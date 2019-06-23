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Привлечение туристов

13:47. 23 июня 2019 Просмотров - 88 3 коммент. Опубликовал:


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5086358.html

Метки: грузия, идиоты, Россия, юмор

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2940 2504
    Лариса Петрова 23 июня 2019 в 16:05

    Такая президентша последних туристов распугает. Вопрос: а у этой дамы есть дети и внуки или она, как многие западные руководители, чаилдфри?

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  • 3182 552
    ХОХОЛ 23 июня 2019 в 16:07

    Зомбоящик показал как простые прохожие в Грузии влезли в драку защищая русских журналистов от отморозков.
    А вот в Хохланде такое НЕВОЗМОЖНО.
    Все эти Серые и проч. косящие под россиян их с радостью удавят на улицах их Киева или Жмеринки

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