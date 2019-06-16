Изнанка прогресса. Какое будущее ждёт наших детей. Ольга Четверикова
Доцент МГИМО Ольга Четверикова о стратегических последствиях проекта "цифровая школа". Какое общество хотят создать архитекторы нового мира. Как происходит переход контроля над образованием от государства к корпорациям. Как происходит погружение в виртуальную реальность, какие последствия будет иметь машинизация сознания людей.
Доцент МГИМО Ольга Четверикова
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Враньё.
Оленька там не работает
Правда?,а я когда-то была увлечена ее лекциями ,переживала ,потом ее траурный вид,безнадежность и сама она прямо на глазах хиреет ,сделали ее для меня пугающей,я обхожу стороной ее.