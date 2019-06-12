Словарь малопонятных слов на древнерусском (Т – У – Ф)

Таже — потом, после .



Тацы — таковы.

Таяжде — то же самое.

Тварь — создание, весь род человеческий, мир.

Твердыня — тюрьма, темница, укрепленное место, крепость.

Твердь — видимое небо с сияющими на нем светилами, основание, подпора, твердыня.

Твоея — твоей.

Тебе — тебя.

Тезоименитый — имеющий одно имя, соименный, одноименный, тождественный.

Тезоименитства день — день именин.

Тектон — плотник.

Тектонов сын — сын плотника или древодела.

Теку — бегу, иду скоро.

Тем (темже) — поэтому, итак, потому, для того.

Терпкий — кислый, вяжущий.

Терпкое — ягода кислая, незрелая.

Терпети — терпеть, надеяться, уповать.

Терние — терновник, колючее растение.

Терпеливодушный — терпеливый, великодушный.

Тетива — веревка, соединяющая концы лука.

Течение — шествие, служение, скорая ходьба.

Тещи — течь, бежать, прибывать, умножаться.

Ти — тебе.

Тимение — тина, грязь, болото, топь; в тимение глубины — в глубину греха.

Тимиан — музыкальное орудие, подобное бубну.

Тина — грязь, нечистота.

Титло — надпись, титул, заглавие.

Тирон — воин.

Тлетворный — смертельный, ядовитый, вредоносный, заразный.

Тлитель — приводящий к тлению, развратитель.

Тля (тление, истление) — тление, ржавчина, гибель, порча, разрушение, повреждение, растление.

Тма — тьма, мрак; десять тысяч, множество.

Тьмочисленный — бесчисленный.

Той — тот, оный.

Токмо — только, лишь только.

Ток — поток, течение, струя; токи премудрости — потоки премудрости, великая мудрость.

Толико — столько, так много, столь много.

Точило — яма, в которой ногами топтали виноград и выгоняли из него сок; пресс, тиски.

Точити — изливать; точиши — изливаешь.

Точию — только.

Тощий — пустой, тщетный, всего лишенный, убогий, истощенный.

Тощно — усердно, тщательно, пристально.

Тоя — той.

Трапеза — обед, кушанье, стол с яствами.

Треба — жертва, приношение.

Требище идольское — капище идольское.

Требую — нуждаюсь, имею нужду.

Требы — в простонаречии так называются все таинства.

Треволнение — великое волнение.

Тризна — языческое поминовение усопших.

Трикраты — троекратно, три раза.

Трисолнечный — представляющий три солнца, подобный трем солнцам, имеющий блистание, равное трем солнцам.

Тристаты — военачальники.

Тричисленный — тройственный, утрояемый, состоящий из трех.

Тростный — живущий в тростнике.

Труд — труд, болезнь, недуг; делание дела с усердием; страдание, мучение.

Труждати — смущать, беспокоить, досаждать.

Трус — трясение, колебание, буря, сильный вихрь, землетрясение.

Труп — мертвое тело.

Трясавица — лихорадка.

Трясовйчный — лихорадочный.

Ту — здесь, тут, там.

Туга — уныние, печаль, забота, томление, сердечное страдание.

Туде — туда.

Тужити — жалеть, печалиться, скорбеть, изнывать.

Тук — жир, сало, тучность, богатство, пресыщение, сласть.

Тук пшеничный — самая лучшая пшеница.

Тул — колчан, место для метательных стрел.

Туне — даром, без платы, безвозмездно, без вины.

Тщание — усердие, старание, внимание.

Тщатися — усердствовать, стараться.

Тще, тщи — напрасно, тщетно.

Тщета — суета, вред, убыток.

Тщи — ни с чем.

Тыя — те.

Тяжко — с трудом, худо, жестоко, безжалостно.

-У-

У — еще; не у — еще не.

Ублажати — прославлять, величать, наделять благами.

Ублажи — прославь, облаготвори.

Убо — итак, же, хотя, воистину, следовательно, потому, впрочем.

Убогий — бедный, ничего своего, не имеющий больной.

Убрус — полотенце, плат.

Убудитися — пробудиться.

Уведити — узнать, познать, сведать, услышать.

Увядить — иссушить, обессилить, ослаблять.

Углебати — погрязать, тонуть, вязнуть, погружаться.

Углие — уголья.

Угобзити — обогатить, умножить плоды, напитать.

Угодник — угодивший Богу.

Угонзаю — ускользаю, убегаю, пропадаю, погибаю.

Уд — член тела или общества.

Удержавити — укрепить, утвердить.

Удесы — члены тела.

Удобрение — украшение.

Удовлити — удовлетворить.

Уже — веревка, цепь, жребий.

Ужик — сродник, родственник.

Ужичество — ближайшее кровное родство.

Узрити (узрети) — увидеть, зреть, смотреть.

Узы — путы, оковы.

Украдаю — делаю что-либо украдкою, обманываю.

Укрой — повязка, обвязка; пелена, обвивающая тело умершего.

Укрух — кусок хлеба, ломоть.

Улучити — достигнуть, получить, застать, найти.

Умет — сор, навоз, помет.

Умиление — смягчение сердца, сожаление, смирение.

Умильно — с особенным благоговением, сострадательно.

Унзати — вонзать, уязвлять, втыкать.

Уне — лучше, полезнее.

Уничижати — презирать, унижать, за ничто считать.

Уничижение — унижение, презрение, бесчестие, посрамление.

Унший — лучший.

Упование — надежда твердая, вера.

Уповают — смотрят, обращены с надеждою.

Упоевати — поить, напоить вдоволь.

Упокой — помести в спокойное место.

Упражняти — делать недействительным, упразднять.

Усмен (усменный) — кожаный.

Уранити — встать рано утром или пойти куда рано.

Урок — оброк, подать.

Успение — кончина, преставление, смерть с надеждой воскресения.

Усопший — уснувший сном смерти, умерший.

Усрести — встретить.

Уста — рот, губы.

Устави стремление — останови поток.

Устне— уста, губы.

Усыряти — сгущать, делать сырым, влажным.

Усыритися — стать тучным, плодоносным.

Утаенный — сокрытый, сокровенный.

Утлый — дырявый, имеющий трещины.

Утоляти — унимать, укрощать, успокоить.

Утренний — бывающий утром.

Утренневати — рано вставать, делать что-то утром.

Утреннюю — встаю рано утром, бодрствую.

Утрие — рано, поутру, утро следующего дня.

Учащати — умножать, увеличивать, украшать.

Учинение — определение, устроение, повеление, назначение.

Учреждение — нарочно приготовленный обед, пир, угощение.

Ущедрити — милосердствовать, ущедрять, умилосердиться, миловать, жалеть.

Уязвляти — причинять язву, рану, оскорблять, поражать.

Уяти — отнять, убавить.

- Ф -

Фиал — чаша, сосуд.

Фимиам — душистый ладан, приготовляемый из смол индийских и аравийских дерев.

Финик — пальма.





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здесь.



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