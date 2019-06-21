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Капитан, который сразу стал генералом

10:06. 21 июня 2019 Просмотров - 587 2 коммент. Опубликовал:


9 апреля 1943 года по личному распоряжению Сталина звание генерал-майор было присвоено капитану Михаилу Наумову. Случай беспрецедентный. За какие такие заслуги капитан стал сразу генералом?

Михаил Иванович Наумов родился в 1908 году в Пермской области в многодетной крестьянской семье. С 18 лет работал на шахтах пермского края. Принимал активное участие в комсомольском движении. 20-летним вступил в партию. В 1930 году рабочего парня призвали на действительную военную службу в войска ОГПУ. Идеальная анкета, грамотный, член партии – ну чем не будущий красный командир? Михаилу предложили остаться в армии, он согласился.




Михаил Наумов стал пограничником. Подымаясь по служебной лестнице, Наумов в 1933 году окончил пограничную школу, в 1937 – Высшую пограничную. 22 июня 1941 года Михаил встретил на западной границе под Львовом, буквально на днях получив звание капитана.



В первые дни войны он был назначен командиром арьергарда 13-го стрелкового корпуса. Арьергард — это подразделение, которое идет самым последним и принимает на себя все удары наступающего противника, прикрывая отступающие части. Арьергард должен стоять до последнего и не имеет права отступать без приказа ни при каких обстоятельствах. Наумов со своими пограничниками не отступал и поэтому вскоре оказался в окружении.



Пограничники пробирались на восток, но фронт катился еще быстрее. Наумов принял решение перейти к партизанской войне. В конце осени 1941 года отряд Наумова связался с сумскими партизанами. У народных мстителей свои законы. Капитанская шпала в петлице для них не значила ничего. Наумов, как и все, был зачислен в отряд рядовым бойцом. Свое право командовать другими надо было еще доказать. И Наумов доказывал, став начальником боевой группы, командиром отряда, начальником штаба партизанского соединения из 7 отрядов, а в январе 1943 года – командующим этим соединения.



За личное мужество партизан Наумов был награжден медалью «За отвагу». Эта награда, вручаемая рядовому и сержантскому составу, впоследствии соседствовала рядом с Золотой Звездой на груди генерала.



В феврале 1943 года Наумов посадил своих партизан на лошадей и тачанки, и соединение отправилось в рейд по тылам противника. За 65 дней они прошли 2379 км. по маршруту: Курская обл. – Сумская – Полтавская – Кировоградская – Одесская – Винницкая – Житомирская – Киевская – Пинская (БССР).





Взорванные мосты, разгромленные гарнизоны, сожженные склады, вновь организованные партизанские отряды – появление наумовцев всегда было внезапным и никогда не оставалось незамеченным. Уже в конце февраля Наумов получил радиограмму из штаба партизанского движения, что рейд вызвал интерес Верховного командования. 7 марта Наумову было присвоено звание Героя Советского Союза.



Самые тяжелые бои были в Винницкой области. Наумов понятия не имел, что проложил маршрут прямо через ставку Гитлера. Когда в Берлине узнали, что партизаны идут прямо на «Волчье логово», на ликвидацию соединения Наумова бросили танки и самолеты. Однако уничтожить группу не удалось. Партизаны выскочили из кольца, рейд продолжился и окончился в начале апреля 1943 года в Белоруссии. Когда Сталину доложили об итогах Степного рейда, проведенного капитаном-пограничником, Верховный покачал головой: «Капитан… Нет, не годится — генерал». 9 апреля 1943 года капитан Наумов стал генерал-майором. В июле 1943 года конное соединение Наумова совершило второй рейд, а в январе-апреле 1944 года – третий. Всего под командованием Наумова партизаны с боями прошли более 10.000 км, провели более 300 боевых операций. После войны Михаил Наумов служил в структурах МВД, с марта 1953 года занимал пост начальника управления ВВ МВД УССР.



Умер в 1974 году.

Опубликовано: legioner Источник

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8915221.html

Метки: вов, героизм, история ссср

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