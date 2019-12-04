Новости Украины и Новороссии 04 декабря 2019

Гарант Украины и Антарктида

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Зеленский представил план по возвращению уехавших за границу украинцев

Фото: ©president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Facebook объявил о запуске государственной программы по возвращению в страну украинцев, уехавших работать за границу, передает RT.

«Нас, украинцев, во всём мире 65 млн… Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой… чтобы и те, кто опустил руки, к сожалению, и планирует уехать из Украины, остались», — заявил украинский лидер.

Он рассказал, что украинские власти намерены запустить программу «Возвращайся и оставайся», первым этапом которой станет возможность для граждан получить кредиты для открытия бизнеса на сумму 1,5 млн гривен на пять лет.

«Ставки следующие: 5% — для действующего или нового бизнеса, который создаст не менее двух рабочих мест; 7% — для действующего или нового бизнеса с выручкой до 25 млн гривен… и 9% — для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 млн до 50 млн гривен и хочет расширить своё дело», — объяснил Зеленский.

Он добавил, что у правительства есть «ещё много интересных идей».

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Получил загранпаспорт Украины: СБУ арестовала единоросса из Севастополя

СБУ допрашивает арестованного на Украине члена политсовета «Единой России» из Севастополя Игоря Кучерявого. Арест Кучерявого произошел на погранпункте «Каланчак», на границе Республики Крым с Херсонской областью Украины, во время прохождения Кучерявым паспортного контроля.

Задержали Кучерявого и передали его СБУ участники так называемого гражданского формирования (по факту — незаконной вооруженной группировки) «Аскер», финансируемого сбежавшим на Украину бывшим вице-премьером Крыма Ленуром Ислямовым. В составе «Аскера» находятся преимущественно крымско-татарские националисты и исламисты.

«Игорь Кучерявый приехал в Украину, чтобы получить украинский заграничный паспорт. Известен тем, что активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии „Единая Россия“. Во время аннексии полуострова он организовывал так называемые отряды самообороны и блокпосты в Севастополе. Минобороны России наградило его медалью „За возвращение Крыма“», — сообщает, ссылаясь на представителей «Аскера», украинское издание «Деловая столица».

Кучерявого заключили под стражу, судить его будут в Херсоне. Ситуацию с Кучерявым прокомментировал в своем Facebook Ленур Ислямов:

«Ему задали вопрос: „Зачем тебе паспорт Украины? Ты же единоросс, у тебя же все хорошо должно быть“.

Ответ Кучерявого был такой: „Было дело, да прошло. С тем, что выдают в Крыму, никуда за границу России не поедешь, а ездить хочется“».

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На Украине объяснили опасность «Турецкого потока» для страны (ВИДЕО)

Украинский эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский заявил, что запуск газопровода «Турецкий поток» окажется для Киева даже более болезненным, чем запуск «Северного потока — 2». «„Турецкий поток“ заберет (газ — прим. РВ) с нашего южного направления, это Одесса-Ананьев-Измаил. То есть, это газ, который шел в направлении Турции через Молдавию и Румынию», — заявил он в эфире украинского ТВ. Он полагает, что поставки по этому трубопроводу полностью перекроют потребности Турции в газе, который ранее транспортировался через территорию Украины. «Вторая нитка („Турецкого потока“. — прим. РВ) еще больше усугубит. То есть, для нас, как ни парадоксально, „Турецкий поток“ представляет большую угрозу, нежели „Северный поток — 2“», — пугает он украинцев. Землянский добавил, что «Турецкий поток» будет полностью обеспечивать газом юго-восточную и центральную Европу, и напомнил о строительстве в Болгарии нитки трубопровода, идущей до Центрально-европейского газового хаба в австрийском Баумгартене. «Открытие газопровода произойдет практически через месяц. И это серьезная угроза», — заключил он. Пользователи Интернет, подписчики телеканала NewsOne в YouTube комментируют высказывание эксперта в основном в ироничном ключе: «Для Украины Украина — самая большая угроза!», «Непонятно, какое отношение имеет большой нищий хутор к российского газа?», «Удивительные люди. Воюют с Россией, и контракт на прокачку русского газа хотят», «Интересно, как на голову налазят одновременно-Война с Россией и переговоры главнокомандующих о баблосах?!», «Подумаешь, ну от российского газа зависим, ну от кредитов МВФ, ну от польских грядок… Ну вообще-то мы незалежные… Независимые.» Справка РВ Две нитки газопровода «Турецкий поток» мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая проложены по дну Черного моря. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Читайте также: Взрыв под Белгородом: из под завалов достают людей, число пострадавших растёт — подробности (+ВИДЕО, ФОТО) На видео с 6:09

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В бундестаге рассказали, что думают об Украине и «Северном потоке-2»

Позиция Киева по «Северному потоку-2» ставит под вопрос помощь со стороны Евросоюза, поддержка Украиной позиции США в отношении газопровода неприемлема, заявил в интервью РИА Новости глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст. «Страна, которая получила и получает большую политическую и финансовую поддержку от ЕС, но в то же время выступает за экстерриториальные санкции США, которые торпедируют нашу энергетическую политику, ставит под вопрос эту помощь», — заявил он. Эрнст также не исключил, что Германия примет контрмеры в случае ввода США санкций против «Северного потока — 2». По его словам, речь может идти о повышении пошлин на американский СПГ. Ранее в МИД Украины заявили РИА Новости, что Киев рассчитывает использовать возможные санкции США против «Северного потока — 2» как инструмент в переговорах с Россией по транзиту газа. Конгресс США планирует остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» через закон о национальной обороне на 2020 год. При этом окончательного согласия между палатой представителей и сенатом США по этому вопросу пока нет. Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект «Северный поток-2» является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в Евросоюз. Читайте также: Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука выдвинули ультиматум Зеленскому прямо в Раде (ДОКУМЕНТ, ВИДЕО)

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Подготовка к «АТО»? Спецназ, бронетехника и вертолёты нацгвардии переброшены в горные районы Закарпатья (ФОТО)

На фоне сообщений о росте сепаратистских настроений в Закарпатье, мобильный резерв Национальной гвардии Украины с бронетехникой и вертолётами направлен для патрулирования региона, где обостряется конфликт с этническими венграми и русинами. В пресс-службе МВД Украины утверждают, что меры по усилению группировки НГУ не связаны с политическими конфликтами, а предприняты с целью повышения уровня безопасности отдыхающих, а также для оказания помощи Национальной полиции в борьбе с преступностью. Для организации более эффективной работы и для обеспечения подкрепления в случае осложнения оперативной обстановки, в состав мобильного резерва привлечены дополнительные подразделения из состава сил спецназначения и вертолёты Нацгвардии. «Для бойцов горно-патрульной роты Нацгвардии появилась ответственная работа — патрулирование горных районов Закарпатья. Для выполнения задач патрули будут использовать квадроциклы, снегоходы, лыжи и горное снаряжение», — отметили в ведомстве. Кроме того, на вооружении у нацгвардейцев есть тепловизоры и приборы ночного видения. Читайте также: Бандеровский муравейник: шокирующие факты из жизни Западной Украины

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Газовая война: Как Россия может помочь поднять рейтинг Зеленского (ВИДЕО)

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором украинской газовой темы. Вчера Владимир Зеленский провел совещание (вернее, провел пиар-акцию в виде совещания) по вопросу снижения тарифов на тепло и газ. Этот вопрос постепенно из второстепенных перешел в украинских СМИ в топовые. И это не случайно. Нет, дело не в том, что по календарю началась зима и население потянулось в кассу оплачивать услуги ЖКХ. Власти плевать и на цены, и на население. Но ей не плевать на свой стремительно падающий рейтинг. Как только у нее появляется возможность его поднять, в ход идут все возможные варианты. В том числе и сотрудничество с Россией. Да-да, именно с Россией, которая, несмотря ни на что, именно сейчас может помочь Зеленскому (и себе, конечно). Сегодня складывается ситуация, схожая с 2009 годом, когда Юлия Тимошенко под закат первого Майдана, работая на патриотическую аудиторию, умудрилась подписать кабальный для страны договор, за который она потом отсидела при Януковиче, и который сегодня Киев оспаривает в Стокгольме. Зеленскому нужен дешевый газ на год-другой? Да не вопрос. Москва готова дать Киеву скидку, но на ее условиях. Читайте также: Бандеровский муравейник: шокирующие факты из жизни Западной Украины

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Пять сценариев: у Зеленского рассказали о планах реинтеграции Донбасса

Координационное совещание в рамках подготовки к встрече лидеров стран «нормандской четверки» прошло в администрации президента Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства. Участники мероприятия утвердили пять сценариев реинтеграции Донбасса. «Президент четко очертил недопустимость решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами», — говорится в сообщении. Для изучения деталей Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения оккупационной операции. Также отмечается, что секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при активной поддержке западных партнеров Украина сможет вернуть территории и прекратить военные действия. Было принято решение, что непосредственно перед встречей в «нормандском формате» будет проведено заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского. Читайте также: «Хрен вам, а не Донецк»: Обращение экс-капитана команды «Шахтар» разозлило жителей ДНР (ФОТО)

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Как украинские нацисты похищали Цемаха

Как украинские нацисты похищали Цемаха

Это просто прекрасно. Один из выживших похитителей Цемаха, который потерял ногу на минном поле, оказался просто рафинированным нациком.Корреспондент нидерландского телеканала RTL Йероен Аккерманс снял ролик об украинских силовиках, которые похитили Владимира Цемаха из ДНР. В сюжете фигурирует в том числе военный Дмитрий Гержан («Тритон»), который ответил на вопрос телеканала о многочисленных татуировках с нацистской символикой.В сюжете RTL рассказывается, как Гержан и остальные члены группы похитили Цемаха. В ходе операции погиб один украинский силовик, а сам Гержан потерял ногу. В конце сюжета журналиста из Нидерландов просит украинца объяснить, почему у него на теле многочисленные татуировки с нацистской символикой и не является ли он фашистом.«Это абсолютно ошибочное мнение. Мы не являемся никакими фашистами. У моей свастики закрученные края, а не как у гитлеровской свастики», – заявил Гержан, показав символ, выбитый на локте.В то же время телеканал заострил внимание и на других символах, в том числе нарисованных на протезе: там появляется и обычная гитлеровская свастика, и, более того, символ СС – сдвоенная руна «зиг».В сюжете, размещенном на сайте телеканала, с украинскими силовиками говорят по-русски.Напомним, Цемаха похитили из ДНР украинские силовики как фигуранта дела о катастрофе малазийского Boeing в июле 2014 года. В ходе операции один украинский силовик погиб, второй потерял ногу. https://clck.ru/Kd98C – цинкНа Украине нет фашизма (с) любой идиот

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О сакральных темах

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В Германии схвачен беглый олигарх — враг Порошенко

В Германии задержали бывшего нардепа Александра Онищенко. Он находится в бегах из Украины с 2016 года. Этот депутат — известный газовый бизнесмен, который решал деликатные вопросы для Петра Порошенко, но потом побил с ним горшки, после чего попал под пресс уголовных дел. Не дожидаясь ареста, Онищенко уехал за границу и оттуда начал разоблачения коррупции президента и его окружения и опубликовал свои «пленки» — записи разговоров с президентом и людьми из его окружения. А также написал книгу «Петр Пятый». В целом, Онищенко сыграл далеко не последнюю роль в ослаблении режима Порошенко и его поражении на выборах. Впрочем, после смены власти уголовное преследование не закончилось и он продолжал оставаться за границей. Однако, буквально на прошлой неделе он заявил, что собирается вернуться на Украину и даже показал купленные билеты из Барселоны в Киев на декабрь. Однако стало известно, что он задержан несколько дней назад в Германии. Экс-нардепа задержали в немецком городе Аахен по запросу антикоррупционных органов Украины — Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины. В САП уже подтвердили, что немецкие власти задержали Онищенко именно по запросу из Украины. В Германию уже направлен запрос на выдачу. Далее немецкий суд должен вынести решение по его дальнейшей экстрадиции на Украину. На период рассмотрения этого вопроса суд должен определить Онищенко меру пресечения. Сейчас дата судебного заседания еще неизвестна. Интересно, что бывшего нардепа — олигарха задержали после того, как он сам в конце ноября изъявил желание вернуться на Украину. Он рассказал журналистам, что уже купил билет в эконом-классе на 13 декабря. Онищенко собирался прилететь в Киев рейсом компании Ryanair из Барселоны. На родине Онищенко собирался, по его словам, «добровольно принять участие в судебном процессе (который против него идет на Украине — ред.), а также дать широкие показания по коррупции Порошенко». Адвокат бывшего народного депутата Александра Онищенко Олег Ищенко прокомментировал известие о задержании в ФРГ своего клиента. Ищенко не подтвердил, но и не опроверг эту новость. «Сторона защиты проверяет информацию о факте задержания. На сегодня факт в том, что Онищенко обратился за защитой в Королевство Испании. Поэтому нам не понятны основания для его задержания. Тем более, что статус лица, которое обратилось за международной защитой, давал иммунитет от задержания. Будем держать в курсе о происходящем», — сказал защитник. Адвокат также добавил, что сегодня состоялось заседание Антикоррупционного суда (четвертое по счету), на котором было принято решение отложить слушание дела Онищенко в связи с отсутствием у суда сведений о надлежащем уведомлении бизнесмена. Читайте также: Партии Порошенко, Тимошенко и Вакарчука выдвинули ультиматум Зеленскому прямо в Раде (ДОКУМЕНТ, ВИДЕО)

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Новая доза: США окажут Украине ракетную помощь

Власти США продолжают подсаживать своих киевских сателлитов на дорогостоящие ракеты, теперь Вашингтон намерен поставить «незалежной» новую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin. С таким заявлением выступил помощник главы американского Госдепа по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд. «Я считаю, что на очереди новые “Джавелины”. Я полагаю, что конгресс был уведомлен о дополнительном шаге по данной теме», — сказал помощник госсекретаря, выступая перед комитетом по международным делам сената Соединённых Штатов. Кристофер ​Форд пояснил, что Штаты уже предоставили Киеву различную военную помощь на сумму около 1,6 млрд долларов. Как ранее сообщалось, поставку Украине первой партии противотанковых ракет Javelin — 37 пусковых установок и 210 снарядов для них на общую сумму 47 миллионов долларов — Вашингтон одобрил ещё в марте 2018 г. Недавно появилась информация, что Госдеп одобрил продажу «незалежной» второй партии ПТРК «Джавелин» примерно на 40 миллионов долларов. Сейчас речь идёт о «продаже 150 ракет Javelin и связанного с ними оборудования, а также технической поддержки». Кроме ПТУР на Украине планируют закупить ещё 10 пусковых установок к ним. Перед этим советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О’Брайен жёстко заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь, Вашингтон надеется на компромиссные решения между Москвой и Киевом. Читайте также: СРОЧНО: На саммите НАТО призвали лидеров стран назвать Россию угрозой миропорядку

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Для борьбы со снегом в ДНР вышло около 100 единиц спецтехники

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“Жалостливая история о жизни в Европе”

Невдалий досвід переїзду в Німеччину. Агресія з боку німців

[ Нажмите, чтобы прочитать ] Хотів би поділитися своєю історією про життя в Європі для тих, хто готується до переїзду сюди з України.

Хочу відразу попередити, що в різних країнах та містах ЄС ставлення до українців може бути різним, і не факт, що з вами станеться те, що сталося зі мною.



У мого батька було німецьке громадянство, але поки я навчався в школі та інституті ми не збиралися нікуди переїжджати з Полтави. Коли відбулися події у Києві у 2013 році, я навчався на четвертому курсі полтавської медичної академії. На тлі загального обурення діями влади ми з батьком наприкінці грудня переїхали в наметовий табір на Майдан. Він медик, я студент-медик, і завдяки своїм знанням та навичкам, ми слідкували за здоров'ям тих, хто мешкав поруч з нами в містечку. Допомагали з ліками, виміряли температуру, тиск, робили уколи, боролися із застудами. У разі потреби обробляли поранення, садна, забої активістів. Одного разу прийшлось особисто давати відсіч "беркутовцям", у результаті чого батько отримав струс мозку. Після початку війни на Донбасі ми пішли добровольцями у "Дніпро-1". На жаль, я практично відразу травмував ногу, після чого зайнявся волонтерством. Згодом ми прислухалися до прохань матері й все-таки вирішили перебратися в Німеччину. Увесь переїзд з оформленням тривав рік і в результаті, в липні 2017 року ми опинилися в Ганновері.



На мій превеликий жаль, по мірі того, як німецькі родичі батька та його оточення більше дізнавалися про нашу громадську діяльність в Україні, у спілкуванні стали виникати непорозуміння. Батько сильно посварився з моїм дідусем, а я розірвав відносини з двоюрідними братами, яких дратували мої пости у фейсбуці на честь "Небесної сотні". При цьому у мене в мережі було чимало друзів-німців, що активно підтримували Майдан. Проте, як я згодом зрозумів, у реальному житті наших прихильників вкрай мало. Найбільшим ж розчаруванням у Ганновері цієї миті став досвід спілкування з колегами з м'ясокомбінату, куди я влаштувався. Кпини, різні знущання, зокрема з боку керівництва. Кульмінацією став словесний конфлікт, який переріс у бійку. В розмові я побіжно згадав пару історій з Майдану та пояснив деякі тонкощі волонтерської діяльності, а на мене з кулаками кинувся колега із звинуваченнями у нацизмі. Я потрапив в лікарню з переломами носу та орбітальної кістки. При цьому мене визнали провокатором та змусили звільнитися.



Останнім часом через мою активність в мережі (я пишу в декілька німецькомовних груп та сторінок) мені стали надходити повідомлення на пошту з погрозами. Часто від мене вимагали сплатити шантажерам гроші, щоб вони не надали недоброзичливцям мою адресу та телефон. Таким чином, останні півроку у Ганновері перетворилися на пекло для всієї моєї родини. Таке відчуття, що після розповідей про Україну нас занесли у чорний перелік. Нас буквально узнають в усіх установах Ганновера та вважають за потрібне дорікнути та зачепити за живе. У результаті, через ці всі скандали, батьки близькі до розлучення, а ми з матір'ю в розгубленості. Повертатися в Україну, враховуючи нестабільність обстановки, непередбачуваність Зеленського, недовіру силовиків до ветеранів АТО/ООС та активістів ми поки не плануємо. Головне, я впевнений, що в теперішніх економічних умовах не зможу в тій же Полтаві знайти нормальну роботу, щоб прогодувати себе та матір. До жахливого регресу в рівні життя я більше не готовий. Деякі друзі з Майдану пропонують тимчасово пожити в Росії. Але тут виникає питання безпеки. Саме висока вірогідність того, що зайва інформація про мене потрапить закордон, зупиняє мене від такого кроку. Найоптимальнішим варіантом та найменш ризиковим для комфорту мені здається переїзд до Канади. Там є зв'язки, багато співвітчизників. Але тут відразу виникає інше питання, де взяти гроші, щоб туди переїхати… Взагалі ситуація виглядає безвихідною. Продовжуємо перебирати варіанти та активно шукаємо підтримки.



На своєму прикладі я переконався, що Майдан, Революцію гідності, боротьбу за суверенітет і цілісність України рядові європейці сприймають більше з негативного боку. Звичайно, що перед переїздом сюди, треба про це пам'ятати. Якщо ви готові з цим жити, ковтати образи, тоді переїжджайте, але як на мене це був вкрай негативний досвід, та на мою думку, Німеччина зовсім не так близька до демократичних цінностей, як ми вважали, сидячи в наметах на Майдані. Дякую за увагу й сподіваюсь, що кому-небудь ця інформація буде корисною та допоможе вирішити переїжджати чи не переїжджати.

Жалостливая история "героя АТО", который переехал на ПМЖ в Германию История прекрасна и наглядна во всех отношениях.Алексей Яремчук https://chervonec-001.livejournal.com/3072248.html – цинк https://blogs.korrespondent.net/blog/politics/4165579 – первоисточник жалостливого рассказа на украинском языкеДля тех, у кого не открывается из-за отсутствия vpnНапомнило историю переселенца в Польшу, которого лупил владелец, но который боялся дать отпор, потому что в этом случае его отправили бы обратно на Украину.На эту тему напоминаю материал https://colonelcassad.livejournal.com/5347622.html , а то некоторые думают, что так не бывает. На деле, банальная история, которых еще будет немало. Разумеется, эти персонажи нахрен никому не нужны ни на Украине, ни в Европе.

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