Путин, смерть либерализма и кот Бари Алибасова
В новом видеоблоге мы обсудили новости последней недели, а также коснулись ряда важных вопросов. Коснулись встречи президентов России и США, Путина и Трампа, на саммите «Большой Двадцатки» G20. Много внимания уделили последнему интервью президента России американском таблойду The Financial Times. В рамках этого коснулись интереса со стороны США к дружбе России и Китая. В ходе интервью Путин заявил о крахе либеральной идеи — высказал свои соображения по этому поводу. Также речь зашла об очередном правовом нонсенсе со стороны США — аресте в Грузии и последующей экстрадиции гражданина России за покупку на eBay в 2011 году (разработчик авиасимулятора приобрел инструкцию пилота американского истребителя F16, выпущенную 20 лет назад). И напоследок коснулись самой важной темы всех новостных лент — какую окрошку, все-таки, предпочитает кот Бари Алибасова — на кефире или на квасе.
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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
- Путин, смерть либерализма и кот Бари Алибасова
- Второй срок Трампа и кибератаки на Россию
- 22 июня, Прямая линия Путина, беспилотники и ЖКХ, евромайдан по-грузински
- Зеленский и Европа, олигархи и Молдавия, арест Платини
- МВД и мы, Молдавия, танкеры, конкурс
- Голунов, ПМЭФ и День России
- Мусорная реформа, деньги и протесты
- Секретные протоколы, памятник Жукову и «честная конкуренция»
- Трамп и Иран, отцовский капитал, Сталин и Куприн
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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105258