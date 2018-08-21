Валентин Русов. Сражение за историю

Вся история человечества – это не прекращающиеся войны, битвы, сражения… Когда-же этот бестолковый Гомо-Сапиенс поймет простую вещь – хватит воевать, хватит убивать друг друга, заниматься самоуничтожением.



Причем на этих войнах погибали и продолжают погибать лучшая часть людей – молодые, крепкие воины, главное предназначение которых – продолжать человеческий род. Гибнут невинные старики и женщины. Самое страшное, что в гарниле войн гибнут земные ангелы – дети. Простая, но потрясающая истина!



Природа животного мира такова, что любому зверю жизненно важно охотиться, добывать пропитание, это всего несколько особей и баланс в природе не нарушается. Об этом мы узнаем еще в школьном возрасте, а вот взрослыми ломаем голову – почему у Гомо-Сапиенс такая дьявольская сущность, многократно превосходящая звериную – уничтожать даже своих сородичей тысячами, миллионами…

Таковы жестокие реалии существования человека на планете Земля.

По этому поводу можно долго философствовать, но это предисловие к озаглавленной теме.

Человечество росло, развивалось, научилось читать и писать. Появились летописцы, журналисты и прочие писатели. И вот, что называется – приехали к информационным войнам, которые стали уже настоящими сражениями за истину в экономике, политике, истории…

Правильно говорят: нет одинаковых людей, одинаковых характеров и об одном и том-же факте, событии, разные люди, особенно имеющие разное воспитание и гражданскую позицию, говорят и пишут прямопротивоположные вещи. Так родилась дезинформация – главный продукт информационных войн и сражений.

Сколько сломано копий на информационных фронтах и битвах, уже неисчислимое количество. Достаточно почитать оппозиционные националистические СМИ в Белоруссии, такие, как польский телеканал «Белсат», американское «Радыё Свабода», «без роду без племени тутэйшие» – «ТутБай», «Народная воля», «Наша Нива» и другие.

Информационные войны имеют еще одно уродливое явление – предательство. Впрочем это присуще очень многим сферам человеческой жизни: супружеская измена, измена другу, даже Родине.

Возвращаясь к животному миру, говоря даже о самых кровожадных из них – плотоядных, надо сказать совершенно определенно, что среди них, при всех негативных моментах, напрочь отсутствует такое явление, как предательство. Может это им не позволяет совершать очень низкий уровень интеллекта? Тогда, как можно оправдать это явление среди Гомо-Сапиенс? Особенно возмутительно, что этот изуверский акт наши сородичи готовят и осуществляют специально, умело и к месту сказать чудовищно.

Вспоминается в этой гнусной методике штампованный продажной геббельсовской пропагандой лозунг: «Чем грязнее ложь – тем скорее ей поверят».

Как ни странно, но это действует. Так действуют и применяют эту методику сотрудники белорусских оппозиционных СМИ. И это не голословно. В интернете сейчас гуляет видеоролик, в котором фактически показан акт предательства. Судите сами. Оппозиционеры и функционеры БНФ проводят междусобойчик и на него приглашают почтенных представителей Национальной Академии Наук Республики Беларусь – ученых историков. По ходу этого шабаша включается гимн, так называемой Белорусской Народной Республики, а на экране развиваются бело-красно-белый флаг и герб этой мертворожденной организации. Сторонники БНФ тут-же вскакивают, но, самое странное, что, поддавшись их националистической истерии очень напоминавшую угоднический пассаж белорусских лизоблюдов немецко-фашистским властям времен Великой Отечественной войны, как загипнотизированные встали сотрудники Белорусской Академии Наук и тем самым выразили свою измену Республике Беларусь, её символике и белорусскому народу.

Список «историков» поименно:

Валентин Голубев – доктор наук, профессор НАН РБ (один из основателей БНФ);

Владимир Ляховский – кандидат исторических наук, преподаватель БГУ;

Валентин Мазец – кандидат исторических наук, НАН РБ;

Сергей Хоревский – кандидат искуствоведения, историк культуры;

Олег Трусов – кандидат исторических наук (один из основателей БНФ);

Глеб Лабуденка – ведущий польского телеканала «Белсат»;

– и другие.

Часто причина предательства хорошо известна, вспомним 30 сребреников, а затем распятие по доносу продажного ученика его учителя!

Позор предателям! А вот последствия этого факта не должны остаться для предателей Белой Руси безнаказанными. Ибо безнаказанность является не только дурным заразительным примером для их последышей, учеников и коллег, но самое ужасное рождает беззаконие.

А беззаконие ведет к развалу государства, как на Украине. Вот вам причина и следствие. Для нас это звучит, как трагедия, а для предателей триумф.

В этой связи, остается лишь напомнить слова Эдмунда Бёрка – «Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали».

Автор: Валентин Русов