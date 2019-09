Сенсационное исследование: привитые от гриппа на 530% больше распространяют грипп, чем непривитые

Сенсационное исследование вакцины от гриппа: на 530% больше «частиц вируса гриппа воздушно-капельным путем» передается людьми, сделавшими прививку от гриппа.



То есть вакцины от гриппа на самом деле распространяют грипп!

Новое сенсационное научное исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) обнаружило, что люди, получившие вакцину от гриппа, передают воздушно-капельным путем на 530% больше частиц вируса гриппа в сравнении с не вакцинированными людьми.



То есть по сути обнаружены фактические доказательства, что вакцина от гриппа распространяет грипп, и что так называемый «коллективный иммунитет» – это медицинский миф, поскольку «коллектив» фактически превращен в носителей и распространителей гриппа.

Сенсационная находка описана в исследовании, озаглавленном «Инфекционные вирусы в дыхании людей, имеющих симптомы сезонного гриппа в среде учащихся» (Infectious virus in exhaled breath of symptomatic seasonal influenza cases from a college community). Авторами исследования являются Jing Yan, Michael Grantham, Jovan Pantelic, P. Jacob Bueno de Mesquita, Barbara Albert, Fengjie Liu, Sheryl Ehrman, Donald K. Milton and EMIT Consortium.