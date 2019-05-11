Словарь малопонятных слов на древнерусском (А-К)
-A-
Абие — скоро, тотчас, внезапно, сразу, вдруг, немедля; "да возвратятся абие" — да будут немедля обращены назад.
Аз — я, название первой буквы славянской азбуки.
Аки — как, как будто.
Алектор — петух.
Алкати — голодать, сильно хотеть есть, испытывать голод.
Аможе — куда.
Аще — если, когда, или, хотя бы; аще убо — так как.
-Б-
Багряница — пряжа, окрашенная багряною краскою, т.е. пурпурного цвета. Иногда обозначает и одежду такого же цвета, т.е. порфиру.
Бденный — бодрственный, неутомимый, неусыпный.
Бдети — бодрствовать, не спать.
Бе — он был, она была, оно было;
Бех — я была, был;
Бехом — мы были;
Бесте — вы были;
Беша, беху — они были.
Бедне — тяжело, трудно.
Бедра — бедро, верхняя часть лядвеи, голень.
Безбедный — безопасный.
Безблазен — не подверженный соблазну.
Безвестный — неведомый, неизвестный.
Безвещественно — безплотно, безтелесно.
Безгодие — безвременье, неудобное время.
Бездна — пучина морская, не имеющая дна, бездна, без-донная.
Без истления — безгрешно и без болезней.
Безлетный — не имеющий ни начала, ни конца бытию своему, вечный, безконечный.
Безместный — неприличный, непристойный.
Безмятежный — спокойный, тихий, не прерываемый ничем страшным.
Безневестный — безбрачный, девственный.
Безответный — не имеющий оправдания и права отвечать, оправдываться.
Безприкладный — безпримерный, несравненный.
Безсмертный — неумирающий, вечный.
Безсоблазнство — непреклонность на соблазн, удаление от соблазна.
Безстудно — бесстыдно, нагло, нахально.
Безчадие — неимение или лишение детей.
Благий — добрый.
Благоволение — милость, доброе расположение, благосклонность.
Благоволити — доброжелательствовать, изъявить милость, согласие.
Благодать — милость, благоволение, приятность.
Благокоренный — прочно основанный, прочный, крепкий, сильный.
Благообразно — красиво, благопристойно, благочинно.
Благообразный — знаменитый.
Благопоспешати (благопоспешествовати) — способствовать, вспомоществовать.
Благопременитель — делающий добрую и полезную перемену.
Благосенный — производящий густую тень.
Благословенная(ый) — похваленная, прославленная, сопровождаемая благословениями.
Благословляти — хвалить, величать, славить.
Благостояние — твердое стояние, твердость.
Благостыня — добро, благость.
Благоутробие — щедрость, милосердие.
Благоутробне — милостиво, милосердно; зват. падеж от благоутробный.
Благочестно — благочестиво, благоговейно.
Блаже — зват. падеж от благой.
Блажен — благополучен, обилен благами духовными, благой, добрый.
Блаженство — благополучие, счастие.
Блажити — хвалить, прославлять, ублажать, восхвалять.
Блазнити — соблазнять.
Блудный — распутный, нечестивый, беззаконный.
Блюсти — сохранять, беречь, тщательно хранить.
Бо — ибо, потому что.
Бодренный — бодрый, бдительный, неусыпный.
Болезнь — немощь тела, скорбь и страдание души.
Брань — война.
Бранити — возбранять, препятствовать, не допускать.
Брашно — кушание, пища.
Бремя — тяжесть, груз, ноша.
Брение — глина, грязь, земля, смесь сухой земли с влагой.
Бренный — земляной, плотский, греховный, составленный из брения, легко разрушаемый, слабый.
Бродити — идти в брод.
Буди — будь.
Буесловец — пустослов, говорящий безрассудные речи,
Буесть — безумие, нечестие.
Буий — глупый, несмысленный, дерзкий, безумный.
Былие — трава.
-В-
Вадити — обвинять, наговаривать на кого-либо.
Вайя — ветви (пальмовые).
Вама — вам двоим.
Baп (вапа) — краска.
Вар — зной солнечный.
Варвар — чужеземец, иноплеменник, иноземец.
Варварский — грубый, бесчеловечный.
Варяти — предварять, упреждать.
Василиск — змей, дракон.
Веельзевул — начальник злых духов, князь бесовский.
Ведете — знать.
Велегласный — громогласный.
Велелепие — великолепие, величие.
Велеречие—говорливость, многословие, многоглаголание.
Велеречити — много говорить.
Велий — великий.
Величие — чудо, великое дело.
Вельблуд — верблюд.
Вельми — весьма, очень.
Вем — знаю, ведаю.
Вемы — мы знаем.
Вепрь — дикий кабан.
Вереи — запоры, затворы, крепость, засов.
Вериги — железные оковы; узы; цепи, носимые подвижниками.
Верт — сад, вертоград.
Вертеп — пещера.
Вертоград — сад огороженный.
Вертоградарь — садовник.
Весь — село, деревня.
Вечеря — ужин, пир.
Вещь — событие, дело, вещь, имущество.
Вжаждатися — чувствовать жажду.
Взбранный — чрезвычайно воинственный, храбрый, сильный в брани.
Взимати — отнимать, снимать.
Взыграти — возвеселиться, скакать.
Взыскати — разыскивать, обыскивать, стараться найти.
Вина — причина, предлог, повод.
Виссон — драгоценная, тонкая и мягкая льняная ткань.
Витальница — горница, комната.
Вития — оратор.
В книзе животней — в книге жизни.
Вкупе — вместе, в то же время, зараз.
Владыка — господин, хозяин дома, наставник, властелин.
Власяница — грубая одежда из конского волоса.
Влаятися — волноваться.
Вмале — вскоре, едва, в непродолжительное время.
Вметати — ввергнуть, бросать.
Внегда — когда; в то время, как.
Внезапу — вдруг, нечаянно, внезапно.
Внимати — слушать прилежно, быть внимательным.
Внутренняя — чрево, местопребывание страстей.
Во веки веков — бесконечно, вечно, в бесконечные века.
Во благовремении — своевременно, когда нужно.
Водворятися — иметь жительство, пребывать, покоить.
Воды — иногда: скорби, печали.
Воевода — военачальник, полководец.
Во еже — чтобы.
Вожделети — возыметь сильное желание, сильно желать.
Воз — за, вместо.
Возбраняли — препятствовать, не дозволять.
Возглядати — взирать, смотреть.
Воздаяние — возмездие, то, что заслужено, должное.
Воздети — поднять, простереть.
Воздвижение — поднятие вверх, возведение, водружение.
Вознепщевати — подумать, предположить.
Возношение — славословие, величание, прославление,
Возопити — закричать громко, с воплем воззвать о помощи.
Возрастите — растить, питать, умножать, укреплять.
Возриновен — поколеблен, потрясен.
Возскорбети — чувствовать скорбь, стенать.
Вои — воинства, воины.
Во имя — во славу, именем, в честь.
Воинствословие — воинский отряд.
Волхвы — приготовляющие отравы, чародеи.
Воньже — в который; в нюже — в которую; в няже — в которые.
Воображати(ся) — приготовлять, устроять внезапно.
Воня —запах, курение, аромат.
Воплощатися — принимать на себя плоть, тело.
Вопреки — в ширину, поперек, против, напротив.
Воскрилие — край одежды, бахрома.
Восперяти — возносить мысли, ум, возноситься мыслями, умом.
Вотще — напрасно, всуе, втуне, попусту, даром.
Вперяти — устремлять, обращать внимание.
Враждовати — иметь вражду, негодовать, сердиться.
Вратник — стражник у ворот.
Вращатися — обращаться, оборачиваться, возвращаться назад.
Вредоносный — приносящий вред.
Вресноту — подлинно, поистине, действительно.
Вретище — одежда из грубого холста, покаянное одеяние, худая одежда, мешок, грубая ткань, рубище.
Вседушно — всей душой.
Всезлобный — исполненный всякого зла, крайне пагубный.
Всепетый — всеми и повсюду воспеваемый, прославляемый.
Всеплодие — плоды всякого рода, урожай всего.
Всехвальный — достойный всякой похвалы.
Всеядец — все пожирающий, т. е. ад или смерть.
Вскую — зачем, для чего, почему, почто, ради чего.
Вспять — назад, обратно.
Всуе — напрасно, попусту, тщетно.
Вся — все; всяческая — все, всех.
Всяко — отнюдь, вовсе.
Второпервый — первый после второго.
Выну — всегда, во всякое время.
Высоковыйный — высоко поднявший голову, гордый.
Вышний — верхний; горний, свыше являемый.
Выя — шея.
Вящше — более.
Вящший — больший, лучший.
- Г-
Гад — пресмыкающееся животное и ползающее насекомое.
Гаждение — порицание, хула, брань, ругательство, злоречие, поношение.
Газофилакия — казнохранилище, общественная сокровищница.
Ганание или гадание — загадка, гадание, намек, узнавание будущего по какими-либо признакам; загадочное сказание.
Гибель — трата, расход, убыток.
Главизна — начало, основание, свиток, книга.
Глагол — слово, речь, язык.
Глаголание — сказывание, молва, речь.
Глаголати — говорить.
Гладный — голодный, скудный хлебом.
Глад — голод.
Гладовати — голодать, терпеть голод.
Гладость — голод.
Глас — голос, напев, мольба.
Гласите, глашати — звать, призывать.
Глумитися — насмехаться, забавляться, издеваться, обдумывать, размышлять.
Глумление — болтливость, насмешливость, пустословие.
Гобзовати — изобиловать, быть богатым, жить в довольстве.
Гобзование — изобилие, многоплодие, плодоносив.
Голоть — лед, гололедица, град.
Голубица — голубь, голубка.
Гомола — кол, комок.
Гонзати (угонзати) — убегать, спасаться бегством.
Горе — вверх, к небу.
Горее — превыше.
Горлица — дикий голубь, ласточка.
Горличище — птенец голубиный.
Горний — высший, верхний, небесный, вверху находящийся.
Горький (гордый) — тяжкий, болезненный.
Гортанобесие — пресыщение, объедение.
Горший — худший, злейший.
Грабление — насильно отнятое, лукавое завладение чужим имуществом.
Градарь — садовник.
Гроздие — кисть виноградная.
Грядый — идущий, наступающий, предстоящий.
Грясти — идти, шествовать.
Губительство — гибель, пагуба, смерть.
-Д-
Да — пусть, чтобы.
Дабы — чтобы.
Да бых аз отселе престал — дабы я отныне перестал.
Даждь — подай, дай.
Дань — подать, пошлины.
Дарование — дар, подарок.
Даси — дашь.
Двакраты — по два раза, двукратно, дважды.
Дебелый — тучный, толстый, плотный, иногда суковатый.
Дебельство — толщина, тучность, тяжесть, грубость.
Дебрь, дебрие — долина, лес, дубрава, иногда: буерак, овpar.
Делатель — наемный работник.
Деля — для.
Демественник — певчий.
Денница — утренняя заря, утренняя звезда.
Держава — сила, власть, государство, владычество, могущество.
Державно — всей силой, совершенно.
Державный — властный, сильный, могучий.
Дерзати — осмеливаться, сметь, ободриться.
Дерзновение — благоговейная смелость, смелость, надеяние, бесстрашие.
Десный — правый, находящийся с правой стороны
Десница — правая рука.
Детель — дело, деятельность.
Дею — делаю, произвожу.
Деяти — делать.
Дея — делом показать.
Дивий — дикий, лесной.
Дидрахма — две драхмы, удвоенная драхма (греческая монета).
Динарий, денарий — римская серебряная монета, соответствующая дневной плате поденщику.
Диадима — царский венец.
Длань — ладонь.
Дмение — надменность, гордость.
Днесь — ныне, в настоящий день, сегодня.
Доблий — доблестный, воинственный, храбрый, добродетельный, мужественный.
Добльно, добльственно — доблестно, храбро, мужественно, непоколебимо.
Добре — хорошо, стойко.
Доброта — добрые качества, красота.
Доброхотен — делающий добро по собственному влечению, добровольно.
Довлети — быть достаточным.
Довлеет — достаточно, довольно.
Дождеточити — капли испускать.
Доколе — долго ли, как долго.
Долги — грехи.
Долгоживотный — долговечный.
Долгонедужие — продолжительная немощь.
Долготерпение — продолжительное терпение.
Должник — обидчик, ближний, согрешивший против нас.
Должником — должникам.
Долу, доле — вниз, внизу, в глубине, в преисподней.
Дольний — земной.
Домонадец — слуга в доме, рожденный в доме господина.
Дондеже — доколе, пока, до тех пор.
Дориносец — оруженосец, телохранитель.
Дориносимый — окруженный почетною стражею с копьями в руках.
Дориношу — сопровождаю кого-либо в качестве почетной стражи.
Досаждение — обида, брань, дерзость, оскорбление, укоризна, позор.
Досаждати — нанести кому-то обиду, оскорбление.
Доспети — сохранять, дожить, поспешить, собраться, приготовиться.
Достойно — прилично, достойно, справедливо.
Достоит — должно, надлежит.
Достояние — имение, наследство, имущество.
Доящая — кормящая грудью младенца.
Драгий — дорогой, драгоценный.
Драхма — греческая серебряная монета.
Драчие — терние, негодная колючая трава.
Древле — некогда, когда-то, в древности, давно, в старину.
Дреколие — колья, дубь.
Другиня — подруга, приятельница.
Друголюбие — дружелюбие.
Друголюбно — дружелюбно.
Дружина — товарищество, общество сверстников.
Дряхлствовати — тужить, скорбеть, печалиться, беспокоиться.
Дека— доска; стол, на котором раскладываются товары
Дуси нечистии — злые духи, бесы.
Духовный — свойственный духу, чуждый плотских потребностей.
Душе истины — Дух истины (зват. падеж).
Душевный — происходящий от души, живущий по началам мира чувственного.
Душетленный — душепагубный, растлевающий душу.
Дщерь — дочь.
Дым, дымове — дым, пар, ничтожество, суета.
Дыхание — под сим именем разумеется всякая тварь, имеющая жизненную силу; дыхание, веяние.
-Е-
Е — то, оное, его.
Егда — когда, в то время как.
Егоже — которого.
Еда — разве, неужели, ли, или, нежели.
Единаче — в один раз.
Единокровный — происходящий от одной крови; родной брат.
Единомудренно — единомысленно, одинаково мысля с кем-либо.
Единонравный — имеющий одинаковый с кем-либо нрав.
Единородный — единственный по рождению; один сын (одна дочь) у родителей.
Еже — чтобы, что, в чем.
Ей — да, ей-ей, так, верно, истинно.
Елень — олень.
Елижды — сколько раз; всякий раз, когда.
Елико, елика — как, сколько.
Еликий — сколький, сколь велик.
Елицы — которые, те, сколько их есть.
Еллины — евреи из стран языческих.
Еллински — по-гречески.
Ельми убо — так как.
Емь — взявши, схвативши.
Епендит — верхняя одежда, плащ.
Еродий — аист, цапля, лесной аист.
Есень, есенний — осень, осенний.
Еси — есть.
Есмирнисмено вино — вино, смешанное со смирною — горькое.
Естество — природа, сущность.
Ехидна — змея ядовитая, укус которой приносит смерть.
-Ж-
Жаждати, жадати — хотеть пить, сильно желать, томиться жаждою.
Жатели — жнецы.
Же — а, но.
Жегомый — человек, одержимый огневицею или горячкою.
Жезл — палка, посох, символ силы и власти.
Жезл старости — подкрепление старости.
Жертва — дар, приношение животных или плодов Богу, дар Богу.
Жестоковыйный — жестокосердный, бесчувственный, упрямый, упорный.
Живити — оставить в живых, сберегать, спасать.
Живодавец — податель жизни.
Живоначальный — содержащий в себе начало жизни.
Живоначалие — начало, причина жизни.
Живоносный — носящий в себе жизнь.
Живот — жизнь.
Животворящий — дающий жизнь, оживляющий, воскрешающий.
Животный — содержащий в себе жизнь.
Живый — живущий.
Жительство — жилище, живущие.
Житейское море — море настоящей, временной жизни.
Жребий — часть, доля, участь.
Жребодаяние — разделение по жребию, распределение по жребию.
Жребя — жеребенок, иногда осленок.
Жрети — приносить жертву Богу.
Жрец — священник, приносящий жертву.
Жупел — сера горючая, смола, адская мука.
Жупельный — серный.
-3-
Забвенный — забытый.
Забрало — стена, ограда, забор.
Завет — договор, союз, завещание.
Зазирати — порицать, упрекать.
Зазрети — осудить, пересудить,
Заклинати — просить с клятвою об исполнении чего-либо.
Закоснение — замедление, задержка.
Закоснети — замедлить, долго оставаться.
Закров — завеса, покров, покрывало.
Заматорелый — затверделый, ожесточенный, застарелый.
Заматеревший во днех — очень престарелые летами.
Зане, занеже — ибо, так как, потому, потому что.
Запаление — пожар, зажигание.
Запинание — препятствие к успеху дела.
Запинатель — подставляющий другому ногу, за пяту держащийся, обольститель, соблазнитель.
Заповедати — предписывать, повелевать, объявлять, приказывать.
Запрещение — епитимия, наказание, штраф.
Запяти — запятнать.
Запяти стопы — поколебать стопы, сбить с пути.
Запястье, зарукавье — украшение на оконечностях рукавов у нарядных одежд, браслет.
Заря — блеск, сияние.
Заутрие — утро следующего дня.
Заушати — бить рукою по ушам и щеке.
Зачало — начало, заглавие.
Заяти — взаймы взять, занять, брать в долг.
Звание — зов, крик, вопль, взывание, призывание.
Звати — взывать, восклицать, приглашать.
Здати — сооружать, строить.
Зде — здесь.
Здо, зда (на здех) — кровля, крыша, развалина.
Зелие — горькая трава, яд, зелень, овощ, трава.
Зело — очень, весьма, сильно, много.
Земля забвения — могила, в которой погребаются умершие и скоро забываются живыми.
Земнородный — человек, на земле родившийся и живущий.
Зеница — зрачок, самый глаз; круглое отверстие, через которое проходят лучи света.
Зиждити — сооружать, строить.
Зиждитель — создатель, творец, строитель.
Зиждемый — создаваемый, устроенный.
Зиждимии людие — будущие поколения.
Злак — трава; зелень, овощи, служащие в пищу человека.
Злачный — богатый травами; обилующий злаками, пажитями.
Зле — худо, люто, тяжко, жестоко.
Злоба — злоумышление, зло, злодеяние, бедствие, худое дело.
Злобовати — иметь на кого-либо злобу, враждовать.
Злобожный — враждебный Богу, идущий против Бога.
Злонравный — имеющий злой нрав, дерзкий, упрямый.
Знаменовати — подать знак.
Знамение — чудо, знак, образ.
Зобати — хватать что-либо клювом, клевать.
Зрак — вид, лицо, образ.
Зрети — смотреть, глядеть.
Зря — видя.
-И-
И — его, их.
Ибо — потому что.
Иго — ярмо, ноша, рабство, оковы, тягость.
Идеже — где, когда.
Иждити — проживать, тратить, издерживать.
Иже, яже, еже — который(ая, ое).
Избодати — бодаться рогами.
Избытке — облегчение.
Избыти — превзойти, остаться, спастись.
Извествовати — утверждать, удостоверять, уверять, подтверждать.
Известно — твердо, тщательно, точно, ясно.
Извет — донос на кого-либо, обвинение.
Изволение — желание, решение, воля, совет.
Изволити — избрать, предпочесть, охотно желать.
Изгнание — гонение, ссылка.
Изгребие — пакля, охлопья из пеньки.
Издхнути — испустить дух, умереть.
Издыхание — испущение духа, последний вздох.
Изженути — изгонять, прогонять, отгонять.
Излиха — очень сильно, чрезмерно, через меру.
Изметати — извергать, выкидывать.
Измлада — смолоду.
Изнемогати — ослабевать, терять силу, истомляться.
Изощряти — делать острым, точить, оттачивать.
Изрекати — произносить, говорить, высказывать.
Изрядно — превосходно, отлично.
Изрядный — избранный, особенный.
Изсхнути — высохнуть, засыхать, лишаться влаги.
Изумевати — недоумевать, не постигать, приходить в изумление.
Изымати — извлекать, освобождать, вытаскивать.
Имамы — мы имеем.
Имати — брать, занимать, захватывать.
Иматисма — верхнее платье, плащ.
Имже — тем, которым.
Имя рек — назови имя.
Ин — другой, грядущий.
Иногда — некогда, когда-то, прежде.
Иноплеменник — человек, принадлежащий к другому племени.
Искони — издавна, издревле, изначала.
Исконный — издревле существующий, всегдашний, изначальный.
Искренний — ближний.
Искуситель — тот, который испытывает кого-либо, прельщает, обманывает.
Искушати — испытывать, соблазнять, изведывать.
Искушение — испытание, соблазн, опасность впасть в грех.
Исперва — из древности, издавна, издревле.
Исповедаю — открыто признаю, объявляю, воздаю славу, хвалю.
Исповедание — прославление, слава, величие.
Исполнение — наполнение, полнота, окончание, совершение.
Исполнь — полный, наполненный, исполненный.
Истаявати — изнурять, изнемогать, растоплять, растрогивать.
Истлити — предать тлению.
Истление — тление, опустошение, порча, гниение
Истнити — истоптать, стереть, сломать, сокрушать в прах.
Истощати — опустошать, разрушать.
Истый — тот самый, подлинный.
Исход — конец, предел.
Исходище — источник, ворота, перекресток.
Исчадие — детище, львенок, молодая львица.
Исчезати (изчезати) — обращаться в ничто, истаявать.
Ихже — которых.
- К -
Каженик — евнух, скопец; порченый, одержимый.
Како — как, каким образом.
Камара — свод, купол, камера, горница.
Камо — куда, в какое место.
Канути — исчезнуть, упасть, капать.
Капище — языческий храм, кумир, идол.
Касиа, кассия — дикая корица; коричное дерево, из которого добывается душистое масло.
Катакомбы — пещеры.
Катапетасма — завеса, парус.
Квас — закваска, дрожжи.
Квасный — вскисший, приготовленный на дрожжах.
Керамида — черепок, черепица.
Кий — какой, который.
Кийждо — всякий, каждый.
Кимвал — музыкальное орудие, колокола, музыкальный ударный инструмент, состоящий из двух медных кружков.
Кимин — тмин (трава).
Кинсон — подать с оценки имения в государственную казну.
Кинсонный — податной.
Кичитися — быть гордым, иметь высокое мнение о себе.
Клеврет — товарищ, сослужитель.
Клеть — комната.
Клятва — заклятое, проклятое, клятвенное обещание.
Книгочий — человек, занимающийся письменными делами, письмоводитель.
Коварство — хитрость, лукавство.
Ковы (ков) — злоумышления, козни, умысел, заговор.
Ковчежец — денежный ящик, сумка, киотка для икон.
Коегождо — каждого.
Козни — лукавство, хитрость, навет.
Кознствовати — хитрить.
Кокошь — курица, наседка с цыплятами.
Колесницегонитель —правящий колесницей.
Коливо — кутья, сочиво; рис, сваренный с медом.
Коло — колесо, круг, обод.
Колькраты — сколько раз, как часто.
Кольми — сколько, во сколько раз более.
Кольми паче — тем более.
Коноб —
котел, горшок, лохань, таз, умывальница.
Кончина — исполнение, конец бытия, смерть.
Копр — укроп, анис, душистое растение.
Коснити (коснети) — медлить, замедлить, мешкать.
Косно — медленно, не скоро.
Косноязычный — медленно говорящий, заика.
Косный — медленный, протяжный.
Котва — якорь корабельный.
Кош — короб, корзина, кошница, лукошко.
Крамола — смута, бунт, заговор, мятеж, волнение, распря.
Краснодушный — благодушный, добродетельный.
Красный — приятный, прекрасный, усладительный, красивый, сладкозвучный.
Красная мира сего — соблазнительное мира сего.
Крастель — перепел, коростель.
Крата (крат) — один раз; до семь крат — до семи раз.
Крепкий — сильный, всемогущий, бодрый.
Крепкоумный — сильный умом, благоразумный.
Крило — крыло, покровительство, защита.
Крин — лилия, белая лилия.
Кроме — без, выше, сверх.
Кромешный (ий) — внешний, наружный, крайний.
Ктитор — строитель храма, создатель, попечитель.
Ктому — еще, более, затем, сверх того.
Купа — куча, группа.
Купно — вместе, вообще, соединенно.
Куповати — покупать, приобретать что-либо покупкою.
Кустодия — стража, отряд воинов, приставленных для сбережения чего-либо, караул.
Кутия — то же, что коливо, только она приносится для панихид по умершим.
Куща — палатка, шатер.
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