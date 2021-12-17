„В 1989 году Малоун опубликовал статью под названием «Катионная липосомно-опосредованная трансфекция РНК».



В этом исследовании ученый обнаружил, что можно переносить частицу мРНК, защищенную липосомой, в клетки для выработки ими белков.



Год спустя он провел опыт на лабораторных мышах.



Нынешние мРНК-вакцины действительно используют тот же метод доставки мРНК в клетки человека.



Однако исследования Мэлоуна не могут считаться «изобретением мРНК-вакцин», поскольку необходимо было еще заставить эту частицу оставаться в клетках достаточно долго и вырабатывать желаемый белок, чего Мэлоун в своём исследовании не добился.



Кроме того, введение мРНК вызывало воспалительную реакцию при попадании в организм и нужно было найти способ, как этого избежать. К решению этой проблемы Мэлоун также не имеет отношения.”

Вот цитата из казахского издания ().Обратите внимание, выше опровергается утверждение Малоуна, будто он, цитируем, „изобретатель мРНК-вакцин”.

И тут же:

„В действительности создателями платформы для мРНК-вакцин считаются доктор наук , биохимик и нынешний заместитель старшего вице-президента BioNTech Каталина Карико и её коллега иммунолог Дрю Вайсман.”

И тут же авторы заключают, что „создателями платформы для мРНК-вакцин” являются другие люди, не Малоун. Т.е. налицо явная подмена тезиса, ибо создание платформы и конкретной вакцины – понятия не тождественные.А Малоун, судя по сказанному в первой цитате и по факту обладания патентами на открытие „”, как раз таки создатель платформы. Не вакцины, а именно платформы, на которой впоследствии будут создаваться вакцины мРНК.

Кстати, кем „считаются” сотрудники BioNTech изобретателями платформы, на каком основании – тоже непонятно. Но в любом случае Малоун – весьма компетентный специалист в области взаимодействия частиц мРНК с клетками организма реципиента.



Что же касается информации, выданной пляшущим под американскую дудку редакционным ансамблем хохлов, то там всё просто:

„Роберт Малоун не является создателем мРНК-вакцины. Более того, он даже не причастен к технологии, которая лежит в основе вакцины. Технологию разработали американские ученые Каталин Карико и Дрю Вайсман.”

„Ранее Роберт Малоун распространял фейки об опасности спайк-белка с мРНК-вакцин.”

„Роберт Уоллес Мэлоун — американский вирусолог и иммунолог со стажем более 20 лет.



Окончил Калифорнийский университет в Дэвисе и получил степень доктора медицины в Северо-Западном университете, штат Иллинойс.



Его работа была сосредоточена на технологиях мРНК, разработке фармацевтических препаратов и исследованиях по перепрофилированию лекарств.



За свою карьеру он успел проработал в нескольких университетах США. Например, в Калифорнийском университете Дэвиса, Университете Мэриленда и Университете штата Кеннесо.



Также работал в разных фармацевтических компаниях по созданию вакцин и занимался разработкой методов лечения против вируса Зика при госфинансировании правительства США…



…За свою карьеру написал множество исследований в области иммунологии. По данным Google Scholar, его научные работы цитировались более 12 тысяч раз. Правда ряд его исследований являются предварительными и не прошли экспертное заключение.”

„После того, как в сети начали появляться разоблачения, Роберт Малоун даже обратился в фактчекинговое издание Logically, оспорив их заключение и заявив в письме, что он изобрел не мРНК-вакцины, а «технологическую платформу для создания вакцин».



Он выслал фактчекерам копии девяти своих патентов. Издание проверило патенты — ни один из патентов не доказал, что Мэлоун изобрел мРНК-вакцины.”

(S-белок)

Здесь уже откровенная ложь: как это, „не причастен к технологии, которая лежит в основе вакцины”, коли ещё в 1989 году название его статьи, упомянутой выше („Катионная липосомно-опосредованная трансфекция РНК”), как раз и раскрывает суть рассматриваемой технологии!Любители американского сала, вы, похоже, перепутали процесс трансфекции генов с актом дефекации!Кстати, любопытен и подзаголовок этих гурманов:„Проверка фактов в рамках сотрудничества с Facebook”. Не знаем, как вам, читатель, но на наш взгляд на сегодня именно Фейсбук – наиболее лживая, наиболее ангажированная и наиболее тоталитарная соцсеть.Ещё одна ложь, кстати, общая для обоих рассматриваемых СМИ, это следующее утверждение,Оставим в покое почитателей горилки и снова обратимся к казахам.Понятно, что в любой дезинформации всегда можно отыскать полезные сведения. Так и с их изданием: там, в отличие от писаний свидомых журналистов, дана какая-никакая, но биография доктора Малоуна. Вот давайте и ознакомимся с ней.Кто-то после этого может утверждать, что Малоун не компетентен выносить определённые суждения о технологии мРНК-вакцин, об их воздействии на организм привитого??!И далее в статье казахов находим ещё один замечательный пассаж:Очередная, начинающая набивать оскомину манипуляция читателем через отказ от логики и здравого смысла: Малоун официально утверждает, что он изобрёл не вакцину, а технологическую платформу для её создания, а авторы снова твердят: не доказано, что Малоун изобрёл мРНК-вакцину!Ну как вам такой подход к читателю? За кого его держат – за тупого обывателя, неспособного увидеть отсутствие элементарной логики??!Хотя, справедливости ради, следует отметить такое обстоятельство. Статья в казахском СМИ подписана недавним выпускником-журналистом алма-атинского университета А. Григорянцем, четыре года искавшего своё место в этой древней профессии в разных изданиях и лишь в этом году обосновавшимся в указанном СМИ.И этот, ещё до конца не испорченный журналист, хотя бы попытался сохранить какую-то объективность, хотя вволю позаимствовал ковидобесные клише для характеристики Малоуна.А вот украинский текст подписан скромно: „группа авторов”.А что же случилось совсем недавно, почему потребовалось обратиться к материалам грантоедских критиков доктора Малоуна?А случилось крайне важное событие: появление на весьма респектабельной швейцарской платформе MDPI сенсационной статьи под заголовком(SARS–CoV–2 Spike Impairs DNA Damage Repair and Inhibits V(D)J Recombination In Vitro).



(MDPI -Multidisciplinary Digital Publishing Institute – публикует более 300 научных ревю, из которых 159 учитываются международной базой данных Web of Science. MDPI поддерживается более 67.000 учёных и университетских издателей, в нём печатались более 263.000 авторов.)



Авторы статьи:

Hui Jiang и Ya-Fang Mei,

Department of Clinical Microbiology and Virology, Umeå University, Sweden.



Желающие ознакомиться со стаьёй найдут её на английском по ссылке выше, мы же заканчиваем на сегодня это обширное предисловие к статье, обзор которой на русском будет опубликован завтра утром.



Возвращаясь к Малоуну, опубликуем его краткое выступление, где, в частности, было сказано следующее:

„…Часть вирусного генетического кода будет вколота в организм и попадёт в родные клетки Вашего ребёнка.



Этот генетический код заставит тело Вашего ребёнка производить токсичный S-белок (spike-protein).



Эти белки часто приводят к непоправимому повреждению ключевых тканей и органов в организме детей (прим. – не только детей!).



Речь о поражениях мозговой ткани, нервной системы, сердечной мышцы, сосудистой системы (в том числе – образование тромбов), репродуктивной системы, и, что самое важное – эта вакцина может стать триггером для фундаментальных изменений в иммунной системе ребёнка.”

на мероприятии в прямом эфире, организованном Unity Project и Global Covid Summit 12 декабря

РЕЧЬ ДОКТОРА Р. МАЛОУН (один из создателей мРНК технологии для вакцинации), обращение к родителям по теме применения вакцин с генной технологией на детях.

«Я врач и учёный, но, что важнее – я отец и дед. Я обычно не зачитываю свои речи с листа, не готовлю их заранее, но то, что я сейчас скажу – настолько важно, что я хотел убедиться, что я ничего не забуду и не ошибусь ни в одном слове или факте, научном факте.



Я подписываюсь под тем, что я здесь сегодня заявляю, как человек, который построил всю свою карьеру учёного в сфере разработки и исследования вакцин. Я сам привился от Ковид (Модерна) и, в целом – я ЗА вакцинацию.

Я посвятил весь свой карьерный путь созданию эффективных и безопасных инструментов предупреждения и нейтрализации инфекционных заболеваний. Позже я опубликую текст этого выступления, чтобы вы могли поделиться им с близкими и друзьями.

О чем же я хочу сегодня сказать… До того, как Вы дадите согласие на вакцинацию Вашего ребёнка (решение, которое не имеет обратного хода), я хотел поделиться с Вами научными фактами по этой технологии вакцинации – генной (прим. – это как мРНК, так и векторные вакцины), которая основана на той мРНК технологии, которую я собственноручно создал некоторое время назад.

Есть 3 основных вещи, которые родители должны осознать прежде, чем они примут это необратимое решение.

Первое - часть вирусного генетического кода будет вколота в организм и попадёт в родные клетки Вашего ребёнка. Этот генетический код заставит тело Вашего ребёнка производить токсичный S-белок (spike-protein).



Эти белки часто приводят к непоправимому повреждению ключевых тканей и органов в организме детей (прим. – не только детей!).



Речь о поражениях мозговой ткани, нервной системы, сердечной мышцы, сосудистой системы (в том числе – образование тромбов), репродуктивной системы, и, что самое важное – эта вакцина может стать триггером для фундаментальных изменений в иммунной системе ребёнка.

То, что вызывает наибольшую тревогу – это тот факт, что когда такие повреждения происходят, они непоправимы, их нельзя ‘излечить’. Невозможно вылечить повреждения тканей мозга, реверсировать физические шрамы на сердечной мышце, невозможно вернуть в первоначальное состояние иммунную систему, изменённую генетически.

Эта вакцина также может причинять вред репродуктивной системе Вашего ребёнка, сказываясь на продолжении рода Вашей семьи.

Второе, что Вам следует знать – эта новая технология вакцинации не прошла адекватных и полноценных исследований и испытаний. Нам нужно минимум 5 лет на анализ и тестирование, прежде чем мы сможем оценить риски этой новой технологии сколько-нибудь реалистично.



Вред и риски новых препаратов очень часто проявляются через много лет после того, как они вводятся в оборот.

Я прошу Вас задать себе один вопрос, прошу, как родитель – хотите ли Вы, чтобы Ваш ребёнок стал частью крупнейшего эксперимента в человеческой истории?…

И последнее. Аргумент, который Вам приводят для оправдания вакцинации Вашего ребёнка – ЛОЖЬ. Ваши дети НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ НИКАКОЙ ОПАСНОСТИ НИ ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛЕЙ, НИ ДЛЯ СВОИХ ДЕДУШЕК И БАБУШЕК.



Наоборот! Их иммунитет, приобретённый вследствие естественного перебаливания Ковид – КРИТИЧЕН для здоровья не только Вашей семьи, но и, возможно, всего мира.

Резюмируя все вышесказанное – нет никаких преимуществ для Ваших детей или Вашей семьи, которые оправдывали бы вакцинацию детей от минимальных рисков вируса… вакцинацию препаратом, риски побочных эффектов и осложнений от которого уже известны, и с которыми Вам, как родителю, и Вашему ребёнку придётся жить всю оставшуюся жизнь.

Соотношение риски/выгода в случае с этой конкретной вакциной – даже близко не может служить аргументом в пользу этого укола для детей.



Я, как отец и дед, призываю всех вас – отстаивайте здоровье своих детей, не подчиняйтесь и боритесь за право выбирать.»



***

.