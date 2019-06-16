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Изнанка прогресса. Какое будущее ждёт наших детей. Ольга Четверикова

19:33. 16 июня 2019 Просмотров - 65 2 коммент. Опубликовал:

Доцент МГИМО Ольга Четверикова о стратегических последствиях проекта "цифровая школа". Какое общество хотят создать архитекторы нового мира. Как происходит переход контроля над образованием от государства к корпорациям. Как происходит погружение в виртуальную реальность, какие последствия будет иметь машинизация сознания людей.

 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ema4XWQ392g

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2707 385
    ХОХОЛ 16 июня 2019 в 20:36

    Доцент МГИМО Ольга Четверикова
    ——–
    Враньё.
    Оленька там не работает

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    • 2509 2197
      maryХОХОЛ 16 июня 2019 в 20:55

      Правда?,а я когда-то была увлечена ее лекциями ,переживала ,потом ее траурный вид,безнадежность и сама она прямо на глазах хиреет ,сделали ее для меня пугающей,я обхожу стороной ее.

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