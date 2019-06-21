Совершился перелом, какому не было подобного в исторические времена: в две или три недели вся Европа перевернута была вверх дном

Высшее сословие наше, которое, и в добром и худом смысле, почти уравняло себя, скороспелкой, с высшими сословиями остальной Европы; это сословие мало и худо знает Россию, ее положение, силы, болезни, нужды, причуды и потребности…

Интересный фрагмент из чтений в Императорском обществе Истории и древностей Российских в 1864 году.Рассматривая события европейских революций 1848-1849 годов, делаются интересные выводы о характере этих революций и о их влиянии на российское общество.Современный голос русского (в 1848 году) // Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском Университете. 1864. Июль-Сентябрь. Книга третья. —М.,1864.: https://runivers.ru/gal/today.php?ID=471719 – цинк (как обычно рекомендую этот сайт, особенно раздел с историческими картами https://runivers.ru/mp/ – очень много исторической годноты)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5082934.html