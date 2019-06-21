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Зеленский и Европа, олигархи и Молдавия, арест Платини

09:14. 21 июня 2019 Просмотров - 272 Нет комментариев Опубликовал:

Первое европейское турне Зеленского по Европе получилось очень странным. На встрече с главой Франции, Зеленский нашел ошибку в словах Эммануэля Макрона, в Германии не согласился с Ангелой Меркель. А потом германского канцлера начало, в буквальном смысле, трясти рядом с новым главой Украины.

Об этом и многом другом в новом выпуске видеоблога, записанного совместно с коллегами из Федерального агентства новостей.

Хронометраж:

00:20 — О первом европейском турне президента Зеленского
07:45 — О перевороте в Молдавии
16:40 — Почему задержан экс-глава УЕФА Мишель Платини

Скачать аудио

Текстовую версию можно прочитать здесь:
https://riafan.ru/1188668-proklyate-ukrainy-privelo-angelu-merkel-v-sostoyanie-tryaski-nikolai-starikov-fan-tv

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104986

Метки: блог, Видео, точка зрения

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