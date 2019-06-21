Это сословие мало и худо знает Россию
18:00. 21 июня 2019 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Интересный фрагмент из чтений в Императорском обществе Истории и древностей Российских в 1864 году.
Рассматривая события европейских революций 1848-1849 годов, делаются интересные выводы о характере этих революций и о их влиянии на российское общество.
Совершился перелом, какому не было подобного в исторические времена: в две или три недели вся Европа перевернута была вверх дном
Со времен исторических возмущения и перевороты разного рода возникали беспрерывно тут и там, в различных точках населенного людьми материка, но, как явления частные; основанные на местных причинах, они представляли более или менее ограниченный круг действия и местное, а притом и преходящее, влияние. События, до которых внезапно и неожиданно дожило, наше поколение, и коих за несколько дней до совершения их не мог предугадать ни один из самых мудрых и опытных умов человеческих, представляют в этом отношении нечто вовсе исключительное: общность переворотов сих должна поразить в поставить в недоумение всякого. В глазах наших совершился перелом, какому не было подобного в исторические времена: в две или три недели вся Европа перевернута была вверх дном; в чем бы все это ни разрешилось, повторяем, никогда еще исторически мир не был свидетелем подобных событий.
В переворотах этих поражает нас:
1) общность и повсеместность их;
2) неизъяснимое и небывалое единодушие народов, а вследствие того
3) внезапность и сокрушительная сила движения;
4) отсутствие всякой личности, которая повсюду теряется в общности стремлений.
Смиряясь пред непостижимостью Промысла на счет будущности, пытливый ум человека стремится, однако же, невольно к разгадке настоящего, обращаясь к прошедшему. Архимедов рычаг, покачнувший ныне мир на оси его, явным образом покоится на двойственной точке опоры: одна, это требования духа человеческого, другая — нужды плотские; народ в обширном смысле, т. е., все сословия, хотят простора и свободы духа; а собственно народ, чернь, хочет хлеба. Обратимся же теперь сами на себя, или к себе. Что именно произвели перевороты эти в России? Чем они сказались в ней или как отразились? Чего ей ожидать и что остается делать теперь по чувству самохранения?
Рычаг, который встряхнул остальной мир, не мог и не может теперь покачнуть России, потому что у нас нет для него той опорной точки, которой требовал Архимед, и которая в наше время нашлась для всех почти земель, кроме нашего отечества. Общество, которое чувствует истинную потребность в свободе духовной, у нас очень невелико, а бездомных бобылей, которые живут, как говорится, из кулака в рот, у нас нет, или сравнительно с прочим населением число ничтожно. Из этого следует неоспоримо, что нам вовсе не угрожает то, что уже свершилось над другими, по крайней мере, не угрожает на основании тех причин, которые произвели перевороты эти в других местах. Между тем, однако же, отрицать нельзя, чтобы события, о коих мы говорим, не произвели у нас какого-то тревожного волнения умов, которое невольно сказывается тут и там неопределительным беспокойством и какими-то темными опасениями. Какая же тому причина, и что это доказывает? Скажем наперед всего, что умственное волнение и беспокойство это у нас вышли не из среды народа, ни даже из большинства населения: они только на нем отразились, или, вернее сказать, возбуждены в нем случайными и весьма неуместными обстоятельствами, чуждыми нашего быта. Высшее сословие наше, которое, и в добром и худом смысле, почти уравняло себя, скороспелкой, с высшими сословиями остальной Европы; это сословие мало и худо знает Россию, ее положение, силы, болезни, нужды, причуды и потребности…
Современный голос русского (в 1848 году) // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете. 1864. Июль-Сентябрь. Книга третья. —М.,1864.:
https://runivers.ru/gal/today.php?ID=471719 – цинк (как обычно рекомендую этот сайт, особенно раздел с историческими картами https://runivers.ru/mp/ – очень много исторической годноты)
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5082934.html