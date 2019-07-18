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Изменение Конституции, украинские радикалы в Европе и новая книга о Сталине

08:50. 18 июля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:

В новом видеоблоге были затронуты важные вопросы. Поговорили о статье Председателя Госдумы В.В.Володина, суть которой заключается в предложениях по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Далее обсудили новые предвыборные призывы одного из основателей «Единой России», основателя НОД Евгения Фёдорова. После чего перешли к новостям из Италии, где была арестована банда украинских неонацистов за подготовку покушения на вице-премьера этой страны. Под конец  речь зашла о моей новой книге, которая будет посвящена послевоенному периоду жизни Иосифа Виссарионовича Сталина.

Хронометраж:
00:03 — про изменение Конституции
05:43 — о новом предвыборном призыве единоросса Фёдорова
10:59 — об аресте банды украинских неонацистов в Италии
17:10 — когда выйдет новая книга о Сталине

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Видео ВК

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Источник: https://nstarikov.ru/blog/106803

Метки: блог, Видео, видеоблог

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