Изменение Конституции, украинские радикалы в Европе и новая книга о Сталине

В новом видеоблоге были затронуты важные вопросы. Поговорили о статье Председателя Госдумы В.В.Володина, суть которой заключается в предложениях по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Далее обсудили новые предвыборные призывы одного из основателей «Единой России», основателя НОД Евгения Фёдорова. После чего перешли к новостям из Италии, где была арестована банда украинских неонацистов за подготовку покушения на вице-премьера этой страны. Под конец речь зашла о моей новой книге, которая будет посвящена послевоенному периоду жизни Иосифа Виссарионовича Сталина.

Хронометраж:

00:03 — про изменение Конституции

05:43 — о новом предвыборном призыве единоросса Фёдорова

10:59 — об аресте банды украинских неонацистов в Италии

17:10 — когда выйдет новая книга о Сталине

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/106803