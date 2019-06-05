Словарь малопонятных слов на древнерусском (С)
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…Самовидец — видевший своими глазами, очевидец.
Сандалия — обувь из подошвы, прикрепленной к ноге ремнем.
Саранча — насекомое, отличающееся прожорливостью.
Свадих — ссорился.
Свара — ссора, брань.
Сваритися — ссориться, браниться, ругаться.
Светило — фонарь, светильник; чаще — небесное светило.
Светлошгодовитый — приносящий чистые, свежие плоды.
Светлость — сияние, благоволение, чистота, ясность; знаменитость.
Светлый — торжественный, блистательный, сияющий.
Световодитель — ведущий к свету, или во свете, ясно и верно.
Светодавец — податель света.
Светозарный — озаряющий светом.
Светолитие — светоизлияние, осияние.
Светоносец — носящий свет, светозарный.
Светолучный — испускающий лучи света, лучезарный.
Светоприемный — принявший свет, светоносный.
Светение — свет, освещение.
Свеща — светильник, факел зажженный, свеча.
Свещник — подсвечник.
Свеселитися — веселиться с кем-либо.
Световидный — сиянием подобный свету.
Световидно — светообразно.
Светозрачный — светлый, блистательный.
Свивати — свертывать, скатывать.
Свидение — свидетельство, откровение.
Свирель — малый, тонкий, насквозь просверленный музыкальный инструмент в виде флейты или кларнета.
Свирепети — делаться лютым, диким, ожесточаться, разъяряться.
Свиряти — играть на свирели.
Связень — узник, невольник, колодник.
Святится — прославляется.
Святолепный — святоукрашенный.
Се — вот, это.
Се бо (себо) — ибо вот, ибо.
Седален — тропарь, который можно петь сидя.
Седмерицею — семикратно, больше в семь раз.
Седмица — семь дней, неделя.
Секира — топор.
Селение — жилище, обиталище, дом, храм.
Село — поле, пашенная земля.
Сельный — полевой, растущий и живущий в поле.
Семя — потомство.
Семо — сюда.
Семо и овамо — туда и сюда, во все стороны.
Сено сельное — трава полевая.
Сень — тень, мрак, покров, покровительство; сень смертная — мрак, темнота смерти.
Сердцеведец — знающий сокровенные движения сердца, внутренние желания и помышления,
Сечиво — секира, топор, кирка.
Сечь — губительная язва, мор людей.
Сея — этой.
Си — себе, свой.
Своих си — своих выгод.
Сикарь — убийца, разбойник.
Сикер, сикера — всякий хмельной напиток, кроме виноградного вина, от которого можно опьянеть, например, наливки, настойки, пиво, мед.
Сикомора — смоковница.
Сила — мощь, могущество.
Сиречь — то есть.
Сирый, сир — беспомощный, беззащитный, сирота.
Сице — так, таким образом.
Сицевый — таковой, такой.
Скверна — нечистота, т.е. грех;.
Скимен — молодой лев, львенок.
Скиния — палатка, шатер, сень, куща.
Скиптр, скипетр — царский, короткий жезл — символ власти и управления.
Скифия — страна к северу от Черного моря.
Скляница — сосуд из стекла.
Скницы (скнипы) — насекомые разного рода: вошь, комар или вообще разные паразиты.
Скоктание — щекотание, осязание, возбуждающее нечистую похоть.
Сковник — участник в кове или заговоре.
Скорпион, скорпия — ядовитое насекомое; также бич с металлическими палочками, заостренными наподобие жала скорпиона.
Скоты польския — звери полевые.
Скраина, скрания — висок.
Скров — укромное, сокровенное место.
Скудель — глина, черепок, глиняный сосуд или крыша, смазанная глиною.
Скудельник — горшечник.
Скудельный — глиняный, слабый, хрупкий.
Слава — хвала.
Славословити — возвещать славу, прославлять, славить Бога.
Слана — иней, гололедица, мороз.
Сланость — соленость, соленый вкус, солончак.
Сланый — соленый.
Слота — ненастье, слякоть.
Слух — слышание, молва народная.
Слякохся — я согнулся.
Слящися — сгорбиться, согнуться.
Слячен — скорченный, сгорбившийся.
Смердити (смердети) — испускать смрад, зловоние, вонять.
Смежити — сомкнуть глаза, зажмурить.
Смердящий — зловонный.
Смирение — покой, безопасность, примирение.
Смирна (или мирра) — смола благовонная, имеющая силу предохранять тело от гниения; мирра — благоуханное смолистое вещество, горькое и пахучее.
Смоква — плод смоковницы, винная ягода.
Смотрительно — промыслительно.
Снабдевати — сохранять, спасать.
Снабдети — сберечь, сохранить.
Снедь — пища, кушанье.
Снедно — съестное.
Снести — съесть, вкусить.
Снитися — соединиться, сочетаться, вступить в брак.
Соблазн — препятствие.
Соблюдение — темница, тюрьма, примета, видимый знак.
Совосприятель — соучастник.
Содетель — творец, создатель, совершитель.
Создание — творение, тварь.
Созижди — сделай, сотвори.
Сокровище благих — хранитель всех благодеяний, источник всего хорошего, вместилище всех благ.
Сокровищница — место, где хранятся сокровища; кладовая.
Соленица — солонка, сосуд для подачи соли на стол.
Солило — соусное блюдо, из которого Спаситель на Тайной вечери ел с учениками; вообще — блюдо, солонка.
Соние — сон, сновидение.
Сонм — собрание народа, толпа, скопище.
Сонмище — собрание людей или место, где они собираются.
Сопель — свирель.
Сопец — трубач, музыкант, флейтщик.
Сопротивный — желающий противного, препятствующий желанию другого и исполнению чего-нибудь.
Сотрение — разрушение, стирание, истребление.
Соуз, союз — связь, согласие.
Сочетати, сочетавати — соединять в чету, в пару; соединяться.
Спекулатор — палач, оруженосец, страж при царе.
Спинати — низвергать, опрокинуть, низложить, смять.
Спира — отряд воинов, рота, полк.
Сплетати — соединять в одно посредством плетения.
Споборати — помогать в борьбе, вместе с кем-то воевать.
Споборствуй — помоги.
Спод, споды — ряд, ряды, куча, группа.
Сподобил еси — удостоил.
Спона — препятствие, помеха.
Споспешник — сотрудник, помощник.
Спростретися — простираться, стремиться расшириться.
Спуд — сосуд; под спудом — под сокрытием, в сокровенном месте.
Спяти — опрокинуть, повергнуть.
Срамлятися — стыдиться.
Срасленный — сросшийся вместе.
Срачица, сарчица — сорочка, рубашка, нижняя белая одежда на престоле.
Сребреник — серебряная монета (то же, что греческий "статир" или еврейский "сикль").
Среда — средина.
Средостение — средняя стена, преграда между двумя владениями.
Сретение — встреча.
Сристатися — стекаться, собираться.
Срящ
— неприятная встреча, внезапная беда, несчастье, нападение, недуг, зараза.
Ссати — сосать грудь, кормиться грудью.
Ссущий — сосущий грудь матери грудной младенец.
Стадия — греческая мера, принятая евреями, от 87 до 100 русских сажен.
Стакти — благовонная смола; капля; ладан; тончайший вид смирны.
Статир — греческая серебряная монета в 4 драхмы.
Стегно — верхняя часть ноги, бедро, лядвия.
Стезя — тропинка, узкая дорога для пешеходов, путь, цель.
Стенати — стонать, воздыхать.
Степень — ступень, возвышение.
Стихира — песнопения в честь праздника или святого.
Стогн, стогна — широкая улица, площадь; стогны путей — углы улиц, перекрестки дорог.
Столп — колонна, башня, столб.
Столпник — проводивший свою жизнь на столбе подвижник.
Стомах — желудок.
Стопа — ступня у ноги, нога, след.
Сторицею — сто раз, во сто крат, стократно.
Страдальчествовати — претерпевать страдания, мучения.
Страда — тяжкая работа в летнюю жару на поле, жатва.
Стражба — стража, время между двумя сменами стражи.
Страннолепно — необычайно, удивительно, дивно.
Странный — странствующий, находящийся в чужой стране.
Странствие — путешествие по чужим странам.
Страстоположник — начальник страдания, главный из пострадавших.
Страстотерпец — претерпевший страдания, мучения.
Страсть — страдания, сильное желание чего-либо.
Стропотство — лукавство, обман, упрямство.
Струп — гнойная рана, кора, болячка.
Стрыти, стрывати — сокрушать, стирать.
Студ — стыд, поругание, срам.
Студенец (сстуденец) — колодец, родник, ключ, ров
Студенец нетления — ров погибели.
Студень (сстудень), студь — стужа, холод.
Студный — постьщный, бесчестный, позорный, срамный.
Стужати — притеснять, угнетать, скучать, унывать, докучать.
Стужение, стужание — огорчение, досаждение, гонение, притеснение.
Стяг — воинское знамя, хоругвь.
Стяжание — имение, богатство, приобретение.
Сугубый — двойной, усиленный, двоякий.
Сударь — платок, головное покрывало.
Судити — осуждать, рассуждать, разузнавать.
Суета— тщетность, напрасная забота, пустые хлопоты, ничтожность, пустота.
Суетный — напрасный, тщетный, пустой.
Супостат — неприятель, враг, злодей.
Суровый — сырой, сочный, зеленеющий, неспелый.
Сушило — сухое дерево, хворост, обгорелая головня.
Сущий — существующий, пребывающий, истинный, действительный, находящийся.
Сходник — лазутчик, соглядатай.
Счетание — сочетание, соединение.
Счиневати — соединять, составлять, слагать.
Сыноположение — усыновление.
Сый — существующий, сущий, находящийся.
Сыроядец — ядущий сырое мясо.
Ся — себя; на ся — на себя.
Источник.
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