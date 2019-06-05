Словарь малопонятных слов на древнерусском (С)

Световодитель — ведущий к свету, или во свете, ясно и верно.

Сандалия — обувь из подошвы, прикрепленной к ноге ремнем.



Светоприемный — принявший свет, светоносный.

Светение — свет, освещение.

Свеща — светильник, факел зажженный, свеча.

Свещник — подсвечник.

Свеселитися — веселиться с кем-либо.

Световидный — сиянием подобный свету.

Световидно — светообразно.

Светозрачный — светлый, блистательный.

Свивати — свертывать, скатывать.

Свидение — свидетельство, откровение.

Свирель — малый, тонкий, насквозь просверленный музыкальный инструмент в виде флейты или кларнета.

Свирепети — делаться лютым, диким, ожесточаться, разъяряться.

Свиряти — играть на свирели.

Связень — узник, невольник, колодник.

Святится — прославляется.

Святолепный — святоукрашенный.

Се — вот, это.

Се бо (себо) — ибо вот, ибо.

Седален — тропарь, который можно петь сидя.

Седмерицею — семикратно, больше в семь раз.

Седмица — семь дней, неделя.

Секира — топор.

Селение — жилище, обиталище, дом, храм.

Село — поле, пашенная земля.

Сельный — полевой, растущий и живущий в поле.

Семя — потомство.

Семо — сюда.

Семо и овамо — туда и сюда, во все стороны.

Сено сельное — трава полевая.

Сень — тень, мрак, покров, покровительство; сень смертная — мрак, темнота смерти.

Сердцеведец — знающий сокровенные движения сердца, внутренние желания и помышления,

Сечиво — секира, топор, кирка.

Сечь — губительная язва, мор людей.

Сея — этой.

Си — себе, свой.

Своих си — своих выгод.

Сикарь — убийца, разбойник.

Сикер, сикера — всякий хмельной напиток, кроме виноградного вина, от которого можно опьянеть, например, наливки, настойки, пиво, мед.

Сикомора — смоковница.

Сила — мощь, могущество.

Сиречь — то есть.

Сирый, сир — беспомощный, беззащитный, сирота.

Сице — так, таким образом.

Сицевый — таковой, такой.

Скверна — нечистота, т.е. грех;.

Скимен — молодой лев, львенок.

Скиния — палатка, шатер, сень, куща.

Скиптр, скипетр — царский, короткий жезл — символ власти и управления.

Скифия — страна к северу от Черного моря.

Скляница — сосуд из стекла.

Скницы (скнипы) — насекомые разного рода: вошь, комар или вообще разные паразиты.

Скоктание — щекотание, осязание, возбуждающее нечистую похоть.

Сковник — участник в кове или заговоре.

Скорпион, скорпия — ядовитое насекомое; также бич с металлическими палочками, заостренными наподобие жала скорпиона.

Скоты польския — звери полевые.

Скраина, скрания — висок.

Скров — укромное, сокровенное место.

Скудель — глина, черепок, глиняный сосуд или крыша, смазанная глиною.

Скудельник — горшечник.

Скудельный — глиняный, слабый, хрупкий.

Слава — хвала.

Славословити — возвещать славу, прославлять, славить Бога.

Слана — иней, гололедица, мороз.

Сланость — соленость, соленый вкус, солончак.

Сланый — соленый.

Слота — ненастье, слякоть.

Слух — слышание, молва народная.

Слякохся — я согнулся.

Слящися — сгорбиться, согнуться.

Слячен — скорченный, сгорбившийся.

Смердити (смердети) — испускать смрад, зловоние, вонять.

Смежити — сомкнуть глаза, зажмурить.

Смердящий — зловонный.

Смирение — покой, безопасность, примирение.

Смирна (или мирра) — смола благовонная, имеющая силу предохранять тело от гниения; мирра — благоуханное смолистое вещество, горькое и пахучее.

Смоква — плод смоковницы, винная ягода.

Смотрительно — промыслительно.

Снабдевати — сохранять, спасать.

Снабдети — сберечь, сохранить.

Снедь — пища, кушанье.

Снедно — съестное.

Снести — съесть, вкусить.

Снитися — соединиться, сочетаться, вступить в брак.

Соблазн — препятствие.

Соблюдение — темница, тюрьма, примета, видимый знак.

Совосприятель — соучастник.

Содетель — творец, создатель, совершитель.

Создание — творение, тварь.

Созижди — сделай, сотвори.

Сокровище благих — хранитель всех благодеяний, источник всего хорошего, вместилище всех благ.

Сокровищница — место, где хранятся сокровища; кладовая.

Соленица — солонка, сосуд для подачи соли на стол.

Солило — соусное блюдо, из которого Спаситель на Тайной вечери ел с учениками; вообще — блюдо, солонка.

Соние — сон, сновидение.

Сонм — собрание народа, толпа, скопище.

Сонмище — собрание людей или место, где они собираются.

Сопель — свирель.

Сопец — трубач, музыкант, флейтщик.

Сопротивный — желающий противного, препятствующий желанию другого и исполнению чего-нибудь.

Сотрение — разрушение, стирание, истребление.

Соуз, союз — связь, согласие.

Сочетати, сочетавати — соединять в чету, в пару; соединяться.

Спекулатор — палач, оруженосец, страж при царе.

Спинати — низвергать, опрокинуть, низложить, смять.

Спира — отряд воинов, рота, полк.

Сплетати — соединять в одно посредством плетения.

Споборати — помогать в борьбе, вместе с кем-то воевать.

Споборствуй — помоги.

Спод, споды — ряд, ряды, куча, группа.

Сподобил еси — удостоил.

Спона — препятствие, помеха.

Споспешник — сотрудник, помощник.

Спростретися — простираться, стремиться расшириться.

Спуд — сосуд; под спудом — под сокрытием, в сокровенном месте.

Спяти — опрокинуть, повергнуть.

Срамлятися — стыдиться.

Срасленный — сросшийся вместе.

Срачица, сарчица — сорочка, рубашка, нижняя белая одежда на престоле.

Сребреник — серебряная монета (то же, что греческий "статир" или еврейский "сикль").

Среда — средина.

Средостение — средняя стена, преграда между двумя владениями.

Сретение — встреча.

Сристатися — стекаться, собираться.

Срящ

— неприятная встреча, внезапная беда, несчастье, нападение, недуг, зараза.

Ссати — сосать грудь, кормиться грудью.

Ссущий — сосущий грудь матери грудной младенец.

Стадия — греческая мера, принятая евреями, от 87 до 100 русских сажен.

Стакти — благовонная смола; капля; ладан; тончайший вид смирны.

Статир — греческая серебряная монета в 4 драхмы.

Стегно — верхняя часть ноги, бедро, лядвия.

Стезя — тропинка, узкая дорога для пешеходов, путь, цель.

Стенати — стонать, воздыхать.

Степень — ступень, возвышение.

Стихира — песнопения в честь праздника или святого.

Стогн, стогна — широкая улица, площадь; стогны путей — углы улиц, перекрестки дорог.

Столп — колонна, башня, столб.

Столпник — проводивший свою жизнь на столбе подвижник.

Стомах — желудок.

Стопа — ступня у ноги, нога, след.

Сторицею — сто раз, во сто крат, стократно.

Страдальчествовати — претерпевать страдания, мучения.

Страда — тяжкая работа в летнюю жару на поле, жатва.

Стражба — стража, время между двумя сменами стражи.

Страннолепно — необычайно, удивительно, дивно.

Странный — странствующий, находящийся в чужой стране.

Странствие — путешествие по чужим странам.

Страстоположник — начальник страдания, главный из пострадавших.

Страстотерпец — претерпевший страдания, мучения.

Страсть — страдания, сильное желание чего-либо.

Стропотство — лукавство, обман, упрямство.

Струп — гнойная рана, кора, болячка.

Стрыти, стрывати — сокрушать, стирать.

Студ — стыд, поругание, срам.

Студенец (сстуденец) — колодец, родник, ключ, ров

Студенец нетления — ров погибели.

Студень (сстудень), студь — стужа, холод.

Студный — постьщный, бесчестный, позорный, срамный.

Стужати — притеснять, угнетать, скучать, унывать, докучать.

Стужение, стужание — огорчение, досаждение, гонение, притеснение.

Стяг — воинское знамя, хоругвь.

Стяжание — имение, богатство, приобретение.

Сугубый — двойной, усиленный, двоякий.

Сударь — платок, головное покрывало.

Судити — осуждать, рассуждать, разузнавать.

Суета— тщетность, напрасная забота, пустые хлопоты, ничтожность, пустота.

Суетный — напрасный, тщетный, пустой.

Супостат — неприятель, враг, злодей.

Суровый — сырой, сочный, зеленеющий, неспелый.

Сушило — сухое дерево, хворост, обгорелая головня.

Сущий — существующий, пребывающий, истинный, действительный, находящийся.

Сходник — лазутчик, соглядатай.

Счетание — сочетание, соединение.

Счиневати — соединять, составлять, слагать.

Сыноположение — усыновление.

Сый — существующий, сущий, находящийся.

Сыроядец — ядущий сырое мясо.

Ся — себя; на ся — на себя.

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