которые вливают в людей (возьмем только женщин, потенциальных родительниц), передаются по наследству? Если да, то сколько же антител гуляет в крови наших детей?



Хорошо бы еще понять, полезно это или вредно. Хоть бы один врач сказал, что убойные дозы иммунитета делают младое поколение шибко здоровым. Ничего подобного. Врачи молчат, дети болеют. Причем болеют не безобидным насморком или простудным кашлем. Детские болезни давно перестали быть легкими.



Единственное, что можно сегодня вразумительное услышать от педиатров, так это то, что вы, мамаша, сами такого ребенка родили, болезни у него наследственные, иммунитет ослаблен. Вот тебе и на! А oткуда взялся синдром приобретенного имуннодифицита — СПИД?

И еще все в один голос ругают экологию. Мол, воздух грязный, почва загажена, вода отравлена, овощи больные, фрукты гниют на корню, так как заражены. Мысль о "грязной, разрушенной крови" пришла в голову только одному человеку… и связана она с вакцинацией населения.

Доктор медицинских наук, профессор Аманджолова утверждает, что человечество вырождается. Ее эксперименты с вакцинацией кроликов доказывают, что пятое поколение может быть последним (а что после него?!).

Вирусы, переданные детям по наследству от привитой мамы, дополненные набором вновь вводимых вакцин, однажды наберут критическою массу и взорвут организм человека изнутри. По крайней мере, у несчастных кроликов все именно так и было. Четвертое поколение стало давать уродцев, а пятое — мертворожденных. Человечество в точности повторяет этот путь.

Опыты ставились на двух группах кроликов: одни были иммунизированные (то есть им делались прививки — противотуберкулезные, противодифтерийные, противококлюшные, противостолбнячные…), другие — неиммунизированные.



У первой группы увеличилось число недоношенных и мертворожденных детенышей. У родившихся крольчат наблюдалось агрессивное отношение друг к другу, а в будущем — раннее половое созревание Одна треть крольчих, получив прививки, не беременела, а те, что приносили приплод, выталкивали крольчат из сетки и давили их. У кормящих крольчих не было молока. Одна самка погибла при родах — ее просто разорвал очень крупный уродец с внешним видом ребенка-дауна (он имел огромное туловище с непропорционально коротенькими лапками).

Исследования крови беременных женщин подвердили предположения ученой о причинно-следственной связи всех этих явлений с вакцинацией. Оказывается, уже в 13 недель у беременной женщины имеется в крови 61% атител кори, 94% антител дифтерии, 69% — столбняка. "Все это" будущий ребенок получает от матери через эмбриональные клетки, то есть он появляется на свет уже иммунным.





Лишняя прививка может сделать его дебилом, заложить основы туберкулеза, аллергии.

Впрочем, патологические изменения начинаются еще в утробе. Уже там ребенок страдает от асфиксии, ему не хватает кислорода, и он рождается с внутричерепным давлением. Что это значит на языке медицины?

Это значит, что у него в организме образовались тромбы, закупорились сосудики. Где произошло кровоизлияние, там и будут проблемы: в голове, в печени, в сердце, где угодно! Но проблемы будут однозначно. Даже такие симптомы, как апатия к жизни, нежелание учиться, непослушание, можно считать следствием внутриутробной асфиксии, первопричиной которой является все та же иммунизация. Такие дети уже никогда не станут Абаями и Пушкиными. Из них вырастет "ни рыба ни мясо"— серые люди со средними способностями. Жить они будут тоже средне, то есть недолго.

А если провести аналогии между кроликами и людьми, то нельзя не заметить сексуального омоложения подростков. При вакцинации раньше созревают половые железы, раньше начинают выделяться гормоны. Женщины страдают бесплодием, у них случаются выкидыши, преждевременные роды, роженицы умирают от кровотечений.



У молодых людей появились простатиты, у женщин — кисты, рак молочной железы. Благодаря привитым с детства матерям, сегодня рождаются 10% детей с пороками сердца и огромное количество детей просто не рождаются на свет, так как из-за врожденных уродств беременности прерываются.

ГОСПОДИН МУТАНТ

Итак, мы медленно, но верно мутируем. Хваленый иммунитет, который должен защищать нас от вирусов, бактерий и прочей заразы, выполняет свою функцию… но только на первом этапе вакцинации. Что потом? Потом возникает масса риторических вопросов.



Например, почему в цивилизованной и развитой Англии до сих пор не могут победить стафилококк, а у нас в Казахстане процветает туберкулез? Ведь от него прививаются все! Между тем, с точки зрения вреда вакцинации, этому есть вполне логичное объяснение.



Оказывается, когда человеку делают прививку, вырабатываются антитела, которые впоследствии. при встрече организма с этим же вирусом, нейтрализуют "кровного брата". Как? Они соединяются с ним и разрушают их, то есть клетки.



Вирус оказывается обезврежен, уничтожен, но попутно метод, которым убивается вирус, становится проблемным для самого человека. То есть чем больше в организме "порванных" клеток, тем больше образуется внутренних тромбов.

Кроме того, вирусы, привитые человеку и паразитирующие на его крови, взаимодействуют, тоже мутируют (они же живые!), становятся другими вирусами, против которых у врачей нет контрмер и противоядия! Пример — новый вирус атипичной пневмонии из Китая.

Новосибирские ученые установили. что оспенные вирусы являются самыми крупными и что при повторном контакте с менее крупными вирусами они обмениваются азотистыми основаниями, меняя ДНК. Именно с этим процессом ученые связывают появление самых разных штаммов гриппа, гепатита, СПИДа. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы не признать этого.



Болезни мутируют, и мы вместе с ним. Одна волна инфекции сменяется другой, при этом врачи говорят о гриппе А, В, С…



Скоро не хватит алфавита, чтобы промаркировать новые штаммы, но нам-то от этого не легче! Мы болеем. Причем, замордованные таблетками, пенициллином, биологическими добавками и прочими достижениями цивилизации, мы утратили жизненную способность естественного сопротивления. Живем, как во сне, в какой-то "отключке", разучившись бороться, слушать свой организм.



Мысль о всемогущей вакцине, которая из поколения в поколение нас бережет, на самом деле сделала нас беззащитными и пассивными калеками.

Правда, в последнее время, измотанные эпидемиями гриппа с тяжелыми осложнениями, а также бессилием официальной медицины, все большее число людей стали лечиться водичкой, горным воздухом, настоями еловых иголок.



В эту эпидемию гриппа во всех общественных местах на столах стояли блюдца с нарезанными чесноком и луком. И вот что удивительно: именно на эти средства организм откликается бодростью и хорошим самочувствием!

СТРАШНОЕ ПРОРОЧЕСТВО

Еще в 1972 году в журнале "Здравоохранение Казахстана" профессор Аманджолова предупреждала, что если иммунопрофилактика будет идти прежними темпами, то случится непоправимое. Люди начнут страдать болезнями, которые окажутся не под силу современной медицине.



Именно так все и случилось. Сердечно-сосудистые заболевания в стране стоят на первом месте, омолодилась онкология, нормой жизни стала аллергия, появился СПИД.



Вирусные заболевания — в прошлом. А что в будущем? Иммунологи с гордостью говорят о том. что после прививки вырабатываются антитела, которые противостоят возбудителям заболеваний. Но что происходит в организме в дальнейшем, не знает никто… Почему мы, напичканные и тем и этим, чахнем от блуждающих болей в организме, от каких-то странных хронических недугов и тратим невероятные средства на… лекарства!

Оказывается, иммунизация ведет к разрушению клеток (кстати, радиация тоже вызывает разрушение клеток и потому считается опасной, но признать опасной вакцинацию никому даже в голову не приходит). Между тем, "умные" бактерии научились расщеплять сахара человеческой крови, разрушать эритроциты и вызывать тромбоз в кровотоке.



Тромбы, в свою очередь, вызывают отек. кровоизлияние, гибель клеток и лейкоцитов. При гибели лейкоцитов начинается воспалительный процесс, который влечет за собой склероз, быстрое старение органа, либо при распаде погибших участков ткани появляются язвы, в которых образуются запретные клоны…



Не случайно первыми под новые болезни — иммуннодефицита в частности — попали жители Африканского континента. Именно там Луи Пастер в начале века начал делать прививки, воздействуя на иммунную систему местных жителей. Стремясь уберечь их от эпидемий, там привито больше поколений, и потому там появился СПИД.

СПАСЕНИЕ УМИРАЮЩИХ…

Ставить перед медиками вопрос о том, что надо срочно что-то делать, значит толочь воду в ступе. Менталитет людей не позволит отказаться от прививок и даже пересмотреть их календарь. Представьте сенсационное заявление следующего содержания: призываем всех жить по Дарвину, уповая на естественный отбор! Лично вы согласитесь на это?

При этом вы будете знать, что естественность заключается в следующем: от инфекции будут гибнуть не все люди… Во-первых, инфекционные заболевания уже более-менее научились лечить, а во-вторых, вирусы действуют на людей избирательно. Одна инфекция "косит" одних, другая других. Чума имеет общие структуры с первой группой крови, и тогда "везет" тем. у кого первая группа, а холера — со второй. Имеющие иные группы крови могут не бояться этих заболеваний.

Спрашивать в таких случаях, что делать, бессмысленно. Нужно уметь лечить людей, а не прививать. Хотя профессор Аманджолова лично для себя выработала свою систему оздоровления. Она употребляет аспирин — три таблетки в день (для разжижения крови) и практикует дыхательные упражнения собственной методики. Говорит, что после глубокого вдоха надо сильно и интенсивно выдыхать, чтобы очищалась кровь.

Раиса Садыковна Аманджолова, доктор наук, профессор. Родилась 18 мая 1918 года в селе Кара-Турук Чиликского района Алматинской области. В 1939 году окончила медицинский институт. Автор монографии "Причины роста осложнений беременности и заболеваемости населения планеты. Принципы и меры профилактики и терапии" (1992 г.)



Имеет патент как автор закона "Эволюция материи и мироздания — ключевые инструменты природы в эволюции неживой-живой материи, целостных организмов и их болезней". Обладатель почетного международного звания "Человек пятилетия", который был присужден Аманджоловой международными организациями.



Автор более 150 публикаций. Автор концепции "Многопричинность и единый механизм развития морфологических изменений и симптомов общей патологии во внутри– и внеутробном организме". Еще при Советской власти, 30 лет назад, она выступила против прививок, которые хоть и спасают от болезней, зато несут потомкам другие эпидемии (типа СПИДа).

Ирина Чичикова



Секреты здоровья (Казахстан), 5 (65) от 1 мая 2003 г.