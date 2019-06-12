Словарь малопонятных слов на древнерусском (Т – У – Ф)
…- Т -
Таже — потом, после.
Таинник — хранитель тайн, тайнослужитель.
Таити — утаивать, сокрывать.
Тай — тайно, тайком, скрыто.
Тайновидец — тайнозритель, открывающий тайны.
Тать — вор, похититель вещи тайно.
Татьба — воровство, кража.
Тацы — таковы.
Таяжде — то же самое.
Тварь — создание, весь род человеческий, мир.
Твердыня — тюрьма, темница, укрепленное место, крепость.
Твердь — видимое небо с сияющими на нем светилами, основание, подпора, твердыня.
Твоея — твоей.
Тебе — тебя.
Тезоименитый — имеющий одно имя, соименный, одноименный, тождественный.
Тезоименитства день — день именин.
Тектон — плотник.
Тектонов сын — сын плотника или древодела.
Теку — бегу, иду скоро.
Тем (темже) — поэтому, итак, потому, для того.
Терпкий — кислый, вяжущий.
Терпкое — ягода кислая, незрелая.
Терпети — терпеть, надеяться, уповать.
Терние — терновник, колючее растение.
Терпеливодушный — терпеливый, великодушный.
Тетива — веревка, соединяющая концы лука.
Течение — шествие, служение, скорая ходьба.
Тещи — течь, бежать, прибывать, умножаться.
Ти — тебе.
Тимение — тина, грязь, болото, топь; в тимение глубины — в глубину греха.
Тимиан — музыкальное орудие, подобное бубну.
Тина — грязь, нечистота.
Титло — надпись, титул, заглавие.
Тирон — воин.
Тлетворный — смертельный, ядовитый, вредоносный, заразный.
Тлитель — приводящий к тлению, развратитель.
Тля (тление, истление) — тление, ржавчина, гибель, порча, разрушение, повреждение, растление.
Тма — тьма, мрак; десять тысяч, множество.
Тьмочисленный — бесчисленный.
Той — тот, оный.
Токмо — только, лишь только.
Ток — поток, течение, струя; токи премудрости — потоки премудрости, великая мудрость.
Толико — столько, так много, столь много.
Точило — яма, в которой ногами топтали виноград и выгоняли из него сок; пресс, тиски.
Точити — изливать; точиши — изливаешь.
Точию — только.
Тощий — пустой, тщетный, всего лишенный, убогий, истощенный.
Тощно — усердно, тщательно, пристально.
Тоя — той.
Трапеза — обед, кушанье, стол с яствами.
Треба — жертва, приношение.
Требище идольское — капище идольское.
Требую — нуждаюсь, имею нужду.
Требы — в простонаречии так называются все таинства.
Треволнение — великое волнение.
Тризна — языческое поминовение усопших.
Трикраты — троекратно, три раза.
Трисолнечный — представляющий три солнца, подобный трем солнцам, имеющий блистание, равное трем солнцам.
Тристаты — военачальники.
Тричисленный — тройственный, утрояемый, состоящий из трех.
Тростный — живущий в тростнике.
Труд — труд, болезнь, недуг; делание дела с усердием; страдание, мучение.
Труждати — смущать, беспокоить, досаждать.
Трус — трясение, колебание, буря, сильный вихрь, землетрясение.
Труп — мертвое тело.
Трясавица — лихорадка.
Трясовйчный — лихорадочный.
Ту — здесь, тут, там.
Туга — уныние, печаль, забота, томление, сердечное страдание.
Туде — туда.
Тужити — жалеть, печалиться, скорбеть, изнывать.
Тук — жир, сало, тучность, богатство, пресыщение, сласть.
Тук пшеничный — самая лучшая пшеница.
Тул — колчан, место для метательных стрел.
Туне — даром, без платы, безвозмездно, без вины.
Тщание — усердие, старание, внимание.
Тщатися — усердствовать, стараться.
Тще, тщи — напрасно, тщетно.
Тщета — суета, вред, убыток.
Тщи — ни с чем.
Тыя — те.
Тяжко — с трудом, худо, жестоко, безжалостно.
-У-
У — еще; не у — еще не.
Ублажати — прославлять, величать, наделять благами.
Ублажи — прославь, облаготвори.
Убо — итак, же, хотя, воистину, следовательно, потому, впрочем.
Убогий — бедный, ничего своего, не имеющий больной.
Убрус — полотенце, плат.
Убудитися — пробудиться.
Уведити — узнать, познать, сведать, услышать.
Увядить — иссушить, обессилить, ослаблять.
Углебати — погрязать, тонуть, вязнуть, погружаться.
Углие — уголья.
Угобзити — обогатить, умножить плоды, напитать.
Угодник — угодивший Богу.
Угонзаю — ускользаю, убегаю, пропадаю, погибаю.
Уд — член тела или общества.
Удержавити — укрепить, утвердить.
Удесы — члены тела.
Удобрение — украшение.
Удовлити — удовлетворить.
Уже — веревка, цепь, жребий.
Ужик — сродник, родственник.
Ужичество — ближайшее кровное родство.
Узрити (узрети) — увидеть, зреть, смотреть.
Узы — путы, оковы.
Украдаю — делаю что-либо украдкою, обманываю.
Укрой — повязка, обвязка; пелена, обвивающая тело умершего.
Укрух — кусок хлеба, ломоть.
Улучити — достигнуть, получить, застать, найти.
Умет — сор, навоз, помет.
Умиление — смягчение сердца, сожаление, смирение.
Умильно — с особенным благоговением, сострадательно.
Унзати — вонзать, уязвлять, втыкать.
Уне — лучше, полезнее.
Уничижати — презирать, унижать, за ничто считать.
Уничижение — унижение, презрение, бесчестие, посрамление.
Унший — лучший.
Упование — надежда твердая, вера.
Уповают — смотрят, обращены с надеждою.
Упоевати — поить, напоить вдоволь.
Упокой — помести в спокойное место.
Упражняти — делать недействительным, упразднять.
Усмен (усменный) — кожаный.
Уранити — встать рано утром или пойти куда рано.
Урок — оброк, подать.
Успение — кончина, преставление, смерть с надеждой воскресения.
Усопший — уснувший сном смерти, умерший.
Усрести — встретить.
Уста — рот, губы.
Устави стремление — останови поток.
Устне— уста, губы.
Усыряти — сгущать, делать сырым, влажным.
Усыритися — стать тучным, плодоносным.
Утаенный — сокрытый, сокровенный.
Утлый — дырявый, имеющий трещины.
Утоляти — унимать, укрощать, успокоить.
Утренний — бывающий утром.
Утренневати — рано вставать, делать что-то утром.
Утреннюю — встаю рано утром, бодрствую.
Утрие — рано, поутру, утро следующего дня.
Учащати — умножать, увеличивать, украшать.
Учинение — определение, устроение, повеление, назначение.
Учреждение — нарочно приготовленный обед, пир, угощение.
Ущедрити — милосердствовать, ущедрять, умилосердиться, миловать, жалеть.
Уязвляти — причинять язву, рану, оскорблять, поражать.
Уяти — отнять, убавить.
- Ф -
Фиал — чаша, сосуд.
Фимиам — душистый ладан, приготовляемый из смол индийских и аравийских дерев.
Финик — пальма.
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