Путин, смерть либерализма и кот Бари Алибасова

В новом видеоблоге мы обсудили новости последней недели, а также коснулись ряда важных вопросов. Коснулись встречи президентов России и США, Путина и Трампа, на саммите «Большой Двадцатки» G20. Много внимания уделили последнему интервью президента России американском таблойду The Financial Times. В рамках этого коснулись интереса со стороны США к дружбе России и Китая. В ходе интервью Путин заявил о крахе либеральной идеи — высказал свои соображения по этому поводу. Также речь зашла об очередном правовом нонсенсе со стороны США — аресте в Грузии и последующей экстрадиции гражданина России за покупку на eBay в 2011 году (разработчик авиасимулятора приобрел инструкцию пилота американского истребителя F16, выпущенную 20 лет назад). И напоследок коснулись самой важной темы всех новостных лент — какую окрошку, все-таки, предпочитает кот Бари Алибасова — на кефире или на квасе.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/105258