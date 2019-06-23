Привлечение туристов
13:47. 23 июня 2019 Просмотров - 88 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Май
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
В делах духа логика одна для всех — Любовь.
Такая президентша последних туристов распугает. Вопрос: а у этой дамы есть дети и внуки или она, как многие западные руководители, чаилдфри?
Ты в интернете.
Спроси у ГУГЛА….
Или даже на такое мозгоф нехватает?
Зомбоящик показал как простые прохожие в Грузии влезли в драку защищая русских журналистов от отморозков.
А вот в Хохланде такое НЕВОЗМОЖНО.
Все эти Серые и проч. косящие под россиян их с радостью удавят на улицах их Киева или Жмеринки