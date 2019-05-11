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Словарь малопонятных слов на древнерусском (А-К)

08:30. 11 мая 2019 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал:


-A-

Абие — скоро, тотчас, внезапно, сразу, вдруг, немедля; "да возвратятся абие" — да будут немедля обращены назад.

Аз — я, название первой буквы славянской азбуки.

Аки — как, как будто.

Алектор — петух.

Алкати — голодать, сильно хотеть есть, испытывать голод.

Аможе — куда.

Аще — если, когда, или, хотя бы; аще убо — так как.

-Б-

Багряница — пряжа, окрашенная багряною краскою, т.е. пурпурного цвета. Иногда обозначает и одежду такого же цвета, т.е. порфиру.


Бденный — бодрственный, неутомимый, неусыпный.

Бдети — бодрствовать, не спать.

Бе — он был, она была, оно было;

Бех — я была, был;

Бехом — мы были;

Бесте — вы были;

Беша, беху — они были.

Бедне — тяжело, трудно.

Бедра — бедро, верхняя часть лядвеи, голень.

Безбедный — безопасный.

Безблазен — не подверженный соблазну.

Безвестный — неведомый, неизвестный.

Безвещественно — безплотно, безтелесно.

Безгодие — безвременье, неудобное время.

Бездна — пучина морская, не имеющая дна, бездна, без-донная.

Без истления — безгрешно и без болезней.

Безлетный — не имеющий ни начала, ни конца бытию своему, вечный, безконечный.

Безместный — неприличный, непристойный.

Безмятежный — спокойный, тихий, не прерываемый ничем страшным.

Безневестный — безбрачный, девственный.

Безответный — не имеющий оправдания и права отвечать, оправдываться.

Безприкладный — безпримерный, несравненный.

Безсмертный — неумирающий, вечный.

Безсоблазнство — непреклонность на соблазн, удаление от соблазна.

Безстудно — бесстыдно, нагло, нахально.

Безчадие — неимение или лишение детей.

Благий — добрый.

Благоволение — милость, доброе расположение, благосклонность.

Благоволити — доброжелательствовать, изъявить милость, согласие.

Благодать — милость, благоволение, приятность.

Благокоренный — прочно основанный, прочный, крепкий, сильный.

Благообразно — красиво, благопристойно, благочинно.

Благообразный — знаменитый.

Благопоспешати (благопоспешествовати) — способствовать, вспомоществовать.

Благопременитель — делающий добрую и полезную перемену.

Благосенный — производящий густую тень.

Благословенная(ый) — похваленная, прославленная, сопровождаемая благословениями.

Благословляти — хвалить, величать, славить.

Благостояние — твердое стояние, твердость.

Благостыня — добро, благость.

Благоутробие — щедрость, милосердие.

Благоутробне — милостиво, милосердно; зват. падеж от благоутробный.

Благочестно — благочестиво, благоговейно.

Блаже — зват. падеж от благой.

Блажен — благополучен, обилен благами духовными, благой, добрый.

Блаженство — благополучие, счастие.

Блажити — хвалить, прославлять, ублажать, восхвалять.

Блазнити — соблазнять.

Блудный — распутный, нечестивый, беззаконный.

Блюсти — сохранять, беречь, тщательно хранить.

Бо — ибо, потому что.

Бодренный — бодрый, бдительный, неусыпный.

Болезнь — немощь тела, скорбь и страдание души.

Брань — война.

Бранити — возбранять, препятствовать, не допускать.

Брашно — кушание, пища.

Бремя — тяжесть, груз, ноша.

Брение — глина, грязь, земля, смесь сухой земли с влагой.

Бренный — земляной, плотский, греховный, составленный из брения, легко разрушаемый, слабый.

Бродити — идти в брод.

Буди — будь.

Буесловец — пустослов, говорящий безрассудные речи,

Буесть — безумие, нечестие.

Буий — глупый, несмысленный, дерзкий, безумный.

Былие — трава.

-В-

Вадити — обвинять, наговаривать на кого-либо.

Вайя — ветви (пальмовые).

Вама — вам двоим.

Baп (вапа) — краска.

Вар — зной солнечный.

Варвар — чужеземец, иноплеменник, иноземец.

Варварский — грубый, бесчеловечный.

Варяти — предварять, упреждать.

Василиск — змей, дракон.

Веельзевул — начальник злых духов, князь бесовский.

Ведете — знать.

Велегласный — громогласный.

Велелепие — великолепие, величие.

Велеречие—говорливость, многословие, многоглаголание.

Велеречити — много говорить.

Велий — великий.

Величие — чудо, великое дело.

Вельблуд — верблюд.

Вельми — весьма, очень.

Вем — знаю, ведаю.

Вемы — мы знаем.

Вепрь — дикий кабан.

Вереи — запоры, затворы, крепость, засов.

Вериги — железные оковы; узы; цепи, носимые подвижниками.

Верт — сад, вертоград.

Вертеп — пещера.

Вертоград — сад огороженный.

Вертоградарь — садовник.

Весь — село, деревня.

Вечеря — ужин, пир.

Вещь — событие, дело, вещь, имущество.

Вжаждатися — чувствовать жажду.

Взбранный — чрезвычайно воинственный, храбрый, сильный в брани.

Взимати — отнимать, снимать.

Взыграти — возвеселиться, скакать.

Взыскати — разыскивать, обыскивать, стараться найти.

Вина — причина, предлог, повод.

Виссон — драгоценная, тонкая и мягкая льняная ткань.

Витальница — горница, комната.

Вития — оратор.

В книзе животней — в книге жизни.

Вкупе — вместе, в то же время, зараз.

Владыка — господин, хозяин дома, наставник, властелин.

Власяница — грубая одежда из конского волоса.

Влаятися — волноваться.

Вмале — вскоре, едва, в непродолжительное время.

Вметати — ввергнуть, бросать.

Внегда — когда; в то время, как.

Внезапу — вдруг, нечаянно, внезапно.

Внимати — слушать прилежно, быть внимательным.

Внутренняя — чрево, местопребывание страстей.

Во веки веков — бесконечно, вечно, в бесконечные века.

Во благовремении — своевременно, когда нужно.

Водворятися — иметь жительство, пребывать, покоить.

Воды — иногда: скорби, печали.

Воевода — военачальник, полководец.

Во еже — чтобы.

Вожделети — возыметь сильное желание, сильно желать.

Воз — за, вместо.

Возбраняли — препятствовать, не дозволять.

Возглядати — взирать, смотреть.

Воздаяние — возмездие, то, что заслужено, должное.

Воздети — поднять, простереть.

Воздвижение — поднятие вверх, возведение, водружение.

Вознепщевати — подумать, предположить.

Возношение — славословие, величание, прославление,

Возопити — закричать громко, с воплем воззвать о помощи.

Возрастите — растить, питать, умножать, укреплять.

Возриновен — поколеблен, потрясен.

Возскорбети — чувствовать скорбь, стенать.

Вои — воинства, воины.

Во имя — во славу, именем, в честь.

Воинствословие — воинский отряд.

Волхвы — приготовляющие отравы, чародеи.

Воньже — в который; в нюже — в которую; в няже — в которые.

Воображати(ся) — приготовлять, устроять внезапно.

Воня —запах, курение, аромат.

Воплощатися — принимать на себя плоть, тело.

Вопреки — в ширину, поперек, против, напротив.

Воскрилие — край одежды, бахрома.

Восперяти — возносить мысли, ум, возноситься мыслями, умом.

Вотще — напрасно, всуе, втуне, попусту, даром.

Вперяти — устремлять, обращать внимание.

Враждовати — иметь вражду, негодовать, сердиться.

Вратник — стражник у ворот.

Вращатися — обращаться, оборачиваться, возвращаться назад.

Вредоносный — приносящий вред.

Вресноту — подлинно, поистине, действительно.

Вретище — одежда из грубого холста, покаянное одеяние, худая одежда, мешок, грубая ткань, рубище.

Вседушно — всей душой.

Всезлобный — исполненный всякого зла, крайне пагубный.

Всепетый — всеми и повсюду воспеваемый, прославляемый.

Всеплодие — плоды всякого рода, урожай всего.

Всехвальный — достойный всякой похвалы.

Всеядец — все пожирающий, т. е. ад или смерть.

Вскую — зачем, для чего, почему, почто, ради чего.

Вспять — назад, обратно.

Всуе — напрасно, попусту, тщетно.

Вся — все; всяческая — все, всех.

Всяко — отнюдь, вовсе.

Второпервый — первый после второго.

Выну — всегда, во всякое время.

Высоковыйный — высоко поднявший голову, гордый.

Вышний — верхний; горний, свыше являемый.

Выя — шея.

Вящше — более.

Вящший — больший, лучший.

- Г-

Гад — пресмыкающееся животное и ползающее насекомое.

Гаждение — порицание, хула, брань, ругательство, злоречие, поношение.

Газофилакия — казнохранилище, общественная сокровищница.

Ганание или гадание — загадка, гадание, намек, узнавание будущего по какими-либо признакам; загадочное сказание.

Гибель — трата, расход, убыток.

Главизна — начало, основание, свиток, книга.

Глагол — слово, речь, язык.

Глаголание — сказывание, молва, речь.

Глаголати — говорить.

Гладный — голодный, скудный хлебом.

Глад — голод.

Гладовати — голодать, терпеть голод.

Гладость — голод.

Глас — голос, напев, мольба.

Гласите, глашати — звать, призывать.

Глумитися — насмехаться, забавляться, издеваться, обдумывать, размышлять.

Глумление — болтливость, насмешливость, пустословие.

Гобзовати — изобиловать, быть богатым, жить в довольстве.

Гобзование — изобилие, многоплодие, плодоносив.

Голоть — лед, гололедица, град.

Голубица — голубь, голубка.

Гомола — кол, комок.

Гонзати (угонзати) — убегать, спасаться бегством.

Горе — вверх, к небу.

Горее — превыше.

Горлица — дикий голубь, ласточка.

Горличище — птенец голубиный.

Горний — высший, верхний, небесный, вверху находящийся.

Горький (гордый) — тяжкий, болезненный.

Гортанобесие — пресыщение, объедение.

Горший — худший, злейший.

Грабление — насильно отнятое, лукавое завладение чужим имуществом.

Градарь — садовник.

Гроздие — кисть виноградная.

Грядый — идущий, наступающий, предстоящий.

Грясти — идти, шествовать.

Губительство — гибель, пагуба, смерть.

-Д-

Да — пусть, чтобы.

Дабы — чтобы.

Да бых аз отселе престал — дабы я отныне перестал.

Даждь — подай, дай.

Дань — подать, пошлины.

Дарование — дар, подарок.

Даси — дашь.

Двакраты — по два раза, двукратно, дважды.

Дебелый — тучный, толстый, плотный, иногда суковатый.

Дебельство — толщина, тучность, тяжесть, грубость.

Дебрь, дебрие — долина, лес, дубрава, иногда: буерак, овpar.

Делатель — наемный работник.

Деля — для.

Демественник — певчий.

Денница — утренняя заря, утренняя звезда.

Держава — сила, власть, государство, владычество, могущество.

Державно — всей силой, совершенно.

Державный — властный, сильный, могучий.

Дерзати — осмеливаться, сметь, ободриться.

Дерзновение — благоговейная смелость, смелость, надеяние, бесстрашие.

Десный — правый, находящийся с правой стороны

Десница — правая рука.

Детель — дело, деятельность.

Дею — делаю, произвожу.

Деяти — делать.

Дея — делом показать.

Дивий — дикий, лесной.

Дидрахма — две драхмы, удвоенная драхма (греческая монета).

Динарий, денарий — римская серебряная монета, соответствующая дневной плате поденщику.

Диадима — царский венец.

Длань — ладонь.

Дмение — надменность, гордость.

Днесь — ныне, в настоящий день, сегодня.

Доблий — доблестный, воинственный, храбрый, добродетельный, мужественный.

Добльно, добльственно — доблестно, храбро, мужественно, непоколебимо.

Добре — хорошо, стойко.

Доброта — добрые качества, красота.

Доброхотен — делающий добро по собственному влечению, добровольно.

Довлети — быть достаточным.

Довлеет — достаточно, довольно.

Дождеточити — капли испускать.

Доколе — долго ли, как долго.

Долги — грехи.

Долгоживотный — долговечный.

Долгонедужие — продолжительная немощь.

Долготерпение — продолжительное терпение.

Должник — обидчик, ближний, согрешивший против нас.

Должником — должникам.

Долу, доле — вниз, внизу, в глубине, в преисподней.

Дольний — земной.

Домонадец — слуга в доме, рожденный в доме господина.

Дондеже — доколе, пока, до тех пор.

Дориносец — оруженосец, телохранитель.

Дориносимый — окруженный почетною стражею с копьями в руках.

Дориношу — сопровождаю кого-либо в качестве почетной стражи.

Досаждение — обида, брань, дерзость, оскорбление, укоризна, позор.

Досаждати — нанести кому-то обиду, оскорбление.

Доспети — сохранять, дожить, поспешить, собраться, приготовиться.

Достойно — прилично, достойно, справедливо.

Достоит — должно, надлежит.

Достояние — имение, наследство, имущество.

Доящая — кормящая грудью младенца.

Драгий — дорогой, драгоценный.

Драхма — греческая серебряная монета.

Драчие — терние, негодная колючая трава.

Древле — некогда, когда-то, в древности, давно, в старину.

Дреколие — колья, дубь.

Другиня — подруга, приятельница.

Друголюбие — дружелюбие.

Друголюбно — дружелюбно.

Дружина — товарищество, общество сверстников.

Дряхлствовати — тужить, скорбеть, печалиться, беспокоиться.

Дека— доска; стол, на котором раскладываются товары

Дуси нечистии — злые духи, бесы.

Духовный — свойственный духу, чуждый плотских потребностей.

Душе истины — Дух истины (зват. падеж).

Душевный — происходящий от души, живущий по началам мира чувственного.

Душетленный — душепагубный, растлевающий душу.

Дщерь — дочь.

Дым, дымове — дым, пар, ничтожество, суета.

Дыхание — под сим именем разумеется всякая тварь, имеющая жизненную силу; дыхание, веяние.

-Е-

Е — то, оное, его.

Егда — когда, в то время как.

Егоже — которого.

Еда — разве, неужели, ли, или, нежели.

Единаче — в один раз.

Единокровный — происходящий от одной крови; родной брат.

Единомудренно — единомысленно, одинаково мысля с кем-либо.

Единонравный — имеющий одинаковый с кем-либо нрав.

Единородный — единственный по рождению; один сын (одна дочь) у родителей.

Еже — чтобы, что, в чем.

Ей — да, ей-ей, так, верно, истинно.

Елень — олень.

Елижды — сколько раз; всякий раз, когда.

Елико, елика — как, сколько.

Еликий — сколький, сколь велик.

Елицы — которые, те, сколько их есть.

Еллины — евреи из стран языческих.

Еллински — по-гречески.

Ельми убо — так как.

Емь — взявши, схвативши.

Епендит — верхняя одежда, плащ.

Еродий — аист, цапля, лесной аист.

Есень, есенний — осень, осенний.

Еси — есть.

Есмирнисмено вино — вино, смешанное со смирною — горькое.

Естество — природа, сущность.

Ехидна — змея ядовитая, укус которой приносит смерть.

-Ж-

Жаждати, жадати — хотеть пить, сильно желать, томиться жаждою.

Жатели — жнецы.

Же — а, но.

Жегомый — человек, одержимый огневицею или горячкою.

Жезл — палка, посох, символ силы и власти.

Жезл старости — подкрепление старости.

Жертва — дар, приношение животных или плодов Богу, дар Богу.

Жестоковыйный — жестокосердный, бесчувственный, упрямый, упорный.

Живити — оставить в живых, сберегать, спасать.

Живодавец — податель жизни.

Живоначальный — содержащий в себе начало жизни.

Живоначалие — начало, причина жизни.

Живоносный — носящий в себе жизнь.

Живот — жизнь.

Животворящий — дающий жизнь, оживляющий, воскрешающий.

Животный — содержащий в себе жизнь.

Живый — живущий.

Жительство — жилище, живущие.

Житейское море — море настоящей, временной жизни.

Жребий — часть, доля, участь.

Жребодаяние — разделение по жребию, распределение по жребию.

Жребя — жеребенок, иногда осленок.

Жрети — приносить жертву Богу.

Жрец — священник, приносящий жертву.

Жупел — сера горючая, смола, адская мука.

Жупельный — серный.

-3-

Забвенный — забытый.

Забрало — стена, ограда, забор.

Завет — договор, союз, завещание.

Зазирати — порицать, упрекать.

Зазрети — осудить, пересудить,

Заклинати — просить с клятвою об исполнении чего-либо.

Закоснение — замедление, задержка.

Закоснети — замедлить, долго оставаться.

Закров — завеса, покров, покрывало.

Заматорелый — затверделый, ожесточенный, застарелый.

Заматеревший во днех — очень престарелые летами.

Зане, занеже — ибо, так как, потому, потому что.

Запаление — пожар, зажигание.

Запинание — препятствие к успеху дела.

Запинатель — подставляющий другому ногу, за пяту держащийся, обольститель, соблазнитель.

Заповедати — предписывать, повелевать, объявлять, приказывать.

Запрещение — епитимия, наказание, штраф.

Запяти — запятнать.

Запяти стопы — поколебать стопы, сбить с пути.

Запястье, зарукавье — украшение на оконечностях рукавов у нарядных одежд, браслет.

Заря — блеск, сияние.

Заутрие — утро следующего дня.

Заушати — бить рукою по ушам и щеке.

Зачало — начало, заглавие.

Заяти — взаймы взять, занять, брать в долг.

Звание — зов, крик, вопль, взывание, призывание.

Звати — взывать, восклицать, приглашать.

Здати — сооружать, строить.

Зде — здесь.

Здо, зда (на здех) — кровля, крыша, развалина.

Зелие — горькая трава, яд, зелень, овощ, трава.

Зело — очень, весьма, сильно, много.

Земля забвения — могила, в которой погребаются умершие и скоро забываются живыми.

Земнородный — человек, на земле родившийся и живущий.

Зеница — зрачок, самый глаз; круглое отверстие, через которое проходят лучи света.

Зиждити — сооружать, строить.

Зиждитель — создатель, творец, строитель.

Зиждемый — создаваемый, устроенный.

Зиждимии людие — будущие поколения.

Злак — трава; зелень, овощи, служащие в пищу человека.

Злачный — богатый травами; обилующий злаками, пажитями.

Зле — худо, люто, тяжко, жестоко.

Злоба — злоумышление, зло, злодеяние, бедствие, худое дело.

Злобовати — иметь на кого-либо злобу, враждовать.

Злобожный — враждебный Богу, идущий против Бога.

Злонравный — имеющий злой нрав, дерзкий, упрямый.

Знаменовати — подать знак.

Знамение — чудо, знак, образ.

Зобати — хватать что-либо клювом, клевать.

Зрак — вид, лицо, образ.

Зрети — смотреть, глядеть.

Зря — видя.

-И-

И — его, их.

Ибо — потому что.

Иго — ярмо, ноша, рабство, оковы, тягость.

Идеже — где, когда.

Иждити — проживать, тратить, издерживать.

Иже, яже, еже — который(ая, ое).

Избодати — бодаться рогами.

Избытке — облегчение.

Избыти — превзойти, остаться, спастись.

Извествовати — утверждать, удостоверять, уверять, подтверждать.

Известно — твердо, тщательно, точно, ясно.

Извет — донос на кого-либо, обвинение.

Изволение — желание, решение, воля, совет.

Изволити — избрать, предпочесть, охотно желать.

Изгнание — гонение, ссылка.

Изгребие — пакля, охлопья из пеньки.

Издхнути — испустить дух, умереть.

Издыхание — испущение духа, последний вздох.

Изженути — изгонять, прогонять, отгонять.

Излиха — очень сильно, чрезмерно, через меру.

Изметати — извергать, выкидывать.

Измлада — смолоду.

Изнемогати — ослабевать, терять силу, истомляться.

Изощряти — делать острым, точить, оттачивать.

Изрекати — произносить, говорить, высказывать.

Изрядно — превосходно, отлично.

Изрядный — избранный, особенный.

Изсхнути — высохнуть, засыхать, лишаться влаги.

Изумевати — недоумевать, не постигать, приходить в изумление.

Изымати — извлекать, освобождать, вытаскивать.

Имамы — мы имеем.

Имати — брать, занимать, захватывать.

Иматисма — верхнее платье, плащ.

Имже — тем, которым.

Имя рек — назови имя.

Ин — другой, грядущий.

Иногда — некогда, когда-то, прежде.

Иноплеменник — человек, принадлежащий к другому племени.

Искони — издавна, издревле, изначала.

Исконный — издревле существующий, всегдашний, изначальный.

Искренний — ближний.

Искуситель — тот, который испытывает кого-либо, прельщает, обманывает.

Искушати — испытывать, соблазнять, изведывать.

Искушение — испытание, соблазн, опасность впасть в грех.

Исперва — из древности, издавна, издревле.

Исповедаю — открыто признаю, объявляю, воздаю славу, хвалю.

Исповедание — прославление, слава, величие.

Исполнение — наполнение, полнота, окончание, совершение.

Исполнь — полный, наполненный, исполненный.

Истаявати — изнурять, изнемогать, растоплять, растрогивать.

Истлити — предать тлению.

Истление — тление, опустошение, порча, гниение

Истнити — истоптать, стереть, сломать, сокрушать в прах.

Истощати — опустошать, разрушать.

Истый — тот самый, подлинный.

Исход — конец, предел.

Исходище — источник, ворота, перекресток.

Исчадие — детище, львенок, молодая львица.

Исчезати (изчезати) — обращаться в ничто, истаявать.

Ихже — которых.


- К -

Каженик — евнух, скопец; порченый, одержимый.

Како — как, каким образом.

Камара — свод, купол, камера, горница.

Камо — куда, в какое место.

Канути — исчезнуть, упасть, капать.

Капище — языческий храм, кумир, идол.

Касиа, кассия — дикая корица; коричное дерево, из которого добывается душистое масло.

Катакомбы — пещеры.

Катапетасма — завеса, парус.

Квас — закваска, дрожжи.

Квасный — вскисший, приготовленный на дрожжах.

Керамида — черепок, черепица.

Кий — какой, который.

Кийждо — всякий, каждый.

Кимвал — музыкальное орудие, колокола, музыкальный ударный инструмент, состоящий из двух медных кружков.

Кимин — тмин (трава).

Кинсон — подать с оценки имения в государственную казну.

Кинсонный — податной.

Кичитися — быть гордым, иметь высокое мнение о себе.

Клеврет — товарищ, сослужитель.

Клеть — комната.

Клятва — заклятое, проклятое, клятвенное обещание.

Книгочий — человек, занимающийся письменными делами, письмоводитель.

Коварство — хитрость, лукавство.

Ковы (ков) — злоумышления, козни, умысел, заговор.

Ковчежец — денежный ящик, сумка, киотка для икон.

Коегождо — каждого.

Козни — лукавство, хитрость, навет.

Кознствовати — хитрить.

Кокошь — курица, наседка с цыплятами.

Колесницегонитель —правящий колесницей.

Коливо — кутья, сочиво; рис, сваренный с медом.

Коло — колесо, круг, обод.

Колькраты — сколько раз, как часто.

Кольми — сколько, во сколько раз более.

Кольми паче — тем более.

Коноб
котел, горшок, лохань, таз, умывальница.

Кончина — исполнение, конец бытия, смерть.

Копр — укроп, анис, душистое растение.

Коснити (коснети) — медлить, замедлить, мешкать.

Косно — медленно, не скоро.

Косноязычный — медленно говорящий, заика.

Косный — медленный, протяжный.

Котва — якорь корабельный.

Кош — короб, корзина, кошница, лукошко.

Крамола — смута, бунт, заговор, мятеж, волнение, распря.

Краснодушный — благодушный, добродетельный.

Красный — приятный, прекрасный, усладительный, красивый, сладкозвучный.

Красная мира сего — соблазнительное мира сего.

Крастель — перепел, коростель.

Крата (крат) — один раз; до семь крат — до семи раз.

Крепкий — сильный, всемогущий, бодрый.

Крепкоумный — сильный умом, благоразумный.

Крило — крыло, покровительство, защита.

Крин — лилия, белая лилия.

Кроме — без, выше, сверх.

Кромешный (ий) — внешний, наружный, крайний.

Ктитор — строитель храма, создатель, попечитель.

Ктому — еще, более, затем, сверх того.

Купа — куча, группа.

Купно — вместе, вообще, соединенно.

Куповати — покупать, приобретать что-либо покупкою.

Кустодия — стража, отряд воинов, приставленных для сбережения чего-либо, караул.

Кутия — то же, что коливо, только она приносится для панихид по умершим.

Куща — палатка, шатер.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4454274.html

Метки: Азбука, русский, смысл, этимология

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