RAND Corporation: как США будут уничтожать Россию
Американский разведывательно-аналитический центр RAND Corporation, работающий по заказу Пентагона и Правительства США, разразился докладом под названием «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций». В нём детально, на 354 страницах, изложено стратегическое видение США по уничтожению России силами НАТО снаружи и «пятой колонной» внутри страны, нанесение ударов по болевым точкам. Во многом этот аналитический доклад, изложенные в нём факты, подкрепляют и объясняет те или иные действия со стороны президента США Дональда Трампа, ЦРУ, АНБ и других силовых структур Вашингтона, которые мы часто наблюдаем в последних новостях. Какой должна быть внешняя политика России, в т.ч. в международных отношениях, чтобы быть устойчивой к этой агрессии? Нужно ли предпринимать чрезвычайные меры? Чем должен руководствоваться президент России Владимир Путин в принятии решений? Какова должна быть экономическая политика внутри нашей страны, чтобы не угодить в тупик либеральных догматов? Всё это и многое другое обсудили в последнем выпуске моего видеоблога.
Хронометраж:
00:12 – потеря 14 офицеров ВМФ России в Баренцевом море — общенациональная трагедия
01:30 – о докладе RAND Corporation «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций»
22:08 – какой должна быть внешняя политика России, чтобы не допустить реализации планов США по её уничтожению?
29:07 – может ли либеральная догма в экономке России существовать после краха либеральной идеи?
36:42 – Турция как «свой человек» в стане потенциального противника
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Путин, смерть либерализма и кот Бари Алибасова
- Второй срок Трампа и кибератаки на Россию
- 22 июня, Прямая линия Путина, беспилотники и ЖКХ, евромайдан по-грузински
- Зеленский и Европа, олигархи и Молдавия, арест Платини
- МВД и мы, Молдавия, танкеры, конкурс
- Голунов, ПМЭФ и День России
- Мусорная реформа, деньги и протесты
- Секретные протоколы, памятник Жукову и «честная конкуренция»
- Трамп и Иран, отцовский капитал, Сталин и Куприн
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105389