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Реформы продолжают демонтаж страны

23:23. 14 июня 2019 Просмотров - 131 2 коммент. Опубликовал:

Кандидат исторических наук, доцент, член Союза писателей России Ольга Четверикова о том, что реформы правительства — угроза экономической, социальной, политической стабильности России. Все программы навязаны и контролируются #МВФ. Почему при общем экономическом спаде, невыполненных майских указах, мифических нацпроектах власть объявляет о новых — цифровизации, искусственном интеллекте? Цифровая экономика – мыльный пузырь. Кому выгодно и для чего создаются электронные портфолио детей. Как таланты превращают в товар, кто такие людиардеры.

Один из авторов «Образования 2030» Д.Песков, директор группы АСИ «Молодые профессионалы» и член Экспертного совета Правительства РФ объяснил: «Это совершенно новый тип общественного продукта, которого до сих пор практически не было в стране. У нас до сих пор считалось, что стратегия – это то, что пишет государство, или то, что делают компании ради своих коммерческих интересов. Сама возможность того, что общественные лидеры, бизнес и представители государства объединятся вместе ради формирования такой общественной стратегии, которая не требует прямого распределения государственных ресурсов, которая не требует включения иерархической модели управления, где сильные лидеры могут договариваться друг с другом и совместно реализовывать общую повестку – такого рода возможность не реализовывалась»118.

Показательно, что первые версии этих «общественных» форсайт-проектов проверялись зарубежными экспертами, в частности, транснациональной кoмпанией Cisco, являющейся мировым лидером в области сетевых технологий, предназначенных для Интернета. Так что не случайно руководство группы «Молодые профессионалы» главное внимание уделяет продвижению онлайн-образования МООС (Massive open online course).

Д.Песков, не стесняясь, позиционируют форсайт «Образование 2030» как глобальный проект, в рамках которого создаётся кастовое образование. Одна группа людей – это те, кто управляет и которые, в том числе, этот форсайт делают. Для них образование является социальным процессом поддержки развития на цикле человеческой жизни. А вторая каста – это так называемые «люди одной кнопки», которые не должны иметь умения и навыки выбирать, они должны только иметь компетенции пользоваться готовыми сервисами. Для этих людей важнейшим мотиватором становятся «заставление», то есть механизмы экономического и внеэкономического принуждения: «Им сказали, посадили, заставили»119.

Однако какие организации и специалисты будут расставлять акценты, кому из учащихся предстоит стать аудиторией второго сорта и «одной кнопки», а кому - становиться элитой образовательного процесса, а затем управленцами на всех уровнях Песков в явном виде не говорит.

Однако описанный Д.Песковым результат такого кастового образования фактически представляет собой модель современного узаконенного рабовладения: «Людиардеры. Это бизнесмены, владеющие командами лучших специалистов. Инвестиционный портфель можно собрать не только из акций компаний, но и из акций людей. Самые талантливые люди будут всегда хорошо зарабатывать с доходностью отдачи с вложений более, чем с рынка наркотиков. Людиардеры – это богатые люди, у которых капиталы в пакетах владения людьми. Это реальность, биржа работает, где перспективной считается модель венчурных инвестиций в человека, которая уже отрабатывается в США. С одной стороны, есть люди, желающие повысить свою квалификацию в ведущих мировых университетах или школах бизнеса, но у них нет на это средств. И такие молодые и талантливые люди выставляют себя на биржу с обязательством перед теми, кто профинансирует их обучение, через 5 лет выплачивать 20% своего годового дохода в течение 10 лет. С другой стороны, есть те, кто готов вложиться в это “предприятие” с учётом потенциально высокой готовности»120.

На практике такая модель реализуется в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), который, по словам Д.Пескова, является лидером в России по использованию проектного подхода в образовании. Он стал университетом-предпринимателем, «торгующим» своими знаниями, выпускниками, преподавателями и акциями компаний, созданных в стенах вуза его студентами и выпускниками. Планируется создать фонд с привлечением средств предпринимателей, которые будут вкладываться в компании студентов. ТУСУР уже много лет взаимодействует с выпускниками, работающими за рубежом. Сегодня около 15 созданных в университете компаний расположены в Канаде и США121.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bdkflXDmYbg

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2858 2318
    Juryi 15 июня 2019 в 9:24

    Волосы шевелятся от людоедских новаций “гаджетового” мышления троглодитских элит.
    И это будущее человечества ? Доколе ?

    J UDOV

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  • 0 0
    Valeriy Bondarik 15 июня 2019 в 9:33

    … Привет,ствую Вас …

    А вообще-то,есть-Li ЗА что нибудь ЭТО “российское” правительство “уважать-хвалить”…
    Или “оно” ЗАСЛУЖИВАЕТ лишь ЧТОБЫ “его-ИХ”…Ругать,Проклинать и ХУЛИТЬ…
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