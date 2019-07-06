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RAND Corporation: как США будут уничтожать Россию

08:23. 6 июля 2019 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Американский разведывательно-аналитический центр RAND Corporation, работающий по заказу Пентагона и Правительства США, разразился докладом под названием «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций». В нём детально, на 354 страницах, изложено стратегическое видение США по уничтожению России силами НАТО снаружи и «пятой колонной» внутри страны, нанесение ударов по болевым точкам. Во многом этот аналитический доклад, изложенные в нём факты, подкрепляют и объясняет те или иные действия со стороны президента США Дональда Трампа, ЦРУ, АНБ и других силовых структур Вашингтона, которые мы часто наблюдаем в последних новостях. Какой должна быть внешняя политика России, в т.ч. в международных отношениях, чтобы быть устойчивой к этой агрессии? Нужно ли предпринимать чрезвычайные меры? Чем должен руководствоваться президент России Владимир Путин в принятии решений? Какова должна быть экономическая политика внутри нашей страны, чтобы не угодить в тупик либеральных догматов? Всё это и многое другое обсудили в последнем выпуске моего видеоблога.

Хронометраж:
00:12 – потеря 14 офицеров ВМФ России в Баренцевом море — общенациональная трагедия
01:30 – о докладе RAND Corporation «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций»
22:08 – какой должна быть внешняя политика России, чтобы не допустить реализации планов США по её уничтожению?
29:07 – может ли либеральная догма в экономке России существовать после краха либеральной идеи?
36:42 – Турция как «свой человек» в стане потенциального противника

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105389

Метки: блог, Видео, видеоблог

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